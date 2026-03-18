Vatikan uputio apel Trampu i Izraelu: Hitno zaustaviti rat u Iranu i poštedeti Liban

Najviši diplomata Vatikana pozvao je američkog predsednika Donalda Trampa i vlasti u Izraelu da što pre okončaju sukob u Iranu, upozorivši da je opasnost od totalne eskalacije „odmah iza ugla“.

„Ostavite Liban na miru“

Kardinal Pjetro Parolin, državni sekretar Svete stolice, izjavio je u sredu u Rimu da bi njegova poruka predsedniku Trampu bila jasna: prekid sukoba u najkraćem mogućem roku. Parolin je posebno naglasio potrebu da se Liban izuzme iz ratnih dejstava, apelujući na sve strane da se vrate diplomatiji i dijalogu.

„Stvarna opasnost od širenja sukoba je velika. Moja poruka je upućena i Izraelcima – problemi se moraju rešavati razgovorom, a ne silom“, poručio je Parolin tokom predstavljanja knjige u donjem domu italijanskog parlamenta.

Papa Franja: Rat nije video igrica

Ovaj istup drugog čoveka Vatikana nadovezuje se na raniji apel pape Franje za hitan prekid vatre. Papa je tom prilikom uputio i kritiku medijima, pozvavši novinare da ne postaju „glasnogovornici moćnika“ i da izveštavanje o ratu ne pretvaraju u „video igricu“, već da zadrže fokus na ljudskim patnjama.

Dok se situacija na Bliskom istoku dodatno komplikuje, Vatikan nastoji da zadrži ulogu neutralnog posrednika, insistirajući na tome da vojni odgovori samo produbljuju krizu koja preti da zahvati ceo region.

Autor: D.S.