ERDOGAN NEĆE U RAT SA IRANOM NAKON RAKETNOG INCIDENTA: U toku razgovori kako bi se razjasnile okolnosti ekscesa

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović ||

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je danas da Turska neće biti uvučena u rat između Irana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, ali da je spremna da odgovori na sve pretnje nakon što je presretnuta treća iranska balistička raketa lansirana ka Turskoj.

- Tokom ovog procesa, preduzimamo sve preventivne mere protiv bilo kakvih pretnji našem vazdušnom prostoru, baš kao što smo učinili sinoć - rekao je Erdogan, preneo je Rojters.

Erdogan je istakao da je glavni cilj turskih vlasti da zemlja ne bude uvučena u rat.

Balistička raketa ispaljena iz Irana, koja je ušla u turski vazdušni prostor, neutralisana je elementima vazdušne i raketne odbrane NATO-a raspoređenim u istočnom Mediteranu, saopštilo je danas tursko ministarstvo odbrane.

U saopštenju se navodi da Ankara odlučno preduzima sve potrebne mere protiv svake pretnje usmerene ka njenoj teritoriji i vazdušnom prostoru, prenela je agencija Anadolija.

Ministarstvo ističe da su u toku razgovori kako bi se razjasnile okolnosti incidenta.

Turske vlasti ističu da pažljivo prate razvoj događaja u regionu i da je zaštita nacionalne bezbednosti njihov prioritet.

Autor: Iva Besarabić

POVEZANE VESTI

Svet

Erdogan ' zagrmeo': Turska neće tolerisati terorizam u Siriji

Svet

Erdogan: Dati šansu diplomatiji, Turska spremna da bude domaćin pregovora Rusije i Ukrajine

Svet

TURSKA SPREMNA DA PREUZME KLJUČNU ULOGU: Erdogan razgovarao sa Zelenskim

Svet

RAZGOVARALI PUTIN I ERDOGAN: Spremni smo

Svet

50 GODINA OD TURSKE ANEKSIJE KIPRA: Erdogan podržao koncept dve države na ostrvu

Svet

ERDOGAN ZAPALIO SVET PORUKOM POSLE SASTANKA SA PUTINOM: Mir Rusije i Ukrajine 'nije daleko'