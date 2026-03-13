NOVA ŽALBA PROTIV JANAFA: MOL i Slovnaft podneli još jednu tužbu Evropskoj komisiji

Izvor: Pink.rs/RT, Foto: Logo/JANAF ||

MOL i Slovnaft tvrde da je Janaf "dosledno primenjivao zloupotrebu cena, koja nije potkrepljena objektivnim razlozima".

Navode da je nakon početka sukoba u Ukrajini 2022, Janaf gotovo duplirao svoju naknadu i zadržao taj nivo cena, a da nije za to dao opravdanje, prenosi Hina.

Tvrde da je tranzitna naknada u Hrvatskoj trenutno više od tri puta veća od naknade koju naplaćuje operater naftovoda TAL, koji ide iz luke Trst kroz Nemačku do Beča, i gotovo dvostruko veća od naknade koju MOL plaća za ukrajinski deo naftovoda Družba.

Mađari tvrde i da Janafova tranzitna naknada značajno premašuje cene evropskih naftovoda čiji su tehnički i ekonomski uslovi vrlo slični onima kod Janafa.


MOL smatra da Janaf krši pravila EU-a o tržišnom nadmetanju, koristeći dominantan monopolni položaj na tržištu transporta sirove nafte prema kopnenim rafinerijama u Mađarskoj i Slovačkoj.

Prema MOL-u, povećanja naknada koja je nametnuo Janaf preterana su u odnosu na njegove troškove i ne mogu se objektivno opravdati.

Mađarska kompanija smatra da Janaf koristi prednosti nastale situacijom u Ukrajini, uključujući i trenutno neoperativnost naftovoda Družba.

MOL smatra da Janaf krši i pravo EU u vezi s pošiljkama ruske sirove nafte, jer i dalje, kako se navodi, okleva da da jasan stav o tome hoće li dopustiti prolaz pošiljki koje su zakonite i u skladu sa sankcijama EU-a i SAD-a.

Autor: S.M.

