RAT NA BLISKOM ISTOKU: Poginuo sedmi američki vojnik, Iran dobio novog vrhovnog verskog vođu (VIDEO)

Rat na Bliskom istoku ušao je u drugu nedelju, u toku je deveti dan sukoba.

Deveti dan rata Amerike i Izraela protiv Irana, Tramp je dočekao u Delaveru posmrtne ostatke ubijenih američkih vojnika u ratu protiv Irana.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je iransko vodstvo "nerazumno" i da bi, prema njegovim rečima, "bez oklevanja upotrebili nuklearno oružje", dodajući kako je svet učinjen sigurnijim zahvaljujući potezima protiv njih.

Iranski ministar spoljnih poslova optužio je Sjedinjene Američke Države za napad na postrojenje za desalinizaciju vode, zbog čega je, kako tvrdi, poremećeno snabdevanje pitkom vodom u oko trideset sela.

Ruski ambasador u Velikoj Britaniji poručio je da Rusija ne zauzima neutralan stav u sukobu, već otvoreno podržava Iran.

Izraelske obaveštajne službe saopštile su da je sin iranskog ajatolaha preživio napad, ali da je tom prilikom ranjen.

U Teheranu su zabeležene dramatične scene nakon što je Izrael izveo napade na skladišta nafte, dok je u Bejrutu pogođen jedan hotel, a prema prvim informacijama najmanje četiri osobe su poginule.

Izraelske snage tvrde da su u Bejrutu gađale komandante Iranske revolucionarne garde.

23:25 Hezbolah pozdravlja novog iranskog vođu

Nakon objave o novom vođi Irana, libanska grupa Hezbolah, koju podržava Iran, podelila je na svom Telegram kanalu portret Modžtabe Hamneija.

Uz fotografiju je stajao natpis: "Vođa blagoslovljene islamske revolucije".

Modžtaba Hamnei je imenovan za novog vrhovnog vođu Irana, nakon što je njegov otac, ajatolah Ali Hamnei, ubijen u američko-izraelskom napadu na Teheran.

23:23 Iranska revolucionarna garda zaklela se na vernost ajatolahu Modžtabi Hamneiju

Iranska revolucionarna garda (IRGC) čestitala je danas Modžtabi Hamneiju izbor za novog vrhovnog vođu Irana i izrazila punu lojalnost njegovom vođstvu, nakon što ga je za tu funkciju izabrala Skupština eksperata, preneli su iranski državni mediji.

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da izražava "iskrenu i doživotnu odanost" Modžtabi Hamneiju, naglašavajući da će "slušati naređenja i biti spremni da ih sprovedu", prenosi Al Jazeera.

Iranska agencija Tasnim prenela je i poruku Revolucionarne garde u kojoj se navodi da ta organizacija objavljuje "poštovanje, lojalnost i poslušnost onome koga su izabrali eksperti za vođstvo".

U saopštenju koje su preneli državni mediji navodi se da odluka 88-člane Skupštine eksperata pokazu da se "kretanje islamskog sistema ne zaustavlja i da revolucija i islamski poredak ne zavise od pojedinaca".

Kako se dodaje, izbor Modžtabe Hamneija predstavlja "novu zoru i početak nove faze u Islamskoj Republici Iran".

Prethodno je Iranski Savet stručnjaka, telo zaduženo za izbor vrhovnog vođe te zemlje, velikom većinom glasova, izabralo ajatolaha Sejeda Modžtabu Hamneija za trećeg vrhovnog lidera Islamske Republike Iran, javila je agencija Tasnim.

U saopštenju tog tela navodi se da je izbor održan odmah nakon saznanja o smrti vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija i drugih istaknutih komandanta i civila, "uprkos teškim ratnim uslovima i direktnim pretnjama od neprijatelja".

Savet stručnjaka je naglasilo značaj kontinuiteta vođstva i važnost poštovanja Ustava i unutrašnjih pravila u procesu izbora lidera, kako država ne bi ostala bez rukovodstva.

"Izbor Modžtabe Hamneija je sproveden u skladu sa principima islamskog prava i Ustavom, a Savet stručnjaka poziva sve građane i elitu društva da pruže lojalnost novom lideru i očuvaju jedinstvo države", navodi se u saopštenju.

23:21 SAD naredile odlazak diplomatskog osoblja iz Saudijske Arabije

Američki Stejt department naredio je danas zaposlenima i diplomatama Sjedinjenih Američkih Država u Saudijskoj Arabiji da napuste tu zemlju usled rata sa Iranom, nakon napada dronovima na kompleks američke ambasade u Rijadu, objavio je Njujork tajms (NYT), pozivajući se na diplomatske izvore.

Prema navodima njujorškog lista, reč je o prvom slučaju da je Stejt department odobrio takozvani "naređeni odlazak" diplomatskog osoblja od početka napada na Iran 28. februara.

Američkim državnim službenicima koji nisu od ključnog značaja za rad misije, kao i članovima njihovih porodica raspoređenim u diplomatskim predstavništvima u regionu, ranije je bilo omogućeno da dobrovoljno napuste zemlju, ali im je sada naređeno da to učine.

Obavezna evakuacija iz Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Rijadu usledila je nakon više iranskih napada usmerenih na diplomatski kompleks i okolna područja.

Prema saopštenju saudijskog Ministarstva odbrane, ambasada je u utorak bila meta napada dronovima, u kojem su korišćene dve bespilotne letelice.

22:20 Imenovan novi vrhovni verski vođa Irana!

Sin bivšeg vrhovnog vođe Irana imenovan je za njegovog naslednika, prema iranskim državnim medijima na koje se poziva Sky News.

Ajatolah Ali Hamnei ubijen je u početnim američko-izraelskim napadima na Iran u subotu.

Njegov sin, Modžtaba Hamnei, 56-godišnji verski zvaničnik, nikada nije obavljao državnu funkciju.

20:58 CENTCOM: Još jedan američki vojnik preminuo od rana zadobijenih u iranskom napadu

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je danas da je još jedan pripadnik američkih oružanih snaga preminuo od povreda zadobijenih tokom početnih napada iranskih snaga na američke ciljeve na Bliskom istoku.

Kako je navedeno u objavi Centralne komande Sjedinjenih Američkih Država na društvenoj mreži Iks, vojnik je teško ranjen na mestu napada na američke trupe u Saudijskoj Arabiji 1. marta.

U saopštenju se navodi da je to sedmi pripadnik američkih oružanih snaga koji je poginuo u borbenim dejstvima tokom operacije "Epski bes".

Identitet poginulog vojnika biće objavljen tek nakon što prođu 24 sata od obaveštavanja njegove porodice, navela je američka Centralna komanda.

Ovo je sedmi vojnik koji je poginuo od početka američko-izraelske agresije na Iran 28. februara.

Vojska je identifikovala prethodnih šest pripadnika vojske poginulih 1. marta u iranskom napadu dronom na američku bazu u Kuvajtu kao majora Džefrija O'Brajena, glavnog zastavnika Roberta Marzana, kapetana Kodija Horka, narednika prve klase Nikol Amor, narednika prve klase Noa Titdžensa i narednika Deklana Koudija.

20:55 Arakči zatražio od UN da pozovu na odgovornost SAD zbog kršenja međunarodnog prava

Ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči uputio je danas pismo Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija u kojem je pozvao to telo i generalnog sekretara UN Antonija Gutereša da preduzmu potrebne korake kako bi se okončali "ratni zločini" i kako bi SAD i američki predsednik Donald Tramp bili pozvani na odgovornost za kršenje međunarodnog humanitarnog prava.

Kako je naveo, takva akcija će okončati "kulturu nekažnjivosti i sprečiti dalju normalizaciju kršenja međunarodnog prava", prenosi agencija Tasnim.

"Želeo bih da vam skrenem pažnju na najnoviju drsku pretnju predsednika Sjedinjenih Američkih Država protiv suvereniteta i teritorijalnog integriteta Islamske Republike Iran, kao i na njegovo otvoreno priznanje da je počinio ratne zločine protiv iranske nacije. Usred agresivnog rata koji je nametnut mojoj zemlji kršeći Povelju Ujedinjenih nacija i fundamentalne principe utvrđenog međunarodnog prava, predsednik SAD je drsko zapretio, u izjavama na društvenim mrežama, da se „...područja i grupe ljudi koje do sada nisu bile meta sada ozbiljno razmatraju za potpuno uništenje i sigurnu smrt", naveo je iranski ministar.

U pismu, Arakči je istakao da ove pretnje predstavljaju "očigledan znak očaja Sjedinjenih Država zbog sopstvenih neuspeha u regionu".

20:22 Šef izraelske vojske upozorio javnost: "Rat će potrajati dugo"

General-potpukovnik Ejal Zamir obratio se javnosti tokom procene situacije sa šefom Komande za domaći front i drugim vojnim zvaničnicima, prenela je vojska.

"Izrael je već dve godine u stanju produžene vanredne situacije", rekao je Zamir.

"Ono što nam je sada najpotrebnije jesu istrajnost i strpljenje. Još će potrajati, morate biti spremni na to, i koliko god da traje, trajeće."

19:54 Netanjahu ponovo poziva Irance da ustanu protiv režima

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu uputio je direktnu poruku iranskom narodu, pozivajući ga da se suprotstavi režimu.

U videu podeljenom na X, uz filmsku muziku i snimke okupljenih ljudi koji zajedno mašu zastavom Lava i Sunca Irana i zastavom Izraela, Netanjahu kaže da njegova zemlja želi "osloboditi Iran… od jarma tiranije".

On dodaje da je na Irancima da "ustanu" kako bi okončali režim.

"Verujem da, ako ustanete u trenutku istine, dan kada će Izrael i Iran ponovo biti hrabri prijatelji neće biti daleko", rekao je on.

Izraelski zvaničnici, uključujući Netanjahua, javno su rekli da se nadaju da bi trenutni sukob mogao dovesti do promene režima u Iranu.

19:38 Iran nagovestio da će Modžtaba naslediti oca

Iran je nagovestio da je za naslednika ubijenog ajatolaha Alija Hamneija izabrao njegovog sina Modžtabu, nakon što je Izrael tokom noći napao skladišta goriva u Teheranu, dok se sukob proširio na Bahrein gde je iranski napad oštetio postrojenje za desalinizaciju.

Ajatolah Hoseinali Eškevari, član klerikalnog veća zaduženog za izbor, potvrdio je u video obraćanju da će se ime Hamnei nastaviti i da je glasanje o imenovanju već obavljeno.

Bez iznošenja dodatnih detalja, on je naveo da će odluka uskoro biti javno objavljena.

Imam Ahmad Alamolhoda potvrdio je državnim medijima da će zvanično ime naslednika Alija Hamneija, koji je stradao u sukobu, saopštiti sekretar veća Hoseini Bušehri.

19:09 Iran: Ubijeno 104 vojnika u potapanju broda IRIS Dena kod Šri Lanke

Prema saopštenju Iranske vojske, koje prenosi novinska agencija Fars, najmanje 104 iranska pripadnika poginula su, a 32 ranjena u američkom napadu na iranski ratni brod prošle nedelje.

Tokom trenutnog sukoba, ratni brod IRIS Dena pogođen je torpedom i potopljen od strane američke podmornice u Indijskom okeanu.

Navodi se da Sjedinjene Države vrše diplomatski pritisak na Šri Lanku da preda iranske mornare koji su spaseni nakon napada.

19:02 Izvori Al Džazire: Amerika sprema kopneni udar na Iran!

Neimenovani izvori su za katarsku Al Džaziru rekli da Sjedinjene Američke Države trenutno razmatraju slanje trupa na Iran!

Postoje dve opcije oko slanja američkih vojnika, ukoliko se Bela kuća na to odluči: jedna je slanje pola miliona vojnika, druga su specijalne operacije.

18:56 Turska šalje lovce F-16 na sever Kipra?

Prema izvorima iz turskog Ministarstva odbrane, Ankara razmatra mogućnost da pošalje F‑16 lovce na sever Kipra - teritoriju koju priznaje samo Turska - u okviru faznog planiranja za jačanje bezbednosti usled eskalacije sukoba u regionu.

To bi bila jedna od opcija koja se razmatra kao odgovor na nedavne bezbednosne izazove, uključujući napad dronom na ostrvo.

18:51 Razgovarali Tramp i Starmer

Američki predsednik Donald Tramp i britanski premijer Kir Starmer razgovarali su telefonom o bliskoistočnoj krizi i vojnoj saradnji, što je usledilo nakon Trampovih oštrih javnih kritika na račun Londona.

Iz Dauning strita je saopšteno da je fokus bio na korišćenju RAF baza za podršku saveznicima u regionu, dok je Starmer istovremeno izrazio saučešće zbog pogibije šestorice američkih vojnika u sukobu s Iranom.

Starmer je na Trampove prozivke odgovorio porukom da je Britaniji potrebna ozbiljnost umesto političkih igara, naglasivši da je njegova vlada isključivo posvećena bezbednosti građana.

On je zaključio da, dok opozicija pokušava da oslabi ugled zemlje, laburisti ostaju fokusirani na zaštitu britanskih interesa u zemlji i inostranstvu.

17:59 Eksplozija u kišnim kanalima u iranskom gradu

Posle jednog od pogodaka iz vazduha na gradove u Iranu, došlo je do nesreće kada je nafta, nafta koja je prodrla u kišne kanale, izazvala niz eksplozija.

17:55 Raketirana stambena zgrada u Saudijskoj Arabiji! Ima mrtvih

Napad na stambenu zgradu u Saudijskoj Arabiji usmrtio je najmanje dve osobe i ranio dvanaest, saopštila je Agencija za civilnu zaštitu.

Projektil je pogodio kompleks u centralnoj oblasti al-Harždž, nedaleko od juga glavnog grada Rijada, navodi agencija na društvenoj mreži X.

Među poginulima su državljani Indije i Bangladeša, saopštila je Agencija za civilnu zaštitu.

Iranska Revolucionarna garda ranije je saopštila da je ciljala radarske sisteme na lokacijama uključujući al-Harždž u Saudijskoj Arabiji, gde su pogibije prijavljene.

17:52 Arakči odbacio pozive na prekid vatre, Iran će nastaviti borbu

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči odbacio je danas pozive na prekid vatre na Bliskom istoku, poručivši da Iran mora da nastavi borbu "zarad svog naroda i bezbednosti", uz poruku da saradnja Irana i Rusije nije nova niti tajna i da Islamska Republika ne napada namerno susedne dražave, već američke ciljeve koji se nalaze na tim teritorijama.

Arakči je u intervjuu za američki NBC News istakao i da da Sjedinjene Američke Države i Izrael ubijaju iranske civile.

17:36 Tramp: Sledeći vrhovni verski vođa Irana neće dugo potrajati bez mog odobrenja

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da sledeći vrhovni verski vođa Irana "neće dugo trajati" bez njegovog odobrenja.

"Moraće da dobiju odobrenje od nas. Ako ne dobiju odobrenje od nas, neće dugo trajati. Želimo da se uverimo da ne moramo da se vraćamo u Iran svakih 10 godina", rekao je Tramp u intervjuu za ABC News.

Obrazlažući zašto su SAD krenule u rat protiv Irana Tramp je rekao da je "Iran planirao da preuzme ceo Bliski istok" zbog čega je on predložio da ih u tome spreči.

Prema njegovim rečima u trenutku kada se Iran sprema za kopnenu invaziju SAD, Amerika neće prihvatiti ništa manje od bezuslovne predaje Irana.

Tramp je prošle nedelje rekao tokom razgovora sa novinarima da će rat sa Iranom trajati samo četiri do pet nedelja, ali danas je izjavio da ne želi da predviđa koliko će rat trajati naglasivši da se operacije odvijaju "brže nego što je planirano".

"Nikada ne predviđam. Sve što mogu da kažem je da smo ispred roka i u pogledu smrtonosnosti i u pogledu vremena" rekao je Tramp.

U intervjuu za ABC News Tramp je odbacio sve brojnije kritike zbog porasta cena naftnih derivata ocenivši da je to "mali problem".

"To je mali problem. Morali smo da idemo ovim zaobilaznim putem. Ali lepo je to što smo potopili 44 njihova ratna broda. Uništili smo celokupno njihovo ratno vazduhoplovstvo. Uništili smo sve njihove sisteme komunikacija. Njihovi protivvazdušni sistemi su nestali", rekao je Tramp.

Jedan visoki zvaničnik Trampove administracije rekao je novinarima prošle nedelje da je Iran obogatio dovoljno uranijuma za proizvodnju atomskog oružja u roku od 10 dana ili manje, navoderći da je se veliki deo uranijuma nalazi na lokacijama u Natanzu, Isfahanu i Fordovu, bombardovanim tokom operacije Ponoćni čekić.

"U teoriji, ako bismo imali fizičku kontrolu nad tom teritorijom, ako bismo imali fizičku kontrolu nad tim mestima gde se nalazi uranijum, mogli bismo poslati naše ljude i uništiti ga na licu mesta", rekao je zvaničnik.

Ipak, neki od predsednikovih dugogodišnjih pristalica postavljali su nezgodna pitanja o vojnoj operaciji SAD u Iranu, ali Tramp je negirao da je bilo bilo kakvog otpora u njegovoj glasačkoj bazi.

"Popularnost je veća nego ikad. To je prava MAGA stvar koju radimo", rekao je Tramp.

17:26 Izraelska vojska saopštila je da je pogodila sedište iranskih vazduhoplovnih snaga

Izraelska vojska je saopštila da je izvela još jedan talas napada u Teheranu, pogodivši, kako navodi, sedište vazduhoplovnih snaga Islamske revolucionarne garde.

"IDF je gađao i uništio sedište Svemirskih snaga IRGC-a terorističkog režima u Iranu. To sedište je služilo kao centar za prijem, prenos i istraživanje Iranske svemirske agencije, koja je povezana sa vojskom režima", saopštile su Izraelske odbrambene snage (IDF).

Prema navodima izraelske vojske, lokacija je korišćena za istraživačke svrhe i nadzor satelita.

IDF je takođe saopštio da je pogodio desetine drugih lokacija, uključujući oko 50 bunkera u kojima je, kako tvrdi, bila uskladištena municija, kao i kompleks IRGC-a i centar unutrašnje bezbednosti.

16:28 Ovako brane nebo iznad Emirata

Ministarstvo odbrane UAE objavilo je snimak na kojem se prikazuje kako njihove vazdušne snage obaraju iranske dronove koji su ušli u vazdušni prostor Emirata.

لقطات تظهر اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية الإماراتية طائرات مسيّرة إيرانية حاولت استهداف الدولة.



لا تهاون بأمن الوطن وسيادته... والقوات المسلحة الإماراتية جاهزة لردع أي تهديد.



Footage showing the UAE’s air defences intercepting and destroying Iranian UAVs that attempted to… pic.twitter.com/vvHmZkcBri — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) 08. март 2026.

16:25 Krenuo novi udar na Iran

IDF saopštio da je upravo krenuo novi udar na ciljeve u Teheranu, ali i na ciljeve u drugim delovima zemlje.

16:22 Još Trampovih aviona stiglo u Britaniju

Još dva aviona američkog ratnog vazduhoplovstva sletela su na bazu RAF Ferford, nakon što je Velika Britanija dozvolila Vašingtonu da koristi njihove baze za učešće u odbrambenim operacijama u Iranu.

U bazu su sletela dva transportna aviona Boing C-17 Gloubmaster, nekoliko dana nakon što su stigli bombarderi B-1 Lanser.

Jedan od C-17 stigao je sa aerodroma Glazgov Prestvik, nakon što je preusmeren tamo zbog lošeg vremena i vidljivosti u Ferfordu. BBC je izvestio da je avion prevozio municiju i rezervne delove za bombardere.

Još jedan C-17 stigao je sa vazduhoplovne baze Mekgvajer blizu Rajtstauna, Nju Džerzi, prema podacima praćenja leta.

16:19 Zelenski: Ukrajinski stručnjaci stižu na Bliski istok

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je danas da će ukrajinski stručnjaci za odbranu od dronova stići na Bliski istok sledeće nedelje.

"Mislim da će sledeće nedelje, kada stručnjaci budu na licu mesta pogledati i pomoći, jer odmah odlaze sa mogućnostima da pomognu. Onda ćemo krenuti dalje", rekao je Zelenski na zajedničkoj konfernciji za novinare sa holandskim premijerom Robom Jetenom u Kijevu.

Ukrajinski predsednik je ponovio da su se zemlje regiona Persijskog zaliva i Sjedinjene Američke Države obratile Ukrajini za podršku.

"Obezbedićemo im neophodna sredstva. Naravno, pre svega, stručnost i iskustvo naše vojske u odbrani od iranskih dronova Šahed i krstarećih raketa", rekao je Zelenski.

16:15 Na Kuvajt ispaljeno više od 230 raketa

Kuvajtsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da su na njihovu državu ispaljene 234 rakete i 422 drona od izbijanja sukoba prošle subote.

"Ova agresija je rezultirala brojnim žrtvama među građanima i stanovnicima", uključujući mladu devojku, dva pripadnika kuvajtskih oružanih snaga i dva graničara, piše na X.

Takođe je bilo izveštaja o dva požara u Kuvajtu u poslednja 24 sata nakon napada dronova - jedan na vladinu kulu i drugi na međunarodnom aerodromu u Kuvajtu.

Oba su stavljena pod kontrolu, prema zvaničnicima.

16:04 "Niko ne zna ko će zameniti Hamneija"

Ni iranska vrhuška u ovom trenutku ne zna ko je novi vrhovni vođa Irana.

"Niko ne zna", rekao je iranski šef diplomatije.

15:52 Iran koristi gusto naseljene civilne oblasti za pokretanje napada

Centralna komanda SAD (CENTCOM) poziva Irance da ostanu kod kuće, jer tvrdi da režim Islamske Republike izvodi vojne operacije iz gusto naseljenih civilnih oblasti.

Iran je koristio "gusto naseljene oblasti okružene civilima u gradovima kao što su Dezful, Isfahan i Širaz za lansiranje dronova i balističkih raketa", navodi Centcom u saopštenju objavljenom na X.

Dodaje se da ovo ponašanje dovodi u opasnost živote civila jer lokacije koje se koriste u vojne svrhe gube zaštićeni status i mogu postati legitimne mete.

"Iranski teroristički režim očigledno zanemaruje živote civila napadajući partnere u Zalivu, dok ugrožava bezbednost sopstvenog naroda", kaže komandant Centralne komande admiral Bred Kuper.

15:22 Zgrada u Tel Avivu oštećena u napadu

Stižu fotografije iz Tel Aviva, gde se vidi kako je jedna zgrada oštećena u napadu. Na ulici je vidljiva i velika rupa, najverovatnije gde je projektil udario.

Nije poznato kada je tačno došlo do oštećenja.

15:09 Nemački ratni brod stigao do Kipra

Nemačka fregata FGS Nordrhein-Westfalen stigla je u luku Limasol na Kipru.

Nemačka fregata pridružila se rastućem broju međunarodnih vojnih sredstava raspoređenih na Kipru nakon napada dronom u blizini britanske baze RAF Akrotiri ranije ove nedelje.

Francuska je već rasporedila fregatu FS Languedoc, dok su Italija i Španija saopštile da će poslati fregate ITS Federico Martinengo i Cristóbal Colón (F105).

Grčka je takođe poslala borbene avione F-16 i dve fregate na ostrvo, dok je Ujedinjeno Kraljevstvo rasporedilo helikoptere i sprema se da pošalje razarač HMS Dragon u region.

15:07 UAE: Imamo pravo da se branimo!

Ujedinjeni Arapski Emirati izdali su saopštenje u kojem tvrde da "deluju u samoodbrani od brutalne i neopravdane iranske agresije".

U saopštenju, koje je objavilo ministarstvo spoljnih poslova, navodi se da je Iran lansirao više od 1.400 dronova na UAE, sa civilnim žrtvama.

"Ovo krši međunarodno pravo i predstavlja kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta UAE", navodi se.

Dodaje se da UAE "ne želi da bude uvučen u bilo kakav sukob ili eskalaciju", ali se kaže da "potvrđuje svoje puno pravo da preduzme sve neophodne mere da zaštiti svoj suverenitet i nacionalnu bezbednost" u skladu sa međunarodnim pravom.

14:58 Iranski šef diplomatije otkrio da li im Putin pomaže u ratu

Iranski ministar spoljnih Abas Arakči komentarisao je spekulacije o tome da im Rusija dostavlja obaveštajne informacije i tako pomaže u ratu.

14:36 Izraelski vojnici ubijeni u Libanu

Dva vojnika IDF-a poginula su u napadu Hezbolaha na jugu Libana rano jutros, saopštila je izraelska vojska.

Incident se, navodi IDF, dogodio u blizini vojnog položaja na jugu Libana, preko puta izraelske granične zajednice Manara.

Prema preliminarnoj istrazi IDF-a, incident je počeo kada se oklopni transporter Puma zaglavio usred operacija u tom području. IDF je poslao još jedan oklopni transporter Puma i dva oklopna buldožera D9 u pokušaju da ga izvuku.

Jedan od buldožera D9 je pogođen projektilom, verovatno protivtenkovskom raketom ili minobacačem, što je izazvalo požar u kojem su poginula dva vojnika, prema istrazi IDF-a. Jedan oficir je takođe lakše povređen u incidentu.

14:25 "Rat ulazi u opasnu fazu"

Iranski zvaničnik osudio je američko-izraelske napade na naftna postrojenja u Iranu, rekavši da su oni sukob doveli u "opasan rat".

"Ovi napadi na skladišta goriva predstavljaju ništa manje od namernog hemijskog ratovanja protiv iranskih građana", rekao je portparol Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bakaei u objavi na društvenim mrežama.

Rekao je da će takvi napadi "razarati životnu sredinu i ugroziti živote u velikim razmerama" zbog opasnih materijala i toksičnih supstanci koje ispuštaju u vazduh.

"Posledice ove ekološke i humanitarne katastrofe neće biti ograničene na granice Irana", rekao je.

14:24 Grčka fregata čuva Kipar

Grčka fotografija usnimljena je kod obala Kipra. Podsetimo, Grčka je poslala dva broda na Kipar pre nekoliko dana, kako bi štitili ostrvo.

Ubijen pomoćnik "hipotetičkog" iranskog vođe

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac kaže da je vojni sekretar iranskog vrhovnog vođe, koji je imenovan prošle nedelje uprkos tome što je mesto vrhovnog vođe bilo upražnjeno, ubijen u izraelskom napadu.

Tokom procene sa najvišim zvaničnicima IDF-a, Kac je obavešten da je Abu-el-Kasem Babajan, novi šef vojnog biroa vrhovnog vođe, koji je imenovan pre samo nekoliko dana nakon što je njegov prethodnik eliminisan u početnom napadu, takođe eliminisan, navodi se u njegovom kabinetu.

Novi napad na Emirate

Ministarstvo odbrane UAE upravo je saopštilo da je na snazi nova opasnost od raketnih napada i udara dronova.

"Zvuci koji se čuju širom zemlje su prouzrokovani dejstvovanjem PVO", navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, podignuti su i borbeni avioni.

Liban: U sukobima ubijeno više od 80 mališana

Libanski ministar zdravlja rekao je da je 83 dece među 394 ubijenih do sada u sukobu između Izraela i militantne grupe Hezbolah tokom prošle nedelje.

Vitkof "ribao" Moskvu zbog Irana?

"Jasno sam im to stavio do znanja", rekao je Vitkof odgovarajući na pitanje novinara u američkom predsedničkom avionu da li je kontaktirao Moskvu povodom navoda da Iranu dostavljaju obaveštajne podatke.

Napad na ambasadu SAD bio teroristički?

Policija u Norveškoj i dalje sprovodi istragu o eksploziji kod američke ambasade u Oslu, a u ovom trenutku nije isključena mogućnost da je u pitanju bio teroristički napad.

Qatar Airways nastavlja sa ograničenim rasporedom letova

Neke avio-kompanije na Bliskom istoku imaju ograničene rasporede letova, dok su druge operacije i dalje obustavljene, jer haos u vazduhoplovstvu i dalje traje usred na Bliskom istoku.

Qatar Airways je saopštio da su letovi za repatrijaciju danas poleteli sa međunarodnog aerodroma Hamad u Dohi, na putu ka Amsterdamu, Berlinu, Frankfurtu, Londonu i Cirihu. Očekuje se da će dodatni letovi stići u Dohu sutra iz istih gradova, kao i iz omanske prestonice Muskata, saopštila je avio-kompanija.

Koliko papreno su bogataši plaćali letove da bi napustili Zaliv

U prvim danima sukoba posebno su pogođeni najveći aerodromski habovi Persijskog zaliva – Dubai (DXB), Abu Dabi (AUH) i Doha (DOH) – kroz koje u normalnim okolnostima svakodnevno prolaze stotine hiljada putnika na interkontinentalnim presedanjima između Evrope, Azije, Afrike i Australije. Samo u prvoj nedelji krize otkazano je više od 23.000 letova, a većina aerodroma u regionu imala je drastično smanjen obim operacija ili su privremeno bili zatvoreni...

Trampovi bombarderi preusmereni u bazu Ramštajn

Trampovi bombarderi koji su leteli ka Evropi, morali su da budu preusmereni iz Velike Britanije u bazu Ramštajn.

Tramp: "Ne želim da Kurdi uđu u Iran"

Američki predsednik Donald Tramp odbacio je mogućnost uključivanja kurdskih boraca u rat u Iranu.

Jutarnje nebo iznad Teherana mračno posle napada na skladišta nafte

Stanovnici glavnog grada Irana kažu da je nebo jutros postalo crno i sivo nakon sinoćnjih udara na skladišta nafte u provincijama Teheran i Alborz.

Izvršni direktor iranske kompanije za distribuciju naftnih derivata izjavio je da su u napadima poginula četiri vozača cisterni koji su radili u tim postrojenjima.

Blackened rain falls over Tehran after Israeli strikes hit fuel sites and Shahran oil refinery, sending smoke and flames into sky, CNN reportshttps://t.co/X7b59FnI8U — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) 08. март 2026.

Dodao je da je gorivo "uskladišteno u dovoljnim količinama u naftnim depoima", ali je pozvao građane da na benzinske pumpe idu "samo ako je neophodno".

Tehran woke up today under a black rain. Think about that sentence for a moment. Oil falling from the sky because storage facilities were bombed by Israel and America. Families waking up to toxic air and Children looking out windows at black rain. War crimes by pedophiles. https://t.co/oR8baOmUh5 pic.twitter.com/LSNsQw2OhM — 𝙎👼🏻 (@SZade15) 08. март 2026.

Vreme je danas oblačno u Teheranu, a jedna devojka kaže da "izgleda kao da je sunce potpuno nestalo".

- Bilo je veoma zastrašujuće kada sam se probudila. Kao da se sve pretvorilo u noć. U vazduhu osećam miris spaljenog goriva - rekla je druga žena.

Over Tehran 🇮🇷, plumes of smoke rise into the sky after night strikes on oil storage facilities. 🌫️



Reports say Israel 🇮🇱 attacked several oil sites on Iranian 🇮🇷 territory. 🛢️💥#Tehran #Iran #Israel #oil #strike #military pic.twitter.com/kKgAWMHmRB — RusWar (@ruswar) 08. март 2026.

Zbog prekida interneta i dalje je veoma teško stupiti u kontakt s ljudima unutar Irana, iako su neki uspeli nakratko da uspostave vezu.

Tramp poručio saveznicima: "Malo je kasno za slanje brodova, zar ne?"

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da ga "uopšte nije briga" da li bi saveznici mogli da učine više kako bi pomogli u ratu protiv Irana.

Govoreći za CBS News, Tramp je rekao: "Mogu da rade šta god žele. Oni koji su lojalni već su uključeni."

Njega su pitali i o mogućnosti da je Velika Britanija pripremila nosače aviona za eventualno raspoređivanje na Bliskom istoku, iako je ranije rekao da to neće biti potrebno.

U intervjuu datom u subotu uveče Tramp je dodao: "Malo je kasno za slanje brodova, zar ne? Malo je kasno."

Šta se do sada zna o eksploziji u Oslu?

Norveška policija blokira područje oko američke ambasade u Oslu gde je tokom noći odjeknula eksplozija.

Prema saopštenju, policija je oko 1 sat iza ponoći dobila više dojava o eksplozijama.

"Stigli smo posle kratkog vremena i utvrdili da je došlo do eksplozije koja je pogodila američku ambasadu", rekao je šef interventnog tima policija Majkl Delemir.

On kaže da se eksplozija dogodila na javnom ulazu u ambasadu.

Stižu i prvi snimci iz Osla

Policija je blokirala područje oko američke ambasade gde je oko 1 sat iza ponoći odjeknula eksplozija.

Heavily armed police officers and other emergency services seen outside the U.S. Embassy in Oslo, Norway, following reports of a possible explosion tonight near the Embassy. pic.twitter.com/8lx85QjTVo — OSINTdefender (@sentdefender) 08. март 2026.

Norveška policija blokira područje oko američke ambasade u Oslu gde je tokom noći odjeknula eksplozija.

Stižu i prvi snimci iz Osla

Policija je blokirala područje oko američke ambasade gde je oko 1 sat iza ponoći odjeknula eksplozija.

Teheran u plamenu

Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju vatrene lopte na nebu iznad Teherana.

'آتش‌سوزی انبار نفت اقدسیه از فاصله نزدیک'

ویدیوی دریافتی از سوهانک، انتهای بزرگراه ارتش #تهران'

شنبه ۱۶ اسفند #Iran #Tehran pic.twitter.com/ikqloDGwbm — Vahid Online (@Vahid) 07. март 2026.

Ovo se dešava nakon što su Izraelske odbrambene snage saopštile da su pogodile "nekoliko kompleksa za skladištenje goriva" u iranskoj prestonici.

Panika i u Bahreinu

Vlasti Bahreina pozvale su građane da odmah potraže sklonište. Sirene se čuju širom države.

