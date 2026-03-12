AKTUELNO

PRESEDAN DECENIJE U BRITANIJI, HAOS PRETI LONDONU! Policija blokirala marš zbog veza sa Iranom, britanska vlada strepi od KRVAVIH SUKOBA!

Foto: Tanjug AP/Hadi Mizban

To je prvi put od 2012. godine da je neki marš zabranjen u Londonu

Britanska vlada je odobrila zabranu marša planiranog za nedelju u Londonu, jer je marš predstavljen kao propalestinski, ali je njegove organizatore londonska policija opisala kao pristalice iranskog režima, preneli su danas tamošnji mediji.

To je prvi put od 2012. godine da je neki marš zabranjen u Londonu, navela je policija koja je tražila tu meru zbog straha od eventualnog nasilja i očekivanih kontra-demonstracija zbog rata na Bliskom istoku.

Organizatori će i dalje moći da održe "statično okupljanje, ali pod strogim uslovima", rekla je britanska ministarka unutrašnjih poslova Šabana Mahmud.

"Uverena sam da je ova zabrana neophodna da bi se sprečili ozbiljni javni neredi, s obzirom na najavljeni obim demonstracija i višestruke kontrademonstracije", dodala je britanska ministarka.

