OSMI DAN RATA: TRAMP PORUČIO BRITANIJI: 'Ne trebate nam' Američka baza u UAE napadnuta dronovima! Rusi: Na strani smo Irana! (VIDEO)

Osmi dan rata Amerike i Izraela protiv Irana. U sukob uključeno još 14 zemalja. U subotu rano ujutro, osmog dana rata, pokrenut je novi talas udara na glavni grad Irana Teheran, a izraelska vojska objavila je kako je to bio odgovor na slanje iranskih projektila prema Izraelu.

- IDF je pokrenuo napad velikih razmera na mete u Teheranu - objavila je izraelska vojska dodavši kako je njena odbrana presrela iranske projektile.

Amerika i Izrael nastavljaju sa udarima na Iran, a Teheran uzvraća osvetničkim udarima širom Bliskog istoka, gađajući američke vojne baze i strateške pozicije.

22:45 Tramp: Nisu nam potrebni ljudi koji se pridružuju ratovima nakon što smo već pobedili

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je danas da Velika Britanija ozbiljno razmatra slanje dva nosača aviona na Bliski istok, ali da mu oni nisu potrebni u ratu protiv Irana.

"Ujedinjeno Kraljevstvo, naš nekada veliki saveznik, možda i najveći od svih, konačno ozbiljno razmišlja o slanju dva nosača aviona na Bliski istok. U redu je, premijeru Starmer, više nam nisu potrebni - ali ćemo ih zapamtiti. Nisu nam potrebni ljudi koji se pridružuju ratovima nakon što smo već pobedili!", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Vlada Velike Britanije se nije pridružila ofanzivnim operacijama protiv Irana, niti je dala bilo kakvo obećanje da će to učiniti, prenosi BBC.

22:33 Američka ambasada u Iraku pogođena čuvenom "Kaćušom"!

22:15 Tramp dočekao tela poginulih Amerikanaca: "Ovo su veliki heroji naše zemlje"

Predsednik SAD Donald Tramp prisustvovao je ceremoniji povratka posmrtnih ostataka šest američkih vojnika poginulih u sukobu sa Iranom.

Nikol Amor (39), Kodi Kork (35), Deklan Kodi (20), Robert Marzan (54), Džefri O'Brajen (45) i Noa Titjens (42) dopremljeni su u kovčezima u vazduhoplovnu bazu Dover, u državi Delaver.

"Ovo su veliki heroji naše zemlje", izjavio je Tramp.

Šestoro rezervista je poginulo u iranskom bombardovanju logističke baze Šuajba u Kuvajtu, ubrzo nakon američko-izraelskog napada na Iran prošle subote.

22:12 Intenzivan napad dronovima na američku bazu u UAE

Napadnuta američka baza u Erbilu

22:09 Hezbolah: Ispalili smo rakete na mornaričku bazu u Haifi

Libanski Hezbolah saopštio je da je gađao izraelsku mornaričku bazu u gradu Haifa nizom raketa.

U saopštenju grupa je navela da je napad izveden oko 20 časova po lokalnom vremenu.

20:57 Tramp se sastao sa porodicama poginulih vojnika

Američki predsednik Donald Tramp sastao se u vazduhoplovnoj bazi Dover u državi Delaver sa porodicama šest američkih vojnika poginulih na početku agresije SAD na Iran.

Tela šestorice vojnika uskoro će biti izvađena iz transportnog aviona C-17, počevši od najstarijeg, majora Džefrija O'Brajana, pa sve do najmlađeg, narednika Deklana Koudija. Biće premešteni u „transfernim sanducima“, koji se koriste za prevoz mrtvih do Dovera, a zatim stavljeni u kovčege kako bi bili prevezeni do poslednjeg počivališta vojnika.

Trump Netanyahu's War On Iran Is Not A War? Name Changed To 'Operation' Because War Is Illegal Without Confirmation Vote From Congress. Pentagon identifies 4 of 6 U.S. soldiers killed in Iran war by drone strike in Kuwait https://t.co/aVnElktk9p — Allan Bassett (@AllanBassett1) 04. март 2026.

Dva poginula vojnika bila su iz Ajove, dok je po jedan bio iz Nebraske, Minesote i Floride. Sva šestorica su pripadali 103. logističkoj podršci, sa sedištem u De Mojnu, Ajova, i poginuli su u iranskom napadu na njihovu bazu u Port Šuaibi, Kuvajt.

20:54 Izraelci: Ciljamo na iransku naftnu infrastrukturu

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo napada iransku naftnu infrastrukturu u Teheranu, prema rečima izraelskih zvaničnika, a to pokazuju i video snimci objavljeni na društvenim mrežama.

Izraelske odbrambene snage (IDF) su nedavno objavile da su pokrenule novi talas napada na infrastrukturu iranskog režima u glavnom gradu, uz najavu da će dodatni detalji biti objavljeni kasnije.

20:28 UAE: Evakuisane zgrade oko marine u Dubaiju

Zgrade oko marine u Dubaiju evakuisane su danas nakon što su ostaci presretnutih (iranskih) projektila oštetili fasadu nebodera u tom gradu.

U saopštenju na društvenim mrežama, kancelarija za medije grada Dubaija je saopštila da u raketnom napadu niko nije povređen, prenosi CNN.

pročitajte još Vozač automobila poginuo u Dubaiju nakon što je pogođen ostacima presretnutog projektila: Tragedija u Emiratima

Marina se nalazi u blizini brojnih turističkih atrakcija i gradskih institucija, uključujući Američki univerzitet u Dubaiju i tržni centar Dubai Marina.

Dok je zvuk sirena za uzbunjivanje odjekivao gradom stanovnici Dubaija i Abu Dabija dobijali su upozorenja o dolazećim projektilima i na svojim mobilnim telefonima.

20:24 Eksplozije u Bagdadu, pogođena američka ambasada?

Eksplozije su se čule večeras u iračkoj prestonici Bagdadu, usred eskalacije regionalnih tenzija.

🇮🇷🇺🇸🇮🇶⚡️BREAKING: Impacts at the U.S. Embassy in the Green Zone, Baghdad, as the C-RAM fails to intercept incoming missiles. pic.twitter.com/D4NwghDSHf — MonitorX (@MonitorX99800) 07. март 2026.

Lokalni mediji su javili da su se sirene oglasile unutar kompleksa u kojem se nalazi američka ambasada u Bagdadu i da su navodno aktivirani sistemi protivvazdušne odbrane.

Još uvek nije sigurno da li je zgrada ambasade pogođena.

20:02 Ruski ambasador: Nismo neutralni, na strani smo Irana

Ruski ambasador u Velikoj Britaniji Andrej Kelin govorio je za Skaj njuz o ratu na Bliskom istoku.

Andrej Kelin je rekao da Rusija „nije neutralna“, već „na strani Irana“. Dodao je da oni „imaju veoma negativan stav prema onome što se dešava“.

„Trenutno je logika zapadnih zemalja da je Iran kriv za sve. Ali niko ne kaže da su SAD i Izrael pokrenuli napad na Iran. A Iran samo odgovara na taj napad. To jednostavno nije fer“, naglasio je.

Kelin je naglasio da je najbolji scenario da se rat završi „odmah“ i da se strane „vrate mirnom, dogovorenom i diplomatskom rešenju“.

19:40 Ajatolahov sin je živ

Izraelski bezbednosni zvaničnici veruju da je Modžtaba Hamnei, sin pokojnog iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, živ, uprkos tome što je bio meta vazdušnog napada ove nedelje.

Prema izraelskim procenama, Modžtaba Hamnei je ranjen u napadu, javlja Tajms of Izrael.

Modžtaba se dugo smatra jednim od kandidata za mesto sledećeg vrhovnog vođe Irana.

19:12 Masovni napad dronovima na bazu Al Dafra u UAE

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da je njegova jedinica dronova jutros izvela masovni napad na vazduhoplovnu bazu Al Dafra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

"Ova baza je jedna od najvećih i najvažnijih vazduhoplovnih baza i centar za kontrolu i vođenje američkih terorista u regionu Persijskog zaliva i Ormuskog moreuza, a ciljevi su uspešno pogođeni", navodi se u saopštenju IRGC koje prenosi iranska agencija Tasnim.

U saopštenju se navodi da su u iranskom napadu pogođeni centar za vazdušno ratovanje, centar za satelitsku komunikaciju, radari za rano upozoravanje i radari za kontrolu vatre.

18:35 Tramp će dočekati tela poginulih američkih vojnika

Američki predsednik Donald Tramp prisustvovaće ceremoniji prenosa posmrtnih ostataka šest američkih vojnika poginulih u ratu sa Iranom.

Predsednik će otputovati u vazduhoplovnu bazu Dover u državi Delaver kako bi primio tela oko 19:30 časova po hrvatskom vremenu.

Govoreći ranije danas, rekao je da je to „veoma tužna situacija“. Naglasio je da će „pozdraviti porodice heroja koji se vraćaju kući iz Irana, i to na drugačiji način nego što su mislili da će se vratiti“.

„Oni su veliki heroji naše zemlje“, rekao je.

18:09 Cene goriva u Americi najviše otkako se Tramp vratio u Belu kuću

Cene benzina u SAD su ponovo skočile, ovog puta za 9 centi po galonu, prema najnovijim podacima Američke automobilske asocijacije (AAA), čime je prosečna cena dostigla 3,41 dolara po galonu, što je najviša cena od avgusta 2024. godine i najviša od povratka Donalda Trampa u Belu kuću.

18:02 Izraelska vojska: Pogodili smo ključni komandni centar Iranske revolucionarne garde

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da je tokom noći pogođen ključni komandni centar vazduhoplovstva Iranske islamske revolucionarne garde (IRGC).

Komandni centar je pogođen u talasu vazdušnih udara izraelskog ratnog vazduhoplovstva u Teheranu.

Prema izraelskoj vojsci, komandni centar služio je jedinici protivvazdušne odbrane IRGC.

"Ovo je najcentralniji operativni centar protivvazdušne odbrane za vazduhoplovstvo IRGC", navela je izraelska vojska.

17:58 Iran najavljuje prekid napada na zemlje Persijskog zaliva

iranski predsednik Masud Pezeškijan u subotu izjavio je da će se Iran uzdržati od napada na susedne zemlje, osim ako napadi na zemlju ne budu pokrenuti sa njihove teritorije.

Iran je 28. februara počeo da lansira rakete i dronove na Izrael i zemlje Persijskog zaliva gde su stacionirane američke vojne jedinice. Neki od napada su prouzrokovali žrtve i štetu na civilnim lokacijama, uključujući luke i stambene zgrade.

Teheran tvrdi da su napadi odgovor na američko-izraelsku vojnu kampanju protiv Irana u kojoj je poginulo više od 1.000 ljudi, uključujući vrhovnog vođu Alija Hamneija i visoke vojne zvaničnike.

17:21 Iranski savet stručnjaka bira novog ajatolaha

Iranski Savet stručnjaka sastaće se u roku od jednog dana kako bi izabrao novog vrhovnog vođu. To je rekao član saveta ajatolah Mozafari, a citirali su ga iranski mediji.

Ajatolah Ali Hamnei je ubijen u prvim američko-izraelskim napadima na Iran prošlog vikenda. Vrhovni vođa Irana ima poslednju reč u svim državnim poslovima.

Savet od 88 članova odlučuje ko će preuzeti vlast nakon Hamneijeve smrti. Prema iranskom sistemu vilajat-e fakiha - starateljstva nad islamskom jurisprudencijom - vrhovni vođa mora biti visokorangirani verski autoritet sa političkim i verskim uticajem.

Formirano je tročlano rukovodstvo koje je privremeno upravljalo zemljom odmah nakon smrti vrhovnog vođe.

Masud Pezeškijan, iranski reformistički predsednik

Golamhosein Mohseni Ežei, tvrdokorni šef pravosuđa

Alireza Arafi, advokat i vođa Basidža, dobrovoljačke paravojne snage

Hamnei nikada javno nije imenovao naslednika.

16:08 Tramp: U tri dana smo uništili 42 broda iranske mornarice

Američki predsednik Donald Tramp sada razgovara na Floridi sa latinoameričkim liderima u svom golf odmaralištu u Majamiju.

Rekao je da su američki napadi na Iran ozbiljno oštetili vojne kapacitete zemlje, tvrdeći da su američke snage uništile 42 iranska mornarička broda za tri dana.

Hegsetu poručio da radi odličan posao

Vojnu kampanju protiv Irana je opisao kao veliki uspeh.

Okrećući se ministru odbrane Pitu Hegsetu, rekao je: „Pite, fantastičan si. Radiš odličan posao. Ponosan sam na tebe.“

15:07 IDF uništio 16 aviona IRGC - Snaga Kuds, u Teheranu

Izraelska vojska (IDF) je saopštila da je u noćnim vazdušnim udarima u glavnom gradu Irana uništila 16 aviona koji su pripadali IRGC i Snagama Kuds na aerodromu Mehrabad.

IDF navodi da je aerodrom Mehrabad služio snagama Kuds kao "centralni čvor za naoružavanje i finansiranje terorističkih posrednika iranskog režima na Bliskom istoku", uključujući Hezbolah iz Libana.

- Avioni natovareni oružjem i novcem poletali su sa aerodroma više puta i sletali širom regiona za upotrebu od strane posrednika iranskog terorističkog režima - navodi vojska.

IDF tvrdi da je uništio:

pročitajte još POSLE IRANA STIŽE NOVA DRAMA! Tramp izgovorio rečenicu koja ledi krv

- 16 aviona koji su korišćeni za prevoz oružja Hezbolahu,

- drugu vojnu infrastrukturu na aerodromu,

- nekoliko iranskih lovaca koji su "predstavljali pretnju za avione izraelskog ratnog vazduhoplovstva koji su operisali u iranskom vazdušnom prostoru".

15:01 Sirene na jugu Jordana i Izraela - u Akabi i Eilatu

Prema izveštaju dopisnika Al Džazire, sirene za vazdušnu opasnost ponovo su se oglasile u jordanskom gradu Akaba i u blizini Eilata na jugu Izraela.

14:45 UN pozvale na razgovore između Libana i Izraela radi okončanja borbi

Razgovori između Libana i Izraela mogli bi da budu odlučujući faktor koji će omogućiti budućim generacijama da izbegnu da iznova i iznova proživljavaju istu noćnu moru, izjavila je danas specijalna koordinatorka UN za Liban Žanin Henis-Plashart.

- Iako je situacija već ozbiljna, neizbežno će se pogoršati. Previše ljudi je u opasnosti da pati. Neprijateljstva moraju da prestanu - dodala je ona, preneo je pariski list Mond na svom sajtu.

U decembru su libanski i izraelski civilni predstavnici prvi put posle nekoliko decenija učestvovali u direktnim razgovorima, kao deo sastanka odbora zaduženog za praćenje primirja iz novembra 2024. između Izraela i libanskog pokreta Hezbolaha.

Taj mehanizam uključuje, pored Libana i Izraela, UN, Sjedinjene Američke Države i Francusku.

14:28 Tusk: Amerika bi zbog rasta cena nafte mogla da ukine sankcije Rusiji

Poljski premijer Donald Tusk tvrdi da bi SAD mogle da ukinu sankcije na rusku naftu zbog rasta cena, čime bi Rusija profitirala od krize.

- Rat na Bliskom istoku se nastavlja i haos se širi. Cene nafte rastu. Vašington bi mogao da ukine sankcije na rusku naftu. Ko je ovde pravi pobednik? - napisao je Tusk na mreži X.

14:27 Iranci lansirali rakete prema Izraelu

Izraelska vojska objavila je da je identifikovala projektile lansirane iz Irana prema Izraelu.

- Odbrambeni sistemi deluju kako bi presreli pretnju - saopštile su Izraelske odbrambene snage (IDF), dodajući da su na neke mobilne telefone poslata upozorenja s uputstvom stanovnicima da ostanu u zaštićenim prostorima.

New footage released by the Islamic Revolutionary Guard Corps shows ballistic missiles being launched toward Israel.Analysts say the missiles visible in the video may include Ghadr ballistic missile systems as well as the Fattah hypersonic missile, one of Iran’s newest high- pic.twitter.com/D8pZ7sVK9k — Defense_Vortex 🇺🇸 (@Defense_Vortex) 07. март 2026.

14:12 Raste broj ubijenih i ranjenih u Libanu

Prema podacima libanskog Ministarstva zdravlja, broj poginulih u izraelskim vazdušnim napadima od 2. marta ove godine do petka uveče porastao je na 217 osoba, dok je 798 povređeno.

#عاجل | وزارة الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية إلى 217 قتيلًا و798 جريحًا منذ 2 آذار الجاري حتى مساء أمس الجمعة pic.twitter.com/ySlvESmr6Q — Halab Today TV قناة حلب اليوم (@HalabTodayTV) 07. март 2026.

14:09 Izraelska vojska izdala naredbu za evakuaciju u južnom Libanu

Izraelska vojska je upozorila na moguće nove napade u južnom Libanu. U objavi na mreži X, portparol IDF-a, Avičaj Adrae, podelio je mapu ciljanog područja i upozorio stanovnike pogođenih zona da se evakuišu.

IDF navodi da se u okolini nalaze objekti koje koristi Hezbolah. Izraelska vojska takođe je izvestila da "nastavlja da smanjuje" sposobnosti Hezbolaha u regionu, nakon ranijih napada na južna predgrađa Bejruta.

14:05 Najmanje 41 osoba poginula u izraelskim napadima na libanski grad Nabi Šelt

Najmanje 41 osoba poginula je u izraelskim vazdušnim i kopnenim napadima na libanski grad Nabišit u istočnoj dolini Beka, objavilo je libansko Ministarstvo zdravlja. Ministarstvo je takođe saopštilo da je najmanje 40 ljudi ranjeno u napadima.

Iranski ministar spoljnih poslova: Amerikanci su počinili očigledan i očajan zločin

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči je na Platformi X objavio da su Sjedinjene Države počinile „očigledan i očajan zločin“ napadom na postrojenje na ostrvu Kešm koje se koristi za pretvaranje morske vode u vodu za piće.

„Snabdevanje vodom je poremećeno u 30 sela. Napad na iransku infrastrukturu je opasan potez sa ozbiljnim posledicama. Ovaj presedan su postavile Sjedinjene Države, a ne Iran“, rekao je Arakči.

Turska šalje borbene avione na Kipar?

Turska razmatra raspoređivanje aviona F-16 na Kipar, rekao je u subotu izvor iz turskog Ministarstva odbrane.

Izvor je rekao da je takav potez jedan od koraka koji se razmatraju u okviru faznog planiranja koje je u toku kako bi se osigurala bezbednost otcepljene tursko-kiparske države na severu ostrva, dok se sukob širi u regionu.

Iranci objavili pakleni snimak napada na školu

The footage shows the moment an Iranian school student, following the brutal Israeli-American attack on a school in Qazvin, Iran. pic.twitter.com/32yiD82LZ5 — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) 07. март 2026.

Hezbolah pozvao Izraelce da se evakuišu

Libanska militantna grupa Hezbolah pozvala je danas stanovnike grada Kirjat Šmona na severu Izraela da se evakuišu i krenu ka jugu zemlje.

"Upozrorenje. Od svih stanovnika Kirjat Šmona se traži da se odmah evakuišu. Krenite ka jugu", navodi se u saopštenju Hezbolaha, preneo je Rojters.

Kirjat Šmon se nalazi u blizini granice sa Libanom. Liban je zahvaćen sve intenzivnijim napadima Izraela nakon što je Hezbolah u ponedeljak ispalio rakete i dronove na izraelsku teritoriju.

Izrael je odgovorio vazdušnim napadima i vojnim operacijama na jugu Libana i u glavnom gradu, Bejrutu.

Izraelsko vazduhoplovstvo oborilo iransku bespilotnu letelicu

Izraelska vojska je objavila snimak koji prikazuje borbeni avion izraelskih vazduhoplovnih snaga kako obara iransku bespilotnu letelicu pre nego što je stigla do granica Izraela.

Prema navodima IDF, od početka rata, izraelsko vazduhoplovstvo je pomoću borbenih aviona i helikoptera presrelo više od 110 dronova lansiranih iz Irana. Izraelska mornarica je takođe presrela nekoliko bespilotnih letelica.

מטוס קרב של חיל-האוויר יירט כלי טיס בלתי מאויש מאיראן לפני שחצה לשטח מדינת ישראל



מתחילת המבצע יורטו יותר מ-110 כלי טיס בלתי מאוישים ששוגרו מאיראן



חיל-האוויר ממשיך להסיר איומים על אזרחי מדינת ישראל במקביל להעמקת הפגיעה בכלל מערכיו של משטר הטרור האיראני.



צפו בתיעוד: pic.twitter.com/fxkhN8H53K — Israeli Air Force (@IAFsite) 07. март 2026.

Izraelska vojska pokrenula novi talas napada na Teheran i Isfahan

Izraelska vojska objavila je da je pokrenula novi talas napada na iranske gradove Teheran i Isfahan. Detalji o metama za sada nisu objavljeni, a očekuje se više informacija tokom dana.

Ovako je noćas goreo Teheran u jednom od najsnažnijih napada Izraela na Iran

Američki bombarderi za par dana kreću iz Velike Britanije?

Najviši britanski vojni zvaničnik očekuje da će američki bombarderi krenuti iz Velike Britanije za nekoliko dana.

Načelnik Glavnog štaba britanske vojske Ričard Najton rekao je da se poletanje američkih bombardera, koji su tokom noći stigli u bazu RAF Fairford, očekuje za nekoliko dana.

Britanski razarač uskoro kreće prema Kipru

Britanski razarač HMS Dragon u sledećih nekoliko dana trebao bi da krene prema Kipru, rekao je najviši britanski vojni zvaničnik Ričard Najton, koji je pritom tri puta odbio da navede tačan datum isplovljavanja.

Načelnik Glavnog štaba britanske vojske takođe je branio pripremljenost Velike Britanije u vezi s ratom s Iranom.

Najton je rekao da u potpunosti odbacuje kritike da Britanija nije bila spremna, ističući da se britanske snage pojačavaju već nekoliko sedmica. Dodao je da su mere koje London preduzima usmerene na zaštitu britanskih državljana u regiji.

Iransku reakciju nazvao je nepromišljenom, dodavši da je takav neselektivan odgovor teško bilo predvideti.

Pogođen zapadni deo Teherana

- Izrael je napadao, a u jednom od poslednjih napada pogođen je zapadni deo Teherana i aerodrom Mehrabad - kaže voditelj u videu koji je objavila agencija Mehr.

Video showing strikes earlier tonight against Mehrabad International Airport in the Iranian capital of Tehran, with strikes by Israel and/or the United States targeting civil infrastructure and aircraft at the airport, including at least one Boeing 747. pic.twitter.com/m836Kalzbw — OSINTdefender (@sentdefender) 07. март 2026.

Požar i eksplozije na aerodromu Mehrabad, pogođen i autoput

Ranije su objavljeni dramatični snimci plamena i eksplozija na aerodromu Mehrabad u Teheranu, kao i aviona koji je zahvaćen vatrom. Za sada nije jasno da li je avion bio direktno pogođen u napadu.

- U napadima je nastala velika rupa u tlu na autoputu Ajatolah Saedi, što je poremetilo saobraćaj - navodi se u videu, dok se na snimku vide ljudi okupljeni oko velike rupe na putu.

Sukobi u Libanu: Izraelska kopnena operacija izazvala borbe u Nabi Šitu, ima žrtava

Intenzivni izraelski vazdušni napadi pogodili su grad Nabi Šit u istočnom Libanu, na granici sa Sirijom, nakon pokušaja izraelske kopnene operacije koji je doveo do sukoba sa snagama militantne libanske grupe Hezbolah, objavio je list "Al-Arabi Al-Jadid".

U.S. forces have struck over 3,000 targets in the first week of Operation Epic Fury, and we are not slowing down. pic.twitter.com/Nqn30feTQA — U.S. Central Command (@CENTCOM) 07. март 2026.

Prema saopštenju Hezbolaha, četiri izraelska helikoptera pokušala su da iskrcaju pešadijske snage u oblasti između Jahfufa, Kraibe i Marabuna, prenela je agencija NNA.

Sukobi su eskalirali kod groblja u Nabi Šitu, a izraelske snage su odgovorile intenzivnom vatrenom paljbom, uključujući oko 40 napada, kako bi obezbedile povlačenje svojih jedinica.

Libansko Ministarstvo zdravlja saopštilo je da su u napadu poginule tri osobe i da je ranjeno 16 civila u Nabi Šitu, dok se spasilačke ekipe i dalje kreću kroz pogođene zone.

SAD odobrile prodaju 12.000 bombi Izraelu, bez mišljenja Kongresa

Američki Stejt department saopštio je da je odobrio moguću prodaju municije i pružanje povezanih vojnih usluga Izraelu, uključujući 12.000 avionskih bombi.

Vrednost ugovora je oko 151,8 miliona američkih dolara, navodi se u saopštenju, a postupak je sproveden bez podnošenja predloga o toj prodaji na razmatranje Kongresu SAD, prenosi Rojters.

„Državni sekretar Marko Rubio je utvrdio i pružio detaljno obrazloženje da postoji vanredna situacija koja zahteva hitnu prodaju Vladi Izraela gore navedenih odbrambenih proizvoda i odbrambenih usluga u interesu nacionalne bezbednosti SAD, čime se odriče zahteva za preispitivanje od strane Kongresa prema članu 36(b) Zakona o kontroli izvoza oružja“, navodi se u saopštenju.

Paket, takođe, uključuje inženjering, logistiku, usluge tehničke podrške i druge srodne elemente logistike i programske podrške od strane vlade SAD i izvođača radova, navodi se u saopštenju.

Iran žestoko zapretio: Evropa i druge zemlje biće legitimne mete napada - budite oprezni

Zamenik iranskog ministra spoljnih poslova Madžid Taht-Ravanči izjavio je sinoć da je Teheran obavestio evropske i druge zemlje da će biti legitimne mete iranskih napada ako se budu uključile u rat protiv Irana, na strani Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

"Teheran je već obavestio Evropljane i sve ostale da treba da budu oprezni i da se ne uključuju u ovaj agresivni rat protiv Irana. Ako se bilo koja zemlja pridruži Americi i Izraelu u agresiji protiv Irana, biće i legitimna meta iranske odmazde", rekao je Taht-Ravanči u intervjuu za Frans24.

Putin pozvao na momentalni prekid neprijateljstava Irana sa SAD

Ruski predsednik Vladimir Putin pozvao je sinoć na momentalni prekid neprijateljstava Irana sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom.

Putin je pozvao na prekid upotrebe sile za rešavanje problema na Bliskom istoku i na povratak mirovnim pregovorima, tokom telefonskog razgovora sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom, prenosi agencija RIA Novosti.

Tramp: Američke odbrambene kompanije će četvorostruko povećati proizvodnju oružja

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je sinoć da se sastao sa izvršnim direktorima najvećih američkih odbrambenih kompanija, koje su se, kako je istakao, složile da četvorostruko povećaju proizvodnju najsavremenijeg oružja.

"Upravo smo završili veoma dobar sastanak sa najvećim američkim kompanijama iz sektora vojne industrije, na kojem smo razgovarali o proizvodnji i planovima proizvodnje", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth social.

Prema njegovim rečima, kompanije su se složile da četvorostruko povećaju proizvodnju najsavremenijeg oružja, "jer želimo da što je brže moguće dostignemo najviše nivoe proizvodnje".

Cilj sastanka je bio da Trampova administracija ojača rezerve oružja koje su potrošene u operaciji u Iranu, naveo je Rojters.

Trampova administracija konstantno je vršila pritisak na odbrambene kompanije da prioritet daju proizvodnji, a ne isplatama akcionarima.

Od napada Rusije na Ukrajinu 2022. godine i izraelskih vojnih operacija u Gazi, SAD su potrošile oružje vredno milijarde dolara, uključujući artiljerijske sisteme, municiju i protivtenkovske rakete.

Ovako izgleda prvih 7 dana Epskog besa: Amerikanci objavili nove snimke, sve gori

Centralna komanda SAD je tokom noći saopštila da su njene snage pogodile više od 3.000 meta tokom prve nedelje operacije Epski bes.

"Ne usporavamo", navodi se u objavi CENTCOM-a uz snimak.

Hezbolah u borbi prsa u prsa?

Hezbolah izveštava o sukobima sa izraelskim snagama u istočnom Libanu. Grupa je rano u subotu saopštila da su se njeni borci sukobili sa izraelskim snagama koje su se iskrcale duž granice sa Sirijom.

Izrael nije potvrdio ove navode.

Militantna grupa koju podržava Iran tvrdi da su se sukobi u petak kasno uveče dogodili na groblju na ivici grada Nabi Čit.

Žestoki udari na Teheran

Teheranski aerodrom Mehrabad, koji je prikazan u plamenu na dramatičnim snimcima rano u subotu ujutru, bio je među nekoliko lokacija koje su bile meta napada, prema američkoj novinskoj agenciji za ljudska prava (HRANA).

Nije jasno da li je aerodrom direktno pogođen.

Katar delimično otvaran vazdušni prostor

Katar je objavio nastavak ograničenih letova prvi put od početka rata pre nedelju dana. Vlasti su saopštile da će se vazdušni prostor zemlje delimično ponovo otvoriti kako bi se omogućili samo letovi za evakuaciju i neophodni teretni letovi.

Međunarodni aerodrom Hamad pojasnio je da su dalji letovi u narednim danima predmet tekuće procene bezbednosne situacije.

Katarski zvaničnici su ranije ove nedelje rekli da je vojska sprečila pokušaje iranskih napada na aerodrom. Katar je u petak presreo devet dronova, saopštilo je ministarstvo odbrane. Jedan je sleteo u nenaseljeno područje bez žrtava.

Eksplozije u Bahreinu

Eksplozije su se tokom noći čule i u glavnom gradu Bahreina. Nije jasno šta je tačno ispaljeno na Manamu.

Iran ponovo gađao Izrael

Nema izveštaja o povređenima nakon najnovijeg iranskog balističkog raketnog napada na Izrael, saopštili su nadležni medicinski timovi.

Kako se navodi, lansiran je mali broj projektila, što je aktiviralo sirene širom centralnog Izraela.

Rakete je presrela protivvazdušna odbrana, prema preliminarnim vojnim procenama, i nema izveštaja o direktnim udarima.

Rakete ispaljene na Saudijsku Arabiju

Ministarstvo odbrane zemlje saopštilo je da su presretnute rakete ciljale vazduhoplovnu bazu Princ Sultan u blizini Rijada.

Napeto i u Dubaiju

Vlasti Emirata saopštile da je došlo do presretanja dronova iznad Dubaija. Navodno su se u jutarnjim časovima čule eksplozije.

Naknadno je vladina kancelarija za medije u Dubaiju saopštila da je došlo do "manjeg incidenta usled pada krhotina nakon što je presretanje uspešno obavljeno".

Letovi koji su išli ka Međunarodnom aerodromu u Dubaiju, koji je najprometniji na svetu za međunarodna putovanja i pokušava da ponovo pokrene usluge, kružili su na nekoj udaljenosti neposredno pre presretanja.

Dronovi lete ka Saudijskoj Arabiji

Saudijska Arabija je saopštila da je u subotu rano ujutru više dronova lansirano ka njenoj teritoriji.

Ministarstvo odbrane je saopštilo da je presrelo četiri drona koji su napadali ogromno naftno polje Šajbah, koje se nalazi duboko u pesku pustinje Prazni kvart. To je bio drugi napad u roku od nekoliko sati. Ranije je ministarstvo saopštilo da je presrelo napad dronom usmeren na područje oko glavnog grada Rijada.

Autor: S.M.