UŽIVO! GORI BLISKI ISTOK: Iran se zakleo na osvetu zbog ubistva Alija Laridžanija, počeli novi udari

Rat na Bliskom istoku ušao je u 19. dan.

SAD gađale iranske raketne lokacije u blizini Ormuskog moreuza

Američka vojska saopštila je da je gađala iranske raketne lokacije duž Ormuskog moreuza snažnim bombama koje su sposobne da prodru u bunkere.

U objavi na X, Centralna komanda SAD je saopštila da su američke snage "uspešno upotrebile višestruke municije dubokog penetratora od 5.000 funti na ojačanim iranskim raketnim lokacijama" duž iranske obale moreuza.

"Iranske protivbrodske krstareće rakete na ovim lokacijama predstavljale su rizik za međunarodnu plovidbu u moreuzu", kaže američka vojska.

Hours ago, U.S. forces successfully employed multiple 5,000-pound deep penetrator munitions on hardened Iranian missile sites along Iran's coastline near the Strait of Hormuz. The Iranian anti-ship cruise missiles in these sites posed a risk to international shipping in the… — U.S. Central Command (@CENTCOM) 17. март 2026.



Efektivno zatvaranje plovnog puta od strane Irana, kroz koji se kreće oko 20% svetskih pošiljki nafte, oštro je poremetilo pomorski saobraćaj i doprinelo rastu globalnih cena nafte.

Ogromne bombe, nazvane "razbijači bunkera", koje navodno koštaju oko 288.000 dolara svaka, manje su snažne od bombi od 30.000 funti (13.600 kg) koje su SAD koristile prošle godine kada su napale tri podzemna nuklearna objekta u Iranu.

Za razliku od konvencionalnih bombi, bombe za razbijanje bunkera nisu dizajnirane da eksplodiraju u vazduhu, na zemlji ili površini mete. One su obložene teškim, kaljenim čelikom i napravljene su da prodru duboko u zemlju pre nego što detoniraju.



Izraelska vojska napala ciljeve Hezbolaha na jugu Libana

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su pokrenule niz vazdušnih napada na infrastrukturu Hezbolaha na jugu Libana.

Vojska je prethodno izdala upozorenje na evakuaciju za grad Tir na južnoj obali Libana, preneo je Tajms of Izrael.

Prema navodima izraelske vojske, napadi su usledili nakon tog upozorenja i predstavljaju odgovor na veliku raketnu baražnu vatru Hezbolaha na sever Izraela tokom prethodne noći.

"Rusija proširila razmenu obaveštajnih podataka i saradnju sa Iranom"

Rusija je proširila razmenu obaveštajnih podataka i vojnu saradnju sa Iranom, kome pomaže da gađa američke snage u regionu Bliskog istoka, rekli su za Volstrit džornal (WSJ) izvori koji su upoznati sa tom temom.

Izvori su rekli da Rusija Iranu dostavlja satelitske snimke i poboljšanu tehnologiju dronova, kako bi pomogla Teheranu da preciznije gađa američke snage u regionu.

WSJ ocenjuje da Rusija na taj način pokušava da zadrži svog najbližeg bliskoistočnog partnera, da ga podrži u borbi protiv vojne moći Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, i da produži rat koji Rusija koristi vojno i ekonomski.

Američki predsednik Donald Tramp prošle nedelje je rekao da veruje da Rusija i njen predsednik Vladimir Putin u nekoj meri pomažu Iranu.

"Izrael je već dobio rat sa Iranom"

Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar izjavio je da je ta zemlja efikasno dobila rat sa Iranom, ali da će kampanja vazdušnih udara nastaviti dok se ne postignu svi ciljevi.

Sar je, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ministrom spoljnih poslova Estonije Margusom Caknom rekao da Izrael nastoji da ukloni "egzistencijalne pretnje", prenosi Rojters.

"Već smo pobedili. Ovo je jasno za nas i za naše susede, ali ćemo nastaviti dok se misija ne završi", rekao je Sar.

On je dodao da je Iran "dramatično oslabljen", i da više nije zemlja kakva je bila pre nego što je rat počeo 28. februara, zajedničkim američko-izraelskim udarima.

Sar je dodao da režim u Iranu može da sruši samo iranski narod.

Govoreći o iranskoj blokadi Ormuskog moreuza, Sar je kazao da je blokada tog plovnog puta, kojim prolazi oko 20 odsto prometa svetske nafte, "moderno piratstvo", i da je to globalni problem.

Ministar spoljnih poslova Estonije, Margus Cakna je kazao da su članice NATO-a i Evropske unije otvorene za učešće u misiji koju predvode Sjedinjene Američke Države, za ponovno otvaranje strateškog plovnog puta, ali je rekao da Vašington prvo mora da razjasni svoje ciljeve i kakvu podršku traži.

Trampov zvaničnik obaveštajne službe podnosi ostavku zbog rata u Iranu

Visoki zvaničnik američke obaveštajne službe koga je imenovao predsednik SAD Donald Tramp iznenada je u utorak objavio da se povlači sa svoje funkcije, navodeći sumnje u rat administracije sa Iranom.

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… — Joe Kent (@joekent16jan19) 17. март 2026.

Džo Kent, koji je bio direktor Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma, objavio je svoju ostavku na X, protivrečeći osnovama administracije za pokretanje rata i pozivajući Trampa da ga okonča.

"Ne mogu mirne savesti da podržim tekući rat u Iranu", napisao je između ostalog Kent: "Iran nije predstavljao neposrednu pretnju našoj naciji i jasno je da smo započeli ovaj rat zbog pritiska Izraela i njegovog moćnog američkog lobija".

Proјektil pao blizu baze u UAEu kojoj je australijska vojska

Iranski proјektil јe pogodio put blizu voјne baze u Uјedinjenim Arapskim Emiratima koјu koristi australiјska voјska, izazvavši mali požar, rekao јe australiјski premiјer Entoni Albaneze.

Požar јe izazvao manju štetu na smeštaјnom bloku i medicinskom obјektu u blizini vazduhoplovne baze Al Minhad, ali niјedan Australiјanac niјe povređen, rekao јe on.

Ovo јe drugi put da јe baza, koja je oko 30 minuta vožnje od Dubaiјa, bila meta Irana tokom skoro tri nedelje rata sa SAD i Izraelom. Iranska raketa јe pogodila bazu tokom prvog vikenda sukoba, ponovo niјe izazvala povrede.

Tel Aviv pogođen u udarima

Izraelska prestonica Tel Aviv pogođena je nakon iranskih raketnih napada.

Prema najnovijim informacijama koje prenose svetski mediji, naјmanje dve osobe su poginule u centralnom Izraelu.

Autor: D.Bošković