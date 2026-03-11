'TUNEL SMRTI' Najopasniji na svetu: mrak i otrovni gasovi

Zbog pritiska da se saobraćajnica što pre otvori i nedostatka sredstava, tunel je službeno otvoren za saobraćaj 2006. godine iako je bio daleko od dovršenog, bez instalirane rasvete, ventilacije i sistema za odvodnjavanje.

Tunel Anzob u Tadžikistanu, poznat i kao "Tunel smrti", smatra se najmračnijim i najopasnijim tunelom na svetu. Smešten je na auto-putu M34, na nadmorskoj visini od 2.700 metara u tadžikistanskim planinama, a dug je 5 kilometara i nema rasvetu ni ventilaciju.

- U tunelu je gusti dim zbog čega je disanje teško i bolno zbog izduvnih gasova - objašnjavaju stručnjaci iz Dangerous Roads.

Toksični tunel bez svetla

Strašan podvožnjak ima ogromne rupe na kolovozu i nedostatak osnovne rasvete i ventilacije, što ga čini izuzetno opasnim. Tunel Anzob povezuje Dušanbe, glavni grad zemlje, i Khujand, drugi najveći grad Tadžikistana, a izgrađen je 2006. godine, i pušten u saobraćaj iako je bio daleko od dovršenog, piše Ekspres.

Tunel nema ni semafore koji bi regulisali hiljade vozila koja njime prolaze svaki dan – jedino što vozače očekuje jeste tama. Delimično je obnovljen 2018. godine, kada su dodati odvodni sistemi i sanirane rupe, ali stručnjaci upozoravaju da su potrebna dodatna poboljšanja.

Preminuli vozači i napad panike

Uz probleme otrovnog vazduha i potpunog mraka, sigurnosne uslove dodatno pogoršava katastrofalno stanje puta. Ogromne rupe, duboke i do pola metra, predstavljaju stalnu pretnju za vozila i vozače. Zbog izuzetno lošeg sistema za odvodnjavanje, voda neprestano curi sa plafona, ispunjavajući te rupe i stvarajući opasna "tunelska jezerca" koja mogu da sakriju oštro kamenje ili progutaju ceo točak.

Kvar vozila u takvim uslovima postaje vrlo opasna situacija. Bez putnih oznaka i semafora, vožnja se svodi na haotično izbegavanje rupa i vozila koja izranjaju iz tame. Sudari i oštećenja su česta pojava, a svako zaustavljanje produžava izloženost opasnim gasovima.

Zabeleženi su brojni slučajevi u kojima su ljudi preminuli od gušenja ugljen-monoksidom tokom saobraćajnih zastoja u kojima su ostali zarobljeni. Putnici i vozači redovno prijavljuju vrtoglavicu, mučninu i osećaj panike dok prolaze kroz ovu pet kilometara dugu saobraćajnicu. Tunel se često zatvara zbog hitnih popravki.

- Očekujte ogromne rupe na putu koje mogu da unište osovinu automobila, kao i poplave koje gotovo pretvaraju tunel u jezero. Ceo SUV može da se potopi ako se vozi na pogrešnoj strani. Na putu nema oznaka pa je vožnja levom ili desnom stranom opciona, a najčešće se vozi sredinom. Na polovini tunela voda izlazi na put zbog inženjerske greške. Automobili i kamioni koji dolaze, pojavljuju se u mraku sa upaljenim farovima kako bi upozorili druge vozače da se sklone - objašnjavaju iz Dangerous Roads-a.

Jedan posetilac podelio je iskustvo vožnje na TripAdvisor-u: "Prošli smo kroz tunel dva puta i nismo imali nikakvih problema osim straha! Saobraćaj je bio dvosmeran, a tama i nedostatak ventilacije bili su zastrašujući, ali preživeli smo. Vožnja je bila predivna i vredna rizika."

