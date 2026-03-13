ERDOGAN NEĆE U RAT SA IRANOM NAKON RAKETNOG INCIDENTA: U toku razgovori kako bi se razjasnile okolnosti ekscesa

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je danas da Turska neće biti uvučena u rat između Irana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, ali da je spremna da odgovori na sve pretnje nakon što je presretnuta treća iranska balistička raketa lansirana ka Turskoj.

- Tokom ovog procesa, preduzimamo sve preventivne mere protiv bilo kakvih pretnji našem vazdušnom prostoru, baš kao što smo učinili sinoć - rekao je Erdogan, preneo je Rojters.

Erdogan je istakao da je glavni cilj turskih vlasti da zemlja ne bude uvučena u rat.

Balistička raketa ispaljena iz Irana, koja je ušla u turski vazdušni prostor, neutralisana je elementima vazdušne i raketne odbrane NATO-a raspoređenim u istočnom Mediteranu, saopštilo je danas tursko ministarstvo odbrane.

U saopštenju se navodi da Ankara odlučno preduzima sve potrebne mere protiv svake pretnje usmerene ka njenoj teritoriji i vazdušnom prostoru, prenela je agencija Anadolija.

Ministarstvo ističe da su u toku razgovori kako bi se razjasnile okolnosti incidenta.

Turske vlasti ističu da pažljivo prate razvoj događaja u regionu i da je zaštita nacionalne bezbednosti njihov prioritet.

Autor: Iva Besarabić