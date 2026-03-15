'NE MOŽEMO DA IZVRŠIMO PRITISAK NA PUTINA - NEMAMO KAKO! MORAMO DA RAZGOVARAMO SA NJIM!' Premijer Belgije ne vidi drugo rešenje!

"U privatnim razgovorima evropski lideri se slažu sa mnom, ali se niko ne usuđuje da to kaže naglas. Moramo okončati sukob u interesu Evrope", rekao je De Vever

Belgijski premijer Bart de Vever izjavio je danas da Evropa mora da pregovara sa Rusijom, kako bi okončala rat u Ukrajini i vratila pristup jeftinoj energiji, i ukazao da se evropski lideri slažu s njim, ali se ne usuđuju da to javno kažu.

„U privatnim razgovorima evropski lideri se slažu sa mnom, ali se niko ne usuđuje da to kaže naglas. Moramo okončati sukob u interesu Evrope, a da pritom ne budemo naivni prema Vladimitu Putinu“, rekao je De Vever u intervjuu za belgijski Eho, prenosi Juronjuz.

Dodao je da Evropa ne sme da ponovi greške iz prošlosti u odnosima sa Rusijom, naglašavajući potrebu za ponovnim naoružavanjem i raspoređivanjem trupa na svojim istočnim granicama.

"Istovremeno moramo normalizovati odnose sa Rusijom i povratiti pristup jeftinoj energiji. To nam nalaže zdrav razum“, kazao je De Vever.

"Nismo u mogućnosti da izvršimo pritisak na Putina"

Prema njegovim rečima, dvostruka strategija Evrope, koja podrazumeva vojnu podršku Ukrajini i pritisak na rusku ekonomiju, postala je neodrživa bez pune podrške Sjedinjenih Država.

Donald Tramp i Vladimir Putin na sastanku na Aljasci 2025

"S obzirom na to da nismo u mogućnosti da izvršimo pritisak na Putina slanjem oružja Ukrajini i da ne možemo da ugušimo njegovu ekonomiju bez podrške SAD, ostaje nam samo jedna mogućnost - sklapanje dogovora“, rekao je.

Makron, Meloni i Orban žele direktne razgovore sa Rusijom

U ovom trenutku ta tema i dalje izaziva neslaganja u Evropskoj uniji. Dok francuski predsednik Emanuel Makron, italijanska premijerka Đorđa Meloni i mađarski premijer Viktor Orban pozivaju na direktne razgovore sa Moskvom, Poljska i tri baltičke države tome se oštro protive.

Ove nedelje nekoliko evropskih lidera kritikovalo je odluku američkog predsednika Donalda Trampa da ukine sankcije za rusku naftu koja se nalazi u tankerima, kako bi pokušao da zaustavi nagli skok cena nafte na berzama. Nemački kancelar Fridrih Merc i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta osudili su tu odluku i tvrde da bi ona mogla imati negativan uticaj na evropsku bezbednost.

Autor: D.Bošković