'OVO JE IZUZETNO OPASAN NOVI RAZVOJ DOGAĐAJA' Iranske milicije u Iraku prvi put upotrebile MOĆNO ORUŽJE u ratu sa Amerikom! Bliski istok u PLAMENU! (FOTO+VIDEO)

Danas je 16. dan rata Amerike i Izraela protiv Irana. Nastavljeno je snažno bombardovanje Irana, koji uzvraća raketnim napadima i udarima dronova širom Bliskog istoka.

Napadi dronovima i raketama nastavljaju se širom Bliskog istoka. Poginulo je više od 2.000 ljudi, a najviše žrtava je u Iranu i Libanu. Američko-izraelski napadi ne prestaju, kao ni iranski osvetnički udari u regionu Bliskog istoka i Zaliva.

Arakči kazao Barou da nijedna zemlja ne treba da eskalira konflikt na Bliskom istoku

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči kazao je svom francuskom kolegi Žan-Noel Barou da nijedna zemlja ne bi trebalo da eskalira konflikt na Bliskom istoku, prenela je Al Džazira.

Iranski zvaničnik je u telefonskom razgovoru dodao da su akcije Sjedinjenih Američkih Država i Izraela "jedini faktor" koji stoji iza nestabilnosti u regionu i Ormuskom moreuzu, navodi se na Telegram kanalu iranskog Ministarstva spoljnih poslova.

Arakči je pozvao zemlje da usvoje "odgovoran pristup" situaciji i izbegnu korake koji bi mogli da dovedu do dalje eskalacije sukoba.

On je dodao da Iran ostaje odlučan u odbrani svog suvereniteta i nacionalne bezbednosti, i ponovo izneo tvrdnju da iranska vojska gađa samo vojne baze "agresora", kao i da njene udare ne treba smatrati kao napade na druge zemlje regiona.

Prema rečima Arakčija, mir u Libanu će zavisiti od toga da li će Izrael okončati napade.

Iranska vojska tvrdi: Pogođeno sedište policije u Izraelu

Iranska vojska danas je saopštila da je u vazdušnim napadima pogodila sedište policije i centar za satelitsku komunikaciju u Izraelu.

U saopštenju koje su preneli iranski mediji, iranska vojska navodi da su njene snage jutros izvele "moćne napade dronovima", koji su bili usmereni na sedište izraelske specijalne policijske jedinice "Lahav 433", i centar za satelitsku komunikaciju odbrane "Gilat", prenosi Al Džazira.

Nije precizirano gde se tačno nalaze objekti koji su bili meta napada u Izraelu, niti kakvi su bili rezultati tog napada.

Iran preti filijalama američkih banaka u regionu

Iranska vojska kaže da bi dalji napadi na iransku naftu ili energetske objekte učinili filijale američkih banaka u regionu legitimnom metom, prema izveštajima iranskih medija.

Ali Mohamed Naeini, brigadni general Revolucionarne garde, ponovio je pretnje da će sva naftna, ekonomska i energetska infrastruktura sa američkim udelom biti „odmah uništena i pretvorena u gomilu pepela“.

Iran je upućivao slične pretnje od početka rata.

Velika Britanija razmatra traženje mina u Ormuskom moreuzu

Velika Britanija razmatra traženje mina u Ormuskom moreuzu, rekao je ministar energetike Ed Miliband.

On je za emisiju „Sunday Morning with Trevor Phillips“ rekao da je od vitalnog značaja da se ponovo otvori svetska brodska linija i da će vlada „sarađivati sa našim saveznicima“ da to učini.

„Postoji niz stvari koje možemo da uradimo, uključujući autonomnu opremu za traženje mina. I to je nešto što očigledno razmatramo.“

On kaže da neće spekulisati o tome šta bi tačno Velika Britanija mogla da rasporedi.

Donald Tramp je pozvao Veliku Britaniju i druge zemlje da pošalju ratne brodove u moreuz.

Još jedan talas iranskih raketa ispaljen na Izrael

Izraelske odbrambene snage (IDF) izdale su novo upozorenje, navodeći da su otkrile rakete ispaljene iz Irana.

Ovo je peti talas u roku od devet sati.

IDF savetuje ljude u pogođenim područjima da se sklone.

Iranska garda zapretila da će likvidirati izraelskog premijera Benjamina Netanjahua

Iran je najavio da će ciljati premijera Izraela, Benjamina Netanjahua, navode državni mediji, a prenosi BBC.

Poluzvanična agencija Mehr, izvestila je da će Korpus Islamske Revolucionarne garde (IRGC) "nastaviti da ga prati i ubije silom".

IRGC takođe tvrdi da su tokom svog 52. talasa napada na Izrael uništeni ciljevi u Izraelu, kao i tri američke baze u regionu.

Nezvanično: Tramp odbio pokušaje za pregovore sa Iranom o primirju

Predsednik SAD Donald Tramp je odbio pokušaje američkih saveznika na Bliskom istoku da pokrenu pregovore o primirju s Iranom, objavila je agencija Rojters na svom sajtu, pozivajući se na više anonimnih izvora.

Prema tri Rojtersova izvora, nekoliko država u regionu je pokušalo da otvori kanal za pregovore o prekidu vatre dve nedelje od početka rata velikim napadima SAD i Izraela na Iran.

Oman koji je do rata posredovao u pregovorima, pokušao je više puta da otvori liniju za komunikacije, ali je Bela kuća jasno stavila do znanja da nije zainteresovana, tvrde dva Rojtersova izvora.

Jedan visoki zvaničnik Bele kuće je potvrdio toj agenciji da je Tramp odbio pokušaje za početak pregovora i da je fokusiran na nastavak rata da bi što više oslabio vojne kapacitete Teherana.

- Trenutno nije zainteresovan za to, a mi ćemo nastaviti sa misijom nesmanjenom težinom. Možda će biti dana (za pregovore), ali ne sada - rekao je zvaničnik.

Drugi visokopozicionirani Rojtersov izvor iz Trampove administracije naveo je da trenutno nema planova za prekid vojne operacije.

- Predsednik Tramp je rekao da je novo potencijalno rukovodstvo u Iranu naznačilo da želi da pregovara, na kraju će i pregovarati. Za sada se operacija "Epski bes" nastavlja istom snagom.

Iran je za sada takođe isključuje mogućnost prekida vatre. Dva viša neimenovana iranska zvaničnika rekla su Rojtersu da Teheran insistira na tome da bilo kakvi pregovori mogu početi tek pošto prestanu napadi SAD i Izraela.

Nedostatak interesovanja Vašingtona i Teherana sugeriše da se obe strane spremaju za produženi sukob.

Američki napadi u petak uveče na iransko ostrvo Harg, glavno čvorište za izvoz nafte i važno vojno uporište, ukazuju na Trampovu odlučnost da nastavi rat, dok Iran želi da Hormuski moreuz drži pod blokadom i preti da će pojačati napade na susedne zemlje.

Britanski premijer razmatra slanje hiljada dronova presretača na Bliski istok

Kir Starmer mogao bi da pošalje hiljade dronova presretača na Bliski istok, navodi britanski Telegraf.

Vojni zvaničnici ispituju da li bi sistem za presretanje dronova "Octopus", koji se proizvodi u Velikoj Britaniji i trenutno koristi u Ukrajini protiv ruskih dronova, mogao da bude upotrebljen za jačanje britanske odbrane protiv iranskih dronova "šahed".

Amerika objavila imena šest vojnika poginulih u padu aviona u Iraku

Ministarstvo rata SAD objavilo je imena svih šest članova posade koji su poginuli kada se njihov avion za dopunu gorivom u vazduhu Boing KC-135 Stratotanker srušio u zapadnom Iraku u četvrtak.

Vlasti i dalje istražuju uzrok nesreće. Za sada je navedeno da pad aviona nije bio posledica neprijateljske vatre niti takozvane "prijateljske vatre".

U nesreći su poginuli:

Džon A. Kliner (33) iz Auburnа u državi Alabama

Arijana G. Savino (31) iz Kovingtona u državi Vašington

Ešli B. Pruit (34) iz Bardstauna u Kentakiju

Set R. Koval (38) iz Murzvila u Indijani

Kurtis J. Angst (30) iz Vilmingtona u Ohaju

Tajler H. Simons (28) iz Kolumbusa u Ohaju

Shannon and I join our entire National Guard family in mourning the loss of six brave KC-135 Airmen, including three Ohio Air National Guardsmen assigned to the 121st Air Refueling Wing and three active-duty Airmen from the 99th Air Refueling Squadron, a partner unit with the… pic.twitter.com/4GuUAt87TN — Gen. Steven Nordhaus (@ChiefNGB) 15. март 2026.

Načelnik Nacionalne garde objavio je njihovu zajedničku fotografiju na društvenoj mreži X.

Troje poginulih pripadalo je 6. krilu za dopunu gorivom iz vazduhoplovne vojne baze Mekdil na Floridi, dok su preostalo troje bili pripadnici 121. krila za dopunu gorivom iz baze Nacionalne garde Rikenbejker.

Kina Portparol ambasade Kine u Vašingtonu izjavio je za CNN da Kina poziva na hitan prekid neprijateljstava. Nije precizirano da li će Peking prihvatiti Trampov zahtev, ali je naglašeno da sve strane imaju odgovornost da obezbede stabilno i neometano snabdevanje energentima. Dodato je i da će Kina nastaviti da jača komunikaciju sa relevantnim akterima.

Iran: Napad na rafineriju Lanaz i aerodrom u Kuvajtu izvršile su SAD ili Izrael

Napad na rafineriju Lanaz u gradu Erbil na severu Iraka, kao i na aerodrom u Kuvajtu, izvršile su SAD ili Izrael, prenosi Tasnim pozivajući se na iranski vojni izvor.

Izvor iz iranske vojske je naveo da napad na rafineriju u Erbilu, o kojem je ranije izvestila agencija Rojters, "nije izvršio Iran niti snage otpora".

"Naše informacije pokazuju da su ovaj napad izvršili Amerikanci ili Izraelci pod 'lažnom zastavom' i da mu je cilj nepotrebno proširenje rata na ciljeve koji nisu na 'spisku ciljeva' Irana ili pokreta otpora", naveo je izvor i dodao da će Iran ili saveznici, ukoliko izvedu napad na neku metu, to i zvanično saopštiti.

Dodao je da su interesi SAD i Izraela u regionu "sigurni ciljevi", ali da te zemlje, kako je naveo, pokušavaju da pod okriljem sukoba sa Iranom "uništavaju infrastrukturu drugih država kroz operacije pod lažnom zastavom".

On je istakao i da su napad na civilni aerodrom u Kuvajtu takođe izveli SAD i Izrael.

"Uprkos glasinama i pristrasnom izveštavanju nekih zapadnih medija, napad na radar civilnog aerodroma u Kuvajtu takođe su izvršile Sjedinjene Države i Izrael i nema veze sa Iranom", naveo je zvaničnik.

On je pozvao zemlje regiona da, kako je naveo, "ne nasedaju na obmane" SAD i Izraela.

Tramp uputio novi poziv saveznicima da se vojno uključe u otvaranje Ormuskog moreuza

Američki predsednik Donald Tramp danas je, drugi put u poslednjih nekoliko sati, pozvao saveznike da se vojno uključe u otvaranje Ormuskog moreuza.

U prvoj objavi na svojoj društvenoj mreži Tramp je pozvao mnoge zemlje, uključujući Veliku Britaniju, Francusku, Kinu, Japan i Južnu Koreju, da se pridruže Americi i da pošalju svoje ratne brodove, kako bi omogućili tankerima i brodovima za prevoz kontejnera prolazak kroz jednu od najvažnijih plovnih ruta na svetu.

"Države koje nabavljaju naftu kroz Ormuski moreuz moraju da se pobrinu za taj prolaz, a mi ćemo im pomoći - mnogo. SAD će sarađivati sa tim zemljama kako bi sve išlo brzo, glatko i dobro. To je uvek trebalo da bude timski napor, a sada će i biti“, naveo je Tramp.

Dodao je da će ova situacija „ujediniti svet ka harmoniji, bezbednosti i večnom miru“

Velika Britanija razmatra slanje presretačkih dronova na Bliski istok

Britanski premijer Kir Starmer mogao bi da pošalje hiljade presretačkih dronova na Bliski istok radi jačanja odbrane od iranskih bespilotnih letelica tipa "šahid", dok vojni zvaničnici razmatraju mogućnost da se sistemi razvijeni za Ukrajinu koriste i za zaštitu britanskih snaga u regionu, saznaje britanski Telegraf.

JUST IN: 🇬🇧 UK Prime Minister Starmer considers sending thousands of interceptor drones to the Middle East, Telegraph reports. — BRICS News (@BRICSinfo) 14. март 2026.

Kako navodi list, reč je o naprednim presretačkim protivdronskim sistemima "octopus", koji se trenutno proizvode u Velikoj Britaniji za potrebe Ukrajine u borbi protiv ruskih napada, a čija bi proizvodnja uskoro mogla da dostigne nekoliko hiljada jedinica mesečno.

Prema navodima Telegrafa, vojni zvaničnici sada ispituju da li bi ti sistemi mogli da se koriste i za jačanje britanske odbrane od iranskih dronova "šahed".

UAE odbacio optužbe Irana

Predsednik američke Federalne komisije za komunikacije (FCC) Brendan Kar zapretio je danas američkim televizijskim emiterima da bi mogli da izgube dozvole za emitovanje ako ne "promene kurs" u izveštavanju, posebno o američko-izraelskim napadima na Iran.

Kar je u objavi na društvenim mrežama naveo da televizijski emiteri koji, kako je rekao, šire "prevare i iskrivljene vesti", odnosno "lažne vesti", imaju priliku da promene način izveštavanja pre nego što im dođe vreme za obnovu dozvola za emitovanje, preneo je Blumberg.

"Zakon je jasan. Emiteri moraju da rade u javnom interesu, a izgubiće dozvole ako to ne čine", napisao je Kar.

Iranski dronovi napali aerodrom u Kuvajtu

BREAKING:



Several Iranian suicide drone have struck Kuwait International Airport.



The airports radar system has been damaged. pic.twitter.com/Xe1dz5tNnY — Visegrád 24 (@visegrad24) 14. март 2026.

Zatvara se i Bab el-Mandeb?

Visoki jemenski vojni komandant Abed al-Tavr izjavio je da bi zatvaranje strateškog Bab el‑Mandeba moglo biti jedna od glavnih opcija pokreta otpora Ansarulah ako odluči da pomogne Iranu u borbi protiv tekuće američko-izraelske ofanzive.

"Ako bude doneta odluka o intervenciji, prva mera mogla bi biti zvanična objava pomorske blokade protiv Sjedinjene Američke Države i cionističkog režima.

Trgovački brodovi i ratni brodovi, uključujući nosače aviona, koji idu ka teritoriji SAD ili okupiranim teritorijama mogli bi biti zaustavljeni", rekao je Al-Tavr.

Dodao je da bi među drugim mogućim merama moglo biti zatvaranje moreuza Bab el-Mandeb i potpuna blokada brodova koji plove prema "okupiranim teritorijama".

Francuska: Nećemo slati ratne brodove u Ormuski moreuz

Francuska neće slati ratne brodove u Ormuski moreuz, saopštilo je francusko Ministarstvo spoljnih poslova.

„Ne. Francuska udarna grupa nosača aviona ostaje u istočnom Mediteranu“, navodi se u objavi.

„Francuska misija ostaje: odbrambena i zaštitna. Prestanite da širite paniku.“

Tramp je ranije rekao da se nada da će Velika Britanija, Kina, Francuska i druge zemlje poslati ratne brodove kako bi Ormuski moreuz ostao otvoren.

Izrael obavestio SAD o kritičnom nedostatku protivraketnih presretača

Izrael je ove nedelje obavestio Sjedinjene Američke Države da mu ozbiljno nedostaju protivraketni presretači dok sukob sa Iranom eskalira, saznaje danas portal Semafor, pozivajući se na američke zvaničnike.

Američki informativni portal navodi da je Izrael ušao u aktuelni sukob sa već smanjenim zalihama presretača, koji su prethodno korišćeni tokom prošlogodišnjeg dvanaestodnevnog rata sa Iranom.

Jedan američki zvaničnik rekao je da su SAD već mesecima svesne ograničene sposobnosti Izraela za odbranu.

"To je nešto što smo očekivali i predvideli", rekao je američki zvaničnik uz poruku da SAD same ne oskudevaju u presretačima.

SZO: U napadu na zdravstveni centar u Libanu poginulo 12 medicinskih radnika

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) potvrdila je da je 12 lekara, medicinskih sestara i tehničara poginulo u udaru na primarni zdravstveni centar u Libanu u petak kasno uveče, saopštio je danas direktor SZO Tedros Gebrejesus.

On je na društvenoj mreži Iks naveo da su "ubistva 14 zdravstvenih radnika u južnom Libanu u poslednja 24 sata tragičan razvojdogađaja u eskalirajućoj krizi na Bliskom istoku", preneo je Rojters.

Ranije tokom dana dvojica medicinskih tehničara poginula su u napadu na zdravstvenu ustanovu u Al Sovani.

Izrael je pokrenuo opsežnu vazdušnu kampanju protiv moćne libanske oružane grupe Hezbolah, koja je do sada usmrtila više od 770 osoba i prouzrokovala raseljavanje stotina hiljada ljudi, dok je Hezbolah ispalio stotine raketa preko granice.

Švajcarska odbila prelete američkih aviona zbog rata u Iranu

Vlada Švajcarske odbila je dva zahteva Sjedinjenih Američkih Država za prelet vojnih izviđačkih aviona iznad švajcarske teritorije, pozivajući se na pravila neutralnosti u kontekstu rata između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana, saopštio je danas švajcarsko Savezno veće.

Kako se navodi u saopštenju vlade u Bernu, razmatrano je više zahteva za prelet američkih vojnih i državnih vazduhoplova i odlučio da odbije dva zahteva za prelet izviđačkih aviona planiranih za 15. mart.

Istovremeno je odobren jedan let nakon završetka održavanja, planiran za 17. mart, kao i dva zahteva za prelet transportnih aviona 15. marta.

Za Sjedinjene Američke Države i dalje važi godišnja dozvola za jasno definisane državne letelice, ali ona ne obuhvata letove koji bi predstavljali vojnu podršku u ratu između SAD, Izraela i Irana.

Autor: A.A.