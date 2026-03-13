BLISKI ISTOK NA IVICI KATASTROFE! Stravična eksplozija odjeknula na trgu u Teheranu, sirene u NATO bazi u Turskoj (VIDEO)

Nakon 13. dana rata sa Iranom, Donald Tramp izjavio je da Amerika "radi ono što mora", navodeći da Iran plaća visoku cenu zbog svoje "mržnje i terora". Američki predsednik tvrdi da se stvari "razvijaju brzo"- toliko brzo da je osvanuo četrnaesti dan američko-iranskog sukoba.

Tenzije između SAD i Irana došle su do vrhunca, već dve nedelje traju pretnje američkih i iranskih zvaničnika. Hoće li odmeravanje sila potrajati još dugo ili postoji šansa za pregovore mirnim putem, zasada ostaje nepoznato.

10:36 Četvoro mrtvih u padu američkog aviona

Američka komanda saopštila je da su četiri osobe stradale u padu aviona KC-135 Stratotanker u Iraku.

"Potvrđeno je da su četiri od šest članova posade u avionu preminula, dok se nastavljaju akcije spasavanja", naveli su iz Centcom-a.

10:31Britanija neće odustati od sankcija za rusku naftuVelika Britanija neće ublažiti sankcije ruskoj nafti, rekao je ministar energetike Majkl Šenks.

SAD su privremeno ukinule sankcije ruskoj nafti i petroleju koji se trenutno tovare na brodovima na moru u pokušaju da obuzdaju ekonomski uticaj sukoba sa Iranom. Međutim, Šenks je za BBC Today rekao: "Sankcije su važne".

Upozorio je na posledice ako predsednik Putin ima priliku da više investira u rat u Ukrajini.

"Vlada Velike Britanije uopšte neće ublažiti sankcije Rusiji".

10:27 Turski brod mirno prošao kroz Ormuz

Turskom brodu, koji je čekao blizu Irana, dozvoljeno je da prođe kroz Ormuski moreuz nakon što su vlasti dobile dozvolu od Teherana, prenose lokalni mediji izjavu turskog ministra saobraćaja Abdulkadira Uraloglua.

Ankara nastavlja kontakte sa iranskim zvaničnicima u vezi sa situacijom preostalih 14 brodova u turskom vlasništvu, rekao je Uraloglu novinarima kasno u četvrtak.

"Petnaest brodova (sa turskim vlasnicima) bilo je tamo. Dobili smo dozvolu od iranskih vlasti za jedan od njih, koji je koristio iransku luku, i on je prošao", citiran je Uraloglu.

10:25 EU će "ponovo proceniti" bezbednost nafte i gasa

EU kaže da će ponovo proceniti bezbednost snabdevanja naftom i gasom bloka u slučaju dugotrajnog zatvaranja Ormuskog moreuza.

Pomorski saobraćaj je ograničen preko ključnog brodskog kanala od izbijanja sukoba, što je dovelo do strahova zbog snabdevanja naftom i cena širom sveta.

U saopštenju objavljenom jutros, blok navodi da su juče održani sastanci o koordinaciji nafte i gasa.

"U slučaju dužeg zatvaranja Ormuskog moreuza ili daljih poremećaja, bezbednost snabdevanja naftom i gasom EU biće ponovo procenjena", kaže se, uz tvrdnju da trenutno nema rizika po bezbednost snabdevanja.

10:19 Podmetnut požar u sinagogi u Roterdamu

Rano jutros izbio je požar u sinagogi u holandskom gradu Roterdamu, saopštila je gradska policija, dodajući da niko nije povređen. Kako je navedeno, požar su podmetnuli neidentifikovani počinioci u 3.40 časova, prenosi NL tajms.

Zapisi pokazuju poziv vatrogascima u 3.42 sati u kojem se prijavljuje miris dima. U međuvremenu, vatra se sama ugasila.

NL tajms dodaje da na društvenim mrežama kruže snimci na kojima se vidi kako nešto gori ispred ulaza u sinagogu, nakon čega je usledila eksplozija. Međutim, autentičnost snimka još nije potvrđena. Holandski portal navodi i da su se na društvenim mrežama pojavili izveštaji da je za paljevinu odgovornost preuzela grupa Ašab al-Jamin, ista grupa koja je u ponedeljak izvela napad na sinagogu u Liježu, u Belgiji. Policija je saopštila da je istraga u toku.

Stravična eksplozija na trgu u Teheranu?

Prema navodima iranskih medija, velika eksplozija odjeknula je na trgu u Teheranu koji je navodno bio pun demonstranata.

هتافات"الموت لإسرائيـ......ل_ الموت لأمريكـ...ا"

بعد الغارة القريبة عن الجماهير في طهران pic.twitter.com/D6M3E2vPw3 — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) 13. март 2026.

Prema navodima, eksplozija se dogodila na Trgu Ferdousi, odmah niz ulicu Engelab od Teheranskog univerziteta, epicentra tekućih demonstracija povodom Dana Kudsa.

Na video snimku koji je objavila poluzvanična novinska agencija Tasnim vidi se oblak dima koji se diže dok demonstranti viču "Smrt Izraelu!" i "Smrt Americi!".

Uzrok eksplozije nije odmah poznat. Izrael je upozorio da bi mogao da udari u tom području neposredno pre eksplozije.

Istraga napada na sinagogu u Mičigenu još traje

Ministarstvo za unutrašnju bezbednost identifikovalo je osumnjičenog za napad na sinagogu kod Detroita kao 41-godišnjeg Ajmana Mohamada Gazalija, naturalizovanog američkog državljanina iz Libana.

Gazali, koji je bio naoružan puškom, poginuo je nakon pucnjave sa obezbeđenjem u sinagogi Templ Izrael u Vest Blumfildu, Mičigen.

Niko unutar sinagoge nije povređen, a sinagoga je napomenula da je svih 140 učenika, kao i osoblje, nastavnici i "herojsko obezbeđenje" tu.

Australija povlači deo osoblja iz Libana

Australijska vlada je naložila svim "neesencijalnim" zvaničnicima da napuste Liban zbog sukoba, rekla je u petak ministarka spoljnih poslova Peni Vong.

Dodala je da će mali broj zvaničnika ostati da bi pružio podršku Australijancima kojima je to potrebno.

Vong je u četvrtak naložila svim neesencijalnim zvaničnicima da napuste Izrael i Ujedinjene Arapske Emirate. Ponovo je pozvala Australijance da napuste Bliski istok kada budu mogli.

"Ne čekajte da bude prekasno. Možda je ovo poslednja šansa u skorije vreme", rekla je.

Rat Irana, Izraela i Amerike ušao je 14. dan.

Sve informacije o ratu na Bliskom istoku pratite u našem blogu uživo.

IRGC: Oštećen američki nosač aviona "Abraham Linkoln"Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je gađao američki nosač aviona "Abraham Linkoln" raketama i dronovima, čineći brod neoperativnim i primoravajući ga na povlačenje iz regionalnih voda.

Američki nosač aviona "Abraham Linkoln"

Prema iranskom Centralnom štabu Svetog proroka, napad je izveden u Omanskom moru, oko 340 kilometara od iranskih morskih granica, uz korišćenje naprednih raketa i dronova, preneo je Preš tv.

Oglasile se sirene u NATO bazi u Turskoj

Sirene su se rano jutros oglasile u turskoj vazduhoplovnoj NATO bazi Indžirlik, u blizini jugoistočnog grada Adane, prenela je Anadolija.

Prema izveštaju, sirene u bazi koja predstavlja ključni NATO objekat, u kojem su stacionirane i američke trupe, oglasile su se jutros oko 3.25 časova, a upozoravajući signal je trajao približno pet minuta. Nije bilo zvaničnih komentara o incidentu.

Another video showing what appears to be a ballistic missile, likely launched by Iran, in the sky tonight over NATO’s Incirlik Air Base, located near Adana, Turkey. pic.twitter.com/Tyb79Rg99Q — OSINTdefender (@sentdefender) 13. март 2026.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci koje su građani zabeležili mobilnim telefonima, a na kojima se vidi svetleći objekat kako leti nebom, što upućuje na mogućnost da je reč o projektilu usmerenom prema bazi.

Srušio se američki vojni avion iznad Iraka

Američki vazduhoplovni avion KC-135 Stratotanker, avion za dopunu goriva, srušio se u zapadnom Iraku, saopštila je američka vojska, dodajući da incident "nije bio posledica neprijateljske vatre ili prijateljske vatre", već da je u njemu učestvovao drugi američki tanker.

Najmanje pet članova posade bilo je u letelici koja se srušila, rekao je američki zvaničnik za CNN. U saopštenju Centralne komande SAD navodi se da su spasilačke akcije u toku, ali nije precizirano da li je neko od pripadnika američkih snaga povređen ili poginuo.

"Incident se dogodio u prijateljskom vazdušnom prostoru tokom operacije Epski bes, a spasilačke akcije su u toku. Dva aviona su bila uključena u incident. Jedan od aviona se srušio u zapadnom Iraku, a drugi je bezbedno sleteo. To nije bilo posledica neprijateljske vatre ili prijateljske vatre", navodi se u saopštenju Centralne komande.

Izrael tvrdi da je napao infrastrukturu Hezbolaha u Libanu

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su kasno u četvrtak da su napale infrastrukturu Hezbolaha "širom Libana".

- Pre nekog vremena, Izraelske odbrambene snage (IDF) su završile nekoliko talasa napada usmerenih na infrastrukturu Hezbolaha u Bejrutu i ​​južnom Libanu. IDF je napao nekoliko komandnih centara Hezbolaha, iz kojih su teroristi Hezbolaha delovali kako bi sproveli terorističke napade protiv Države Izrael i njenih civila - saopštila je vojska na Telegramu.

Emanuel Makron potvrdio smrt francuskog vojnika

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je rano ujutru u petak da je jedan francuski vojnik ubijen u napadu u regionu Erbil u Iraku.

L’adjudant-chef Arnaud Frion du 7ème bataillon de chasseurs alpins de Varces est mort pour la France lors d’une attaque dans la région d’Erbil en Irak.



À sa famille, à ses frères d’armes, je veux dire toute l’affection et la solidarité de la Nation.



Plusieurs de nos militaires… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 13. март 2026.

Makron je u objavi na društvenim mrežama potvrdio da je u napadu ranjeno više francuskih vojnika.

- Ovaj napad na naše snage, koje se bore protiv DAEŠ-a od 2015. godine, je neprihvatljiv. Njihovo prisustvo u Iraku je isključivo u okviru borbe protiv terorizma. Rat u Iranu ne može opravdati takve napade - ekao je Makron, koristeći pogrdni izraz za ekstremističku grupu Islamska država. Makron nije rekao ko stoji iza napada.

Amerika razmatra specijalnu operaciju u Iranu

Sjedinjene Američke Države razmatraju mogućnost slanja specijalnih snaga u Iran kako bi zaplenile zalihe visoko obogaćenog uranijuma. Prema navodima portala "Semafor", specijalna racija za zaplenu iranskog nuklearnog materijala jedna je od opcija na stolu, dok portal "Aksios" piše da Vašington i Tel Aviv razmatraju potencijalno raspoređivanje kopnenih snaga kako bi osigurali ovaj materijal.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da "neko mora da ode i uzme" uranijum.

- Ljudi moraju da odu i zaplene ga. To bi bilo sjajno, ali trenutno ih samo desetkujemo. Nismo krenuli za tim, ali to možemo da učinimo kasnije - rekao je.

SAD privremeno dozbolila kupovinu ruske nafte

Sjedinjene Države su izdale dozvolu na 30 dana za kupovinu ruske nafte i naftnih derivata koji se trenutno nalaze na moru, što je, prema rečima ministra finansija Skota Besenta, korak ka stabilizaciji globalnih energetskih tržišta pogođenih ratom sa Iranom.

Besent je u saopštenju objavljenom nekoliko sati nakon što su referentne cene nafte porasle iznad 100 dolara po barelu, što je najviše u skoro četiri godine, rekao da taj potez neće doneti značajne finansijske koristi ruskoj vladi.

Ova objava dolazi dan nakon što je Ministarstvo energetike SAD saopštilo da će SAD osloboditi 172 miliona barela nafte iz svojih strateških rezervi nafte u nastojanju da obuzdaju rastuće cene nafte zbog rata u Iranu. To je bio deo šire obaveze Međunarodne agencije za energiju, koju čine 32 zemlje, da oslobodi 400 miliona barela nafte.

Katastrofalna greška Amerike

CNN je saznao da su američki ministar odbrane Pit Hegset i general Den Kejn, načelnik Združenog štaba američkih oružanih snaga, na zatvorenoj konferenciji u Kongresu SAD-a priznali da su iranski dronovi Šahed veći problem nego što se očekivalo.

Relativno jeftino oružje, koje košta nekoliko desetina hiljada dolara, predstavlja veliki problem i veoma je skupo uništiti ga presretačima, a američka protivvazdušna odbrana ne može da ih sve obori, objasnili su Hegset i Kejn. Najgore od svega - za to su sami krivi.

Iran uputio Trampu uznemirujuće upozorenje

Sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana, Ali Laridžani, poslao je oštru poruku Donaldu Trampu, upozoravajući na posledice eventualnih američkih poteza. Njegova izjava na društvenoj mreži X izazvala je buru reakcija.

Trump has said "we can take apart Iran's electric capacity within one hour, but we have not done it."



Well, if they do that, the whole region will go dark in less than half an hour and darkness provides ample opportunity to hunt down US servicemen running for safety. — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) 12. март 2026.

"Donald Tramp je izjavio: 'Mogao bih da isključim električnu energiju Iranu za sat vremena, ali to nisam uradio.' Ipak, ako bi to uradio, trebalo bi nam samo pola sata da cela regija ostane bez struje, a mrak bi postao idealna prilika za lociranje i hapšenje američkih vojnika koji su pobegli u region", napisao je Laridžani na svom nalogu na X-u.

Otkrivena paklena veza Moskve i Teherana

Britanski ministar odbrane Džon Hili izneo je ozbiljne tvrdnje da Vladimir Putin direktno utiče na iransku vojnu strategiju i napade bespilotnim letelicama na Bliskom istoku.

On je upozorio da bi ruski predsednik mogao da ima "skrivenu ulogu" u iranskim vojnim potezima na Bliskom istoku. Hili poručio je da napadi iranskih snaga na ciljeve širom regiona "imaju obeležja" načina ratovanja kakav ruska vojska koristi u ratu protiv Ukrajine.

Autor: D.Bošković