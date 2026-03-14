MLADIĆ (24) PAO SA TREĆEG SPRATA ZGRADE! Automobil mu ublažio pad, pogledajte pričinjenu štetu: Incident u Budimpešti! (FOTO)

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Policija navodi da ne postoji sumnja na nelegalno delo, a njegov život više nije ugrožen

Muškarac iz Francuske je pao sa trećeg sprata zgrade u ulici Verešmarti 19 u Budimpešti, a pad mu je ublažio automobil koji je bio parkiran ispod.

Incident je objavljen na Fejsbuk grupi, koja takođe prikazuje mesto događaja i automobil sa razbijenim vetrobranskim staklom.

Policijska uprava Budimpešte potvrdila je da je 24-godišnji muškarac pao kroz prozor i da se u ovom slučaju ne sumnja na nelegalno delo.

Muškarac je identifikovan kao Alžirac i, iako je incident bio ozbiljan, njegov život više nije u opasnosti. Tačne okolnosti incidenta još nisu poznate, niti je jasno šta je dovelo do pada.

Autor: D.Bošković

POVEZANE VESTI

Hronika

Leskovčanin pao sa osmog sprata u Hrvatskoj, doktori se bore za njegov život

Svet

DRAMA! BEBA PALA SA TREĆEG SPRATA ZGRADE! Umotali je u ćebe i hitno prevezli u bolnicu

Hronika

UŽAS U CENTRU NIŠA: Muškarac (65) pao s petog sprata zgrade pravo na terasu komšija sa prvog

Hronika

OSNOVAC PAO S TREĆEG SPRATA U OŠ 'GOCE DELČEV': Mališan zadobio teške povrede, povredio kičmu i stopalo

Hronika

HOROR U NIŠU! Tinejdžer pao sa 4. sprata zgrade! BORE MU SE ZA ŽIVOT

Domaći

TUGA u domu Šerifovića! Marija slomljena od bola, ovaj gubitak joj je mnogo teško pao! (FOTO)