'RAZGOVARAO SAM SA ZELENSKIM' Pahlavi: Evo kako bi Ukrajina i Iran mogli da sarađuju

Sin bivšeg iranskog šaha Reza Pahlavi, koji se nalazi u egzilu, izjavio je danas da je razgovarao sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim o tome kako bi njihovi timovi mogli da sarađuju u "borbi dve zemlje za slobodu".

Pahlavi je u saopštenju rekao da se Ukrajina suočava sa stranom okupacijom, dok je Iran pod, kako je naveo, domaćom okupacijom, prenosi Iran internešenal.

"Ukrajina i Iran se suočavaju sa okupacijom - njihovom stranom, našom domaćom. Zajedno sa našim timovima, predsednik Zelenski i ja smo razgovarali o tome kako možemo da sarađujemo u našim borbama za slobodu. Istorija je sa nama. Svetlost će trijumfovati nad tamom", rekao je Pahlavi.

Zelenski je juče na svom Telegram kanlu objavio da je u Parizu razgpvarap sa Pahlavijem.

"Detaljno smo razgovarali o situaciji u Iranu i regionu i američkoj operaciji protiv terorističkog režima", napisao je Zelenski, prenosi Ukrinform.

Kako je naveo, Reza Pahlavi i tim su ga obavestili o signalima koje dobijaju iz zemlje.



"Vertikala moći je zaista već pretrpela značajne gubitke i važno je da iranski režim ništa ne dobije i da se više vodi računa o zaštiti života iranskog naroda i mogućnosti da sam odlučuje o svojoj sudbini", naglasio je Zelenski.

Prema njegovim rečima, oni su razgovarali i o tome kako međunarodni pritisak i zajednički napori mogu da pomognu u tome.

Autor: D.Bošković