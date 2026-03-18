TELO MUŠKARCA PRONAĐENO U KANTI ZA SMEĆE: Porodica u šoku - Bio je brižan i pun ljubavi...

Tri osobe su optužene za ubistvo 37-godišnjeg Tomasa Nivena, čije je telo pronađeno u kanti za smeće u Kešovom parku u Koventriju prošlog petka, piše Skaj njuz.

Policija Vest Midlendsa je u sredu uveče objavila da su 45-godišnja Tami Stardi, 21-godišnji Kamron Stardi i 37-godišnji Šejn Turkington optuženi za ubistvo Nivena.

Sva trojica osumnjičenih, svi iz Koventrija, zadržani su u pritvoru i pojaviće se pred Prekršajnim sudom u Koventriju u četvrtak ujutru.

Porodica preminulog je u saopštenju navela da su u šoku i potreseni njegovom smrću.

- Bio je stub podrške svima nama. Bio je brižan i pun ljubavi, voleo je celu svoju porodicu i bio je od velike pomoći životinjama, svojim nećacima i nećakinjama - navodi se u saopštenju porodice.

Policija je pozvala sve građane koji raspolažu sa informacijama koje bi mogle pomoći u istrazi, da se jave.

