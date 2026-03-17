UŽIVO: DRAMA U BAGDADU – Ambasada SAD pod raketnim udarom, Pentagon aktivirao 'Plan B'! Nafta nezaustavljivo raste, Ormuz pod totalnom blokadom!

Nakon što su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli opsežne udare, sukob je ušao u treću nedelju. Prethodni dan obeležili su napadi dronovima na naftna postrojenja u Emiratima (Fujairah) i zatvaranje vazdušnog prostora iznad UAE. Dok Izrael nastavlja "dekapitaciju" iranskog vojnog vrha, Teheran uzvraća raketnim salvama na Izrael i američke baze u regionu. Moreuz Ormuz ostaje blokiran, a svet beleži istorijski skok cena nafte od preko 50%.

07:15 - ABU DABI U MRAKU: Napadnuto gigantsko gasno polje!

Nije samo nafta u pitanju – napadnut je i gas! Abu Dabi je jutros hitno suspendovao sve operacije na svom masivnom gasnom polju nakon što su ga pogodili dronovi. Ovo znači da će, pored nafte, i cene gasa u Evropi i svetu otići u nebesa.

07:05 - Trump odlaže samit sa Xi Jinpingom za mesec dana

Predsednik SAD je sinoć potvrdio da se sastanak u Pekingu, planiran za kraj marta, odlaže: "Zbog rata moram biti ovde." Trump pritiska Kinu i Japan da pošalju brodove u Ormuz, ali za sada dobija samo "hladan tuš" od saveznika.

06:55 - NBC: Pentagon pripremio „izlazne puteve“ (off-ramps)

Vojni planeri su Trumpu dostavili opcije za prekid sukoba, ali on poručuje da "uslovi još nisu dovoljno dobri". Dok jedni savetnici traže hitnu deeskalaciju zbog ekonomskog kolapsa, drugi vide šansu za potpuno uništenje režima. Trumpov stav ostaje: "Znaću kad je kraj kad to osetim u kostima."

06:45 - Haos u Bagdadu: Dronovi pogodili krug ambasade SAD!

CNN i lokalni izvori potvrđuju da je jutros izvršen najintenzivniji napad na američku ambasadu u Iraku. Od pet lansiranih dronova, PVO sistem C-RAM je oborio dva, dok je bar jedan udario unutar samog kompleksa. Gust dim se podiže iz "Zelene zone".

The Iranian-backed Popular Mobilization Front (PMF) released footage showing an FPV drone flying freely near the U.S. embassy in Baghdad. pic.twitter.com/fenb3Dd3cV — Clash Report (@clashreport) 17. март 2026.

06:40 - Saveznici odbili Vašington: EU i Japan bez brodova u Ormuzu

Uprkos Trumpovim kritikama o "nedostatku lojalnosti", Evropska unija je odlučila da ne proširuje svoje pomorske misije. Japan se poziva na svoj pacifistički ustav, odbijajući da šalje ratne brodove u aktivnu zonu konflikta.

06:35 - Teheran: "Nema prekida vatre bez garancija"

Iranski šef diplomatije Araghchi izjavio je jutros da Iran nije tražio primirje. Njihova strategija je jasna: "rat iscrpljivanja" i držanje Ormuza zatvorenim dokle god traje američki pritisak, računajući na to da Zapad ima manji "prag bola".

06:30 - IEA: Najveći naftni šok u istoriji čovečanstva

Međunarodna agencija za energiju upozorava da je snabdevanje naftom ugroženo kao nikada pre. Više od 12 tankera je oštećeno u poslednjih nekoliko dana, a Iran preti napadima na svako plovilo koje pokuša da prođe bez dozvole.

Autor: D.S.