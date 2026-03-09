UŽIVO! Rat na Bliskom istoku ušao u 10. dan! Iran pokrenuo 1. napad pod novim vođom, avion Er Srbije krenuo za Rijad

Deseti dan rata SAD i Izraela protiv Irana, prvi nakon izbora Modžtabe Hamneija za novog vrhovnog vođu u Teheranu.

Iran je pod novim ajatolahom tokom porotekle noći pokrenuo još jedan talas napada raketama i dronovima na Izrael i zalivske zemlje.

Izraelske odbrambene snage (IDF), kako je zvanični naziv vojske te zemlje, saopštile su da su pokrenule nove vazdušne udare na centralni deo Irana.

9:12 Poginuo sedmi američki vojnik

Američka vojska je sinoć saopštila da je njen pripadnik umro u subotu od povreda zadobijenih u iranskom napadu na Saudijsku Arabiju 1. marta.

Od početka američkih i izraelskih vazdušnih udara na Iran poginulo je ukupno sedam pripadnika vojske SAD.

9:05 Borbeni avioni i eksplozije iznad Dubaija

Rano jutros su se čule eksplozije iznad Dubaija, a primećena je i aktivnost borbenih aviona.

Službe za vanredne situacije Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) potvrdile su da protivvazdušna odbrana (PVO) te zalivske zemlje reaguje na pretnje od iranskih raketa.

Stanovnicima je savetovano da "ostanu na sigurnom mestu".

- Četiri osobe su poginule u iranskim napadima na UAE - saopštilo je juče Ministarstvo odbrane UAE.

Iran je pokrenuo odmazde na mete širom Bliskog istoka nakon što su SAD i Izrael pokrenuli zajednički napad na Teheran 28. februara.

8:53 Iranski mediji: Novi ajatolah "džanbaz" - što znači "onaj kojeg je ranio neprijatelj"

Skaj njuz navodi da se novi ajatolah Modžtaba Hamnei još uvek nije oglasio ni video porukom ni saopštenjem od kada je juče izabran tek trećeg vrhovnog vođu Irana od Islamske revolucije 1979. godine.

Britanska televizija navodi da će on da sledi stope oca Alija Hamneija koji je ubijen prvog dana američko-izraelskih napada 28. februara.

Podseća se da je bilo je spekulacija da je i sam Modžtaba poginuo na početku rata.

Iranski državni mediji ga u "Ramazanskom ratu", kako Teheran naziva najnoviji sukob s Izraelom i SAD, nazivaju "džanbaz" - što znači "onaj kojeg je ranio neprijatelj".

Navodi se da nije jasno da li se to odnosi na rane zadobijene u ovom ratu, dok je jedan analitičar u međuvremenu sugerisao da su te povrede mogle biti zadobijene tokom Modžtabine službe u iransko-iračkom ratu 80-ih godina prošlog veka.

8:47 Bahreinska rafinerija proglasila napad "višom silom", ne mora da ispunjava ugovorne obaveze

Bahreinska naftna rafinerija "Bapko" proglasila je napad iranskim dronom na ovo postrojenje "višom silom".

BBC objašnjava da to omogućuje istoimenoj kompaniji da bude oslobođena ugovornih obaveza pošto se dogodio vanredni događaj koji je van njene kontrole.

8:11 Iran napao glavnu naftnu rafineriju u Bahreinu, vije se gust dim

Gust dim se jutros diže iz rafinerije nafte "Bapko" u Bahreinu.

Vlasti te zalivske zemlje objavile su da ima povređenih ljudi i da je načinena šteta u oblasti Sitra nakon napada iranskog drona.

"Bapko" je glavna rafinerija nafte u Bahreinu.

Revolucionarna garda obećala vernost novom vođi:

"Počinje nova zora, spremni smo na potpunu poslušnost"Iranska Revolucionarna garda (IRGC) čestitala je Modžtabi Hamneiju izbor za novog vrhovnog vođu Irana i izrazila punu lojalnost njegovom vođstvu, nakon što ga je za tu funkciju izabrala Skupština eksperata, preneli su iranski državni mediji.

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da izražava "iskrenu i doživotnu odanost" Modžtabi Hamneiju, naglašavajući da će "slušati naređenja i biti spremni da ih sprovedu", prenosi Al Džazira.

Predsednik UAE razgovarao je sa Trampom o napadima na tu zemlju

Predsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) šeik Mohamed bin Zajed Al Nahjan razgovarao je telefonom sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom o dešavanjima u regionu Bliskog istoka i njihovim implikacijama po regionalnu i međunarodnu bezbednost i stabilnost, prenosi agencija WAM.

Predsednik UAE se takođe osvrnuo na kontinuirane iranske napade usmerene na tu zemlju i druge zemlje u regionu.

On je ocenio da ti napadi predstavljaju kršenje suvereniteta zemalja u regionu i pretnju regionalnoj bezbednosti i stabilnosti.

Avion Er Srbije poleteo u Rijad, planiran povratak 170 putnika

Avion Er Srbije za Rijad je upravo poleteo, a kojim bi iz tog grada u Beograd trebalo da se vrati oko 170 putnika.

Delegaciju Ministarstva spoljnih poslova predvodi državni sekretar Damjan Jović.

Novi napadi Irana na zemlje Bliskog istoka! U Bahreinu ranjene najmanje 32 osobe, među njima i deca

Zemlje Bliskog istoka bile su tokom protekle noći ponovo meta iranskih napada raketama i dronovima, u kojima su u Bahreinu ranjene najmanje 32 osobe, dok je Izrael nastavio napade na militantni proiranski pokret Hezbolah u Libanu, u kojima su gađana južna predgrađa Bejruta, prenose mediji.

U napadu iranskih dronova na naselje Sitra u Bahreinu, rano jutros su ranjene najmanje 32 osobe, od kojih četiri teško, saopštio je Nacionalni komunikacioni centar te zemlje za CNN.

Iran pokrenuo prvi napad nod novim ajatolahom

Teheran je pokrenuo prvi raketni napad na Izrael pod novim vrhovnim vođom Modžtabom Hamneijem, objavila je državna televizija IRIB na svom Telegram kanalu.

Na objavljenoj fotografiji vidi se projektil s natpisom: "Na vašoj usluzi, Sejede Modžtaba".

