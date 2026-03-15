AKTUELNO

Svet

Teška saobraćajna nesreća u Moskvi: Povređene 22 osobe, među njima i deca

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Pavel Golovkin

U saobraćajnoj nesreći u kojoj su učestvovala dva tramvaja na severozapadu Moskve povređeno je 22 ljudi, od toga dvoje dece, prenose ruski mediji.

"Broj žrtava je porastao na 22, uključujući dvoje dece", navodi se u saopštenju, prenosi TASS.

Jedan od tramvaja je prilikom sudara iskočio iz šina, a vozača koji je ostao zarobljen u kabini su timovi za spasavanje uspeli da izvuku.

Na mestu nesreće nalazi se 20 vozila hitne pomoći.

Lekari pružaju pomoć povređenima, ali nema žrtava, saopštila je pres-služba moskovskog metroa.

"Danas, oko 9.30 časova, u Vodnikovoj ulici dogodila se nesreća u kojoj su učestvovala dva tramvaja koja su saobraćala na liniji broj 6. Nije bilo smrtnih slučajeva, a povređenima se ukazuje medicinska pomoć", navodi se u saopštenju.

Policija istražuje uzrok nesreće.

pročitajte još

'TELA SU BILA U PLAMENU, DECA VRIŠTALA I MOLILA ZA POMOĆ...' Meštanin Kočana godinu dana od stravičnoj požara u diskoteci - Zauvek ugašena 63 života

Autor: Marija Radić

#Moskva

#Policija

#Saobraćajna nesreća

#Tramvaj

#udes

