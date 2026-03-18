KO ĆE ZAMENITI LARIDŽANIJA? Likvidacija vladara iz senke pokreće borbu za moć u Iranu: Jedno ime se posebno ističe

Zamena najvišeg iranskog zvaničnika za nacionalnu bezbednost Alija Laridžanija nakon što je ubijen u izraelskom napadu u utorak neće biti lak zadatak.

Mnogi analitičari su smatrali da je ovaj veteran političar najvažniji donosilac odluka u zemlji, vešt pregovarač koji bi mogao da radi sa različitim taborima unutar režima i na međunarodnom nivou.

Predsednik Irana imenuje novog savetnika za nacionalnu bezbednost

Po zakonu, iranski predsednik Masud Pezeškijan biće taj koji će imenovati sledećeg savetnika za nacionalnu bezbednost, a spekuliše se da bi uticajna ličnost režima Said Džalili mogao da preuzme tu ulogu.

Analitičari kažu da postoji velika prednost da taj posao pripadne jednom od predstavnika vrhovnog vođe u Savetu za nacionalnu bezbednost.

Džalili ranije bio savetnik za nacionalnu bezbednost

Laridžanijeva smrt ostavlja Džalilija kao verovatnu opciju – on je ranije bio savetnik za nacionalnu bezbednost, bio je glavni pregovarač za nuklearna pitanja i trenutni je član Saveta za rasuđivanje svrsishodnosti.

„Džalili je tvrdokorni pristalica, vođa najglasnijeg antizapadnog i ekstremističkog dela režima“, rekao je iranski analitičar i autor Araš Azizi, koji je takođe predavač i istoričar na Univerzitetu Jejl.

„Njegov dolazak na poziciju bi istakao oštar pomak ka tvrdolinijašima, jer se Laridžani smatrao mnogo centrističnijom i pragmatičnijom figurom.“

Džalili, međutim, može biti manje vešt u radu unutar različitih delova sistema nego što je to bio Laridžani.

„Njegova krutost i ekstremizam mogli bi postati ranjivost za režim i smanjiti njegovu sposobnost da manevriše u teškoj situaciji u kojoj se nalazi“, rekao je Azizi.

Elitna Revolucionarna garda „danas drži veliki deo stvarne moći u Iranu“ i stoga bi mogla želeti nekoga sa „više vojnog iskustva koji bi mogao biti pogodniji za trenutni trenutak“, dodao je Azizi.

Ko god bude izabran za Laridžanijevu zamenu imaće glavnu ulogu u eventualnim pregovorima o okončanju rata.

„Pošto je Savet za nacionalnu bezbednost sada glavno središte moći u Iranu, ko će zameniti Laridžanija u savetu oblikovaće ravnotežu snaga režima i uticati na njegov stav prema SAD i Izraelu u eventualnim pregovorima“, rekao je Azizi.

Nakon Laridžanijeve smrti, Džalili je objavio poruku u kojoj je rekao: „Ove akcije neće spasiti slabog neprijatelja iz močvare u kojoj je zarobljen; umesto toga, ubrzaće tok njegovog poraza i poniženja“, objavila je državna novinska agencija Tasnim.

Posledice Laridžanijeve smrti

Laridžanijeva smrt u izraelskom vazdušnom napadu lišiće iransko rukovodstvo jednog od njegovih najpronicljivijih i najmoćnijih glasova i mogla bi otežati pregovore o okončanju rata, kažu analitičari.

Za mnoge posmatrače, postao je de fakto lider Irana, posebno nakon smrti vrhovnog vođe Alija Hamneija.

On je bio „pravi insajder koji je proveo decenije u centru sistema, što mu je dalo kredibilitet u različitim delovima elite“, prema rečima Hamidreze Azizija.

„Islamska Republika je stvorena da preživi gubitak pojedinaca, ali ličnosti sa tako raznolikim iskustvom nije lako zameniti.“

Izraelski udari ubili su mnoge iskusne iranske komandante i bezbednosne zvaničnike, ali gubitak Laridžanija, šefa Saveta za nacionalnu bezbednost, je drugačijeg reda.

Iako ranije možda nije bio meta, nakon što je preuzeo ključnu ulogu u napadima i strateškom planiranju, Izrael ga je početkom februara stavio u fokus.

Autor: Iva Besarabić