SNEŽNI CIKLON RAZARA EVROPU USRED MARTA: Poplave već parališu ove gradove, oluja preti da nanese i do 2 metra snega

Italiju je ovog vikenda zahvatio snažan olujni sistem koji donosi obilne padavine, jak vetar i velike količine snega na planinama, vraćajući pravi zimski ambijent u mnoge planinske oblasti.

Najviše je pogođen severozapad zemlje. Posebno između Ligurije i Pijemonta beleže se vrlo obilne kiše, a ukupna količina padavina do kraja pogoršanja mogla bi da dostigne između 150 i 200 milimetara, što predstavlja 150–200 litara vode po kvadratnom metru.

Situaciju dodatno otežava snažan jugoistočni vetar, koji na momente dostiže olujnu jačinu.

Najimpresivniji deo ovog vremenskog pogoršanja su snežne padavine na zapadnim Alpima. Sneg pada veoma intenzivno, a do večeri u nedelju očekuje se više od jednog metra novog snega iznad 1200–1400 metara nadmorske visine. Na visinama iznad 1800 - 2000 metara snežni pokrivač mogao bi da poraste i do 150 centimetara.

U Pijemontu će ovaj događaj verovatno ostati upamćen po svom intenzitetu. Zahvaljujući hladnom vazduhu zarobljenom u dolinama, sneg bi mogao da pada čak i na brdskim visinama, naročito u oblasti Kunea. Obilne snežne padavine beleže se i na Dolomitima, gde iznad 1300 metara nastaju pravi zimski, gotovo bajkoviti prizori.



Tokom nedelje ovaj frontalni sistem će se postepeno razviti u mediteranski ciklon i pomerati ka jugu zemlje, donoseći kišu i pljuskove u većem delu južne Italije. Najviše padavina očekuje se u Kalabriji i na Siciliji.

Iako će se centar pogoršanja premeštati ka jugu, nestabilno vreme će se zadržati u većem delu zemlje, čime se završava vrlo dinamičan vikend. Nakon prolaska ovog sistema uslediće prodor hladnijeg vazduha, koji će se osetiti već početkom naredne sedmice. Temperature će opasti širom Apeninskog poluostrva i vratiće se na vrednosti primerene ovom delu godine.

Autor: D.Bošković