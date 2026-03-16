UŽIVO: EKSPLOZIJE KOD AMBASADE SAD, DO SADA RANJENO 200 AMERIČKIH VOJNIKA! Iran kreće u NAJŽEŠĆE UDARE do sada, Trampu poručuje: Pročitaj šta se desilo u Vijetnamu (FOTO+VIDEO)

Rat između Irana sa jedne strane i SAD i Izraela sa druge ušao je u svoj 17. dan. Dok se nastavlja intenzivno bombardovanje ciljeva u Iranu, Teheran odgovara pretnjama usmerenim ka američkim saveznicima u regionu. Ormuski moreuz, ključna tačka svetske trgovine naftom, i dalje je glavno žarište tenzija.

20:30 Pezeškijan razgovarao sa Makronom: "Iran se neće predati nasilnicima"

Masud Pezeškijan je održao telefonski razgovor sa Emanuelom Makronom, tokom kojeg je naglasio da "Iran nije započeo ovaj užasan rat".

- Odbrana od invazije je prirodno pravo, u kojem smo vešti - napisao je Pezeškijan na društvenim mrežama.

On je takođe pozvao da se prekine korišćenje američkih baza protiv Irana u regionu, koje, kako tvrdi, služe remećenju odnosa Irana sa susednim zemljama.

Pezeškijan je insistirao da se Iran "neće predati nasilnicima", pozivajući globalnu zajednicu da osudi ovu invaziju.

- Priča o završetku rata je besmislena dok ne osiguramo da u budućnosti više neće biti napada na našu zemlju - zaključio je Pezeškijan.

20:23 Pogođen hotel u Bagdadu

WATCH: A UAV strikes the Al-Rasheed Hotel in Baghdad, Iraq’s capital. pic.twitter.com/gu4lcr0iph — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) 16. март 2026.

BREAKING: Drones strike the Rashid Hotel in Baghdad, home to the EU mission headquarters, the Austrian Embassy, and the Swedish Embassy. Plumes of smoke rise from inside. pic.twitter.com/fAbnx7VCUx — Conflict Alarm (@ConflictAlarm) 16. март 2026.

Eksplozije u Zelenoj zoni u Bagdadu kod američke, austrijske i švedske ambasade. Dron pogodio hotel Rašid.

A drone targeted the European Union mission resistance room on the seventh floor of the Al-Rashid Hotel in Baghdad



Dron je ciljao diplomatsku misiju Evropske unije na sedmom spratu Al-Rašid Hotela u Bagdadu.

20:18 Eksplozije kod američke ambasade u Bagdadu

Rojters izveštava da su se u blizini američke ambasade u Bagdadu čuli zvuci eksplozija. Agencija navodi da je svedok prijavio uključivanje sirena u iračkoj prestonici.

AFP izveštava da su novinari primetili dim u blizini dobro utvrđene Zelene zone u Bagdadu. Ova zona obuhvata američku ambasadu i druge diplomatske misije, kao i međunarodne institucije i vladine kancelarije. U njoj takođe žive visoki zvaničnici i političari.

19:58 Turska besna na Izrael zbog Libana

Kopnena ofanziva Izraela izazvala je kritike iz Turske. U saopštenju, Ambasada Turske u Londonu navodi da "snažno osuđuje napade Izraela na Liban", za koje tvrdi da su izazvali "raseljavanje približno milion ljudi".

Ambasada dodaje da će nastaviti da podržava libansko stanovništvo i upozorava da izraelski napadi "ugrožavaju teritorijalni integritet i suverenitet Libana".

19:51 Izvoz nafte sa Bliskog istoka smanjen za više od 60 odsto

Dnevni izvoz nafte iz Persijskog zaliva smanjen je za više od 60 odsto prošle nedelje, u poređenju sa istim periodom u februaru, prema podacima u čiji je uvid imala danas britanska agencija Rojters.

Izvoz sirove nafte, kondenzata i rafinisanih goriva iz osam zemalja Bliskog istoka - Saudijske Arabije, Kuvajta, Irana, Iraka, Omana, Katara, Bahreina i Ujedinjenih Arapskih Emirata - u proseku je iznosio 9,71 miliona barela dnevno u nedelji koja se završila 15. marta, prema podacima kompanije Kpler.

To predstavlja smanjenje od 61 odsto u poređenju sa 25,13 miliona barela dnevno zabeleženih u februaru. Agencija Voterksa (Vortexa), koja pruža analize tržišta energije, izveštava o padu od 71 odsto.

Pre rata, tih osam zemalja je činilo 36 odsto globalnog izvoza nafte morskim putem, odnosno 70,43 miliona barela dnevno, prema podacima kompanije Kpler. Stvarni izvoz bi mogao biti još manji, jer se neke količine skladište na tankerima bez napuštanja Zaliva.

- Plutajuća skladišta sirove nafte na Bliskom istoku premašila su 50 miliona barela ove nedelje, u poređenju sa oko 10 miliona barela pre rata - rekli su analitičari u kompaniji Kpler.

19:15 Cene nafte u padu

Iran je nakon američko-izraelskog napada preuzeo kontrolu nad Ormuskim moreuzom, zabranivši tranzit brodovima povezanim sa SAD-om, Izraelom, evropskim zemljama i njihovim saveznicima.

Cene nafte pale su danas na međunarodnim tržištima ispod 102 dolara, uz procene analitičara da Iran propušta pošiljke "poroznim" Ormuskim moreuzom, osiguravajući snabdevanje velikih kupaca u Aziji.

Na londonskom tržištu se barelom poslepodne trgovalo po 1,31 dolar nižoj ceni nego na zatvaranju trgovanja na kraju prošle nedelje, od 101,83 dolara. Na američkom tržištu bio je jeftiniji za 3,46 dolara i stajao je 95,25 dolara.

18:59 "Rubio će objaviti popis zemalja koje će podržati SAD u Iranu"

Tramp je najavio je da će državni sekretar Marko Rubio uskoro objaviti popis zemalja saveznica koje su voljne da pomognu oko ormuskog moreuza i Irana.

18:56 Tramp predstavlja napore za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza kao test za saveznike u NATO-u

Tramp kaže da Sjedinjene Američke Države ne moraju nužno da dobiju pomoć u obezbeđivanju ovog vitalnog pomorskog puta, ali je nagovestio da bi bilo zanimljivo videti koje će zemlje "odgovoriti izazovu".

Sam zadatak je značajan - Ormuski moreuz je jedno od najvažnijih energetskih uskih grla na svetu, kroz koje inače prolazi veliki deo globalnih zaliha nafte. Na pitanje tokom konferencije za medije u Beloj kući o tome koje su zemlje odbile da pomognu, Tramp je odbio da ih imenuje.

Umesto toga, našalio se ocenjujući učinak pojedinih lidera, rekavši da je, "na skali od nula do deset", francuski predsednik Emanuel Makron "osmica - nije savršeno, ali ipak je to Francuska".

Tramp je takođe naglasio da SAD dobijaju samo mali deo svoje nafte kroz Ormuski moreuz, izdvajajući druge zemlje poput Japana, koji se oslanja na Bliski istok sa oko 95% svog uvoza nafte.

Ali činjenica da traži od drugih država da pomognu u ponovnom otvaranju ovog plovnog puta, čak i dok tvrdi da SAD to ne moraju nužno, naglašava razmere zadatka koji sada stoji pred njegovom administracijom.

17:51 Kuvajt presreo četiri drona u poslednja 24 sata

Protivvazdušna odbrana Kuvajta presrela je četiri drona u poslednja 24 sata, objavilo je Ministarstvo odbrane te zemlje. U saopštenju se navodi kako u incidentima nije bilo žrtava niti je prouzrokovana materijalna šteta.

17:50 -Saudijska Arabija oborila 11 dronova

Saudijska PVO presrela je i uništila 11 dronova iznad pokrajine Al-Kardž tokom poslednjih nekoliko sati, saopštilo je Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije u kratkoj objavi na društvenoj mreži X.

17:36 Tramp: Pogodili smo 7.000 ciljeva širom Irana!

"Naša vojna kampanja za okončanje pretnje koju predstavlja iranski režim nastavljena je punom snagom tokom proteklih nekoliko dana“, izjavio je Tramp.

On je naglasio da je američka vojska „bukvalno zbrisala“ iransku vojnu silu.

"Od početka sukoba pogodili smo više od 7.000 ciljeva širom Irana", rekao je predsednik novinarima.

Pojasnio je da su to bili uglavnom komercijalni i vojni ciljevi.

"Postigli smo smanjenje od 90 odsto u njihovom lansiranju balističkih raketa i smanjenje od 95 odsto u napadima dronovima“, istakao je Tramp.

Takođe je potvrdio da su napadnute fabrike za proizvodnju raketa i dronova, naglasivši: „Upravo smo danas pogodili tri takva postrojenja“. Prema njegovim rečima, više od 100 iranskih pomorskih plovila potopljeno je ili uništeno tokom poslednje dve i po nedelje.

16:37 Voditeljka istrage UN: Izraelski napad na zatvor u Teheranu je bio ratni zločin!

Voditeljka istrage Ujedinjenih nacija izjavila je u ponedeljak da je prošlogodišnji izraelski vazdušni napad na zatvor Evin u Teheranu bio ratni zločin, preneo je Index.

Sara Hosain, predsednica Nezavisne međunarodne misije za utvrđivanje činjenica o Iranu, upozorila je pred Savetom UN-a za ljudska prava na rizik od dalje represije usled trenutnih američko-izraelskih bombardovanja.

Istraga je utvrdila da postoje opravdani razlozi za verovanje da je Izrael počinio ratni zločin namernim napadom na civilni objekat u junu prošle godine.

Prema nalazima misije, u tom napadu je ubijeno 80 ljudi, uključujući jedno dete i osam žena, dok su iranske vlasti ranije pominjale brojku od preko 70 poginulih.

Izveštaj se temelji na razgovorima sa žrtvama i svedocima, satelitskim snimcima i drugoj dokumentaciji prikupljenoj tokom istrage.

Zgrada zatvora ponovo je oštećena u nedavnim napadima, što izaziva strah za preostale zatvorenike, među kojima se nalazi i jedan britanski par.

Izrael se ranije povukao iz Saveta UN-a za ljudska prava, a njegovo mesto u ovoj instituciji trenutno je upražnjeno.

Iz kancelarije izraelskog premijera, ministarstva spoljnih poslova i vojske za sada nema odgovora na zahteve za komentar o ovim optužbama.

16:21 Deo iranske balističke rakete pao u blizini hrišćanske svetinje u Jerusalimu

Fragmenti presretnutih iranskih balističkih raketa pali su danas na više lokacija u Jerusalimu, saopštila je policija i spasilačke službe.

Deo rakete pao je u blizini Hrama Vaskrsenja Hristovog, dok je veliki fragment pogodio kuću u istočnom Jerusalimu i pričinio materijalnu štetu.

הפרגוד: אחד הרסיסים בעיר העתיקה בירושלים pic.twitter.com/mGeVN6tvIw — הפרגוד (@moshepargod) 16. март 2026.

Ostali delovi pali su u blizini Nacionalne biblioteke i nedaleko od Kneseta.

Jedna osoba je lakše povređena kada je dodirnula vreli fragment rakete i zadobila manju opekotinu na ruci.

pročitajte još Fragmenti rakete se srušili kraj najveće hrišćanske svetinje: Drama u Jerusalimu

16:06 Sukobi između Hezbolaha i izraelskih snaga na jugu Libana

Sukobi između Hezbolaha i izraelskih invazionih snaga su u toku na jugu Libana, javlja Libanska nacionalna novinska agencija (NNA).

Dopisnik NNA je izvestio da se sukobi odvijaju na osovini Odaise-Tajbeh, strateškom području u kojem je došlo do značajne vojne aktivnosti tokom izraelske invazije na Liban. „Neprijatelj pokušava da uđe na libansku teritoriju pod baražnom vatrom i pucnjavom“, javlja NNA. Agencija takođe izveštava o napredovanju brojnih neprijateljskih vojnih vozila u blizini južnih pograničnih gradova Jarun i Marun al-Ras.

15:20 Još fotografija sa pogođenog aerodroma u Dubaiju

14:46 Moguće odlaganje samita Tramp-Si, američki ministar tvrdi da "apsolutno nije zbog sukoba oko Irana"

Moguće odlaganje posete Trampa Kini od 31. marta do 2. aprila i samit sa predsednikom Si Đinpingom.

Američki ministar finansija Skot Besent za CNBC kaže da razlog "apsolutno nije sukob oko Irana", već bi to bila "logistika" i želja šefa Bele kuće da ostane u SAD.

14:27 Eksplozije i u Jerusalimu!

Komanda unutrašnjeg fronta Izraela saopštila je da je otkrila lansiranje raketa iz Irana usmerenih ka centralnom Izraelu i Jerusalimu.

Izveštači Al Džazire javljaju o eksplozijama u Jerusalimu i centralnom Izraelu nakon izdatih upozorenja.

14:23 Sirene za vazdušnu opasnost u Dohi, čuju se detonacije!

Ministarstvo odbrane Katara saopštilo je da su oružane snage presrele raketni napad koji je bio usmeren na tu zemlju.

The Ministry of Defense of State of Qatar announces that armed forces intercepted missile attack which targeted State of Qatar.

Međutim, neposredno nakon objave ministarstva, odjeknule su dve eksplozije Dohom. Na snazi su sirene za vazdušnu opasnost, od 15.30 po lokalnom vremenu (13.30 po srednjeevropskom).

Security alerts sounded across Doha within minutes as Qatar’s armed forces intercepted an attack targeting the country, the @MOD_Qatar confirmed. pic.twitter.com/clJlwLpUYN — Gulf Times (@GulfTimes_QATAR) 16. март 2026.

12:00 – IRAN POTVRDIO: Moreuz je zatvoren za SAD i Izrael!

Ministar spoljnih poslova Irana, Abas Aragči, jasno je poručio iz Teherana: "Ormuski moreuz je otvoren za sve, osim za naše neprijatelje – SAD, Izrael i njihove saveznike". On je naglasio da je blokada odgovor na "nepravednu agresiju" protiv Irana.

🚨🇮🇷 BREAKING: Abbas Araghchi says the Strait of #Hormuz will be closed only to #Iran’s enemies and those backing aggression against Tehran. pic.twitter.com/jaKApvRqiz — Inside the conflict (@Muhamma22474285) 16. март 2026.

11:25 – NEMAČKO "NE" TRAMPU: NATO ne sme da se meša!

Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful otvoreno se suprotstavio Trampovim pretnjama. Nemačka odbija da NATO preuzme odgovornost za deblokadu Ormuskog moreuza, uprkos Trampovom upozorenju da Alijansu čeka "veoma loša" budućnost. Berlin se zalaže isključivo za sankcije, dok Starmer i Britanci razmišljaju samo o slanju dronova.

11:10 – GORI NAFTA U EMIRATIMA: Napad dronom na Fudžejru!

Ogroman požar izbio je u naftnom čvorištu Fudžejra u UAE nakon napada dronom. Ovo je direktan udarac na jedinu luku koja zaobilazi Ormuski moreuz, čime je izvoz nafte od 1,7 miliona barela dnevno pod znakom pitanja. Iran je ranije upozorio da će gađati ove luke kao odmazdu za napade sa teritorije Emirata.

Aftermath of Iranian drone attacks in Fujairah, United Arab Emirates. pic.twitter.com/GjogYiHLbh — Clash Report (@clashreport) 16. март 2026.

10:15 – EKSPLOZIJA KOJA JE POTRESLA TEHERAN: Pogođen aerodrom Mehrabad!

Stravična eksplozija odjeknula je na međunarodnom aerodromu Mehrabad u Teheranu! Prema prvim izveštajima svetskih agencija, aerodrom je bio meta žestokih američko-izraelskih vazdušnih udara.Ovaj aerodrom je strateška tačka iranske vojske, a snimci koji kruže mrežama pokazuju ogroman stub dima koji se izdiže iznad iranske prestonice. Ovo je jasan odgovor na iransku blokadu Ormuza i napade na Dubai i Abu Dabi!

10:12 – DRAMA U EMIRATIMA: Raketa spržila automobil u Abu Dabiju, prva civilna žrtva!

Vlasti u Abu Dabiju potvrdile su jezivu vest – projektil je pogodio civilno vozilo u oblasti Al Bahja. Prema zvaničnim informacijama, jedna osoba palestinskog porekla je poginula na licu mesta. Ovo je direktna posledica iranskih udara na srce Emirata koji ne prestaju dok traje rat sa SAD i Izraelom.

Abu Dhabi authorities have responded to an incident involving a missile falling on a civilian vehicle in the Al Bahyah area, resulting in one casualty of Palestinian nationality.



The public is advised to obtain information only from official sources and to avoid spreading… — مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) 16. март 2026.

10:05 – IZRAEL POTVRDIO: Počela kopnena invazija na jug Libana!

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su trupe 91. divizije započele "ograničene i ciljane kopnene operacije". Cilj je potpuno uništenje infrastrukture Hezbolaha. Broj mrtvih u Libanu vrtoglavo raste i premašio je 850, dok Izrael najavljuje stvaranje "dodatnog sloja bezbednosti" na severnoj granici.

09:45 – CRNI BILANS IZ TEHERANA: Više od 1.200 mrtvih u američkim i izraelskim udarima!

Iranski Crveni polumesec objavio je stravične podatke – u tri nedelje vazdušnih napada na Teheran i druge gradove ubijeno je najmanje 1.200 ljudi. Sjedinjene Američke Države su potvrdile da je u dosadašnjim borbama poginulo 13 njihovih vojnika.

09:43 – BIN SALMAN POSLAO PORUKU TRAMPU: "Samo udri jako po Iranu!"

Dok se Zapad povlači, Arapi daju vetar u leđa Beloj kući! Prema pisanju The New York Times-a, saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman (MBS) direktno je savetovao Donalda Trampa da nastavi sa najžešćim mogućim udarima na Iran. Izveštaji potvrđuju da su dvojica lidera u stalnom, skoro svakodnevnom kontaktu od početka sukoba. Ova podrška iz Rijada praktično poništava diplomatsku izolaciju u koju su saveznici pokušali da gurnu Trampa.

Mohammed bin Salman has advised Donald Trump to “continue hitting the Iranians hard,” according to The New York Times.



The outlet reports that the two leaders have been in frequent contact throughout the… pic.twitter.com/aEbxX3I9ZY — NEXTA (@nexta_tv) 16. март 2026.

09:40 – TRAMP IZGUBIO ŽIVCE: Odgovor o slanju 5.000 marinaca zapalio internet!

Donald Tramp se našao pod rafalnom paljbom pitanja novinara o slanju 5.000 marinaca i mornara na Bliski istok. Na pitanje novinarke da objasni ovaj masovni pokret vojske, Tramp je kratko i oštro odbrusio: "Vi ste jedna veoma neprijatna osoba!" Iako se na snimku vidi da je predsednik zapravo odgovarao na drugo pitanje dok je masi pokazivao da se utiša, snimak je u rekordnom roku postao viralan i izazvao haos na društvenim mrežama.

The exchange quickly went viral online. However, Donald Trump was responding to a different journalist's question at that moment —

09:38 – TRAMP OSTAO SAM! Globalno "NE" Beloj kući: Čak sedam svetskih sila odbilo da krene na Iran!

Ovo je istorijski šamar američkoj administraciji! Nakon Japana i Velike Britanije, stigla je potvrda da su i Francuska, Nemačka i Južna Koreja zvanično odbile Trampov zahtev za slanje ratnih brodova u Ormuski moreuz. Spisku država koje ne žele u rat pridružila se i Australija. Kir Starmer je, prema pisanju Telegraph-a, bio izričit: Britanija neće slati brodove. Ormuski moreuz u ovom trenutku podseća na realnu verziju igrice "Battleship", dok se snimci blokade masovno šire društvenim mrežama

According to The Telegraph, France, Germany and South Korea are also not ready to deploy ships. Japan and Australia have likewise said they do not plan to send naval forces to the Middle East to escort…

09:30 – KINESKI ČELIČNI ZAGRLJAJ OKO TAJVANA: Najveći upad vojske u poslednjih mesec dana!

Dok su oči sveta uprte u Bliski istok, Peking je pokrenuo masovnu vojnu operaciju u blizini granica Tajvana. Ministarstvo odbrane Tajvana potvrdilo je da je čak 26 kineskih vojnih aviona ušlo u njihovu zonu identifikacije PVO (ADIZ). Prema izveštajima svetskih agencija, ovo je najintenzivnija aktivnost kineske avijacije još od kraja februara, a situacija se ocenjuje kao izuzetno napeta.

08:35 – I BRITANIJA OKRENULA LEĐA TRAMPU! London odbio slanje ratnih brodova!

Nakon Japana, stigao je još jedan "šamar" za Belu kuću! Velika Britanija je zvanično odbila zahtev Donalda Trampa da pošalje svoje ratne brodove u Ormuski moreuz. Iako je Tramp direktno prozvao London kao jednog od ključnih partnera koji moraju da učestvuju u "timskom naporu", britanska vlada je odlučila da ne ulazi u direktan vojni sukob sa Iranom. Trampova pretnja o "veoma lošoj budućnosti NATO-a" očigledno nije uplašila saveznike.

08:22 – Šamar iz Tokija: Japan odbio Trampov zahtev!

Samo par minuta nakon Trampove pretnje, oglasila se japanska premijerka Sanae Takaiči. Iako Japan zavisi od nafte iz Zaliva, Takaiči je poručila da neće slati ratne brodove u pomoć Amerikancima. Ona je istakao da su ustavna ograničenja jasna i da Japan traži deeskalaciju, a ne rat. Očekuje se "vruć" sastanak u Vašingtonu ove nedelje.

08:15 – Tramp zapretio NATO paktu: "Čeka vas crna budućnost!"

Dok bukti rat u Libanu, američki predsednik Donald Tramp poslao je brutalnu poruku saveznicima. On je direktno ucenio članice NATO-a, poručivši im da će Alijansa imati "veoma lošu budućnost" ako ne pošalju vojsku (minolovce i komandose) u Ormuski moreuz. "Bili smo ljubazni oko Ukrajine, iako je hiljadama kilometara daleko. Sad je red da oni pomognu nama," poručio je Tramp.

07:35 – IZRAEL KRENUO U KOPNENU OFANZIVU!

Izraelska vojska (IDF) potvrdila je da su njene trupe započele "ograničenu i ciljanu kopnenu operaciju" protiv Hezbolaha u južnom Libanu. Dok tenkovi prelaze granicu, stravične detonacije odjekuju predgrađima Bejruta. Prema poslednjim podacima, broj poginulih u Libanu raste na 850.

This activity is part of broader defensive efforts to establish and strengthen a forward defensive posture, which… — Israel Defense Forces (@IDF) 16. март 2026.

07:25 – Panika na terminalima: Evakuisano 1.000 putnika

Na aerodromu u Dubaiju vlada potpuna neizvesnost. Svedoci prenose da su vlasti ispraznile čitave spratove kod tri kapije (gates). Oko 1.000 putnika nalazi se na sabirnim mestima, dok stotine njih satima sede na podovima terminala čekajući informacije o letovima koji su vraćeni za London, Dablin i Delhi.

07:18 – Nafta "eksplodirala": Cena skočila na 105 dolara

Zbog ratne eskalacije i blokade Ormuskog moreuza, cena sirove nafte jutros je probila sve rekorde i dostigla nivo iz jula 2022. godine. Barel "Brenta" trenutno košta više od 105 dolara, što preti da izazove novi globalni ekonomski šok.

07:12 – Trampovo upozorenje za NATO

Američki predsednik Donald Tramp zatražio je od Kine i saveznika da hitno pošalju vojnu pomoć za obezbeđivanje plovidbe. Tramp je poručio da NATO čeka "veoma loša budućnost" ukoliko države članice odmah ne podrže napore SAD na Bliskom istoku.

07:10 – Ministarstvo odbrane UAE: Sistemi PVO su u punoj pripravnosti

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata potvrdilo je da je protivvazdušna odbrana trenutno aktivna i da presreće pretnje iz Irana. Građani javljaju o snažnim eksplozijama iznad Abu Dabija i Dubaija, koje su rezultat uništavanja raketa i dronova u vazduhu.

07:05 – Požar na aerodromu pod kontrolom, počelo preusmeravanje letova

Uprava civilnog vazduhoplovstva Dubaija saopštila je da je požar na rezervoaru za gorivo, izazvan udarom drona, uspešno lokalizovan. Zbog bezbednosne situacije, svi dolazni letovi preusmeravaju se na aerodrom Al Maktum (DWC) u Džebel Aliju.

07:00 – Prvi snimci haosa u Dubaiju: Dim kulja iznad aerodroma

Društvenim mrežama počeli su da kruže stravični snimci nakon udara iranskog drona u blizini međunarodnog aerodroma u Dubaiju. Putnici na terminalima svedoče o snažnoj eksploziji i panici koja je usledila. Svi letovi su trenutno obustavljeni, a vazdušni prostor iznad Emirata je delimično zatvoren.

Reports say an Iranian drone strike near Dubai International Airport has caused a large fire. Details are still emerging.

06:50 – Lokalne vlasti potvrdile udar

Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata potvrdile su da je iranska bespilotna letelica pogodila područje u neposrednoj blizini aerodroma. Ekipe hitne pomoći i vatrogasci su na terenu, a za sada nema zvaničnih podataka o broju žrtava ili razmerama materijalne štete.

UAE authorities say a drone attack near Dubai International Airport caused a fire and temporarily suspended flights; the blaze is now under control with no injuries reported.

06:40 – Pogođen aerodrom u Dubaiju!

Iranski dron pogodio je područje kod međunarodnog aerodroma u Dubaiju. Ovaj napad dolazi samo nekoliko sati nakon upozorenja Teherana da će meta biti svi gradovi u kojima se nalaze američke vojne instalacije.

06:45 – Stanje u Ormuskom moreuzu: Tramp najavljuje međunarodnu koaliciju

Administracija predsednika SAD Donalda Trampa mogla bi već tokom ove nedelje da objavi formiranje međunarodne koalicije za pratnju trgovačkih brodova kroz Ormuski moreuz. Cilj je ponovno otvaranje ovog vitalnog plovnog puta koji je pod blokadom Irana.

06:20 – Teheran upozorava Dubai i Dohu

Iranska vojska izdala je zvanično upozorenje stanovnicima određenih zona u Dubaiju (UAE) i Dohi (Katar). Kako prenosi agencija Fars, napadi bi mogli uslediti na lokacije gde su prisutni američki vojni elementi.

05:50 – IRCG: „Naše najmodernije rakete još nisu korišćene“

Portparol iranske Revolucionarne garde (IRCG) izjavio je da su dosadašnji udari na Izrael i američke baze izvedeni projektilima starije proizvodnje. Prema njegovim rečima, najsavremeniji arsenal Irana ostao je netaknut i spreman za dalju eskalaciju.

05:30 – Diplomatski pritisak: Starmer i Tramp o globalnim posledicama

Britanski premijer Kir Starmer razgovarao je sa predsednikom SAD o ekonomskom uticaju zatvaranja Ormuskog moreuza. London i Vašington insistiraju na hitnom uspostavljanju slobodne plovidbe zbog poremećaja u globalnom snabdevanju.

Autor: D.S.