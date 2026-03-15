Kan: Rat u Iranu sporiji od planiranog, spremaju se novi veliki potezi

Izraelski bezbednosni izvori ocenili su da je početni udar na Iran bio "iznad očekivanja", ali da se rat ne razvija tempom koji je ranije planiran, uz teškoće da se iransko stanovništvo masovno pokrene na proteste, saznaje danas izraelski javni servis Kan.

Izraelski bezbednosni zvaničnici izjavili su za izraelski javni servis Kan da je potrebna ponovna procena ciljeva rata u Iranu, jer operacije ne napreduju brzinom koja je prvobitno planirana. Prema njihovim rečima, početni udar bio je "iznad očekivanja", uključujući i prve dane sukoba.

Ipak, kako su naveli, postoji značajna poteškoća da se iranski narod masovno izvede na ulice.

Isti izvori dodali su da Sjedinjene Američke Države i Izrael planiraju dodatne velike poteze u Iranu koji bi mogli da utiču na dalji tok rata.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su 28. februara ujutro Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha tokom više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

Autor: D.Bošković