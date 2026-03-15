Brutalan odgovor iz Budimpešte: Orban poručio Zelenskom da Mađari neće ginuti u tuđem ratu

Mađarski premijer Viktor Orban poručio je danas u Budimpešti, na obeležavanju godišnjice revolucije iz 1848, da su predstojeći izbori sudbonosan izbor između mira i rata, uz oštre kritike na račun Brisela i Kijeva..

Mađarska izlazi na izbore 12. aprila, a prema anketama, opozicioni lider Peter Mađar nalazi se ispred Orbanovog Fidesa, što predstavlja najozbiljniji izazov njegovoj vlasti od 2010. godine.

Orban je optužio Ukrajinu da se meša u izbornu kampanju, tvrdeći da Kijev, zajedno sa opozicijom i Evropskom unijom, radi na njegovom svrgavanju.

Zbog toga Budimpešta blokira paket zajma EU od 50 milijardi evra za Ukrajinu dok se rad naftovoda ne obnovi.

Spor je eskalirao i na lični nivo, uz oštre poruke između Orbana i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

- Vidite li ovo, Ukrajinci i vidite li i vi, predsedniče Zelenski i ovo je hiljadugodišnja mađarska država i zar stvarno mislite da nas možete uplašiti blokadom nafte, ucenama i pretnjama našim vođama i opametite se konačno i prestanite s tim - poručio je Orban.

Kampanju zasenio diplomatski spor

Prošle nedelje Zelenski je izjavio da će dozvoliti svojim vojnicima da "nazovu" evropskog lidera koji blokira pomoć EU Ukrajini, što je mađarska vlada osudila kao direktnu pretnju Orbanu.

Mađarski premijer uzvratio je na skupu.

- Zar nemate dovoljno problema na istočnom frontu i zašto ste nas napali i znate da smo mi miroljubiv narod i dajte nam našu naftu, a svoje kombije onda vozite u Brisel po novac Zapadnjaka - rekao je Viktor Orban, aludirajući na nedavnu zaplenu dva ukrajinska vozila za prevoz novca.

Naime, Mađarska je pre dve nedelje zaplenila dva vozila ukrajinske Oščadbanke i konfiskovala 40 miliona dolara, 35 miliona evra i 9 kilograma zlata u sklopu istrage o pranju novca.

Ukrajina je ustvrdila da je prevoz bio zakonit i optužila Mađarsku za državni terorizam, što je izazvalo diplomatski spor.

Izbori kao pitanje rata i mira

Predstavljajući glasanje kao egzistencijalno pitanje, Orban je izbore opisao kao jasan izbor između mira i rata.

Evropsku uniju često prikazuje kao proratni blok koji eskalira sukob u Ukrajini finansijskom podrškom i raspravama o slanju kopnenih snaga.

- Vreme je da Kijev i Brisel shvate da naši sinovi neće umirati za Ukrajinu, nego će živeti za Mađarsku i moramo izabrati ko će sastaviti vladu, ja ili Zelenski i iz dužno poštovanje, nudim sebe - dodao je Volodimir Zelenski.

Zaključio je tvrdnjom da i Ukrajina i EU imaju interes za promenom vlasti u Mađarskoj i pozvao svoju stranku Fides da nadmaši rezultat od pre četiri godine, ciljajući na najmanje tri miliona glasova.

Autor: S.M.