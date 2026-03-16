UŽIVO: Izrael pokrenuo kopnenu invaziju na Liban! Drama u Dubaiju – evakuisano 1.000 ljudi sa aerodroma, JEZIVI SNIMCI SA LICA MESTA (FOTO+VIDEO)

Rat između Irana sa jedne strane i SAD i Izraela sa druge ušao je u svoj 17. dan. Dok se nastavlja intenzivno bombardovanje ciljeva u Iranu, Teheran odgovara pretnjama usmerenim ka američkim saveznicima u regionu. Ormuski moreuz, ključna tačka svetske trgovine naftom, i dalje je glavno žarište tenzija.

07:35 – IZRAEL KRENUO U KOPNENU OFANZIVU!

Izraelska vojska (IDF) potvrdila je da su njene trupe započele "ograničenu i ciljanu kopnenu operaciju" protiv Hezbolaha u južnom Libanu. Dok tenkovi prelaze granicu, stravične detonacije odjekuju predgrađima Bejruta. Prema poslednjim podacima, broj poginulih u Libanu raste na 850.

07:25 – Panika na terminalima: Evakuisano 1.000 putnika

Na aerodromu u Dubaiju vlada potpuna neizvesnost. Svedoci prenose da su vlasti ispraznile čitave spratove kod tri kapije (gates). Oko 1.000 putnika nalazi se na sabirnim mestima, dok stotine njih satima sede na podovima terminala čekajući informacije o letovima koji su vraćeni za London, Dablin i Delhi.

07:18 – Nafta "eksplodirala": Cena skočila na 105 dolara

Zbog ratne eskalacije i blokade Ormuskog moreuza, cena sirove nafte jutros je probila sve rekorde i dostigla nivo iz jula 2022. godine. Barel "Brenta" trenutno košta više od 105 dolara, što preti da izazove novi globalni ekonomski šok.

07:12 – Trampovo upozorenje za NATO

Američki predsednik Donald Tramp zatražio je od Kine i saveznika da hitno pošalju vojnu pomoć za obezbeđivanje plovidbe. Tramp je poručio da NATO čeka "veoma loša budućnost" ukoliko države članice odmah ne podrže napore SAD na Bliskom istoku.

07:10 – Ministarstvo odbrane UAE: Sistemi PVO su u punoj pripravnosti

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata potvrdilo je da je protivvazdušna odbrana trenutno aktivna i da presreće pretnje iz Irana. Građani javljaju o snažnim eksplozijama iznad Abu Dabija i Dubaija, koje su rezultat uništavanja raketa i dronova u vazduhu.

07:05 – Požar na aerodromu pod kontrolom, počelo preusmeravanje letova

Uprava civilnog vazduhoplovstva Dubaija saopštila je da je požar na rezervoaru za gorivo, izazvan udarom drona, uspešno lokalizovan. Zbog bezbednosne situacije, svi dolazni letovi preusmeravaju se na aerodrom Al Maktum (DWC) u Džebel Aliju.

07:00 – Prvi snimci haosa u Dubaiju: Dim kulja iznad aerodroma

Društvenim mrežama počeli su da kruže stravični snimci nakon udara iranskog drona u blizini međunarodnog aerodroma u Dubaiju. Putnici na terminalima svedoče o snažnoj eksploziji i panici koja je usledila. Svi letovi su trenutno obustavljeni, a vazdušni prostor iznad Emirata je delimično zatvoren.

🚨 JUST IN: 🇮🇷🇦🇪

Reports say an Iranian drone strike near Dubai International Airport has caused a large fire.

Details are still emerging. pic.twitter.com/bC936wtwio — IranDefenceForce (@IranDefenceForc) 16. март 2026.

06:50 – Lokalne vlasti potvrdile udar

Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata potvrdile su da je iranska bespilotna letelica pogodila područje u neposrednoj blizini aerodroma. Ekipe hitne pomoći i vatrogasci su na terenu, a za sada nema zvaničnih podataka o broju žrtava ili razmerama materijalne štete.

BREAKING: UAE 🇦🇪 authorities say a drone attack near Dubai International Airport caused a fire and temporarily suspended flights; the blaze is now under control with no injuries reported.#Dubai #UAE #IranWar #IranIsrealWarpic.twitter.com/xmSzPRQ5b8 — Global Affairs 24 (@GlobalAffair24) 16. март 2026.

06:40 – Pogođen aerodrom u Dubaiju!

Iranski dron pogodio je područje kod međunarodnog aerodroma u Dubaiju. Ovaj napad dolazi samo nekoliko sati nakon upozorenja Teherana da će meta biti svi gradovi u kojima se nalaze američke vojne instalacije.

El aeropuerto de Dubai fuera de servicio por los ataques de misiles Iraníes, estos países que le permitían a los estadounidenses ocupar su territorio para agredir a sus vecinos están recibiendo lo que se merecen, Irán hace justicia ⚖️ por tanto atropello. pic.twitter.com/Sbo1TbXpTO — El Fantasma (@AlTopeyPunto891) 16. март 2026.

06:45 – Stanje u Ormuskom moreuzu: Tramp najavljuje međunarodnu koaliciju

Administracija predsednika SAD Donalda Trampa mogla bi već tokom ove nedelje da objavi formiranje međunarodne koalicije za pratnju trgovačkih brodova kroz Ormuski moreuz. Cilj je ponovno otvaranje ovog vitalnog plovnog puta koji je pod blokadom Irana.

06:20 – Teheran upozorava Dubai i Dohu

Iranska vojska izdala je zvanično upozorenje stanovnicima određenih zona u Dubaiju (UAE) i Dohi (Katar). Kako prenosi agencija Fars, napadi bi mogli uslediti na lokacije gde su prisutni američki vojni elementi.

05:50 – IRCG: „Naše najmodernije rakete još nisu korišćene“

Portparol iranske Revolucionarne garde (IRCG) izjavio je da su dosadašnji udari na Izrael i američke baze izvedeni projektilima starije proizvodnje. Prema njegovim rečima, najsavremeniji arsenal Irana ostao je netaknut i spreman za dalju eskalaciju.

05:30 – Diplomatski pritisak: Starmer i Tramp o globalnim posledicama

Britanski premijer Kir Starmer razgovarao je sa predsednikom SAD o ekonomskom uticaju zatvaranja Ormuskog moreuza. London i Vašington insistiraju na hitnom uspostavljanju slobodne plovidbe zbog poremećaja u globalnom snabdevanju.

Autor: D.S.