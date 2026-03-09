Rat na Bliskom istoku ušao u 10. dan! Iran pokrenuo 1. napad pod novim vođom, avion Er Srbije krenuo za Rijad

Deveti dan rata Amerike i Izraela protiv Irana.

Revolucionarna garda obećala vernost novom vođi:

"Počinje nova zora, spremni smo na potpunu poslušnost"

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) čestitala je Modžtabi Hamneiju izbor za novog vrhovnog vođu Irana i izrazila punu lojalnost njegovom vođstvu, nakon što ga je za tu funkciju izabrala Skupština eksperata, preneli su iranski državni mediji.

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da izražava "iskrenu i doživotnu odanost" Modžtabi Hamneiju, naglašavajući da će "slušati naređenja i biti spremni da ih sprovedu", prenosi Al Džazira.

Predsednik UAE razgovarao je sa Trampom o napadima na tu zemlju

Predsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) šeik Mohamed bin Zajed Al Nahjan razgovarao je telefonom sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom o dešavanjima u regionu Bliskog istoka i njihovim implikacijama po regionalnu i međunarodnu bezbednost i stabilnost, prenosi agencija WAM.

Predsednik UAE se takođe osvrnuo na kontinuirane iranske napade usmerene na tu zemlju i druge zemlje u regionu.

On je ocenio da ti napadi predstavljaju kršenje suvereniteta zemalja u regionu i pretnju regionalnoj bezbednosti i stabilnosti.

Avion Er Srbije poleteo u Rijad, planiran povratak 170 putnika

Avion Er Srbije za Rijad je upravo poleteo, a kojim bi iz tog grada u Beograd trebalo da se vrati oko 170 putnika.

Delegaciju Ministarstva spoljnih poslova predvodi državni sekretar Damjan Jović.

Novi napadi Irana na zemlje Bliskog istoka! U Bahreinu ranjene najmanje 32 osobe, među njima i deca

Zemlje Bliskog istoka bile su tokom protekle noći ponovo meta iranskih napada raketama i dronovima, u kojima su u Bahreinu ranjene najmanje 32 osobe, dok je Izrael nastavio napade na militantni proiranski pokret Hezbolah u Libanu, u kojima su gađana južna predgrađa Bejruta, prenose mediji.

U napadu iranskih dronova na naselje Sitra u Bahreinu, rano jutros su ranjene najmanje 32 osobe, od kojih četiri teško, saopštio je Nacionalni komunikacioni centar te zemlje za CNN.

Iran pokrenuo prvi napad nod novim ajatolahom

Teheran je pokrenuo prvi raketni napad na Izrael pod novim vrhovnim vođom Modžtabom Hamneijem, objavila je državna televizija IRIB na svom Telegram kanalu.

Na objavljenoj fotografiji vidi se projektil s natpisom: "Na vašoj usluzi, Sejede Modžtaba".



Autor: S.M.