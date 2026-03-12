GORE TANKERI! IRANSKI NAPADI SVE ŽEŠĆI - Teheran objavio USLOVE ZA KRAJ RATA: Cena nafte naglo skočila, Tramp sukob nazvao 'EKSKURZIJOM' (VIDEO+FOTO)

Američki predsednik Donald Tramp opisao je sukob sa Iranom kao "ekskurziju" koja se za Sjedinjene Američke Države pokazala "lakšom nego što se mislilo". Trinaesti dan Trampove "ekskurzije", koja je odnela na hiljade života civila i stotine američkih vojnika. Dani prolaze, a kraj rata, iako ga je američki lider već najavljivao, čini se da nije na vidiku. S druge strane, Iranski predsednik Masud Pesekijan je u sredu uveče izneo uslove za mogući okončanje rata sa Izraelom i Sjedinjenim Državama.

Rat Irana, Izraela i Amerike ušao je 13. dan.

Veliki požar u skladištu goriva u Bahreinu posle iranskog napada

Veliki požar izbio je u rezervoaru za gorivo u Bahreinu nakon iranskog napada, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje.

Kako je prenela Al Džazira, resorno ministarstvo je objavilo i snimak incidenta.

Bahrein je domaćin Pete flote američke mornarice, a ta zemlja je, prema navodima vlasti, česta meta napada usred rata Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana.

Osam poginulih u vazdušnom napadu na obalu Bejruta

Najmanje osam ljudi je poginulo, a 31 je ranjen rano jutros u vazdušnom napadu na obali Ramlet al-Baide u Bejrutu, saopštilo je Ministarstvo javnog zdravlja Libana.

Prema navodima tog ministarstva, napad se dogodio oko jedan sat posle ponoći po lokalnom vremenu, preneo je CNN.

Tramp razmatra preuzimanje Ormuskog moreuza

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da "razmišlja o preuzimanju" Ormuskog moreuza, ključne morske rute za globalne isporuke nafte.

On je dodao da je Vašington u "veoma dobroj formi" u svom sukobu sa Iranom i da će SAD "veoma pažljivo pratiti moreuz", koji je, kako je rekao, "u odličnom stanju", preneo je Rojters.

Rat između Irana i SAD podigao je uloge za globalnu ekonomiju, dok je Korpus islamske revolucionarne garde upozorio da bi mogao da blokira isporuke nafte iz Zaliva ukoliko ne prestanu američki i izraelski napadi.

Tramp je ranije za CBS govorio o strateškoj važnosti Ormuskog moreuza za međunarodnu trgovinu.

Savet bezbednosti UN usvojio nacrt rezolucije o obustavi iranskih napada na zemlje Persijskog zaliva

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija (SBUN) usvojio je u sredu nacrt rezolucije koju je podneo Savet za saradnju zemalja Persijskog zaliva kojom se zahteva da Iran obustavi napade na zemlje Persijskog zaliva.

Rezolucija je usvojena sa 13 glasova za, Rusija i Kina su bile uzdržane, ali nijedna zemlja nije glasala protiv nacrta, objavljeno je na sajtu UN.

Rezolucijom 2817 (2026), koju je predstavio Bahrein, najoštrije se osuđuju teški napadi Irana na zemlje GČ - Bahrein, Kuvajt, Oman, Katar, Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate, kao i na Jordan.

Cena sirove nafte marke Brent dostigla 100 dolara po barelu

Cene nafte nisu pale ni nakon što su desetine zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države i Ujedinjeno Kraljevstvo, objavile da će osloboditi rekordne količine strateških rezervi za vanredne situacije, preneo je BBC.

Sirova nafta kojom se trguje u SAD porasla je za devet odsto i dostigla cenu od 95,27 dolara po barelu.

Cene nafte su u ponedeljak prešle 110 dolara po barelu, nakon čega su nastavile da značajno variraju.

Iran nastavlja da napada tankere, luke i naftne terminale u Persijskom zalivu. Britanska organizacija UK Maritime Trade Operations (UKMTO) objavila je juče da je ukupno 13 brodova napadnuto u Persijskom zalivu, Ormuskom moreuzu i Omanskom zalivu od početka rata 28. februara do juče.

🚨 BREAKING: Two oil tankers in the Persian Gulf are on fire after reportedly being attacked by Iran.

Još dva broda su napadnuta preko noći kod iračke obale, u blizini luke Um Kasr blizu Basre. Jedna osoba je poginula, a 38 je povređeno u napadu, rekao je šef iračke državne kompanije za upravljanje lukama.

UKMTO je takođe nedavno objavio nove informacije o incidentu severno od Džebel Alija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Kapetan broda je izvestio da je kontejnerski brod pogođen neidentifikovanim projektilom, što je izazvalo mali požar na brodu. UKMTO je saopštio da je potpuna procena štete trenutno otežana zbog mraka.

Iranski predsednik o uslovima za okončanje rata

Iranski predsednik Masud Pesekijan je u sredu uveče izneo uslove za moguće okončanje rata sa Izraelom i Sjedinjenim Državama, uključujući „čvrste međunarodne garancije“ koje bi osigurale trajni prekid svih napada.

- U razgovorima sa liderima Rusije i Pakistana, ponovo sam potvrdio posvećenost Irana miru u regionu. Jedini način da se okonča ovaj rat - koji su započeli cionistički režim i Sjedinjene Države – jeste priznavanje legitimnih prava Irana, isplata reparacija i čvrste međunarodne garancije protiv buduće agresije - objavio je iranski predsednik-

Talking to leaders of Russia and Pakistan, I reaffirmed Iran’s commitment to peace in the region. The only way to end this war—ignited by the Zionist regime & US—is recognizing Iran’s legitimate rights, payment of reparations, and firm int'l guarantees against future aggression. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) 11. март 2026.

Američke obaveštajne službe: Iranski režim nije na ivici kolapsa

Američke obaveštajne službe sugerišu da je iransko rukovodstvo i dalje uglavnom netaknuto i da mu ne preti opasnost od kolapsa u skorije vreme nakon skoro dve nedelje neumornog američkog i izraelskog bombardovanja, rekla su tri izvora za Rojters.

"Mnoštvo" obaveštajnih izveštaja pruža "doslednu analizu da režim nije u opasnosti" od kolapsa i "zadržava kontrolu nad iranskom javnošću", rekao je jedan od izvora. Svim izvorima je zagarantovana anonimnost kako bi razgovarali o nalazima američkih obaveštajnih službi.

Najnoviji izveštaj je završen u proteklih nekoliko dana, rekao je izvor. Sa rastućim političkim pritiskom zbog rasta cena nafte, predsednik SAD Donald Tramp je signalizirao da će „uskoro“ okončati najveću američku vojnu operaciju od 2003. godine.

"Ekskurzija od nekoliko nedelja"

Tokom svog govora u Ohaju, Tramp je ponovio da su američke vojne operacije u Iranu "ekskurzija od nekoliko nedelja" i naglasio da su iranske vojne i pomorske sposobnosti osakaćene američkim udarima.

- Dva puta smo im eliminisali vođstvo, a sada dolazi nova garnitura. Videćemo šta će biti s njima - dodao je Tramp.

Rusi umešali prste u rat Iran - Amerika

Zapadni obaveštajni izvori tvrde da Rusija pruža Iranu konkretne savete o upotrebi dronova, zasnovane na iskustvima iz rata u Ukrajini. Ovi saveti, kako se navodi, uključuju taktike za napade na američke objekte u zemljama Zaliva. I dok Kremlj ćuti, Bela kuća umanjuje značaj ovih tvrdnji, a Ukrajina aktivno reaguje.

Saradnja Rusije i Irana u oblasti dronova mogla bi dodatno destabilizovati Bliski istok i zaoštriti odnose sa Zapadom. Rusija je već koristila iranske "šahed" dronove u Ukrajini, a njihova taktička primena pokazala se kao izazov za protivvazdušnu odbranu. Ako Iran primeni ove taktike, to bi moglo značajno uticati na bezbednosnu situaciju u regionu Zaliva.

Iran planira napad na Kaliforniju?

Američki Federalni istražni biro (FBI) upozorio je lokalne policijske uprave u Kaliforniji da bi Iran mogao da uzvrati na američke napade lansiranjem dronova na Zapadnu obalu SAD.

"Nedavno smo dobili informacije da je početkom februara 2026. godine Iran navodno nameravao da u slučaju da Sjedinjene Američke Države napadnu Iran izvrši iznenadni napad bespilotnim letelicama sa neidentifikovanog plovila na neutvrđene ciljeve u Kaliforniji", navodi se u upozorenju FBI distribuiranom krajem februara, prenosi ABC News.

Amerika nišani iranske luke, Iran preti kontranapadima

Iran je upozorio da će luke u regionu postati "legitimne mete" ako iranske luke budu napadnute, rekao je portparol iranske vojske.

Pretnja dolazi ubrzo nakon što je Centralna komanda SAD (CENTCOM) pozvala civile u Iranu da se "odmah uklone" iz svih lučkih objekata duž Ormuskog moreuza gde deluju iranske pomorske snage.

Iranski vojni portparol je rekao da će Iran uzvratiti napadima na luke u regionu ako budu pogođeni iranski lučki objekti.

