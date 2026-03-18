Dok se rat u Ukrajini proteže u 2026. godinu, ruska država se suočava sa najozbiljnijim procesima dezintegracije od raspada Sovjetskog Saveza.

Prema najnovijim ekonomskim podacima, Kremlj je u potpunosti „kanibalizovao“ sopstvenu ekonomiju kako bi nastavio finansiranje ratnih dejstava, trošeći strateške rezerve i deficitarno budžetiranje do tačke gde civilni sektor i industrijski razvoj praktično prestaju da postoje. Analitičari ističu da je model „Tvrđave Rusije“ nepovratno narušen, jer su ekonomska izolacija i nagli pad prihoda od energenata doveli do toga da budžetsko opterećenje postane neodrživo za federalne subjekte.

Poseban udarac imidžu nedodirljivosti i unutrašnje stabilnosti nanet je nakon što je Rusija bila primorana da prizna da ukrajinske snage sada mogu direktno da pogađaju industrijsko jezgro u regionu Urala, koji se decenijama smatrao bezbednim utočištem ruske namenske industrije. Ovo širenje ratišta u samo srce Rusije ne samo da fizički uništava proizvodne kapacitete, već i podstiče unutrašnji skepticizam prema sposobnosti centralne vlasti da zaštiti sopstvenu teritoriju. Istovremeno, unutar same Federacije raste nepoverenje u digitalni platni sistem i nacionalnu valutu, dok se građani masovno okreću gotovini usled čestih prekida u radu interneta i blokada bankarskih kartica.

Istoričari i geopolitički eksperti, poput onih sa Harvarda čije analize prenosi United24, upozoravaju da je Putinov pokušaj očuvanja imperije zapravo postao glavni katalizator njenog uništenja. Rusija se trenutno nalazi u situaciji gde pokušava da nasilno asimiluje susedne narode kako bi ojačala svoje „slovensko jezgro“, ali takva agresivna imperijalna strategija iscrpljuje sve nacionalne resurse i produbljuje jaz između Moskve i etničkih regiona na periferiji. Stručnjaci predviđaju da bi ovaj proces mogao dovesti do kontrolisane ili haotične podele Rusije na manje nacionalne entitete, što bi pojedinim regionima omogućilo da konačno samostalno oblikuju svoje političke agende i izađu iz destruktivnog imperijalnog modela.

U martu 2026. godine, realnost na terenu pokazuje da ruska vojska, uprkos glasnim najavama, ostaje zaglavljena u pozicionom ratu bez snage za odlučujući proboj, dok vođenje rata postaje jedini način na koji režim odlaže potpunu unutrašnju imploziju. Jedini put za opstanak naroda koji čine Federaciju, prema ocenama ukrajinskih zvaničnika za suzbijanje dezinformacija, leži u napuštanju imperijalnih ambicija i modernizaciji kroz nove, održive civilizacijske modele koji bi nastali nakon neminovne dezintegracije trenutnog sistema.