OSMI DAN RATA: Odjekuju snažne eksplozije u Teheranu! Američka vojska poručuje: Ne planiramo da usporimo

Osmi dan rata Amerike i Izraela protiv Irana. U sukob uključeno još 14 zemalja.

U subotu rano ujutro, osmog dana rata, pokrenut je novi talas udara na glavni grad Irana Teheran, a izraelska vojska objavila je kako je to bio odgovor na slanje iranskih projektila prema Izraelu.

- IDF je pokrenuo napad velikih razmera na mete u Teheranu - objavila je izraelska vojska dodavši kako je njena odbrana presrela iranske projektile.

Amerika i Izrael nastavljaju sa udarima na Iran, a Teheran uzvraća osvetničkim udarima širom Bliskog istoka, gađajući američke vojne baze i strateške pozicije.

Pogođen zapadni deo Teherana

- Izrael je napadao, a u jednom od poslednjih napada pogođen je zapadni deo Teherana i aerodrom Mehrabad - kaže voditelj u videu koji je objavila agencija Mehr.

Video showing strikes earlier tonight against Mehrabad International Airport in the Iranian capital of Tehran, with strikes by Israel and/or the United States targeting civil infrastructure and aircraft at the airport, including at least one Boeing 747. pic.twitter.com/m836Kalzbw — OSINTdefender (@sentdefender) 07. март 2026.



Požar i eksplozije na aerodromu Mehrabad, pogođen i autoput

Ranije su objavljeni dramatični snimci plamena i eksplozija na aerodromu Mehrabad u Teheranu, kao i aviona koji je zahvaćen vatrom. Za sada nije jasno da li je avion bio direktno pogođen u napadu.

- U napadima je nastala velika rupa u tlu na autoputu Ajatolah Saedi, što je poremetilo saobraćaj - navodi se u videu, dok se na snimku vide ljudi okupljeni oko velike rupe na putu.

Sukobi u Libanu: Izraelska kopnena operacija izazvala borbe u Nabi Šitu, ima žrtava

Intenzivni izraelski vazdušni napadi pogodili su grad Nabi Šit u istočnom Libanu, na granici sa Sirijom, nakon pokušaja izraelske kopnene operacije koji je doveo do sukoba sa snagama militantne libanske grupe Hezbolah, objavio je list "Al-Arabi Al-Jadid".

U.S. forces have struck over 3,000 targets in the first week of Operation Epic Fury, and we are not slowing down. pic.twitter.com/Nqn30feTQA — U.S. Central Command (@CENTCOM) 07. март 2026.

Prema saopštenju Hezbolaha, četiri izraelska helikoptera pokušala su da iskrcaju pešadijske snage u oblasti između Jahfufa, Kraibe i Marabuna, prenela je agencija NNA.

Sukobi su eskalirali kod groblja u Nabi Šitu, a izraelske snage su odgovorile intenzivnom vatrenom paljbom, uključujući oko 40 napada, kako bi obezbedile povlačenje svojih jedinica.

Libansko Ministarstvo zdravlja saopštilo je da su u napadu poginule tri osobe i da je ranjeno 16 civila u Nabi Šitu, dok se spasilačke ekipe i dalje kreću kroz pogođene zone.

SAD odobrile prodaju 12.000 bombi Izraelu, bez mišljenja Kongresa

Američki Stejt department saopštio je da je odobrio moguću prodaju municije i pružanje povezanih vojnih usluga Izraelu, uključujući 12.000 avionskih bombi.

Vrednost ugovora je oko 151,8 miliona američkih dolara, navodi se u saopštenju, a postupak je sproveden bez podnošenja predloga o toj prodaji na razmatranje Kongresu SAD, prenosi Rojters.

„Državni sekretar Marko Rubio je utvrdio i pružio detaljno obrazloženje da postoji vanredna situacija koja zahteva hitnu prodaju Vladi Izraela gore navedenih odbrambenih proizvoda i odbrambenih usluga u interesu nacionalne bezbednosti SAD, čime se odriče zahteva za preispitivanje od strane Kongresa prema članu 36(b) Zakona o kontroli izvoza oružja“, navodi se u saopštenju.

Paket, takođe, uključuje inženjering, logistiku, usluge tehničke podrške i druge srodne elemente logistike i programske podrške od strane vlade SAD i izvođača radova, navodi se u saopštenju.

Iran žestoko zapretio: Evropa i druge zemlje biće legitimne mete napada - budite oprezni

Zamenik iranskog ministra spoljnih poslova Madžid Taht-Ravanči izjavio je sinoć da je Teheran obavestio evropske i druge zemlje da će biti legitimne mete iranskih napada ako se budu uključile u rat protiv Irana, na strani Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

"Teheran je već obavestio Evropljane i sve ostale da treba da budu oprezni i da se ne uključuju u ovaj agresivni rat protiv Irana. Ako se bilo koja zemlja pridruži Americi i Izraelu u agresiji protiv Irana, biće i legitimna meta iranske odmazde", rekao je Taht-Ravanči u intervjuu za Frans24.

Putin pozvao na momentalni prekid neprijateljstava Irana sa SAD

Ruski predsednik Vladimir Putin pozvao je sinoć na momentalni prekid neprijateljstava Irana sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom.

Putin je pozvao na prekid upotrebe sile za rešavanje problema na Bliskom istoku i na povratak mirovnim pregovorima, tokom telefonskog razgovora sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom, prenosi agencija RIA Novosti.

Tramp: Američke odbrambene kompanije će četvorostruko povećati proizvodnju oružja

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je sinoć da se sastao sa izvršnim direktorima najvećih američkih odbrambenih kompanija, koje su se, kako je istakao, složile da četvorostruko povećaju proizvodnju najsavremenijeg oružja.

"Upravo smo završili veoma dobar sastanak sa najvećim američkim kompanijama iz sektora vojne industrije, na kojem smo razgovarali o proizvodnji i planovima proizvodnje", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth social.

Prema njegovim rečima, kompanije su se složile da četvorostruko povećaju proizvodnju najsavremenijeg oružja, "jer želimo da što je brže moguće dostignemo najviše nivoe proizvodnje".

Cilj sastanka je bio da Trampova administracija ojača rezerve oružja koje su potrošene u operaciji u Iranu, naveo je Rojters.

Trampova administracija konstantno je vršila pritisak na odbrambene kompanije da prioritet daju proizvodnji, a ne isplatama akcionarima.

Od napada Rusije na Ukrajinu 2022. godine i izraelskih vojnih operacija u Gazi, SAD su potrošile oružje vredno milijarde dolara, uključujući artiljerijske sisteme, municiju i protivtenkovske rakete.

Ovako izgleda prvih 7 dana Epskog besa: Amerikanci objavili nove snimke, sve gori

Centralna komanda SAD je tokom noći saopštila da su njene snage pogodile više od 3.000 meta tokom prve nedelje operacije Epski bes.

"Ne usporavamo", navodi se u objavi CENTCOM-a uz snimak.

Hezbolah u borbi prsa u prsa?

Hezbolah izveštava o sukobima sa izraelskim snagama u istočnom Libanu. Grupa je rano u subotu saopštila da su se njeni borci sukobili sa izraelskim snagama koje su se iskrcale duž granice sa Sirijom.

Izrael nije potvrdio ove navode.

Militantna grupa koju podržava Iran tvrdi da su se sukobi u petak kasno uveče dogodili na groblju na ivici grada Nabi Čit.

Žestoki udari na Teheran

Teheranski aerodrom Mehrabad, koji je prikazan u plamenu na dramatičnim snimcima rano u subotu ujutru, bio je među nekoliko lokacija koje su bile meta napada, prema američkoj novinskoj agenciji za ljudska prava (HRANA).

Nije jasno da li je aerodrom direktno pogođen.

Katar delimično otvaran vazdušni prostor

Katar je objavio nastavak ograničenih letova prvi put od početka rata pre nedelju dana. Vlasti su saopštile da će se vazdušni prostor zemlje delimično ponovo otvoriti kako bi se omogućili samo letovi za evakuaciju i neophodni teretni letovi.

Međunarodni aerodrom Hamad pojasnio je da su dalji letovi u narednim danima predmet tekuće procene bezbednosne situacije.

Katarski zvaničnici su ranije ove nedelje rekli da je vojska sprečila pokušaje iranskih napada na aerodrom. Katar je u petak presreo devet dronova, saopštilo je ministarstvo odbrane. Jedan je sleteo u nenaseljeno područje bez žrtava.

Eksplozije u Bahreinu

Eksplozije su se tokom noći čule i u glavnom gradu Bahreina. Nije jasno šta je tačno ispaljeno na Manamu.

Iran ponovo gađao Izrael

Nema izveštaja o povređenima nakon najnovijeg iranskog balističkog raketnog napada na Izrael, saopštili su nadležni medicinski timovi.

Kako se navodi, lansiran je mali broj projektila, što je aktiviralo sirene širom centralnog Izraela.

Rakete je presrela protivvazdušna odbrana, prema preliminarnim vojnim procenama, i nema izveštaja o direktnim udarima.

Rakete ispaljene na Saudijsku Arabiju

Ministarstvo odbrane zemlje saopštilo je da su presretnute rakete ciljale vazduhoplovnu bazu Princ Sultan u blizini Rijada.

Napeto i u Dubaiju

Vlasti Emirata saopštile da je došlo do presretanja dronova iznad Dubaija. Navodno su se u jutarnjim časovima čule eksplozije.

Naknadno je vladina kancelarija za medije u Dubaiju saopštila da je došlo do "manjeg incidenta usled pada krhotina nakon što je presretanje uspešno obavljeno".

Letovi koji su išli ka Međunarodnom aerodromu u Dubaiju, koji je najprometniji na svetu za međunarodna putovanja i pokušava da ponovo pokrene usluge, kružili su na nekoj udaljenosti neposredno pre presretanja.

Dronovi lete ka Saudijskoj Arabiji

Saudijska Arabija je saopštila da je u subotu rano ujutru više dronova lansirano ka njenoj teritoriji.

Ministarstvo odbrane je saopštilo da je presrelo četiri drona koji su napadali ogromno naftno polje Šajbah, koje se nalazi duboko u pesku pustinje Prazni kvart. To je bio drugi napad u roku od nekoliko sati. Ranije je ministarstvo saopštilo da je presrelo napad dronom usmeren na područje oko glavnog grada Rijada.

Autor: S.M.