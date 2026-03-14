'RAZGOVARAO SAM SA ZELENSKIM' Pahlavi: Evo kako bi Ukrajina i Iran mogli da sarađuju

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Andrea Rosa ||

Sin bivšeg iranskog šaha Reza Pahlavi, koji se nalazi u egzilu, izjavio je danas da je razgovarao sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim o tome kako bi njihovi timovi mogli da sarađuju u "borbi dve zemlje za slobodu".

Pahlavi je u saopštenju rekao da se Ukrajina suočava sa stranom okupacijom, dok je Iran pod, kako je naveo, domaćom okupacijom, prenosi Iran internešenal.

"Ukrajina i Iran se suočavaju sa okupacijom - njihovom stranom, našom domaćom. Zajedno sa našim timovima, predsednik Zelenski i ja smo razgovarali o tome kako možemo da sarađujemo u našim borbama za slobodu. Istorija je sa nama. Svetlost će trijumfovati nad tamom", rekao je Pahlavi.

Zelenski je juče na svom Telegram kanlu objavio da je u Parizu razgpvarap sa Pahlavijem.

"Detaljno smo razgovarali o situaciji u Iranu i regionu i američkoj operaciji protiv terorističkog režima", napisao je Zelenski, prenosi Ukrinform.

Kako je naveo, Reza Pahlavi i tim su ga obavestili o signalima koje dobijaju iz zemlje.


"Vertikala moći je zaista već pretrpela značajne gubitke i važno je da iranski režim ništa ne dobije i da se više vodi računa o zaštiti života iranskog naroda i mogućnosti da sam odlučuje o svojoj sudbini", naglasio je Zelenski.

Prema njegovim rečima, oni su razgovarali i o tome kako međunarodni pritisak i zajednički napori mogu da pomognu u tome.

Autor: D.Bošković

Svet

MAKRON RAZGOVARAO SA TRAMPOM I ZELENSKIM, PA PORUČIO: Želimo čvrst i trajan mir u Ukrajini

Politika

Makron nakon sastanka sa Zelenskim u Rimu: Ukrajina spremna na bezuslovni prekid vatre

Politika

VUČIĆ RAZGOVARAO SA ZELENSKIM: Saglasili smo se da postoji prostor za međusobnu podršku

Svet

OGLASIO SE TRAMP, UPRAVO JE RAZGOVARAO SA ZELENSKIM! 'Na pravom smo putu, bio je to veoma dobar razgovor'

Svet

Kamala Haris potvrdila sastanak sa Zelenskim: Naša posvećenost Ukrajini je nepokolebljiva

Svet

TRAMP UPRAVO RAZGOVARA SA ZELENSKIM: Nakon Putina, na redu ukrajinski predsednik