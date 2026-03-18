IZRAEL PRENEO RAT NA SEVER IRANA! Udari po Kaspijskom moru dok Zaliv gori – Svet u strahu od totalnog energetskog kolapsa!(FOTO+VIDEO)

Rat na Bliskom istoku ušao je u svoj najkrvaviji, 19. dan. Dok svet sa strepnjom iščekuje Trampovu odluku o nuklearnom udaru, sukobi se šire na ceo region.

21:35 - IZRAEL UDARIO NA SEVER IRANA: NAPADNUTI CILJEVI U KASPIJSKOM JEZERU!

PRVI PUT U ISTORIJI: IDF PRENEO RAT U RUSKO DVORIŠTE!

Izrael je izveo seriju vazdušnih udara na iranske pomorske ciljeve u Kaspijskom jezeru, potvrdili su visoki izraelski izvori za CNN. Ovo je prvi put od početka rata, pre skoro tri nedelje, da su mete napadnute na samom severu Irana.

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su delovale na osnovu preciznih obaveštajnih podataka mornarice i vojne službe. Dok su se dosadašnji napadi SAD i saveznika fokusirali na Persijski zaliv i Omanski zaliv, Izrael je ovim potezom pokazao da nijedan pedalj iranske teritorije nije siguran.

ZAŠTO JE OVO OPASNO?

Kaspijsko jezero je zatvoreno more koje Iran deli sa Rusijom, Azerbejdžanom, Kazahstanom i Turkmenistanom. Udari u ovom regionu su ekstremno rizični jer se dešavaju tik uz ruske granice i interese, što bi moglo da natera Moskvu na direktnu reakciju.

Stručnjaci upozoravaju da je Izrael ovim poslao poruku Teheranu: "Možemo vas pogoditi bilo gde", ali je istovremeno otvorio Pandorinu kutiju uvlačenjem novih moćnih igrača u ovaj sukob.

21:15 - NEBO IZNAD RIJADA SE USIJALO, SAUDIJSKA ARABIJA U STANJU "LEVEL 1"

Prema zvaničnim podacima Ministarstva odbrane Saudijske Arabije, vazdušni prostor iznad prestonice bio je poprište žestokog okršaja PVO sistema i iranskih projektila.

PRESRETANJE IZNAD PRESTONICE: Saudijska novinska agencija (SPA) potvrdila je da je protivvazdušna odbrana uspešno presrela četiri balističke rakete iznad Rijada. Delovi projektila pali su u nekoliko gradskih četvrti, a društvenim mrežama kruže snimci bleskova na nebu koji su osvetlili čitav grad.

DRON-KAMIKAZE NA ISTOČNU PROVINCIJU: Istovremeno, Ministarstvo odbrane je saopštilo da su uništena dva drona koji su pokušali da se približe ključnim gasnim postrojenjima u Istočnoj provinciji (centar naftne moći kompanije "Aramco"). Jedan od dronova je presretnut tik iznad terminala, ali srećom nije izazvao štetu.

MAKSIMALNA PRIPRAVNOST: Prema izvorima bliskim vojnom vrhu u Rijadu, čitava zemlja je podignuta na najviši nivo borbene gotovosti (Level 1). Svi radarski sistemi su usmereni ka severu i istoku, očekujući nove talase napada.

POTVRDA IZ TEHERANA: Iranska revolucionarna garda (IRGC) izdala je zvanično saopštenje u kojem potvrđuje da su ovi napadi direktna odmazda za "agresiju na iransku energetsku infrastrukturu" (polja South Pars i Asaluyeh), optužujući Saudijsku Arabiju da logistički pomaže Izraelu i SAD.

21:00 - HAOS NA BLISKOM ISTOKU SE NE SMIRUJE

Situacija u Persijskom zalivu dramatično je eskalirala u poslednjih sat vremena. Dok svet sa strepnjom prati dešavanja, potvrđeni su direktni pogoci u ključnu energetsku infrastrukturu.

KATAR POD PLAMENOM: Iranski projektili pogodili su Ras Laffan Industrial City, glavno čvorište za preradu prirodnog gasa u Kataru. Ministarstvo unutrašnjih poslova u Dohi potvrdilo je da su civilne službe na terenu, ali da je šteta na postrojenjima "značajna".

UPOZORENJE REVOLUCIONARNE GARDE: Teheran je poručio neprijateljima da "očekuju moćnu akciju" kao odgovor na napade na iranska naftna polja. Izdat je poziv na hitnu evakuaciju osoblja iz svih naftnih postrojenja u Saudijskoj Arabiji, Kataru i UAE.

20:45 - INFO O NAŠIM GRAĐANIMA

Uprkos ratnom haosu, operacija spasavanja srpskih državljana ostaje na snazi. Prema najnovijim informacijama iz Ministarstva spoljnih poslova, grupa od oko 250 Srba trenutno se nalazi u Rijadu, odakle će se tokom noći probijati kroz pustinju ka Kataru. Njihovo poletanje iz Dohe za Beograd planirano je za sutra u poslepodnevnim časovima.

19:25 - POTVRĐENO: Prekinute isporuke gasa Iraku, pogođeno "srce" sistema!

Irački zvaničnici potvrdili su za Rojters da je snabdevanje gasom iz Irana potpuno obustavljeno. Izraelsko vazduhoplovstvo, u koordinaciji sa SAD, pogodilo je najveće postrojenje za preradu gasa u pokrajini Bušer. Ovo je prvi put od početka rata da su energetska postrojenja postala legitimne mete.

19:15 - AMERIČKI OBAVEŠTAJCI: Iranski režim je pred pucanjem!

Dok Tramp razmatra rizičnu operaciju zaplene nuklearnog materijala u "Pijuk planini" (Isfahan), CIA i Tulsi Gabard procenjuju da je iranska vojska "znatno degradirana". Stručnjaci kažu da će Teheranu trebati decenije da obnovi nuklearni program nakon ovih udara.

18:50 - MODŽTABA HAMNEI SE OGLASIO: "Svaka kap krvi ima cenu!"

Novi iranski vrhovni vođa, Modžtaba Hamnei, koji je preuzeo dužnost nakon ubistva svog oca Alija, poslao je jezivu poruku iz ilegala. Povodom sahrane Alija Laridžanija, poručio je da će Izrael i SAD "uskoro platiti" za likvidaciju vrhovnog bezbednjaka. Modžtaba se još uvek nije pojavio u javnosti, što dodatno podgreva tenzije o njegovoj bezbednosti.

18:45 - IRAN PRETI CELOM ZALIVU: Na meti Saudijska Arabija, UAE i Katar!

Revolucionarna garda (IRGC) izdala je ultimatum: u narednim satima kreću kontranapadi na energetsku infrastrukturu širom Zaliva! Ovo je direktan odgovor na spaljivanje polja "Južni Pars". Ako Iran krene na saudijska i emiratska naftna polja, svet čeka potpuni ekonomski slom.

18:40 - CENTCOM OBJAVIO JEZIV BILANS: Pogođeno preko 7.800 ciljeva u Iranu!

Američka centralna komanda (CENTCOM) izdala je dramatično saopštenje o dosadašnjem toku operacije. Prema zvaničnim podacima, američke i izraelske snage pogodile su više od 7.800 meta širom Irana. Poseban udarac zadat je iranskoj mornarici – uništeno je ili teško oštećeno više od 120 brodova. Prioritet napada ostaje demontiranje bezbednosnog aparata režima.

18:35 - HEZBOLAH KRENUO U TOTALNI NAPAD: "Rojevi" dronova na Izrael!

Dok traju udari na Iran, Hezbolah je otvorio žestok front na severu Izraela. Grupa je potvrdila da koristi "rojeve" samoubilačkih dronova protiv izraelskih snaga u Kirjat Šmoni. Žestoke borbe prsa u prsa vode se i na jugu Libana, u blizini grada Kjama, gde Hezbolah pokušava da zaustavi prodor izraelskih kopnenih trupa.

18:31 - HAOS NA AERODROMU BEN GURION: Gore privatni avioni!

Izraelske vazduhoplovne vlasti potvrdile su da su tri privatna aviona pretrpela "tešku štetu" na aerodromu Ben Gurion kod Tel Aviva. Fragmenti raketa pogodili su letelice, a jedna se potpuno zapalila. Ovo pokazuje da, uprkos čeličnoj kupoli, iranski i proiranski projektili i dalje pronalaze put do vitalnih ciljeva duboko u Izraelu.

18:27 - NATO U PANICI: Španija i saveznici beže iz Iraka!

Zbog nekontrolisane eskalacije rata, Španija je donela hitnu odluku o povlačenju 300 vojnika iz Iraka. Njihovim stopama kreću Nemačka i Norveška, koje drastično smanjuju prisustvo svojih trupa, strahujući da će njihove baze postati legitimne mete iranske odmazde nakon američkih napada.

18:22 - PROJEKTIL POGODIO NUKLEARNU ELEKTRANU BUŠER!

Iranska organizacija za atomsku energiju saopštila je da je "neprijateljski projektil" pao unutar kompleksa nuklearne elektrane Bušer. Prema prvim izveštajima, pogođena je zgrada laboratorije, ali reaktori nisu oštećeni i nema curenja radijacije. Šef IAEA Rafael Grosi potvrdio je napad dronom, ali je istakao da udar nije ugrozio nuklearnu bezbednost regiona.

18:15 - CENA NAFTE PROBILA 108 DOLARA, TRAMP POPUŠTA MERE!

Zbog napada na iranska gasna i naftna polja, cena sirove nafte na svetskim berzama skočila je na preko 108 dolara po barelu. Bela kuća je reagovala hitnim ublažavanjem ograničenja na transport energenata unutar SAD kako bi se sprečila panika na tržištu i osiguralo snabdevanje.

18:04 - AMERIKANCI BACILI BOMBE OD 2,5 TONE NA MOREUZ!

SAD su pojačale pritisak na Ormuski moreuz koristeći vođene bombe od 5.000 funti kako bi uništile iranska raketna postrojenja sakrivena u planinama. NATO saveznici uveliko pregovaraju o strategiji za nasilno otvaranje moreuza, dok predsednik Tramp insistira da partneri moraju sami da snose odgovornost za obezbeđivanje plovnog puta.

17:55 - TRAMP U DOVERU: Doček tela šestorice poginulih vojnika

Predsednik Donald Tramp, u pratnji ministra odbrane Pita Hegseta, stigao je u bazu Dover na ceremoniju dostojanstvenog prenosa tela šestorice američkih vazduhoplovaca. Oni su poginuli u padu tankera KC-135 u Iraku tokom borbenih misija iznad Irana. Pentagon je naglasio da avion nije oboren, već da je u pitanju tehnički kvar ili nesreća.

17:35 - OSTAVKA U BELOJ KUĆI: Vens brutalno odgovorio Kentu!

Džo Kent, šef tima za borbu protiv terorizma, podneo je ostavku jer smatra da Iran nije predstavljao direktnu pretnju za Ameriku. Potpredsednik Džej Di Vens nije štedeo reči: "Ako ne možeš da sprovodiš odluke predsednika, dobro je što si otišao", poručio je Vens, dodajući da su svi u administraciji dužni da bespogovorno izvršavaju Trampova naređenja.

17:18 - AMERIČKI GENERAL POTVRDIO: Aktivirana "Nuklearna pesnica" SAD!

General Ken Vilzbah, prvi čovek američkog vazduhoplovstva, oglasio se povodom krize i poručio da je projekat "Sentinel" ključan za "mir putem sile". Iako diplomate pokušavaju da smire strasti, pominjanje ovog nuklearnog sistema u jeku krize sa Iranom šalje jezivu poruku: Amerika je spremna da upotrebi i svoje najstrašnije oružje iz podzemnih silosa ako Teheran ne odstupi.

17:05 - ALARM U BRISELU: Da li nuklearni oblak može da stigne do Evrope?

Nuklearni stručnjaci upozoravaju da bi eventualni udar na "Pijuk planinu" u Isfahanu mogao da izazove ekološku katastrofu planetarnih razmera. Ukoliko dođe do oštećenja kanistera sa radioaktivnim gasom, on bi se oslobodio u atmosferu. Prema trenutnim meteorološkim mapama i kretanju vetrova, radioaktivne čestice bi mogle da pređu preko Turske i Grčke i stignu do ostatka Evrope i Balkana u roku od 48 do 72 sata. Diplomate u Briselu zbog toga traže od Bele kuće maksimalnu uzdržanost.

16:44- Pentagon potvrdio: Bombarderi B-21 "Raider" primećeni u bazi blizu Irana!

Najmoderniji američki "nevidljivi" bombarderi stigli su u region. Ovo je direktna poruka Teheranu pred odluku o "Pijuk planini".

16:30- Izraelski "Mosad" hakovao iranski PVO sistem?

Tehnički problemi u radarskoj mreži oko Isfahana. Stručnjaci spekulišu da je ovo priprema terena za upad specijalaca ili novi talas preciznih udara.

16:20 - Teheran preti: "Ako taknete Pijuk planinu, zatvaramo Ormuz zauvek!"

Iranska revolucionarna garda izdala je poslednje upozorenje. Svaki pokušaj zaplene nuklearnog materijala smatraće se objavom totalnog rata.

16:10- EU hitno zaseda: Strah od radioaktivnog oblaka iznad Evrope!

Diplomate u Briselu traže od Trampa uzdržanost. Procene pokazuju da bi incident u Isfahanu mogao da zagadi vazduh čak do Turske i Grčke.

16:00 - Misterija u Ormuskom moreuzu: Gori brod, dim se proteže 40 kilometara!

Satelitski snimci Evropske svemirske agencije zabeležili su jeziv prizor. U strateški važnom moreuzu gori brod, a ogroman oblak dima dug je skoro 40 kilometara. Sumnja se da je reč o brodu „Safin Prestiž“. Misterija je veća jer je isti brod prvi put napadnut još pre dve nedelje. Razlog novog požara trenutno je nepoznat.

15:39 - Zelenski u panici: Putin želi "dugi rat" na Bliskom istoku!

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski priznao je za BBC da Kijev ostaje bez oružja. On tvrdi da Vladimir Putin namerno podstiče sukob SAD, Izraela i Irana. Cilj je da se američki resursi preusmere sa Ukrajine na Bliski istok. „Imam veoma loš osećaj“, poručio je Zelenski.

15:30 - Nuklearna klopka u "Pijuk planini": Iran postavio stotine mamaca?

Dok Tramp lomi da li da pošalje specijalce u planinu Kolang Gaz La, stručnjaci upozoravaju na jeziv scenario. Veruje se da je Iran postavio hiljade lažnih kontejnera kako bi zavarao američke foke. Svaki pogrešan potez može probušiti kanistere sa radioaktivnim gasom, što bi izazvalo nuklearnu katastrofu neslućenih razmera.

15:20- Tramp ne ide u Kinu: "Moram da budem ovde zbog rata!"

Bela kuća je zvanično potvrdila da je poseta Donalda Trampa Pekingu odložena. Tramp je lično tražio odlaganje jer želi da ostane u Vašingtonu dok traje kriza sa Iranom. "Zbog rata, moram da budem ovde", poručio je predsednik SAD.

15:11 - "Pijuk planina" – Trampova najteža odluka do sada!

Kako prenosi "Njujork tajms", Bela kuća razmatra opciju upada u planinu Kolang Gaz La (poznatiju kao "Pijuk planina") u Isfahanu. Veruje se da Iran tamo krije nuklearni materijal koji je skoro spreman za atomsku bombu. Analitičari tvrde: Ovo je opasnije od hvatanja Bin Ladena, jer bi svaki pogrešan korak mogao da izazove nuklearnu katastrofu.

14:47 - Izrael seče Hezbolah: Počelo rušenje mostova na reci Litani!

Izraelska vojska (IDF) krenula je u masovno bombardovanje mostova na reci Litani u Libanu. Cilj je jasan – potpuno odseći jug Libana i sprečiti Hezbolah da doprema rakete i ljudstvo ka granici sa Izraelom.

14:32 - TOTALNI PREKID GASA: Pogođeno najveće postrojenje, Irak ostao u mraku!

Nakon silovitog udara na iransko gasno polje Južni Pars (South Pars), isporuka gasa ka Iraku je potpuno obustavljena. Iranski izvori tvrde da je šteta ogromna, dok Izrael potvrđuje da je napad izveden u direktnoj koordinaciji sa SAD.

14:14 - Haos u Teheranu: Iranski bezbednjaci se presvlače na ulici!

Snimci iz dela Teherana pod nazivom Arjašar prikazuju pripadnike elitnog Basidža kako se presvlače na ulici. Zbog žestokih izraelskih vazdušnih udara na vojne objekte, personal više ne sme da ulazi u kasarne i baze, plašeći se da će postati direktne mete.

14:00 - HITNA EVAKUACIJA U ZALIVU: Iran proglasio rafinerije "legitimnim metama"!

Iranska revolucionarna garda (IRGC) izdala je dramatično upozorenje stanovnicima u blizini naftnih postrojenja u Saudijskoj Arabiji (Samref), UAE (Al Hosn) i Kataru (Ras Lafan). Teheran poručuje: "Sve je spremno za napad, sklanjajte se!"

Iran preti da će gađati energetsku infrastrukturu u Zalivu

Iranska državna televizija objavila je pretnju, navodeći da će Islamska Republika napasti naftnu i gasnu infrastrukturu u Kataru, Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Iran je posebno zapretio rafineriji Samref u Saudijskoj Arabiji i petrohemijskom kompleksu u Džubailu. Takođe je zapretio gasnom polju Al Hasan u UAE, kao i petrohemijskim postrojenjima i jednoj rafineriji u Kataru.

Ovo dolazi nakon što je Iran saopštio da su gasno polje Južni Pars i prateća infrastruktura ranije bili meta napada. Izrael je potvrdio da je izveo udare na ta postrojenja.

Katar krivi Izrael za napad na polje prirodnog gasa koje deli sa Iranom

Katar je u sredu okrivio Izrael za napad na priobalno polje prirodnog gasa koje deli sa Iranom.

Optužbu je izneo Madžed al-Ansari, portparol katarskog Ministarstva spoljnih poslova. Iranska strana polja, polje Južni Pars, napadnuta je u sredu i gorela je.

Al-Ansari je napad nazvao "opasnim i neodgovornim korakom usred trenutne vojne eskalacije u regionu".

"Ciljanje energetske infrastrukture predstavlja pretnju globalnoj energetskoj bezbednosti, kao i narodima regiona i njegovoj okolini", napisao je na X.

"Ponavljamo, kao što smo više puta isticali, neophodnost izbegavanja ciljanja vitalnih objekata. Pozivamo sve strane da pokažu uzdržanost, pridržavaju se međunarodnog prava i rade na deeskalaciji na način koji čuva bezbednost i stabilnost regiona".

Ženska fudbalska reprezentacija vratila se u Iran

Iranski mediji su u sredu objavili da se nacionalna ženska fudbalska reprezentacija vratila u Islamsku Republiku nakon što je nekoliko igračica zatražilo azil u Australiji.

Mediji su podelili snimke žena koje ulaze u Iran nakon sletanja u Tursku i autobusom se voze do granice. Na granici su ih dočekali neki zvaničnici.

Dve iranske igračice, Fatemeh Pasandideh i Atefeh Ramezanisadeh, odlučile su da ostanu u Australiji. Druge koje su prvobitno tražile azil kasnije su promenile mišljenje.

Kremlj se oglasio o navodima da Moskva dostavlja obaveštajne podatke Iranu

Kremlj je gotovo negirao izveštaje da Rusija proširuje razmenu obaveštajnih podataka i vojnu saradnju sa Iranom.

"Velika većina izveštaja o iranskom ratu nije ništa više od dezinformacija, tako da ne smatramo da je potrebno komentarisati svaki od njih", rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov na svojoj dnevnoj konferenciji za novinare kada je upitan o tom pitanju.

"Zvanični predstavnici Sjedinjenih Država dali su izjave o ovom pitanju, rekavši da nemaju informacije o toj temi", dodao je.

Podsetimo, Donald Tramp je prošle nedelje rekao da veruje da Vladimir Putin i Rusija "malo pomažu Iranu".

WSJ je juče objavio da je Rusija obezbedila satelitske snimke i tehnologiju dronova kako bi pomogla Iranu u ciljanju američkih snaga.

Amerikanci bacili razbijače bunkera na iranske raketne baze: Zver teška 2 tone izazvala jezive detonacije

Američka vojska je u utorak bacila bombe za razaranje bunkera teške više od 2 tone na podzemne iranske raketne lokacije u blizini Ormuskog moreuza, prema navodima vlasti.

Iran pogubio čoveka optuženog da je "izraelski špijun"

Iranski mediji izveštavaju da je danas pogubljen čovek opisan kao "izraelski špijun". Muškarac, identifikovan kao Koruš Kejvani, uhapšen je tokom 12-dnevnog rata sa Izraelom u junu 2025. godine, pod optužbom da je izraelskoj obaveštajnoj agenciji Mosad prenosio slike i informacije o "osetljivim lokacijama" u zemlji.

U izveštaju se navodi da je Kejvanija prvobitno identifikovala izraelska bezbednost u Švedskoj 2023. godine nakon što je kliknuo na onlajn oglas za grupna putovanja.

U izveštaju se navodi da ga je potom regrutovao oficir Mosada i da je, nakon dve godine obuke u šest evropskih zemalja i u Tel Avivu, poslat u Iran da izvodi operacije.

Ubijen još jedan ključni čovek Irana?

Izraelske odbrambene snage ciljale su iranskog ministra obaveštajne službe, Esmaila Hatiba, u noćnom vazdušnom napadu u Teheranu, prema rečima izraelskog zvaničnika.

O napadu je prvi put izvestio Iran Internešenel, a ubrzo nakon toga ga je potvrdio i izraelski zvaničnik.

Rezultate napada Izrael još uvek istražuje.

Vođa ekstremističkog dela režima: Ko je Said Džalili, najverovatniji naslednik Laridžanija u Iranu?

Zamena sekretara iranskog Saveta za nacionalnu bezbednost Alija Laridžanija, koji je ubijen u izraelskom vazdušnom napadu, neće biti lak zadatak.

Prema zakonu, iranski predsednik Masud Pezeškijan će biti taj koji će izabrati sledećeg savetnika za nacionalnu bezbednost, a glasine ukazuju da će Laridžanija najverovatnije zameniti Said Džalili.

Arakči: Ubistvo Laridžanija nas neće oslabiti

Iranski ministar spoljnih poslova, Abas Arakči govorio je o ubistvu Alija Laridžanija i rekao da "odsustvo moćnog šefa bezbednosti neće napraviti razliku u situaciji u Iranu".

Izrael ponovo poziva na evakuaciju južnog Libana

Izraelske odbrambene snage (IDF) izdale su još jedno naređenje za evakuaciju stanovnika južnog Libana koji se nalaze južno od reke Zahrani, oko 40 kilometara od granice.

Izraelska vojska je prošle nedelje proširila naređenje za evakuaciju za južni Liban, naređujući civilima da se odmah presele severno od reke, oko 40 kilometara od granice.

"Terorističke aktivnosti Hezbolaha primoravaju IDF da snažno deluje protiv njih u tom području i nemaju nameru da vam naude. Da bismo osigurali vašu bezbednost, pozivamo vas da se odmah preselite u područje severno od reke Zahrani. Ostajanje južno od reke Zahrani moglo bi da ugrozi vas i živote vaših porodica", navodi se u saopštenju.

Pogođeni ciljevi u centru Bejruta

U obnovljenim borbama sa libanskom militantnom grupom Hezbolah, Izrael je koncentrisao većinu udara tamo gde grupa ima snažno prisustvo u južnom Libanu i južnim predgrađima Bejruta. Međutim, jutros je pogođen i cilj na području centralne gradske četvrti.

Tramp šalje dodatne trupe na Bliski istok? Američki ratni brod "Tripoli" primećen kod Singapura

Američki ratni brod "Tripoli" (LHA-7) primećen je kod Singapura dok se kreće ka Bliskom istoku, pokazali su podaci pomorskog praćenja.

Prema podacima AIS sistema u koji je uvid imao CNN, brod se približavao Malajskom moreuzu na jugozapadnoj obali Južnog kineskog mora.

Iran pogubio čoveka optuženog da je špijunirao za Mosad

Rano jutros, Iran je pogubio čoveka optuženog za špijunažu za izraelsku obaveštajnu agenciju Mosad.

"Smrtna kazna izraelskom špijunu, koji je oficirima Mosada pružio slike i informacije o osetljivim oblastima u zemlji, izvršena je jutros nakon što je prošla kroz pravni postupak i dobila odobrenje Vrhovnog suda", prenela je iranska agencija Tasnim.

Kako je navedeno, čoveka je regrutovala izraelska obaveštajna služba na mreži dok je bio u Švedskoj, nakon što je objavio svoje podatke na linku za oglašavanje grupnih putovanja.

Prvi kontakt je navodno ostvario oficir Mosada koji govori persijski, dodaje se u izveštaju.

Uhapsila ga je Iranska revolucionarna garda (IRGC) u junu prošle godine u Iranu, tokom 12-dnevnog rata sa Izraelom.

Kako se navodi, posedovao je sofisticiranu špijunsku, obaveštajnu i satelitsku komunikacionu opremu, a kod njega je nađeno i 30.000 evra u gotovini.

Projektil pogodio iransku nuklearnu elektranu, javlja agencija UN-a

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) javila je da je Iran izvestio da je projektil pogodio nuklearnu elektranu na jugozapadu zemlje.

U izjavi, IAEA, telo UN-a koje nadzire nuklearne tehnologije, navodi da je Iran prijavio incident u nuklearnoj elektrani Bushehr u utorak uveče.

"Nije prijavljena šteta na postrojenju niti povrede osoblja. Glavni direktor IAEA-a, Rafael Grosi, poziva na maksimalnu suzdržanost tokom sukoba kako bi se sprečio rizik od nuklearne nesreće", navodi se.

SAD gađale iranske raketne lokacije u blizini Ormuskog moreuza

Američka vojska saopštila je da je gađala iranske raketne lokacije duž Ormuskog moreuza snažnim bombama koje su sposobne da prodru u bunkere.

U objavi na X, Centralna komanda SAD je saopštila da su američke snage "uspešno upotrebile višestruke municije dubokog penetratora od 5.000 funti na ojačanim iranskim raketnim lokacijama" duž iranske obale moreuza.

"Iranske protivbrodske krstareće rakete na ovim lokacijama predstavljale su rizik za međunarodnu plovidbu u moreuzu", kaže američka vojska.

Hours ago, U.S. forces successfully employed multiple 5,000-pound deep penetrator munitions on hardened Iranian missile sites along Iran’s coastline near the Strait of Hormuz. The Iranian anti-ship cruise missiles in these sites posed a risk to international shipping in the… pic.twitter.com/hgCSFH0cqO — U.S. Central Command (@CENTCOM) 17. март 2026.

Efektivno zatvaranje plovnog puta od strane Irana, kroz koji se kreće oko 20% svetskih pošiljki nafte, oštro je poremetilo pomorski saobraćaj i doprinelo rastu globalnih cena nafte.

Ogromne bombe, nazvane "razbijači bunkera", koje navodno koštaju oko 288.000 dolara svaka, manje su snažne od bombi od 30.000 funti (13.600 kg) koje su SAD koristile prošle godine kada su napale tri podzemna nuklearna objekta u Iranu.

Za razliku od konvencionalnih bombi, bombe za razbijanje bunkera nisu dizajnirane da eksplodiraju u vazduhu, na zemlji ili površini mete. One su obložene teškim, kaljenim čelikom i napravljene su da prodru duboko u zemlju pre nego što detoniraju.

Izraelska vojska napala ciljeve Hezbolaha na jugu Libana

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su pokrenule niz vazdušnih napada na infrastrukturu Hezbolaha na jugu Libana.

Vojska je prethodno izdala upozorenje na evakuaciju za grad Tir na južnoj obali Libana, preneo je Tajms of Izrael.

Prema navodima izraelske vojske, napadi su usledili nakon tog upozorenja i predstavljaju odgovor na veliku raketnu baražnu vatru Hezbolaha na sever Izraela tokom prethodne noći.

"Rusija proširila razmenu obaveštajnih podataka i saradnju sa Iranom"

Rusija je proširila razmenu obaveštajnih podataka i vojnu saradnju sa Iranom, kome pomaže da gađa američke snage u regionu Bliskog istoka, rekli su za Volstrit džornal (WSJ) izvori koji su upoznati sa tom temom.

Izvori su rekli da Rusija Iranu dostavlja satelitske snimke i poboljšanu tehnologiju dronova, kako bi pomogla Teheranu da preciznije gađa američke snage u regionu.

WSJ ocenjuje da Rusija na taj način pokušava da zadrži svog najbližeg bliskoistočnog partnera, da ga podrži u borbi protiv vojne moći Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, i da produži rat koji Rusija koristi vojno i ekonomski.

Američki predsednik Donald Tramp prošle nedelje je rekao da veruje da Rusija i njen predsednik Vladimir Putin u nekoj meri pomažu Iranu.

"Izrael je već dobio rat sa Iranom"

Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar izjavio je da je ta zemlja efikasno dobila rat sa Iranom, ali da će kampanja vazdušnih udara nastaviti dok se ne postignu svi ciljevi.

Sar je, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ministrom spoljnih poslova Estonije Margusom Caknom rekao da Izrael nastoji da ukloni "egzistencijalne pretnje", prenosi Rojters.

"Već smo pobedili. Ovo je jasno za nas i za naše susede, ali ćemo nastaviti dok se misija ne završi", rekao je Sar.

On je dodao da je Iran "dramatično oslabljen", i da više nije zemlja kakva je bila pre nego što je rat počeo 28. februara, zajedničkim američko-izraelskim udarima.

Sar je dodao da režim u Iranu može da sruši samo iranski narod.

Govoreći o iranskoj blokadi Ormuskog moreuza, Sar je kazao da je blokada tog plovnog puta, kojim prolazi oko 20 odsto prometa svetske nafte, "moderno piratstvo", i da je to globalni problem.

Ministar spoljnih poslova Estonije, Margus Cakna je kazao da su članice NATO-a i Evropske unije otvorene za učešće u misiji koju predvode Sjedinjene Američke Države, za ponovno otvaranje strateškog plovnog puta, ali je rekao da Vašington prvo mora da razjasni svoje ciljeve i kakvu podršku traži.

Trampov zvaničnik obaveštajne službe podnosi ostavku zbog rata u Iranu

Visoki zvaničnik američke obaveštajne službe koga je imenovao predsednik SAD Donald Tramp iznenada je u utorak objavio da se povlači sa svoje funkcije, navodeći sumnje u rat administracije sa Iranom.

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) 17. март 2026.

Džo Kent, koji je bio direktor Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma, objavio je svoju ostavku na X, protivrečeći osnovama administracije za pokretanje rata i pozivajući Trampa da ga okonča.

"Ne mogu mirne savesti da podržim tekući rat u Iranu", napisao je između ostalog Kent: "Iran nije predstavljao neposrednu pretnju našoj naciji i jasno je da smo započeli ovaj rat zbog pritiska Izraela i njegovog moćnog američkog lobija".

Proјektil pao blizu baze u UAEu kojoj je australijska vojska

Iranski proјektil јe pogodio put blizu voјne baze u Uјedinjenim Arapskim Emiratima koјu koristi australiјska voјska, izazvavši mali požar, rekao јe australiјski premiјer Entoni Albaneze.

Požar јe izazvao manju štetu na smeštaјnom bloku i medicinskom obјektu u blizini vazduhoplovne baze Al Minhad, ali niјedan Australiјanac niјe povređen, rekao јe on.

Ovo јe drugi put da јe baza, koja je oko 30 minuta vožnje od Dubaiјa, bila meta Irana tokom skoro tri nedelje rata sa SAD i Izraelom. Iranska raketa јe pogodila bazu tokom prvog vikenda sukoba, ponovo niјe izazvala povrede.

Tel Aviv pogođen u udarima

Izraelska prestonica Tel Aviv pogođena je nakon iranskih raketnih napada.

Prema najnovijim informacijama koje prenose svetski mediji, naјmanje dve osobe su poginule u centralnom Izraelu.

Two people were killed in Ramat Gan, near Tel Aviv, following missile attacks launched from Iran.



Source: N12 pic.twitter.com/gjjp8TgSEi — Clash Report (@clashreport) 17. март 2026.

Autor: D.Bošković