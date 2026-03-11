DRAMA U VAŠINGTONU, NAPAD NA BELU KUĆU: Hitna akcija policije, blokirano celo područje!

Vozilo je udarilo u kapiju Bele kuće u Vašingtonu, što je navelo policiju da pretrči okolna područja i uhapsi vozača.

Kombi je u sredu ujutru prošao kroz bezbednosnu barikadu u blizini Bele kuće, javljaju američki mediji pozivajući se na Metropolitansku policijsku upravu.

Vozač uhapšen

Vozač je uhapšen, takođe su naveli lokalni izveštaji.

Incident se dogodio oko 6:37 ujutru (po lokalnom vremenu), a policajci su reagovali da pomognu Tajnoj službi Sjedinjenih Država (USSS) nakon što je kombi prošao kroz barikadu na uglu Konektikat avenije i ulice H, severozapadno od grada.

Incident je izazvao hitnu reakciju policije.

Driver arrested after 'car crashes into White House' gates as Secret Service swarm areahttps://t.co/WzRhvf0Juqhttps://t.co/WzRhvf0Juq — The Daily Record (@Daily_Record) 11. март 2026.

Autor: S.M.