UŽIVO! RANJEN NOVI AJATOLAH, IRAN PRETI TOTALNIM RATOM! Teheran upravo napada Dubai, Katar i Oman: Drama u Ormuskom moreuzu SVE VEĆA (FOTO)

Danas je 12. dan rata Izraela i SAD protiv Irana, Teheran je objavio da je pokrenuo "najintenzivnije" napade raketama i dronovima od početka sukoba.

Cene su skočile, strah od ponude prožimao je kontinent, a vlade su bile prinuđene da potroše stotine milijardi evra na finansijsku pomoć domaćinstvima i industriji. Sada, kada cene nafte i gasa ponovo rastu, zbog još jednog rata van kontrole Evrope, lideri se bore da pronađu odgovor.

SAD upozoravaјu Irance da napuste luke duž Ormuskog moreuza

Centralna komanda SAD saopštila јe da јe u sredu izdala upozorenje civilima "da iranski režim koristi civilne luke duž Ormuskog moreuza za sprovođenje voјnih operaciјa koјe ugrožavaјu međunarodni brodarski saobraćaј".

"Američke snage pozivaјu civile u Iranu da odmah izbegnu sve lučke obјekte u koјima deluјu iranske pomorske snage. Iranski lučki radnici, administrativno osoblje i posade komerciјalnih brodova trebalo bi da izbegavaјu iranske mornaričke brodove i voјnu opremu“, navodi se u saopštenju Centralne komande.

"Iranski režim koristi civilne luke duž Ormuskog moreuza za sprovođenje voјnih operaciјa koјe ugrožavaјu međunarodni brodarski saobraćaј. Ova opasna akciјa rizikuјe živote nevinih ljudi. Civilne luke koјe se koriste u voјne svrhe gube zaštićeni status i postaјu legitimne voјne mete prema međunarodnom pravu", upozoreno јe.

"Iako američka voјska takođe ne može da garantuјe bezbednost civila u ili blizu obјekata koјe iranski režim koristi u voјne svrhe, američke snage će nastaviti da preduzimaјu sve izvodljive mere predostrožnosti kako bi minimizirale štetu po civile", takođe јe saopštila Centralna komanda.

UAE optužuje Iran za namerno gađanje civilnih ciljeva u regionu

Visoki zvaničnik Ujedinjenih Arapskih Emirata izjavio je da Iran namerno cilja civilne mete u regionu, navodeći da iranske tvrdnje o napadima isključivo na američke vojne baze nisu tačne.

Savetnik predsednika UAE Anvar Gargaš objavio je na mreži X da broj ispaljenih raketa i dronova pokazuje suprotno.

"Napadi pogađaju civilnu infrastrukturu i vitalne objekte bez obzira na civile i nevine", napisao je Gargaš i ocenio napade kao "izdajničke".

Tramp: Kad budem želeo, završiće se rat sa Iranom

Rat sa Iranom mogao bi uskoro da se završi, izjavio je danas predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp jer, kako je naveo, "gotovo da više nema ciljeva za napade", iako američki i izraelski zvaničnici istovremeno poručuju da se pripremaju za još najmanje dve nedelje vojnih udara.

"Po malo ovo i ono... Kad god budem želeo da se rat završi, završiće se", rekao je Tramp u razgovoru za Aksios. Tramp je, u istom razgovoru, ocenio i da se rat odvija "veoma dobro".

Bahrein premešta avione kako bi poboljšao operativnu spremnost

Bahreinska Služba za civilno vazduhoplovstvo (CAA) saopštila je danas da je nekoliko aviona kompanije Gulf Air bez putnika, zajedno s teretnim avionima brojnih operatera, premešteno u skladu s odobrenim operativnim procedurama.

U Libanu od početka rata 570 ubijenih

U više izraelskih napada u istočnom i južnom Libanu poginulo je 19 osoba, a 36 je ranjeno, javila je danas libanska nacionalna novinska agencija.

Izrael je ranije danas gađao stambenu zgradu u centru Bejruta, što je drugi napad na glavni grad Libana u poslednja tri dana. U izraelskom napadu potpuno su uništena dva sprata stambene zgrade u centru Bejruta, jedan iznad drugog, a ekipe za hitne intervencije su na licu mesta i pokušavaju da ugase požar, prenosi "Al Džazira".

Libansko ministarstvo javnog zdravlja ažuriralo je spisak žrtava na 570 ubijenih u Libanu od početka sukoba - 84 je ubijeno u napadima i štrajkovima samo juče.

Treći teretni brod pogođen projektilom kod Ormuskog moreuza

Teretni brod pogođen je projektilom u blizini Ormuskog moreuza, ključne plovne rute koja je postala žarište sukoba povezanog sa ratom sa Iran, saopštila je Britanska služba za pomorske trgovinske operacije (UKMTO), a to je treće plovilo koje je pogođeno od jutros na tom području. Prema navodima UKMTO-a, brod je pogođen "nepoznatim projektilom" dok se nalazio oko 50 nautičkih milja severozapadno od Dubaija, preneo je CNN.

Novi napadi Irana na zalivske zemlje

Sve više izveštaja stiže iz zemalja Persijskog zaliva, u kojima se navodi da su odgovorne na napade koji dolaze iz Irana, prenosi "Skaj njuz".

Oman je ranije jutros saopštio da je oborio dron u moru severno od istočnog lučkog grada Dukm.

UAE su upravo sada izvestili da je njihova protivvazdušna odbrana odgovorila na raketne i dronove koji dolaze iz Irana, uz glasan prasak i zvukove koji su se čuli u raznim delovima zemlje, uključujući Dubai.

Katarsko ministarstvo odbrane i njegove oružane snage su takođe presrele raketni napad.

IRCG tvrdi da su SAD pretrpele gubitke od 25 milijardi dolara

Obaveštajna organizacija Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštila je danas da su Sjedinjene Američke Države pretrpele gubitke od 25 milijardi dolara od početka američko - izraelskih napada na Iran. Kako se tvrdi upravljanje Ormuskim moreuzom privilegovalo je iransku ekonomsku efikasnost, a da su SAD pretrpele direktne vojne troškove od preko 25 milijardi dolara, prenosi iranska agencija Mer.

Rumunija daje baze Americi?!

Predsednik Rumunije Nikušor Dan sazvao je sednicu vrhovnog saveta za odbranu kako bi se razmotrilo da li će Sjedinjenim Američkim Državama da se odobri pristup rumunskim vojnim bazama radi podrške operacijama povezanim sa Iranom, naveli su politički izvori.

Rumunija razmatra da dozvoli Americi da koristi vojne baze za napade na Iran

Predsednik FIFA: Tramp kaže da je Iran dobrodošao na Svetsko prvenstvo 2026.

Predsednik Međunarodne fudbalske organizacije (FIFA) Đani Infantino izjavio je da je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp potvrdio da je reprezentacija Irana dobrodošla da učestvuje na FIFA Svetskom prvenstvu 2026, uprkos trenutnim tenzijama između dve zemlje.

Infantino je rekao da se u sredu sastao sa Trampom i da je tokom razgovora bilo reči o učešću Irana na turniru koji će biti održan u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, preneo je briselski "Politiko". Prema njegovim rečima, Tramp je naglasio da je iranski tim "naravno dobrodošao" da se takmiči.

Hegset - komanduje američkom vojskom u ratu sa Iranom i likuje nad krvoprolićem

Kritičari kažu da nekadašnjem drskom, bombastičnom voditelju sa “Foks njuza”, Pitu Hegsetu, koji sada komanduje najmoćnijom vojskom sveta nedostaje sposobnosti da vodi američke trupe kroz mutan novi sukob na Bliskom istoku.

Ranjen novi ajatolah Modžtaba Hamnei

Novi iranski vrhovni vođa, ajatolah Modžtaba Hamnei, sin ubijenog Alija Hamneija, povređen je u napadu kada mu je ubijen otac, skriven je i nije se pojavio u javnosti od preuzimanja dužnosti.

8:02 U izraelskom napadu u Bejrutu pogođena višespratna stambena zgrada

Video snimci koje je geolocirao CNN prikazuju posledice novog talasa izraelskih napada na libansku prestonicu Bejrut izvedenog rano jutros.

Na njima je prikazano nekoliko spratova nebodera koji gore u luksuznom kvartu Talet el Hajat, na zapadu grada.

Zgrada je vidljivo oštećena, sa nekoliko razbijenih prozora.

Na drugom snimku, ulica pored zgrade u plamenu je puna ruševina.

7:40 Pogođen teretni brod u Ormuskom moreuzu, u toku evakuacija

Britanska služba za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) saopštila je jutros da je u toku evakuacija teretnog broda u Ormuskom moreuzu nakon što ga je pogodio "neidentifikovani projektil".

Navodi se da je incident, koji se dogodio 11 nautičkih milja severno od Omana, uzrokovao požar na brodu.

U saopštenju se dodaje da se brodovima koji se nalaze u tom regionu savetuje da se kreću oprezno.

BREAKING: A cargo ship has been hit by an unidentified projectile in the Strait of Hormuz, sparking a fire on board, according to the UK Maritime Trade Operations Centre (UKMTO). pic.twitter.com/AfSo8qWvRv — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) 11. март 2026.

Hitan sastanak ministara EU zbog nafte

Ministri finansija G7 održali su hitan sastanak kasnije tog dana i rekli da su "spremni" da "preduzmu neophodne mere", uključujući i smanjenje rezervi nafte za hitne slučajeve.

Dok su političari razgovarali, Ormuski moreuz, vitalna energetska arterija kroz koju se transportuje 20 odsto svetske nafte, ostaje zatvoren zbog pretnji Teherana pomorskom saobraćaju. Proizvodnja nafte i gasa na lokacijama u nekoliko zemalja Persijskog zaliva je usporena ili prestala, a iranski dronovi i rakete ciljaju energetsku infrastrukturu.

I to pogađa pravo u centar. Širom Evrope, cene na pumpama već rastu. Cena prirodnog gasa, glavnog pokretača krize iz 2022. godine, takođe naglo raste.

- Sada smo svedoci regionalnog sukoba sa nenamernim posledicama. A prelivanje je već danas realnost - upozorila je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Što je rat duži, katastrofa će biti veća

Luka i naftni terminal na ostrvu Harg, Iran, na slici od 12. marta 2017.

Evropski komesar za ekonomiju Valdis Dombrovskis imao je upozorenje.

- U povoljnijem scenariju, gde se sukob obuzda za nekoliko nedelja, može se očekivati da ne bi imao veće posledice po globalnu i evropsku ekonomiju. Ali, dugotrajnija kriza se može završiti značajnim stagflatornim šokom po globalnu i evropsku ekonomiju, sa višim cenama energije koje bi se zatim proširile na širu inflaciju - rekao je.

Govoreći u vojnoj bazi na Kipru, francuski predsednik Emanuel Makron rekao je da bi obnavljanje saobraćaja u Ormuskom moreuzu bilo "neophodno za protok gasa i nafte". Da bi se to postiglo, rekao je da Francuska želi da uspostavi vojnu pratnju za kontejnerske brodove i tankere "što je pre moguće". Ali takve operacije ne mogu početi dok se borbe na Bliskom istoku ne smire, upozorio je.

Najvažnije pitanje za lidere je ono na koje niko, osim možda Donalda Trampa, ne može da odgovori. Koliko će dugo trajati ovaj rat?

Luka i naftni terminal na ostrvu Harg, Iran

Do sada je strmi rast cena nafte i gasa ublažen, rekli su energetski analitičari, prevelikom globalnom ponudom nafte i očekivanim porastom globalne proizvodnje tečnog prirodnog gasa (LNG) u narednih nekoliko godina.

Povećanje cena gasa takođe zahteva vreme da se odrazi na račune potrošača, dajući kreatorima politike malo vremena da reaguju.

Jedna od briga, rekao je evropski zvaničnik za "Politiko", jeste da su rezerve gasa u EU iscrpljene na neobično niske nivoe nakon ovogodišnje hladne zime. Nema garancije da će trgovci biti podstaknuti da ih dopune tokom leta, iako insistiraju da "nema neposredne zabrinutosti".

Teoretski, EU može rasporediti zalihe, organizovati zajedničke kupovine u vanrednim situacijama i uvesti ograničenja cena u skladu sa vanrednim ovlašćenjima. Međutim, zemlje još nisu pozvale na ove mere.

Strahovi naročito postoje kada je nafta u pitanju: što duže traje rat, cene će rasti.

- Svedoci smo velikih zatvaranja proizvodnje u mnogim zemljama Bliskog istoka, uključujući, šokantno, i Saudijsku Arabiju. Posledice po tržište biće daleko značajnije nego one koje su viđene 2022. godine - rekao je Adžaj Parmar, specijalista za naftu i direktor firme za obaveštajne podatke o tržištu energije ICIS.

Tramp: To je mala cena

Tramp, uprkos strahovima u sopstvenoj administraciji zbog političkih posledica rasta cene nafte, govori celom svetu da to jednostavno mora da se podnese.

- Kratkoročne cene nafte, koje će brzo pasti kada se završi uništenje iranske nuklearne pretnje, veoma su mala cena koju treba platiti za SAD i svet, bezbednost i mir. Samo budale misle drugačije - naveo je Tramp na mreži "Truth social".

Kasnije je tvrdio da je rat "gotovo" završen, što je dovelo do pada cene nafte znatno ispod 100 dolara.

Za evropske lidere koji brinu zbog troškova života i negativnih reakcija birača, a koji imaju u vidu nestabilnost tržišta, to neće biti baš toliko ohrabrujuće.

Dim nakon napada na naftnu rafineriju Šahran u Teheranu, Iran, 8. marta

Ed Dejvi, koji je bio ministar energetike Velike Britanije do 2015. godine, a sada je lider centrističke Liberalno-demokratske stranke Velike Britanije, dao je nagoveštaj kuda bi politička debata o ratu i njegovim posledicama mogla da ode u Evropi.

- Ovaj bezobziran i nezakonit rat će rezultirati time da ljudi plaćaju veće cene na pumpama i da će im se računi za struju povećati. A kada ljudi dođu da plate reći će: "Pa, ko je ovo izazvao?" To će biti Donald Tramp - rekao je on za BBC.

Autor: D.Bošković