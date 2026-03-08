Haos na Bliskom istoku se nastavlja: RASTE BROJ MRTVIH, apokaliptična scena u Teheranu - NESTALO SUNCE nakon napada na skladište nafte

Rat na Bliskom istoku ušao je u drugu nedelju, u toku je deveti dan sukoba

Tramp: "Ne želim da Kurdi uđu u Iran"

Američki predsednik Donald Tramp odbacio je mogućnost uključivanja kurdskih boraca u rat u Iranu.

Jutarnje nebo iznad Teherana mračno posle napada na skladišta nafte

Stanovnici glavnog grada Irana kažu da je nebo jutros postalo crno i sivo nakon sinoćnjih udara na skladišta nafte u provincijama Teheran i Alborz.

Izvršni direktor iranske kompanije za distribuciju naftnih derivata izjavio je da su u napadima poginula četiri vozača cisterni koji su radili u tim postrojenjima.

Blackened rain falls over Tehran after Israeli strikes hit fuel sites and Shahran oil refinery, sending smoke and flames into sky, CNN reportshttps://t.co/X7b59FnI8U — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) 08. март 2026.

Dodao je da je gorivo "uskladišteno u dovoljnim količinama u naftnim depoima", ali je pozvao građane da na benzinske pumpe idu "samo ako je neophodno".

Tehran woke up today under a black rain. Think about that sentence for a moment. Oil falling from the sky because storage facilities were bombed by Israel and America. Families waking up to toxic air and Children looking out windows at black rain. War crimes by pedophiles. https://t.co/oR8baOmUh5 pic.twitter.com/LSNsQw2OhM — 𝙎👼🏻 (@SZade15) 08. март 2026.

Vreme je danas oblačno u Teheranu, a jedna devojka kaže da "izgleda kao da je sunce potpuno nestalo".

- Bilo je veoma zastrašujuće kada sam se probudila. Kao da se sve pretvorilo u noć. U vazduhu osećam miris spaljenog goriva - rekla je druga žena.

Over Tehran 🇮🇷, plumes of smoke rise into the sky after night strikes on oil storage facilities. 🌫️



Reports say Israel 🇮🇱 attacked several oil sites on Iranian 🇮🇷 territory. 🛢️💥#Tehran #Iran #Israel #oil #strike #military pic.twitter.com/kKgAWMHmRB — RusWar (@ruswar) 08. март 2026.

Zbog prekida interneta i dalje je veoma teško stupiti u kontakt s ljudima unutar Irana, iako su neki uspeli nakratko da uspostave vezu.

Tramp poručio saveznicima: "Malo je kasno za slanje brodova, zar ne?"

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da ga "uopšte nije briga" da li bi saveznici mogli da učine više kako bi pomogli u ratu protiv Irana.

Govoreći za CBS News, Tramp je rekao: "Mogu da rade šta god žele. Oni koji su lojalni već su uključeni."

Njega su pitali i o mogućnosti da je Velika Britanija pripremila nosače aviona za eventualno raspoređivanje na Bliskom istoku, iako je ranije rekao da to neće biti potrebno.

U intervjuu datom u subotu uveče Tramp je dodao: "Malo je kasno za slanje brodova, zar ne? Malo je kasno."

Šta se do sada zna o eksploziji u Oslu?

Norveška policija blokira područje oko američke ambasade u Oslu gde je tokom noći odjeknula eksplozija.

Prema saopštenju, policija je oko 1 sat iza ponoći dobila više dojava o eksplozijama.

"Stigli smo posle kratkog vremena i utvrdili da je došlo do eksplozije koja je pogodila američku ambasadu", rekao je šef interventnog tima policija Majkl Delemir.

On kaže da se eksplozija dogodila na javnom ulazu u ambasadu.

Stižu i prvi snimci iz Osla

Policija je blokirala područje oko američke ambasade gde je oko 1 sat iza ponoći odjeknula eksplozija.

Heavily armed police officers and other emergency services seen outside the U.S. Embassy in Oslo, Norway, following reports of a possible explosion tonight near the Embassy. pic.twitter.com/8lx85QjTVo — OSINTdefender (@sentdefender) 08. март 2026.

Teheran u plamenu

Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju vatrene lopte na nebu iznad Teherana.

'آتش‌سوزی انبار نفت اقدسیه از فاصله نزدیک'

ویدیوی دریافتی از سوهانک، انتهای بزرگراه ارتش #تهران'

شنبه ۱۶ اسفند #Iran #Tehran pic.twitter.com/ikqloDGwbm — Vahid Online (@Vahid) 07. март 2026.

Ovo se dešava nakon što su Izraelske odbrambene snage saopštile da su pogodile "nekoliko kompleksa za skladištenje goriva" u iranskoj prestonici.

Panika i u Bahreinu

Vlasti Bahreina pozvale su građane da odmah potraže sklonište. Sirene se čuju širom države.

