400 mrtvih u Avganistanu nakon napada na centar za rehabilitaciju: Pakistan tvrdi da je ciljao vojne objekte

Broj žrtava pakistanskih napada u Avganistanu dostigao je 400, saopštio je zamenik portparola Islamskog emirata Avganistana Hamdulah Fitrat.

"Nakon bombardovanja centra za rehabilitaciju od droga u Kabulu od strane pakistanskog vojnog režima, broj mučenika do sada porastao na 400, dok je broj povređenih dostigao 250", rekao je Fitrat, prenosi avganistanski portal Tolonjuz.

Portparol Islamskog emirata Avganistana Zabihulah Mudžahid rekao je u intervjuu za Tolonjuz da je vreme za diplomatiju sa Pakistanom prošlo i da se napad mora osvetiti.

Specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija za ljudska prava za Avganistan Ričard Benet izrazio je zabrinutost zbog civilnih žrtava u napadu na centar za lečenje od droga.

Benet je izrazio saučešće porodicama žrtava i pozvao Kabul i Islamabad da smanje tenzije i poštuju međunarodne zakone, uključujući zaštitu civila i javnih mesta poput bolnica.

Međunarodna fondacija za ljudska prava takođe je osudila napad, rekavši da javna mesta poput bolnica ne treba da budu meta.

"Međunarodna zajednica treba da sprovede nezavisnu istragu o napadu i da odgovorne izvede pred lice pravde. Napadi na bolnice i slična javna mesta su jasno kršenje međunarodnog prava i da međunarodna zajednica ne bi trebalo da ćuti", navedeno je u saopštenju Fondacije.

Pakistan je u ponedeljak uveče odbacio optužbe kao lažne i obmanjujuće i rekao da je "precizno ciljao vojne objekte i infrastrukturu za podršku teroristima". Vazdušni napad dogodio se nekoliko sati nakon što je Kina saopštila da želi da nastavi napore za smanjenje tenzija između dve južnoazijske islamske zemlje i pozvala obe strane da izbegnu eskalaciju rata i vrate se za pregovarački sto.

Autor: S.M.