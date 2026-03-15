Bliski istok u PLAMENU: Iran gađao italijansku bazu, lansirana raketa 'sajdžil', sirene u Izraelu (FOTO+VIDEO)

Danas je 16. dan rata Amerike i Izraela protiv Irana. Nastavljeno je snažno bombardovanje Irana, koji uzvraća raketnim napadima i udarima dronova širom Bliskog istoka.

Napadi dronovima i raketama nastavljaju se širom Bliskog istoka. Poginulo je više od 2.000 ljudi, a najviše žrtava je u Iranu i Libanu. Američko-izraelski napadi ne prestaju, kao ni iranski osvetnički udari u regionu Bliskog istoka i Zaliva.

Iran napao italijansku bazu u Kuvajtu, uništen "nezamenjivi" dron

Iran je ranije danas dronom napao bazu Ali Al Salem u Kuvajtu, u kojoj su smešteni pripadnici američke i italijanske vojske.

Dron je pogodio skladište i uništio bespilotnu letelicu italijanskih vazduhoplovnih snaga. Iz Glavnog štaba italijanske obrane saopštili su kako u napadu niko nije povređen i da je svo osoblje na sigurnom.

Potpredsednik italijanske vlade i ministar spoljnih poslova Antonio Tajani komentarisao je napad na televiziji Rete4.

"Nema nikakvog rizika ni problema za naše vojnike. Kuvajt je iranska vojna meta zbog prisutnosti američkih baza", rekao je Tajani.

"Nećemo se uplašiti, držaćemo se svojih međunarodnih obveza", dodao je on.

Sky News je objavio, pozivajući se na neimenovane izvore, da je pogođeni dron bio "nezamenjivo sredstvo za sprovođenje operativnih aktivnosti".

Prvi put od početka rata: Iran upotrebio raketu "sajdžil", sirene za uzbunu odjekuju Izraelom

Iranske oružane snage pokrenule su danas novi talas udara na izraelske i američke ciljeve u okviru operacije "Pravo obećanje 4", a tom prilikom prvi put je upotrebljena balistička raketa "sajdžil".

Prema navodima Iranske revolucionarne garde (IRGC), meta su bili komandni centri i ključna vojna infrastruktura Izraela, dok su u više gradova, uključujući Tel Aviv, oglašene sirene za uzbunu.

U napadu je korišćena široka paleta raketa, uključujući supertešku "horamšahr" sa dvostrukim bojevim glavama, dok je raketa "sajdžil" sa čvrstim gorivom korišćena prvi put od početka američko-izraelskih napada na Iran 28. februara, za ciljanje komandi i ključne vojne infrastrukture Izraela, prenela je iranska televizija Press TV.

Iran has moved to its heavyweight arsenal, deploying the next generation of Sejjil ballistic missiles, each carrying an estimated 1,000-kg warhead capable of devastating impact.



Netanjahu demantovao i ismejao glasine o smrti, objavio snimak iz kafića

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu objavio je danas video-zapis u kojem je ismejao teorije zavere na društvenim mrežama prema kojima je poginuo u iranskom napadu, poručivši da je živ, i pozvao građane da, uz oprez, nastave svakodnevne aktivnosti.

Na snimku, koji je napravljen u jednom kafiću, Netanjahu naručuje kafu i kaže: "Umro sam... za kafom“, koristeći uobičajenu hebrejsku frazu kojom se naglašava da neko nešto mnogo voli, pojašnjava Tajms of Izrael.

"Volim svoj narod do smrti", dodao je izraelski premijer, ističući da je ponosan na način na koji se građani ponašaju u aktuelnoj situaciji.

Netanjahu je na snimku podigao obe ruke i pokazao da ima svih deset prstiju, nakon što su se pojavile glasine da je njegova konferencija za novinare u četvrtak zapravo bila snimak generisan veštačkom inteligencijom.

Na pojedinim nalozima na društvenim mrežama tvrdilo se da se na snimku vidi kako Netanjahu na jednoj ruci ima šest prstiju.

Izraelski premijer je u obraćanju pozvao građane da izađu iz svojih domova i udahnu svež vazduh, ali da ostanu u blizini skloništa.

On je, takođe, obećao da će vlada, koliko god je to moguće, ublažiti ograničenja koja se odnose na svakodnevne aktivnosti građana.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su 28. februara ujutro Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha tokom više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

Britanski ministar energetike: Razmatramo sve opcije da obezbedimo Ormuski moreuz

Velika Britanija razmatra "sve opcije", uključujući saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama i saveznicima, kako bi obezbedila ključne rute za transport nafte kroz Ormuski moreuz, izjavio je danas britanski ministar energetike Ed Miliband.

On je to rekao nakon što je američki predsednik Donald Tramp u subotu zapretio otvaranjem kanala "na ovaj ili na onaj način" i pozvao zemlje među kojima su Velika Britanija, Kina i Francuska da pošalju ratne brodove u taj plovni koridor.

Miliband je za BBC rekao da je "veoma važno" da ovaj moreuz bude bezbedan za plovidbu i transport, ali je odbio da iznese detalje o opcijama koje vlada razmatra.

Iranska efektivna blokada Ormuskog moreuza, jednog od najvažnijih svetskih kanala za prevoz robe, imala je katastrofalni uticaj na globalne lance snabdevanja i cene energenata, navodi BBC.

Raste broj žrtava u izraelskim napadima na Liban, najmanje 850 poginulo

Broj žrtava u izraelskim napadima na Liban porastao je na najmanje 850, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Libana ističući da je od 2. marta do danas povređeno više od 2.105 osoba.

Prema jučerašnijim podacima Ministarstva, broj žrtava je iznosio 826, a ranjenih je bilo 2.009, prenela je Al Džazira.

"Najmanje 65 žena i 106 dece ubile su izraelske snage. Broj poginulih bolničara porastao je na 31 nakon što su tela dva nestala spasioca pronađena iz ruševina Centra za primarnu zdravstvenu zaštitu u Burdž Kalaviji", navodi se u saopštenju i dodaje da je pet bolnica primorano na zatvaranje zbog direktnih napada ili bezbednosnih pretnji.

Libanski zvaničnici su upozorili da bi broj žrtava mogao dodatno da poraste dok spasilački timovi nastavljaju da pretražuju bombardovana mesta i uništenu medicinsku infrastrukturu.

Pahlavi: Narod Irana je osiromašen zbog korupcije, tome mora doći kraj

Sin bivšeg iranskog šaha Reza Pahlavi, koji živi u egzilu u Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je danas da je narod Irana "osiromašen zbog korupcije, nesposobnosti i nepromišljenog avanturizma Islamske Republike", kao i da tome "mora doći kraj".

Pahlavi je u obraćanju sunarodnicima na platformi Iks predstavio "pet ekonomskih ciljeva tranzicionog sistema", koji će, prema njegovim rečima, poboljšati ekonomsku situaciju u Iranu.

"To su jasne i iskrene obaveze zasnovane na Projektu prosperiteta Irana, usmerene na vraćanje bogatstva Irana njegovom narodu. Ovaj program će biti sproveden korišćenjem talenta i stručnosti Iranaca", istakao je Pahlavi.

On je kao prvi ekonomski cilj naveo da će tranzicioni sistem "osloboditi ekonomiju" Irana "stiska vojnih i paravojnih snaga i ekonomskih kriminalaca i vratiti je građanima i zainteresovanim stranama".

"Drugo, tranzicioni sistem će povratiti bogatstvo Irana koje je zamrznuto u inostranstvu i vratiti ga iranskim građanima. Treće, tranzicioni sistem je posvećen trošenju bogatstva Irana za Irance, umesto da ga troši za teroriste. To uključuje obnovu i modernizaciju infrastrukture, posebno vodosnabdevanja, električne energije i snabdevanje gorivom širom zemlje", rekao je Pahlavi.

Prema njegovim rečima, četvrti cilj predstavlja prelazni sistem koji će "demontirati strukture traženja rente, institucionalizovane korupcije i monopola, i usmeriće nacionalno bogatstvo ka zdravstvu, obrazovanju i iskorenjivanju siromaštva".

"I konačno, najveća prednost Irana nije nafta i gas, već vi. Prelazni sistem će investirati u iranski ljudski kapital, povezati Iran sa globalnom ekonomijom i vratiti ekonomsku stabilnost, rast i prosperitet našoj domovini. Ovo nisu prazna obećanja, već obaveze prelaznog sistema za implementaciju", istakao je Pahlavi.

Dodao je da obećava narodu Irana da će stajati uz njih "u nastojanju da ostvari ovaj program".

FT: EU razmatra proširenje pomorske misije Aspides na Ormuski moreuz

Ministri spoljnih poslova Evropske unije (EU) razgovaraće o mogućem proširenju evropske pomorske misije Aspides na moreuz Ormuz radi zaštite brodova i bezbednosti plovidbe, piše "Fajnenšel tajms" (FT) pozivajući se na neimenovanog zvaničnika upoznatog sa razgovorima.

Trenutno je misija Aspides, u kojoj učestvuju tri broda iz Francuske, Grčke i Italije, fokusirana na zaštitu trgovačkih brodova od napada Huta u moreuzu Bab el-Mandeb.

Zvaničnik je naveo da bi eventualno širenje misije na Ormuz zahtevalo novi mandat, dok se kao verovatnija opcija pominje zajednička pomorska misija EU i Ujedinjenih nacija, radi obezbeđenja sigurnosti plovidbe, umesto bilateralnih inicijativa pojedinih evropskih zemalja sa Iranom.

Prethodno je, 3. marta, savetnik komandanta Iranske revolucionarne garde (IRGC) saopštio da je zatvoren Ormuski moreuz, jedna od najvažnijih svetskih ruta za izvoz nafte, uz upozorenje da će biti napadnut svaki brod koji pokuša da prođe tim plovnim putem.

"Ormuski moreuz je zatvoren i gađaćemo svaki brod koji pokuša da prođe", poručio je on.

Rajt: Rat sa Iranom mogao bi da se završi u narednih nekoliko nedelja

Američki ministar energetike Kris Rajt izjavio je danas da bi rat sa Iranom "zasigurno" mogao da bude okončan u narednih nekoliko nedelja, dok rast cena goriva u Sjedinjenim Američkim Državama izaziva zabrinutost javnosti.

"Mislim da će se ovaj sukob svakako završiti u narednih nekoliko nedelja. Možda i ranije od toga, ali verujem da će rat biti okončan u tom periodu", rekao je Rajt u razgovoru za ABC njuz.

Njegove izjave su usledile u trenutku kada građani Sjedinjenih Američkih Država beleže značajan rast cena goriva kao posledicu sukoba.

Rajt je ranije izjavio da je "prilično verovatno" da bi američka ratna mornarica mogla da prati naftne tankere kroz Ormuski moreuz, ali je danas ponovio da mornarica još nije spremna za takav potez.

On je dodao da bi građani Sjedinjenih Američkih Država mogli da očekuju pad cena goriva u narednim nedeljama, ali da za to nema garancija.

"U ratovima nikada nema garancija. Ovo je kratkoročni bol kroz koju treba proći kako bismo došli do mnogo bolje situacije", rekao je Rajt.

Prema podacima kompanije GasBadi od jutros, prosečna cena goriva u SAD porasla je za 76 centi po galonu od početka rata, što predstavlja nagli rast u kratkom vremenskom periodu.

Prethodno je, 3. marta, savetnik komandanta Iranske revolucionarne garde (IRGC) saopštio da je zatvoren Ormuski moreuz, jedna od najvažnijih svetskih ruta za izvoz nafte, uz upozorenje da će biti napadnut svaki brod koji pokuša da prođe tim plovnim putem.

"Ormuski moreuz je zatvoren i gađaćemo svaki brod koji pokuša da prođe", poručio je on.

Najmanje osam osoba poginulo u napadu na policijsko vozilo u Gazi

Najmanje osmoro ljudi poginulo je u vazdušnom napadu usmerenom na vozilo Hamasovih policijskih snaga danas u Gazi, preneo je Rojters, pozivajući se na medicinske zvaničnike u toj palestinskoj enklavi.

U međuvremenu, palestinsko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je ukupan broj poginulih u izraelskim napadima na Gazu od 7. oktobra 2023. godine porastao na 72.239.

Kako se navodi, povređena je 171.861 osoba.

Od primirja koje je stupilo na snagu 10. oktobra, kako navodi ministarstvo, poginulo je 663 ljudi, a 1.762 je povređeno.

IDF: Postoje planovi za najmanje još tri nedelje operacija u Iranu

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da imaju planove za najmanje još tri nedelje operacija u Iranu.

Portparol izraelske vojske, brigadni general Efi Defrin, izjavio je za CNN da izraelska vojska ima planove za najmanje još tri nedelje operacija u Iranu, tokom kojih bi bile pogođene hiljade meta.

"Imamo hiljade meta ispred sebe. Spremni smo, u koordinaciji sa našim američkim saveznicima, sa planovima bar do jevrejskog praznika Pashe, koji je za oko tri nedelje. A imamo i dalje planove, za čak još tri nedelje nakon toga", kazao je Defrin, prenosi Tajms of Izrael.

On je kazao da IDF "ne radi po štoperici ili rasporedu, već da bi ostvarila svoje ciljeve".

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su Iran 28. februara, nakon što pregovori o iranskom nuklearnom programu nisu doveli do sporazuma, a Iran je istog dana otpočeo vazdušne napade na Izrael i okolne zemlje, za koje je naveo da su mete zbog američkog prisustva.

CBS: Ali Hamnei sumnjao da je Modžtaba dorastao vođstvu Irana, "nije naročito bistar"

Američke obaveštajne službe obavestile su predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da je pokojni iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei imao ozbiljne sumnje da njegov sin Modžtaba Hamnei treba da ga nasledi na toj funkciji, saznaje danas CBS njuz od više izvora unutar administracije.

Prema tim procenama, stariji Hamnei bio je oprezan prema mogućnosti da njegov sin, ajatolah Modžtaba Hamnei, preuzme vlast jer se smatralo da "nije naročito bistar" i da nema kvalifikacije potrebne za vođstvo države, naveli su izvori.

Prikupljene informacije, takođe, ukazuju da je Ali Hamnei bio svestan i određenih problema koje njegov sin ima u privatnom životu, rekli su izvori iz administracije, obaveštajne zajednice i krugova bliskih predsedniku.

U privatnim razgovorima Tramp je, prema navodima izvora, rekao bliskim saradnicima da nije siguran da li su informacije o Modžtabi Hamneiju uopšte važne, ocenjujući da je Iran trenutno praktično bez vođstva i da je moguće da je mlađi Hamnei poginuo.

Bela kuća smatra da trenutno ključne odluke u Iranu donosi Islamska revolucionarna garda.

Modžtaba Hamnei je izabran za trećeg vođu Islamske revolucije.

On je sin bivšeg vrhovnog vođe Ali Hamneija, koji je, prema navodima iranskih vlasti, poginuo u američko-izraelskim napadima 28. februara.

Nakon izbora, iranski zvaničnici, državne institucije i oružane snage zakleli su se na vernost novom vođi.

Jedna osoba povređena u najnovijem raketnom napadu Irana na Izrael

Najmanje jedna osoba ranjena je u najnovijem raketnom napadu Irana na Izrael, saopštio je Magen David Adom, izraelski pandan Crvenom krstu.

Kako se navodi, u pitanju je muškarac u šezdesetim godinama, koji je pogođen krhotinama stakla i prebačen je u bolnicu.

Prema navodima policije i spasilačkih službi, povreda je verovatno posledica udara kasetne bombe, prenosi Tajms of Izrael.

Takođe, kako navodi Rojters, fragment iranske rakete pogodio je danas stambenu zgradu koju koristi američki konzul u Izraelu, međutim, drugih detalja o tome još uvek nema.

Laridžani: Iran nije u ratu sa američkim narodom, napadnuti smo - branimo se

Sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Ali Laridžani izjavio je danas da Iran nije u ratu sa američkim narodom, već da je napadnut i da se samo brani.

"Čuo sam da su ostaci Epstinove ekipe planirali zaveru da naprave incident sličan napadu na Njujork 11. septembra i da za to optuže Iran", objavio je Laridžani na svom X nalogu, prenosi iranska državna novinska agencija Tasnim.

On je istakao da se Iran "fundamentalno protivi takvim terorističkim programima i nije u ratu sa američkim narodom".

"Nakon američko-izraelske agresije mi se branimo. Naravno, uzvraćamo snažno na napade neprijatelja", poručio je Laridžani.

Arakči kazao Barou da nijedna zemlja ne treba da eskalira konflikt na Bliskom istoku

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči kazao je svom francuskom kolegi Žan-Noel Barou da nijedna zemlja ne bi trebalo da eskalira konflikt na Bliskom istoku, prenela je Al Džazira.

Iranski zvaničnik je u telefonskom razgovoru dodao da su akcije Sjedinjenih Američkih Država i Izraela "jedini faktor" koji stoji iza nestabilnosti u regionu i Ormuskom moreuzu, navodi se na Telegram kanalu iranskog Ministarstva spoljnih poslova.

Arakči je pozvao zemlje da usvoje "odgovoran pristup" situaciji i izbegnu korake koji bi mogli da dovedu do dalje eskalacije sukoba.

On je dodao da Iran ostaje odlučan u odbrani svog suvereniteta i nacionalne bezbednosti, i ponovo izneo tvrdnju da iranska vojska gađa samo vojne baze "agresora", kao i da njene udare ne treba smatrati kao napade na druge zemlje regiona.

Prema rečima Arakčija, mir u Libanu će zavisiti od toga da li će Izrael okončati napade.

Iranska vojska tvrdi: Pogođeno sedište policije u Izraelu

Iranska vojska danas je saopštila da je u vazdušnim napadima pogodila sedište policije i centar za satelitsku komunikaciju u Izraelu.

U saopštenju koje su preneli iranski mediji, iranska vojska navodi da su njene snage jutros izvele "moćne napade dronovima", koji su bili usmereni na sedište izraelske specijalne policijske jedinice "Lahav 433", i centar za satelitsku komunikaciju odbrane "Gilat", prenosi Al Džazira.

Nije precizirano gde se tačno nalaze objekti koji su bili meta napada u Izraelu, niti kakvi su bili rezultati tog napada.

Iran preti filijalama američkih banaka u regionu

Iranska vojska kaže da bi dalji napadi na iransku naftu ili energetske objekte učinili filijale američkih banaka u regionu legitimnom metom, prema izveštajima iranskih medija.

Ali Mohamed Naeini, brigadni general Revolucionarne garde, ponovio je pretnje da će sva naftna, ekonomska i energetska infrastruktura sa američkim udelom biti „odmah uništena i pretvorena u gomilu pepela“.

Iran je upućivao slične pretnje od početka rata.

Velika Britanija razmatra traženje mina u Ormuskom moreuzu

Velika Britanija razmatra traženje mina u Ormuskom moreuzu, rekao je ministar energetike Ed Miliband.

On je za emisiju „Sunday Morning with Trevor Phillips“ rekao da je od vitalnog značaja da se ponovo otvori svetska brodska linija i da će vlada „sarađivati sa našim saveznicima“ da to učini.

„Postoji niz stvari koje možemo da uradimo, uključujući autonomnu opremu za traženje mina. I to je nešto što očigledno razmatramo.“

On kaže da neće spekulisati o tome šta bi tačno Velika Britanija mogla da rasporedi.

Donald Tramp je pozvao Veliku Britaniju i druge zemlje da pošalju ratne brodove u moreuz.

Još jedan talas iranskih raketa ispaljen na Izrael

Izraelske odbrambene snage (IDF) izdale su novo upozorenje, navodeći da su otkrile rakete ispaljene iz Irana.

Ovo je peti talas u roku od devet sati.

IDF savetuje ljude u pogođenim područjima da se sklone.

Iranska garda zapretila da će likvidirati izraelskog premijera Benjamina Netanjahua

Iran je najavio da će ciljati premijera Izraela, Benjamina Netanjahua, navode državni mediji, a prenosi BBC.

Poluzvanična agencija Mehr, izvestila je da će Korpus Islamske Revolucionarne garde (IRGC) "nastaviti da ga prati i ubije silom".

IRGC takođe tvrdi da su tokom svog 52. talasa napada na Izrael uništeni ciljevi u Izraelu, kao i tri američke baze u regionu.

Nezvanično: Tramp odbio pokušaje za pregovore sa Iranom o primirju

Predsednik SAD Donald Tramp je odbio pokušaje američkih saveznika na Bliskom istoku da pokrenu pregovore o primirju s Iranom, objavila je agencija Rojters na svom sajtu, pozivajući se na više anonimnih izvora.

Prema tri Rojtersova izvora, nekoliko država u regionu je pokušalo da otvori kanal za pregovore o prekidu vatre dve nedelje od početka rata velikim napadima SAD i Izraela na Iran.

Oman koji je do rata posredovao u pregovorima, pokušao je više puta da otvori liniju za komunikacije, ali je Bela kuća jasno stavila do znanja da nije zainteresovana, tvrde dva Rojtersova izvora.

Jedan visoki zvaničnik Bele kuće je potvrdio toj agenciji da je Tramp odbio pokušaje za početak pregovora i da je fokusiran na nastavak rata da bi što više oslabio vojne kapacitete Teherana.

- Trenutno nije zainteresovan za to, a mi ćemo nastaviti sa misijom nesmanjenom težinom. Možda će biti dana (za pregovore), ali ne sada - rekao je zvaničnik.

Drugi visokopozicionirani Rojtersov izvor iz Trampove administracije naveo je da trenutno nema planova za prekid vojne operacije.

- Predsednik Tramp je rekao da je novo potencijalno rukovodstvo u Iranu naznačilo da želi da pregovara, na kraju će i pregovarati. Za sada se operacija "Epski bes" nastavlja istom snagom.

Iran je za sada takođe isključuje mogućnost prekida vatre. Dva viša neimenovana iranska zvaničnika rekla su Rojtersu da Teheran insistira na tome da bilo kakvi pregovori mogu početi tek pošto prestanu napadi SAD i Izraela.

Nedostatak interesovanja Vašingtona i Teherana sugeriše da se obe strane spremaju za produženi sukob.

Američki napadi u petak uveče na iransko ostrvo Harg, glavno čvorište za izvoz nafte i važno vojno uporište, ukazuju na Trampovu odlučnost da nastavi rat, dok Iran želi da Hormuski moreuz drži pod blokadom i preti da će pojačati napade na susedne zemlje.

Britanski premijer razmatra slanje hiljada dronova presretača na Bliski istok

Kir Starmer mogao bi da pošalje hiljade dronova presretača na Bliski istok, navodi britanski Telegraf.

Vojni zvaničnici ispituju da li bi sistem za presretanje dronova "Octopus", koji se proizvodi u Velikoj Britaniji i trenutno koristi u Ukrajini protiv ruskih dronova, mogao da bude upotrebljen za jačanje britanske odbrane protiv iranskih dronova "šahed".

Amerika objavila imena šest vojnika poginulih u padu aviona u Iraku

Ministarstvo rata SAD objavilo je imena svih šest članova posade koji su poginuli kada se njihov avion za dopunu gorivom u vazduhu Boing KC-135 Stratotanker srušio u zapadnom Iraku u četvrtak.

Vlasti i dalje istražuju uzrok nesreće. Za sada je navedeno da pad aviona nije bio posledica neprijateljske vatre niti takozvane "prijateljske vatre".

U nesreći su poginuli:

Džon A. Kliner (33) iz Auburnа u državi Alabama

Arijana G. Savino (31) iz Kovingtona u državi Vašington

Ešli B. Pruit (34) iz Bardstauna u Kentakiju

Set R. Koval (38) iz Murzvila u Indijani

Kurtis J. Angst (30) iz Vilmingtona u Ohaju

Tajler H. Simons (28) iz Kolumbusa u Ohaju

Načelnik Nacionalne garde objavio je njihovu zajedničku fotografiju na društvenoj mreži X.

Troje poginulih pripadalo je 6. krilu za dopunu gorivom iz vazduhoplovne vojne baze Mekdil na Floridi, dok su preostalo troje bili pripadnici 121. krila za dopunu gorivom iz baze Nacionalne garde Rikenbejker.

Kina Portparol ambasade Kine u Vašingtonu izjavio je za CNN da Kina poziva na hitan prekid neprijateljstava. Nije precizirano da li će Peking prihvatiti Trampov zahtev, ali je naglašeno da sve strane imaju odgovornost da obezbede stabilno i neometano snabdevanje energentima. Dodato je i da će Kina nastaviti da jača komunikaciju sa relevantnim akterima.

Iran: Napad na rafineriju Lanaz i aerodrom u Kuvajtu izvršile su SAD ili Izrael

Napad na rafineriju Lanaz u gradu Erbil na severu Iraka, kao i na aerodrom u Kuvajtu, izvršile su SAD ili Izrael, prenosi Tasnim pozivajući se na iranski vojni izvor.

Izvor iz iranske vojske je naveo da napad na rafineriju u Erbilu, o kojem je ranije izvestila agencija Rojters, "nije izvršio Iran niti snage otpora".

"Naše informacije pokazuju da su ovaj napad izvršili Amerikanci ili Izraelci pod 'lažnom zastavom' i da mu je cilj nepotrebno proširenje rata na ciljeve koji nisu na 'spisku ciljeva' Irana ili pokreta otpora", naveo je izvor i dodao da će Iran ili saveznici, ukoliko izvedu napad na neku metu, to i zvanično saopštiti.

Dodao je da su interesi SAD i Izraela u regionu "sigurni ciljevi", ali da te zemlje, kako je naveo, pokušavaju da pod okriljem sukoba sa Iranom "uništavaju infrastrukturu drugih država kroz operacije pod lažnom zastavom".

On je istakao i da su napad na civilni aerodrom u Kuvajtu takođe izveli SAD i Izrael.

"Uprkos glasinama i pristrasnom izveštavanju nekih zapadnih medija, napad na radar civilnog aerodroma u Kuvajtu takođe su izvršile Sjedinjene Države i Izrael i nema veze sa Iranom", naveo je zvaničnik.

On je pozvao zemlje regiona da, kako je naveo, "ne nasedaju na obmane" SAD i Izraela.

Tramp uputio novi poziv saveznicima da se vojno uključe u otvaranje Ormuskog moreuza

Američki predsednik Donald Tramp danas je, drugi put u poslednjih nekoliko sati, pozvao saveznike da se vojno uključe u otvaranje Ormuskog moreuza.

U prvoj objavi na svojoj društvenoj mreži Tramp je pozvao mnoge zemlje, uključujući Veliku Britaniju, Francusku, Kinu, Japan i Južnu Koreju, da se pridruže Americi i da pošalju svoje ratne brodove, kako bi omogućili tankerima i brodovima za prevoz kontejnera prolazak kroz jednu od najvažnijih plovnih ruta na svetu.

"Države koje nabavljaju naftu kroz Ormuski moreuz moraju da se pobrinu za taj prolaz, a mi ćemo im pomoći - mnogo. SAD će sarađivati sa tim zemljama kako bi sve išlo brzo, glatko i dobro. To je uvek trebalo da bude timski napor, a sada će i biti“, naveo je Tramp.

Dodao je da će ova situacija „ujediniti svet ka harmoniji, bezbednosti i večnom miru“

Velika Britanija razmatra slanje presretačkih dronova na Bliski istok

Britanski premijer Kir Starmer mogao bi da pošalje hiljade presretačkih dronova na Bliski istok radi jačanja odbrane od iranskih bespilotnih letelica tipa "šahid", dok vojni zvaničnici razmatraju mogućnost da se sistemi razvijeni za Ukrajinu koriste i za zaštitu britanskih snaga u regionu, saznaje britanski Telegraf.

Kako navodi list, reč je o naprednim presretačkim protivdronskim sistemima "octopus", koji se trenutno proizvode u Velikoj Britaniji za potrebe Ukrajine u borbi protiv ruskih napada, a čija bi proizvodnja uskoro mogla da dostigne nekoliko hiljada jedinica mesečno.

Prema navodima Telegrafa, vojni zvaničnici sada ispituju da li bi ti sistemi mogli da se koriste i za jačanje britanske odbrane od iranskih dronova "šahed".

UAE odbacio optužbe Irana

Predsednik američke Federalne komisije za komunikacije (FCC) Brendan Kar zapretio je danas američkim televizijskim emiterima da bi mogli da izgube dozvole za emitovanje ako ne "promene kurs" u izveštavanju, posebno o američko-izraelskim napadima na Iran.

Kar je u objavi na društvenim mrežama naveo da televizijski emiteri koji, kako je rekao, šire "prevare i iskrivljene vesti", odnosno "lažne vesti", imaju priliku da promene način izveštavanja pre nego što im dođe vreme za obnovu dozvola za emitovanje, preneo je Blumberg.

"Zakon je jasan. Emiteri moraju da rade u javnom interesu, a izgubiće dozvole ako to ne čine", napisao je Kar.

Iranski dronovi napali aerodrom u Kuvajtu

Zatvara se i Bab el-Mandeb?

Visoki jemenski vojni komandant Abed al-Tavr izjavio je da bi zatvaranje strateškog Bab el‑Mandeba moglo biti jedna od glavnih opcija pokreta otpora Ansarulah ako odluči da pomogne Iranu u borbi protiv tekuće američko-izraelske ofanzive.

"Ako bude doneta odluka o intervenciji, prva mera mogla bi biti zvanična objava pomorske blokade protiv Sjedinjene Američke Države i cionističkog režima.

Trgovački brodovi i ratni brodovi, uključujući nosače aviona, koji idu ka teritoriji SAD ili okupiranim teritorijama mogli bi biti zaustavljeni", rekao je Al-Tavr.

Dodao je da bi među drugim mogućim merama moglo biti zatvaranje moreuza Bab el-Mandeb i potpuna blokada brodova koji plove prema "okupiranim teritorijama".

Francuska: Nećemo slati ratne brodove u Ormuski moreuz

Francuska neće slati ratne brodove u Ormuski moreuz, saopštilo je francusko Ministarstvo spoljnih poslova.

„Ne. Francuska udarna grupa nosača aviona ostaje u istočnom Mediteranu“, navodi se u objavi.

„Francuska misija ostaje: odbrambena i zaštitna. Prestanite da širite paniku.“

Tramp je ranije rekao da se nada da će Velika Britanija, Kina, Francuska i druge zemlje poslati ratne brodove kako bi Ormuski moreuz ostao otvoren.

Izrael obavestio SAD o kritičnom nedostatku protivraketnih presretača

Izrael je ove nedelje obavestio Sjedinjene Američke Države da mu ozbiljno nedostaju protivraketni presretači dok sukob sa Iranom eskalira, saznaje danas portal Semafor, pozivajući se na američke zvaničnike.

Američki informativni portal navodi da je Izrael ušao u aktuelni sukob sa već smanjenim zalihama presretača, koji su prethodno korišćeni tokom prošlogodišnjeg dvanaestodnevnog rata sa Iranom.

Jedan američki zvaničnik rekao je da su SAD već mesecima svesne ograničene sposobnosti Izraela za odbranu.

"To je nešto što smo očekivali i predvideli", rekao je američki zvaničnik uz poruku da SAD same ne oskudevaju u presretačima.

SZO: U napadu na zdravstveni centar u Libanu poginulo 12 medicinskih radnika

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) potvrdila je da je 12 lekara, medicinskih sestara i tehničara poginulo u udaru na primarni zdravstveni centar u Libanu u petak kasno uveče, saopštio je danas direktor SZO Tedros Gebrejesus.

On je na društvenoj mreži Iks naveo da su "ubistva 14 zdravstvenih radnika u južnom Libanu u poslednja 24 sata tragičan razvojdogađaja u eskalirajućoj krizi na Bliskom istoku", preneo je Rojters.

Ranije tokom dana dvojica medicinskih tehničara poginula su u napadu na zdravstvenu ustanovu u Al Sovani.

Izrael je pokrenuo opsežnu vazdušnu kampanju protiv moćne libanske oružane grupe Hezbolah, koja je do sada usmrtila više od 770 osoba i prouzrokovala raseljavanje stotina hiljada ljudi, dok je Hezbolah ispalio stotine raketa preko granice.

Švajcarska odbila prelete američkih aviona zbog rata u Iranu

Vlada Švajcarske odbila je dva zahteva Sjedinjenih Američkih Država za prelet vojnih izviđačkih aviona iznad švajcarske teritorije, pozivajući se na pravila neutralnosti u kontekstu rata između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana, saopštio je danas švajcarsko Savezno veće.

Kako se navodi u saopštenju vlade u Bernu, razmatrano je više zahteva za prelet američkih vojnih i državnih vazduhoplova i odlučio da odbije dva zahteva za prelet izviđačkih aviona planiranih za 15. mart.

Istovremeno je odobren jedan let nakon završetka održavanja, planiran za 17. mart, kao i dva zahteva za prelet transportnih aviona 15. marta.

Za Sjedinjene Američke Države i dalje važi godišnja dozvola za jasno definisane državne letelice, ali ona ne obuhvata letove koji bi predstavljali vojnu podršku u ratu između SAD, Izraela i Irana.

Autor: A.A.