Peskov: Moskva nije dobila nikakve nove predloge za samit Putina i Trampa

Moskva nije dobila nikakve nove predloge za organizovanje sledećeg sastanka predsednika Rusije i SAD Vladimira Putina i Donalda Trampa, rekao je za TASS portparol ruskog lidera Dmitrij Peskov.

Na pitanje da pojasni da li Rusija i dalje smatra Budimpeštu prihvatljivim mestom održavanja sastanka, Peskov je izjavio: „Za sada nema razgovora o samitu", navodi agencija.

Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov saopštio je da je Putin sinoć razgovarao telefonom sa Trampom.

Prema njegovim rečima, razgovor je bio fokusiran na sukob između SAD i Izraela sa Iranom.

Tramp i Putin su takođe razgovarali o rešenju ukrajinskog sukoba, naveo je Ušakov.

"Odmah ću reći da je razgovor bio poslovan, iskren i konstruktivan, kao što je obično slučaj u dijalogu između ruskog i američkog lidera", rekao je Ušakov.

Putin i Tramp su tokom telefonskog razgovora izrazili spremnost da redovno razgovaraju, naveo je Ušakov.

Prema njegovim rečima, predsednici Rusije i SAD su se dotakli i pitanja Venecuele, pre svega u kontekstu stanja na svetskom tržištu nafte.

Ušakov je napomenuo da je razgovor trajao oko sat vremena i da je obavljen na američku inicijativu.

Autor: Marija Radić