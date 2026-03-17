UŽIVO: DRAMA U BAGDADU – Ambasada SAD pod raketnim udarom, Pentagon aktivirao 'Plan B'! Nafta nezaustavljivo raste, Ormuz pod totalnom blokadom!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP, Pixabay.com

Nakon što su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli opsežne udare, sukob je ušao u treću nedelju. Prethodni dan obeležili su napadi dronovima na naftna postrojenja u Emiratima (Fujairah) i zatvaranje vazdušnog prostora iznad UAE. Dok Izrael nastavlja "dekapitaciju" iranskog vojnog vrha, Teheran uzvraća raketnim salvama na Izrael i američke baze u regionu. Moreuz Ormuz ostaje blokiran, a svet beleži istorijski skok cena nafte od preko 50%.

07:15 - ABU DABI U MRAKU: Napadnuto gigantsko gasno polje!

Nije samo nafta u pitanju – napadnut je i gas! Abu Dabi je jutros hitno suspendovao sve operacije na svom masivnom gasnom polju nakon što su ga pogodili dronovi. Ovo znači da će, pored nafte, i cene gasa u Evropi i svetu otići u nebesa.

07:05 - Trump odlaže samit sa Xi Jinpingom za mesec dana

Predsednik SAD je sinoć potvrdio da se sastanak u Pekingu, planiran za kraj marta, odlaže: "Zbog rata moram biti ovde." Trump pritiska Kinu i Japan da pošalju brodove u Ormuz, ali za sada dobija samo "hladan tuš" od saveznika.

06:55 - NBC: Pentagon pripremio „izlazne puteve“ (off-ramps)

Vojni planeri su Trumpu dostavili opcije za prekid sukoba, ali on poručuje da "uslovi još nisu dovoljno dobri". Dok jedni savetnici traže hitnu deeskalaciju zbog ekonomskog kolapsa, drugi vide šansu za potpuno uništenje režima. Trumpov stav ostaje: "Znaću kad je kraj kad to osetim u kostima."

06:45 - Haos u Bagdadu: Dronovi pogodili krug ambasade SAD!

CNN i lokalni izvori potvrđuju da je jutros izvršen najintenzivniji napad na američku ambasadu u Iraku. Od pet lansiranih dronova, PVO sistem C-RAM je oborio dva, dok je bar jedan udario unutar samog kompleksa. Gust dim se podiže iz "Zelene zone".

06:40 - Saveznici odbili Vašington: EU i Japan bez brodova u Ormuzu

Uprkos Trumpovim kritikama o "nedostatku lojalnosti", Evropska unija je odlučila da ne proširuje svoje pomorske misije. Japan se poziva na svoj pacifistički ustav, odbijajući da šalje ratne brodove u aktivnu zonu konflikta.

06:35 - Teheran: "Nema prekida vatre bez garancija"

Iranski šef diplomatije Araghchi izjavio je jutros da Iran nije tražio primirje. Njihova strategija je jasna: "rat iscrpljivanja" i držanje Ormuza zatvorenim dokle god traje američki pritisak, računajući na to da Zapad ima manji "prag bola".

06:30 - IEA: Najveći naftni šok u istoriji čovečanstva

Međunarodna agencija za energiju upozorava da je snabdevanje naftom ugroženo kao nikada pre. Više od 12 tankera je oštećeno u poslednjih nekoliko dana, a Iran preti napadima na svako plovilo koje pokuša da prođe bez dozvole.

POVEZANE VESTI

Svet

Specijalno izdanje Nacionalnog dnevnika o sukobu Irana i Izraela - Marinković: Čini mi se da ovo prelazi u jednu vrstu totalnog rata

Svet

TRI EVROPSKE SILE PRED UKLJUČENJEM U RAT PROTIV IRANA! Tramp otkrio koliko će TRAJATI NAPADI! Objavljen SNIMAK UBISTVA ajatolaha (FOTO+VIDEO)

Fudbal

IRAN NEĆE DA IGRA NA SVETSKOM PRVENSTVU! Rat na istoku napravio totalni HAOS tri meseca pred Mundijal - Iranci odbijaju da putuju u Ameriku

Politika

'SRBIJA NIKAKO NE SME DA ZAUZIMA STRANE' Predrag Jeremić za Pink o mogućoj ESKALACIJI SUKOBA na Bliskom istoku: Plašim se uključivanja još nekoliko ze

Svet

UŽIVO! IRAN BOMBARDOVAO DUBAI I ABU DABI! Stanovnici dobijaju poruke da HITNO odu u sklonište - Otkazano više od 11.000 letova (FOTO+VIDEO)

Svet

DUBAI U PLAMENU, U ABU DABIJU IMA MRTVIH! Turistički raj u grotlu rata: Rakete lete nebom dok se ljudi sunčaju, turističke atrakcije u plamenu