AMERIČKA AMBASADA U PLAMENU! Počeo zajednički napad Irana i Hezbolaha na Izrael, IDF izdao naređenje za HITNU evakuaciju, cela porodica sa bebom ubijena u Iranu (FOTO)

Danas je 15. dan rata Amerike i Izraela protiv Irana. Nastavljeno je snažno bombardovanje Irana, koji uzvraća raketnim napadima i udarima dronova širom Bliskog istoka.

Napadi dronovima i raketama nastavljaju se širom Bliskog istoka. Poginulo je više od 2.000 ljudi, a najviše žrtava je u Iranu i Libanu. Američko-izraelski napadi ne prestaju, kao ni iranski osvetnički udari u regionu Bliskog istoka i Zaliva.

Dim nad južnim Libanom nakon izraelskog vazdušnog napada

Prema podacima ministarstva zdravlja Libana, od početka rata u zemlji je poginulo više od 770 ljudi.

U agresiji na Iran ubijena šestočlana porodica, među poginulima i beba

Prema izveštajima iranskih državnih medija, u vazdušnom napadu u zapadnom iranskom gradu Ejvan ubijeno je šest članova iste porodice, prenosi Associated Press.

Agencija Mizan, službeni medij iranskog pravosuđa, navodi da je među poginulima i šestomesečna beba.

Izrael tvrdi da je pogodio skladište oružja Hezbolaha u Libanu

Izraelska vojska objavila je da je pogodila skladište oružja u južnom Libanu. Izraelske odbrambene snage (IDF) navode da su juče u području Al-Majadel uočile pripadnike Hezbolaha koje podržava Iran kako unose rakete u skladište.

Prema njihovim tvrdnjama, izraelsko ratno vazduhoplovstvo nekoliko minuta kasnije pogodilo je skladište i ubilo pripadnike Hezbolaha.

Počeo istovremeni napad Irana i Hezbolaha na Izrael

Iranska Revolucionarna garda objavila je da je pokrenula 48. talas napada na Izrael, prenose iranski državni mediji.

Državna novinska agencija IRNA navodi da su napadi pokrenuti istovremeno s napadima Hezbolaha iz Libana.

Izrael izdao upozorenje na evakuaciju u iranskom gradu Tabrizu

Izrael je izdao upozorenje na evakuaciju za deo industrijske zone u zapadnom iranskom gradu Tabrizu. Upozorenje je objavljeno uz kartu na kojoj je označeno područje koje bi moglo biti pogođeno napadima.

Izraelska vojska navodi da će u tom području biti "aktivna u nadolazećim satima". Dodaje se da bi napad mogao biti sličan nedavnim operacijama u Teheranu, u kojima su meta bili vojni objekti iranskog režima.

Stanovnicima je poručeno da odmah napuste označeno područje radi vlastite sigurnosti, uz upozorenje da bi ostanak mogao dovesti njihove živote u opasnost.

Iran: Američki napadi na ostrvo Harg nisu oštetili naftnu infrastrukturu

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je sinoć da je američka vojska bombardovala ostrvo Harg, ali je naglasio da meta napada nije bila naftna infrastruktura.

Ovo ostrvo predstavlja ključnu ekonomsku tačku za Iran, jer prema procenama analitičara kroz njega prolazi oko 90 odsto iranskog izvoza nafte.

💥BREAKING: 🇮🇷 Iranian media says no damage to any oil facility after the U.S bombing of the strategic island of Kharg. pic.twitter.com/82ZhN2QfIB — Crypto Rover (@cryptorover) 14. март 2026.

Novinska agencija Fars, koja je povezana sa iranskim Islamskim korpusom revolucionarne garde (IRGC), objavila je da se tokom američkih napada na ostrvu čulo više od 15 eksplozija.

Prema njihovim navodima, napadi su bili usmereni na protivvazdušnu odbranu, pomorsku bazu, kontrolni toranj aerodroma i hangar za helikoptere.

Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το νησί Kharg - Το Ιράν σημαδεύει τα πετρέλαια του Κόλπου https://t.co/rsacAEs3YQ pic.twitter.com/zqdb8PAhkF — Reporter.gr (@reportergr) 14. март 2026.

Iranski državni mediji navode da tokom napada nije oštećena naftna infrastruktura na ostrvu Harg.

Napad eksplozivom na jevrejsku školu u Holandiji, dan ranije zapaljena sinagoga

Eksplozija je jutros oštetila jevrejsku školu u Amsterdamu, a gradonačelnica je incident opisala kao namerni napad na jevrejsku zajednicu, prenela je holandska novinska agencija Algemeen Nederlands Persbureau (ANP).

Eksplozija u školi u luksuznoj stambenoj četvrti na južnoj strani Amsterdama izazvala je samo ograničenu štetu, rekla je gradonačelnica Femke Halsema u saopštenju za javnost, nakon što su policija i vatrogasci brzo stigli na mesto događaja.

Napad na sinagogu u Mičigenu

U američkoj saveznoj državi Mičigen, u četvrtak je naoružani napadač, rodom iz Libana, kamionetom natovarenim vatrometom i kanisterima benzina udario u sinagogu i izazvao požar.

Vlasti nisu saopštile motiv napada na sinagogu u predgrađu Detroita, koji je okončan kada je vozač kamioneta sebi pucao u glavu tokom sukoba sa obezbeđenjem.

Napadača su američki zvaničnici identifikovali kao 41-godišnjeg Ajmana Gazalija. On je napad izveo nedelju dana nakon što je Izrael 5. marta bombardovao grad njegove porodice u Libanu, pri čemu su poginula dvojica njegove braće, kao i bratanica i bratanac.

Američki Stejt department naredio da državni službenici napuste Oman

Evakuacija u centralnom delu Dohe

Ministarstvo unutrašnjih poslova Katara ranije je saopštilo da evakuiše više područja kao meru predostrožnosti. Priroda pretnje za sada nije poznata, ali je Katar tokom noći i jutra presreo dva raketna napada.

Čini se da je cilj zaštita mesta u kojima se nalaze američki ekonomski interesi, nakon što je Iran ranije ove nedelje saopštio da su takve lokacije legitimne mete.

Stanovnici su dobili upozorenja na telefonima da se odmah evakuišu iz centr Dohe, kvarta Msheireb Downtown Doha, gde se nalaze kancelarije kompanija Google i American Express.

Svedoci navode da su neki stanovnici požurili u podzemne garaže kako bi potražili zaklon.

Navodi se i da su stražari raspoređeni kod sedišta kompanije Microsoft u Kataru. Agencija Rojters prenosi da su vlasti evakuisale i deo područja u kojem se nalaze ogranci šest američkih univerziteta.

U međuvremenu, američke ambasade u regionu ostaju pod pretnjom. Bezbednosni zvaničnici u Bagdad saopštili su da je tamošnja misija pogođena u napadu, dok je američki Stejt departrment naredio da državni službenici napuste Oman.

Pogođen helidrom na krovu američke ambasade u Bagdadu

Ranije su počele da pristižu informacije o napadu na američku ambasadu u glavnom gradu Iraka, Bagdadu.

Prema navodima agencije Rojters, projektil je pogodio zgradu, nakon čega se iz kompleksa ambasade podigao dim. Izvori nisu izneli detalje o eventualnoj šteti.

US Embassy in Baghdad targeted by drone strike. Smoke & flames visible on roof after C-RAM radar reportedly hit. No casualties confirmed.pic.twitter.com/cmRDxlyFtr — Israhadi (@Israhadi_hasan) 14. март 2026.

Agencija Associated Press prenosi da je projektil pogodio heliodrom unutar kompleksa američke ambasade. U međuvremenu, Agence France-Presse (AFP) citira izvore koji tvrde da je ambasadu pogodio dron.

Prema navodima AFP-a, napad se dogodio ubrzo nakon što su u udarima na iračku prestonicu ubijena dva borca povezana sa Iranom.

A drone strike hit the U.S. Embassy compound in Baghdad’s Green Zone, damaging or disabling the embassy’s C-RAM air defense system (C-RAM's radar) and striking a helipad.



The attack is believed to be carried out by Iran-linked militias. pic.twitter.com/mTZuZgwrz1 — The Daily News (@DailyNewsJustIn) 14. март 2026.

Navodno je oštećen i PVO sistem C-RAM.

Amerika bombardovala strateško iransko ostrvo Harg

Sjedinjene Američke Države izvele su napad na ključno iransko ostrvo, a Iran je najavio osvetu.

Iranske oružane snage jutros su saopštile da će svaki napad na iransku naftnu i energetsku infrastrukturu dovesti do napada na energetsku infrastrukturu u vlasništvu naftnih kompanija koje sarađuju sa Sjedinjenim Državama u regionu, preneli su iranski mediji.

Napad je povezan sa američkim udarima na iransko ostrvo Harg, koje predstavlja glavni centar za izvoz iranske nafte i kroz koji prolazi većina iranskih pošiljki sirove nafte.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su američke snage uništile vojne ciljeve na ostrvu, dok je Iran upozorio da bi napadi na njegovu energetsku infrastrukturu izazvali odgovor protiv objekata povezanih sa SAD u regionu.

Autor: A.A.