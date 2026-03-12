POVEO ĆERKU U STRELJANU, DAO JOJ PIŠTOLJ! Pogledajte HLADAN izraz na licu ćerke (13) Kima Džonga Una dok puca! (FOTO)

Severnokorejski lider Kim Džong Un i njegova ćerka tinejdžerka pucali su iz pištolja tokom obilaska fabrike lake municije, pokazale su fotografije državnih medija u četvrtak, dok on nastoji da modernizuje konvencionalne snage nakon godina fokusa na nuklearno oružje.

Zvanična centralna novinska agencija Severne Koreje (KCNA) saopštila je da je Kim dan ranije posetio fabriku koja proizvodi pištolje i drugo lako naoružanje, gde je pregledao novi model pištolja koji je nedavno ušao u proizvodnju.

Nakon testiranja oružja na strelištu, Kim ga je ocenio kao "odlično", navela je agencija. KCNA u svom tekstualnom izveštaju nije pomenula prisustvo Kimove ćerke, ali su njene fotografije pokazale kako puca iz pištolja zajedno sa visokim vojnim zvaničnicima.

Kimova ćerka ima oko 13 godina

Kim je rekao da je fabrika od ključnog značaja za snabdevanje vojske i snaga bezbednosti pištoljima i drugim lakim naoružanjem, i pozvao na proširenje kapaciteta i modernizaciju proizvodnih linija, prenela je KCNA.

Otkako se prvi put pojavila u javnosti na testiranju rakete dugog dometa u novembru 2022. godine, Kimova ćerka - za koju se veruje da se zove Kim Džu Ae i da ima oko 13 godina - pratila je svog oca na sve većem broju događaja.

To uključuje vojne parade, otvaranja fabrika i putovanje u Peking u septembru, gde je Kim Džong Un održao svoj prvi samit sa kineskim liderom Si Đinpingom nakon šest godina.

Autor: A.A.