DRAMA U VAŠINGTONU, NAPAD NA BELU KUĆU: Hitna akcija policije, blokirano celo područje!

Izvor: express.co.uk

Vozilo je udarilo u kapiju Bele kuće u Vašingtonu, što je navelo policiju da pretrči okolna područja i uhapsi vozača.

Kombi je u sredu ujutru prošao kroz bezbednosnu barikadu u blizini Bele kuće, javljaju američki mediji pozivajući se na Metropolitansku policijsku upravu.

Vozač uhapšen

Vozač je uhapšen, takođe su naveli lokalni izveštaji.

Incident se dogodio oko 6:37 ujutru (po lokalnom vremenu), a policajci su reagovali da pomognu Tajnoj službi Sjedinjenih Država (USSS) nakon što je kombi prošao kroz barikadu na uglu Konektikat avenije i ulice H, severozapadno od grada.

Incident je izazvao hitnu reakciju policije.

