IZDATO HITNO UPOZENJE AMERIKANCIMA: Odmah da ste napustili Irak

Sjedinjene Američke Države pozvale su svoje državljane da odmah napuste Irak zbog povećanog bezbednosnog rizika i napada milicija povezanih sa Iranom, navodi se u upozorenju Ambasade SAD u Bagdadu.

Kako se ističe, proiranske naoružane grupe sprovode i podstiču neselektivne napade na američke građane i ciljeve povezane sa SAD širom Iraka, uključujući i autonomni region Irački Kurdistan.

"Bilo je napada na američke građane, američke interese i kritičnu infrastrukturu. Ove grupe su napale američke diplomatske objekte, američka preduzeća i energetsku infrastrukturu kojom upravljaju SAD i pretile su da će nastaviti da ih ciljaju. Terorističke milicije povezane sa Iranom takođe su napale hotele koje posećuju stranci i druge objekte sa vezama sa SAD širom Iraka, uključujući i Irakski rejon", navodi se u upozorenju i dodaje da se američki državljani suočavaju sa rizikom od otmice, a pojedini Amerikanci su bili meta.

Ističe se da terorističke milicije povezane sa Iranom mogu da ometaju sposobnost iračkih vlasti da efikasno reaguju u vanrednim situacijama.

Prema navodima ambasade, više puta su napadane i oblasti oko Međunarodne zone u centru Bagdada, kao i područje oko Međunarodnog aerodroma Erbil i američkog konzulata u Erbilu, na severu Iraka.

Američkim državljanima savetuje se da ne pokušavaju da dolaze u ambasadu u Bagdadu niti u konzulat u Erbilu zbog stalnog rizika od napada projektilima, dronovima i raketama u iračkom vazdušnom prostoru.



Upozorenje dolazi u okviru najvišeg, četvrtog nivoa bezbednosnog upozorenja "Do Not Travel".

"Ne putujte u Irak zbog terorizma, otmice, oružanog sukoba, građanskih nemira i ograničene sposobnosti američke vlade da pruži hitne usluge američkim građanima u Iraku. Ne putujte u Irak ni iz kog razloga. Odlazite odmah ako ste tamo", upozorila je američka ambasada.

Vazdušni prostor Iraka je trenutno zatvoren, a komercijalni letovi ne saobraćaju. Američkim državljanima preporučuje se da zemlju napuste kopnenim putem preko susednih država, uključujući Jordan, Kuvajt, Saudijsku Arabiju i Tursku, uz napomenu da su moguća duža zadržavanja na granicama.

Autor: D.Bošković