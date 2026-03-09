UŽIVO! SUKOB NA BLISKOM ISTOKU SE NASTAVLJA: Čeka se obraćanje Trampa svetu, večeras razgovarao sa Putinom, pokrenut novi udar na Iran (FOTO+VIDEO)

Deseti dan rata SAD i Izraela protiv Irana, prvi nakon izbora Modžtabe Hamneija za novog vrhovnog vođu u Teheranu.

Iran je pod novim ajatolahom tokom porotekle noći pokrenuo još jedan talas napada raketama i dronovima na Izrael i zalivske zemlje.

Izraelske odbrambene snage (IDF), kako je zvanični naziv vojske te zemlje, saopštile su da su pokrenule nove vazdušne udare na centralni deo Irana.

22:05 Tramp: "Rat će biti kratak"

Američki predsednik Donald Tramp upravo se obraća poslanicima govoreći o Iranu, rekavši "napravili smo mali izlet na Bliski istok da bismo se rešili nekog zla. I mislim da ćete videti da će to biti kratkoročni izlet".

Obraćanje poslanicima prethodi ranije najavljenoj konferenciji za medije, koja bi trebalo da počne u 22.30 po našem vremenu.

Tramp je pred poslanici izjavio i da "niko nema pojma" ko će voditi Iran nakon ubistva ajatolaha Alija Hamneija, uprkos tome što je njegov sin, Modžtaba Hamnei, imenovan za novog vrhovnog vođu.

"Njihovi teroristički lideri su otišli, ili broje minute do njihovog odlaska. A sada, niko nema pojma ko su ljudi koji će biti na čelu zemlje", rekao je Tramp na skupu republikanaca u Predstavničkom domu na Floridi.

22:04 Krenuo novi napad na Iran

Izraelske vazduhoplovne snage upravo saopštile da je upravo pokrenut veliki napad na Teheran.

21:33 Šta je sve Tramp danas izgovorio o ratu u Iranu?

Tramp je danas dao izjavu za najmanje tri američka medija o ratu u Iranu. Za CBS News je rekao da "misli da je rat prilično završen" i da su SAD "veoma ispred roka".

Govoreći za NBC ostavio je otvorenom mogućnost uzimanja iranske nafte, rekavši "svakako su ljudi pričali o tome".

A u intervjuu za New York Post rekao je da administracija "nije ni blizu" donošenja odluke o tome da li da naredi slanje američkih trupa u Iran.

21:00 Teheran spreman za deeskalaciju

Predsednik Irana Masud Pezeškiran rekao je da je Teheran spreman za deeskalaciju na Bliskom istoku "ako se teritorije susednih zemalja ne koriste za napade na Iran".

Pezeškijan je to poručio u razgovoru sa turskim kolegom Erdoganom.

"Iran je uvek izražavao spremnost da smanji tenzije u regionu, pod uslovom da se vazdušni prostor, kopno i teritorijalne vode naših suseda ne koriste za napad na iransko stanovništvo", navodi se u saopštenju koje je objavila Pezeškijanova pres služba.

Iranski predsednik je takođe rekao da SAD i Izrael pokušavaju da stvore tenzije između Teherana i regionalnih država i da "mediji povezani sa njima" optužuju Iran za raketne napade na Tursku.

20:55 "Nemam poruku za Hamneija"

Tramp je, u intervjuu za CBS, kratko komentarisao i izbor novog vrhovnog vođe Irana Modžtaba Hamneija.

Upitan da li ima neku poruku za njega, Tramp je rekao: "Nemam nikakvu poruku za njega. Baš nikakvu".

20:53 Tramp: Dozvoliću da Ormuski moreuz bude pod našom kontrolom

Američki predsednik Donald Tramp je u intervjuu za CBS News izjavio da će "dozvoliti da Ormuski moreuz u budućnosti dođe pod kontrolu SAD".

Prema rečima novinarke televizijskog kanala Veiđije Đijang, Tramp joj je rekao da "razmišlja o preuzimanju kontrole" nad Ormuskim moreuzom, napominjući da brodovi navodno već mogu slobodno da se kreću kroz njega.

20:44 Tramp: Mislim da je rat završen, manje-više

Predsednik SAD Donald Tramp je za CBS News rekao da veruje da je američko-izraelski rat sa Iranom "veoma ispred roka".

„Mislim da je rat veoma završen, manje-više“, rekao je.

"Nemaju mornaricu, nemaju komunikacije, nemaju vazduhoplovstvo. Njihove rakete su svedene na minimum. Njihovi dronovi se uništavaju svuda, uključujući i njihovu proizvodnju dronova. Ako pogledate, ništa im nije ostalo. Ništa im nije ostalo u vojnom smislu", rekao je Tramp.

20:35 Razgovarali Tramp i Putin

Predsednici SAD i Rusija Donald Tramp i Vladimir Putin razgovarali su telefonom oko sat vremena, a jedna od tema razgovora bila je situacija u Iranu...

20:20 Holandija šalje fregatu u Sredezemno more

Holandska vlada danas je saopštila da će, na zahtev Francuske, poslati fregatu u Sredozemno more kako bi pomogla u zaštiti Kipra i drugih saveznika i obezbedila pomorski saobraćaj ugrožen zbog krize na Bliskom istoku.

Holandska vlada je prošle nedelje navela da je Francuska zatražila upućivanje fregate za protivvazdušnu odbranu i komandnu funkciju kako bi podržala nosač aviona "Šarl de Gol", koji je predsednik Francuske Emanuel Makron najavio da će biti poslat u Sredozemno more.

Makron je ranije danas posetio Kipar, gde se sastao sa predsednikom te zemlje Nikosom Hristodulidesom i grčkim premijerom Kirijakosom Micotakisom, a tom prilikom je najavio "čisto odbrambenu" misiju radi otvaranja Ormuskog moreuza.

19:57 Predsednik Azerbejdžana čestitao novom vrhovnom vođi Irana

Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev je u ponedeljak čestitao ajatolahu Modžtabi Hamneiju i rekao da se nada da će dve zemlje produbiti odnose "u duhu međusobnog poštovanja i poverenja".

Alijeva poruka dolazi uprkos zategnutim odnosima između Bakua i Teherana, koji su se pojačali prošle nedelje nakon što je Azerbejdžan optužio Iran da je ispaljivao dronove na teritoriju Nahčivana, što Teheran poriče.

19:55 Britanci presreću dronove na Bliskom istoku

Borbeni avioni RAF-a su tokom noći izveli vojnu akciju u odbrani Jordana i Bahreina, saopštilo je Ministarstvo odbrane Velike Britanije.

"Lovci su uspešno uništili bespilotni vazdušni sistem u odbrani Jordana i presreli dron koji se kretao ka Bahreinu", saopštilo je Ministarstvo.

Velika Britanija je takođe počela da izvodi odbrambene letove u znak podrške Ujedinjenim Arapskim Emiratima, dodalo je ministarstvo.

Takođe je saopšteno da su dodatni helikopteri Wildcat stigli na Kipar nakon što je britanska vazduhoplovna baza Akrotiri bila meta napada prošle sedmice.

19:53 Pakistan zatvara škole da bi uštedeo naftu

Pakistan je doneo odluku da zatvori sve škole u državi kako bi uštedeo naftu.

Dvonedeljno zatvaranje škola uticalo bi na oko 40 miliona učenika u zemlji od oko 250 miliona stanovnika.

19:18 Putin: Energetska kriza je stigla, spremni smo da sarađujemo sa Evropom

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je u ponedeljak da je rat u Iranu izazvao globalnu energetsku krizu i upozorio da bi proizvodnja nafte, koja zavisi od transporta kroz Ormuski moreuz, uskoro mogla potpuno da prestane.

19:10 Britanski razarač uskoro kreće put Mediterana

Britanski ministar odbrane Džon Hili rekao je da će razarač "HMS Dragon" napustiti Portsmut i krenuti ka Mediteranu u narednih nekoliko dana.

On kaže da je vlada takođe poslala borbene avione Tajfun i F35, timove za borbu protiv dronova i radare u region.

Ministar odbrane kaže da je odgovor vlade, koji je koordinisan sa SAD, NATO-om i saveznicima u Zalivu, potkrepljen uveravanjem da postoji "pravna osnova za naše odluke".

18:52 Oglasila se Bela kuća

Bela kuća je saopštila da će večerašnje obraćanje predsednika Trampa biti u vezi sa Iranom.

18:19 Pogođeno još jedno nuklearno postrojenje u Iranu

UN su saopštile da je pogođen drugi iranski nuklearni objekt. Međutim, svaka šteta na postrojenju u Isfahanu izgleda da je mala, rekao je Rafael Marijano Grosi, generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju, nadzornog tela UN.

Nije rekao kada je postrojenje pogođeno niti čije snage su izvele napad. Satelitski snimci iranskog nuklearnog postrojenja u Natanzu takođe su pokazali štetu na zgradama i dodatnu štetu širom kompleksa postrojenja.

"Od početka ove kampanje, videli smo neke udare u Natanzu - nekoliko - i jedan u Isfahanu. Ne baš veliki, moram reći", rekao je Grosi, obraćajući se novinarima u Parizu.

"Ono što smo videli bio je udar blizu jedne ose, u jedan od tunela tamo i to je sve što smo videli", rekao je.

17:53 Tramp se večeras obraća svetu

Predsednik SAD Donald Tramp najavio je da će se kasnije danas obratiti svetu.

"Mnogo važnih sastanaka i telefonskih poziva odvija se danas dok sam u Trampovom Nacionalnom Doralskom centru u Majamiju. Pored toga, ići ću na događaj prikupljanja sredstava predsednika Majka Džonsona (koji radi fantastičan posao!) u 16 ​​časova, a zatim, pre odlaska u Vašington, održaću konferenciju za novinare u balskoj dvorani Doral oko 17:30 časova. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju", naveo je Tramp.

17:36 Erdogan se oglasio nakon što je oborena druga raketa iznad Turske

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan oglasio se danas nakon što su turski NATO sistemi protivvazdušne odbrane presreli danas balističku raketu.

"Naš glavni cilj je da Tursku držimo podalje od ratnog požara. Očuvanje bezbednosti Turske i mira za 86 miliona naših ljudi je najveći prioritet države", rekao je Erdogan, prenosi agencija Anadolija.

17:16 Još jedan Trampov bombarder stigao u Evropu

Još jedan bombarder američkog ratnog vazduhoplovstva Boing B-52 Stratofortres stigao je jutros u britansku vazduhoplovnu bazu RAF Ferford u Glosterširu.

Podsetimo, tri aviona iz doba Hladnog rata pridružila su se floti od četiri američka bombardera koji su već bili u bazi.

Sama veličina Stratofortresa omogućava mu da nosi oko 31.751 kilograma oružja, uključujući bombe, pametno oružje, mine i rakete.

17:07 Pao helikopter u UAE

Ministarstvo odbrane UAE objavilo je da je danas stradalo dvoje pripadnika Oružanih snaga usled pada helikoptera. Međutim, ističu da je do pada letelice došlo usled tehničkog kvara.

17:04 Arakči proziva Trampa

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči istakao je rast cena nafte u objavi na X u ponedeljak, u kojoj je ismevao američki naziv za akciju u Iranu.

Arakči je operaciju Epski bes (Epic Fury) nazvao Epska greška (Epic mistake).

17:01 "Ovaj režim će uskoro naučiti"

Bela kuća je danas objavila snimak na svojem zvaničnom X nalogu, u čijem opisu poručuje: "Ovaj režim će uskoro shvatiti da niko ne bi trebalo da izaziva snagu i moć oružanih snaga SAD".

This regime will soon learn that no one should challenge the STRENGTH and MIGHT of the United States Armed Forces. pic.twitter.com/HRbR4NH6CW — The White House (@WhiteHouse) 09. март 2026.

U snimku su prikazani udari američkih snaga na brojne ciljeve, dok se u pozadini čuju citati američkih političara, poput Pita Hegseta.

16:43 Prve reakcije NATO nakon presretanja balističke rakete iznad Turske

NATO јe danas potvrdio da јe presreo јoš јednu raketu koјa јe išla ka Turskoј.

"NATO ostaјe nepokolebljiv u svoјoј spremnosti da brani sve saveznike od bilo kakve pretnje", rekla јe portparolka NATO-a Alison Hart u obјavi na platformi X.

15:35 Kipar neće učestvovati ni u kakvim vojnim operacijama povezanim sa iranskim konfliktom

Kipar neće učestvovati ni u kakvim vojnim operacijama povezanim sa iranskim konfliktom, već će se usredsrediti na svoju humanitarnu ulogu, izjavio je danas predsednik Kipra Nikos Hristodulides, prenosi "Gardijan".

Hristodulides je tokom sastanka sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom na Kipru izrazio zahvalnost na podršci Pariza Nikoziji.

15:12 Makron posetio Kipar i najavio "čisto odbrambenu" misiju radi otvaranja Ormuskog moreuza

Francuski predsednik Emanuel Makron posetio je danas Kipar, gde se sastao sa predsednikom te zemlje Nikosom Hristodulidesom i grčkim premijerom Kirijakosom Micotakisom, a tom prilikom je najavio "čisto odbrambenu" misiju radi otvaranja Ormuskog moreuza.

"U procesu smo uspostavljanja čisto odbrambene, čisto prateće misije, koja mora biti pripremljena zajedno sa evropskim i neevropskim državama, i koja treba da omogući, čim to bude izvodljivo, pratnju nosača kontejnera i tankera kako bi se Ormuski moreuz postepeno ponovo otvorio", rekao je Makron, insistirajući na "miroljubivoj" svrsi te misije, prenosi BFM TV.

On je istakao da je "bezbednost svih Evropljana zajednički interes".

"Odmah smo preduzeli mere solidarnosti sa Kiprom, koji je pogođen sa nekoliko dronova i raketa. U to područje smo rasporedili fregatu Langedok i odeljenje protivvazdušne odbrane Mistral", napisao je Makron na svom nalogu na mreži Iks.

Naglasio je da je ključni element koji "doprinosi ukupnom odbrambenom raspoloženju" nosač aviona "Šarl de Gol" i udarna grupa aviona koji su sada u blizini Kipra, i najavio da će pre povratka u Francusku posetiti taj nosač aviona i članove posade.

Makron je, takođe, najavio da će Francuska poslati dve fregate kao deo pomorske misije Evropske unije "Aspide" u Crvenom moru.

Francuski predsednik je rekao i da je Hezbolah počinio "veliku grešku kad je napao Izrael i ispalio rakete na Kipar".

14:25 Katar presreo 17 raketa i 6 dronova

Katarsko ministarstvo odbrane saopštilo je u ponedeljak da je presrelo svih 17 raketa i šest dronova lansiranih iz Irana ka toj zalivskoj zemlji u ponedeljak, dok Iran nastavlja da napada susedne arapske države.

Nije bilo štete niti žrtava, saopštilo je ministarstvo.

14:23 Gori iranski brod nakon izraelsko-amerilkog napada kod luke Bandar Abas u Hormuskom moreuzu

WATCH: Iranian vessel on fire after U.S./Israeli strikes near the port of Bandar Abbas in southeastern Iran. pic.twitter.com/059oA8PZ5c — Clash Report (@clashreport) 09. март 2026.

14:19 Prvi snimci delova iranske balističke rakete oborene u Turskoj

The video shows parts of the missile intercepted by air defense systems https://t.co/wMZqmpoPBI pic.twitter.com/kd3SjqKqIE — NEXTA (@nexta_tv) 09. март 2026.

14:07 Čula se eksplozija u Dohi

U glavnom gradu Katara, Dohi, čula se eksplozija, objavile su novinske agencije AFP i Reuters. Katarsko ministarstvo odbrane saopštilo je da su oružane snage presrele raketni napad usmeren na tu zemlju.

13:30 Narod izašao na ulice Irana dok iza kulja dim usled napada

Pristalice iranskih vlasti izašle su danas na ulice Teherana, kako bi pružili podršku izabranom vrhovnom vođi Modžtabi Hamneiju.

Na ulicama se može videti veliki broj ljudi koji uzvikuju reči podrške, dok iza kulja dim usled bombardovanja.

⚡️#BREAKING Thousands gather in Iran to show support for their government amid Israeli strikes taking place pic.twitter.com/SKbXITYtVF — War Monitor (@WarMonitors) 09. март 2026.

13:15 Turska: Balistička raketa ispaljena iz Irana, oborila je NATO PVO u istočnom Sredozemlju

Tursko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je balističku raketa ispaljenu danas iz Irana, koja je ušla u turski vazdušni prostor, oborila protivvazdušna odbrana (PVO) NATO u istočnom Sredozemlju.

U saopštenju ministarstva se navodi da su delovi rakete pali u jugoistočnom delu turske pokrajine Gazijantep, ali da nije bilo povređenih.

- Svi neophodni koraci protiv pretnji Turskoj biće preduzeti bez oklevanja - navelo je ministarstvo da je "u najboljem interesu svih da se pridržavaju turskih upozorenja u vezi s ovim".

BREAKING — NATO shoots down an Iranian ballistic missile that entered Turkish airspace TODAY, Turkish Defense Ministry says pic.twitter.com/fffT07S3Ig — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) 09. март 2026.

11:30 Iranski zvaničnik: Nema prekida vatre

Esmail Bagei, portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova, izjavio je danas na konferenciji za medije da trenutno nema prostora za pregovore o prekidu vatre.

On je poručio da dok god traju napadi Izraela i SAD "nema smisla razgovarati ni o čemu osim o odbrani i odmazdi protiv neprijatelja".

Skaj njuz podseća da je američki predsednik Donald Tramp prošle nedelje rekao da iranski lideri "zovu" i pitaju "kako da postignu dogovor", ali im je rekao da su zakasnili.

Šef Bele kuće je kasnije takođe rekao da će se rat završiti samo u slučaju "bezuslovne predaje" Irana.

10:31 Lekari reaguju na izveštaje o udarima u Izraelu

Lekari kažu da reaguju na izveštaje o udarima u centralnom Izraelu nakon najnovijeg iranskog balističkog raketnog napada.

Nije odmah jasno da li su udari rezultat kasetne municije ili fragmenata raketa nakon presretanja.

Sirene su se oglasile širom centralnog Izraela u sedmom iranskom raketnom napadu od ponoći.

10:28 Novi napad Irana balističkim raketama na Izrael

Izraelske odbrambene snage saopštile su da su otkrile novi napad balističkim raketama iz Irana.

Očekuje se da će se sirene oglasiti u centralnom Izraelu u narednim minutima.

10:27 Izrael započeo vazdušne napade na predgrađa Bejruta

Izraelske odbrambene snage saopštile su da su započele talas vazdušnih napada na infrastrukturu Hezbolaha u južnim predgrađima Bejruta.

بالفيديو: لحظة الغارة على الصفير - الضاحية الجنوبية



https://t.co/hnqE6kHdDv



للاشتراك في خدمة الخبر العاجل يمكنك الضغط على الرابط التالي:https://t.co/UCoWep9AlG pic.twitter.com/pKdtwdHM8t — JNews Lebanon (@JNewsLebanon5) 09. март 2026.

10:20 Dvoje povređeno u padu krhotina u Abu Dabiju

Vlasti su reagovale na dva incidenta sa krhotinama koje su pale na dve lokacije nakon što su protivvazdušne odbrane presrele rakete, saopštila je Kancelarija za medije Abu Dabija.

Prvi incident je rezultirao lakšom povredom jordanskog državljanina. Drugi je izazvao umerenu povredu Egipćanina.

Tokom vikenda, Međunarodni aerodrom Zajed u Abu Dabiju je nakratko evakuisan, a putnici su se sklonili pod zemlju zbog napada, prema izvoru Skaj njuza.

BREAKING || Intercept Debris Injures Two in UAE



- Air defence debris falls in Abu Dhabi



- Intercept fragments injure two in UAE@scribesoldier shares more details with @Swatij14. pic.twitter.com/0rTpbQDRBR — TIMES NOW (@TimesNow) 09. март 2026.

9:12 Poginuo sedmi američki vojnik

Američka vojska je sinoć saopštila da je njen pripadnik umro u subotu od povreda zadobijenih u iranskom napadu na Saudijsku Arabiju 1. marta.

Od početka američkih i izraelskih vazdušnih udara na Iran poginulo je ukupno sedam pripadnika vojske SAD.

9:05 Borbeni avioni i eksplozije iznad Dubaija

Rano jutros su se čule eksplozije iznad Dubaija, a primećena je i aktivnost borbenih aviona.

Službe za vanredne situacije Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) potvrdile su da protivvazdušna odbrana (PVO) te zalivske zemlje reaguje na pretnje od iranskih raketa.

Stanovnicima je savetovano da "ostanu na sigurnom mestu".

- Četiri osobe su poginule u iranskim napadima na UAE - saopštilo je juče Ministarstvo odbrane UAE.

Iran je pokrenuo odmazde na mete širom Bliskog istoka nakon što su SAD i Izrael pokrenuli zajednički napad na Teheran 28. februara.

8:53 Iranski mediji: Novi ajatolah "džanbaz" - što znači "onaj kojeg je ranio neprijatelj"

Skaj njuz navodi da se novi ajatolah Modžtaba Hamnei još uvek nije oglasio ni video porukom ni saopštenjem od kada je juče izabran tek trećeg vrhovnog vođu Irana od Islamske revolucije 1979. godine.

Britanska televizija navodi da će on da sledi stope oca Alija Hamneija koji je ubijen prvog dana američko-izraelskih napada 28. februara.

Podseća se da je bilo je spekulacija da je i sam Modžtaba poginuo na početku rata.

Iranski državni mediji ga u "Ramazanskom ratu", kako Teheran naziva najnoviji sukob s Izraelom i SAD, nazivaju "džanbaz" - što znači "onaj kojeg je ranio neprijatelj".

Navodi se da nije jasno da li se to odnosi na rane zadobijene u ovom ratu, dok je jedan analitičar u međuvremenu sugerisao da su te povrede mogle biti zadobijene tokom Modžtabine službe u iransko-iračkom ratu 80-ih godina prošlog veka.

8:47 Bahreinska rafinerija proglasila napad "višom silom", ne mora da ispunjava ugovorne obaveze

Bahreinska naftna rafinerija "Bapko" proglasila je napad iranskim dronom na ovo postrojenje "višom silom".

BBC objašnjava da to omogućuje istoimenoj kompaniji da bude oslobođena ugovornih obaveza pošto se dogodio vanredni događaj koji je van njene kontrole.

8:11 Iran napao glavnu naftnu rafineriju u Bahreinu, vije se gust dim

Gust dim se jutros diže iz rafinerije nafte "Bapko" u Bahreinu.

Vlasti te zalivske zemlje objavile su da ima povređenih ljudi i da je načinena šteta u oblasti Sitra nakon napada iranskog drona.

"Bapko" je glavna rafinerija nafte u Bahreinu.

Revolucionarna garda obećala vernost novom vođi:

"Počinje nova zora, spremni smo na potpunu poslušnost"Iranska Revolucionarna garda (IRGC) čestitala je Modžtabi Hamneiju izbor za novog vrhovnog vođu Irana i izrazila punu lojalnost njegovom vođstvu, nakon što ga je za tu funkciju izabrala Skupština eksperata, preneli su iranski državni mediji.

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da izražava "iskrenu i doživotnu odanost" Modžtabi Hamneiju, naglašavajući da će "slušati naređenja i biti spremni da ih sprovedu", prenosi Al Džazira.

Predsednik UAE razgovarao je sa Trampom o napadima na tu zemlju

Predsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) šeik Mohamed bin Zajed Al Nahjan razgovarao je telefonom sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom o dešavanjima u regionu Bliskog istoka i njihovim implikacijama po regionalnu i međunarodnu bezbednost i stabilnost, prenosi agencija WAM.

Predsednik UAE se takođe osvrnuo na kontinuirane iranske napade usmerene na tu zemlju i druge zemlje u regionu.

On je ocenio da ti napadi predstavljaju kršenje suvereniteta zemalja u regionu i pretnju regionalnoj bezbednosti i stabilnosti.

Avion Er Srbije poleteo u Rijad, planiran povratak 170 putnika

Avion Er Srbije za Rijad je upravo poleteo, a kojim bi iz tog grada u Beograd trebalo da se vrati oko 170 putnika.

Delegaciju Ministarstva spoljnih poslova predvodi državni sekretar Damjan Jović.

Novi napadi Irana na zemlje Bliskog istoka! U Bahreinu ranjene najmanje 32 osobe, među njima i deca

Zemlje Bliskog istoka bile su tokom protekle noći ponovo meta iranskih napada raketama i dronovima, u kojima su u Bahreinu ranjene najmanje 32 osobe, dok je Izrael nastavio napade na militantni proiranski pokret Hezbolah u Libanu, u kojima su gađana južna predgrađa Bejruta, prenose mediji.

U napadu iranskih dronova na naselje Sitra u Bahreinu, rano jutros su ranjene najmanje 32 osobe, od kojih četiri teško, saopštio je Nacionalni komunikacioni centar te zemlje za CNN.

Iran pokrenuo prvi napad nod novim ajatolahom

Teheran je pokrenuo prvi raketni napad na Izrael pod novim vrhovnim vođom Modžtabom Hamneijem, objavila je državna televizija IRIB na svom Telegram kanalu.

Na objavljenoj fotografiji vidi se projektil s natpisom: "Na vašoj usluzi, Sejede Modžtaba".

