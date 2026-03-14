OPA! Taker Karlson predsednik SAD? Trampu i ekipi stigla šokantna vest - neka se spreme...

Američki politički komentator Taker Karlson je izjavio da bi se kandidovao za funkciju predsednika samo zbog prilike da uđe u debatu sa senatorom iz Teksasa, Tedom Kruzom.

Glavni razlog Karlsonovog animoziteta prema Tedu Kruzu datira iz januara 2022. godine. Ted Kruz je tada nerede na Kapitolu (6. januara) nazvao "nasilnim terorističkim napadom".

Taker Karlson, koji je u svojim emisijama na Foks Njuzu uporno tvrdio da je taj događaj bio preuveličan, žestoko je kritikovao Kruza.

Kruz je sutradan gostovao kod Karlsona i praktično se izvinjavao, rekavši da je njegovo korišćenje reči "teroristički" bilo "nespretno". Karlson je tu ispriku javno ismejao, rekavši da mu ne veruje.

Iako su obojica konzervativci, oni predstavljaju različite struje.

Kruz se smatra predstavnikom starog republikanskog establišmenta koji se prilagodio Trampu.

Karlson sebe vidi kao glas naroda koji prezire institucije poput Harvarda (koji je Kruz završio) i smatra da su političari poput Kruza neiskreni i da rade samo za sopstveni interes.

Karlsonov komentar se odnosi upravo na to televizijsko sučeljavanje gde je Kruz, prema opštem mišljenju desničarske publike, "kapitulirao" pred Karlsonom.

Taker veruje da bi u javnoj debati ponovo uspeo da prikaže Kruza kao nekoga ko menja stavove onako kako vetar duva.

Autor: D.Bošković