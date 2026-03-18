Dron ispustio paket sa noževima, mobilnim telefonom i fantomkama: Haos u zatvoru Marsi

Zvaničnici zatvora Marsi na severu države Njujork saopštili su danas da je otkriven dron koji je leteo iznad zatvorskog kompleksa i između dve spavaonice ispustio paket sa noževima, mobilnim telefonom, fantomkama i za sada nepoznatom zelenom supstancom.

Paket je pronašlo zatvorsko obezbeđenje u subotu oko 1 sat posle ponoći po lokalnom vremenu, prenosi AP.

Dva noža sa dve oštrice bila su dugačka 20 centimetara, a u paketu je bilo više od jedne funte (oko 530 grama) neidentifikovane zelene supstance umotane u providnu plastiku i balone.

Paket je takođe sadržao pet komada papira zasićenih opojnim supstancama, punjače i dodatke za dve mašine za šišanje, navodi se u saopštenju.

Korišćenje dronova za švercovanje nedozvoljenih predmeta i psihoaktivnih supstanci nije neuobičajeno.

Načelnik odeljenja za izvršenje zatvorskih sankcija Njujorka Danijel Martušelo rekao je da je reč o neposrednoj pretnji državnom sistemu za izvršenje zatvorskih sankcija i pozvao je državno zakonodavstvo da se pozabavi ilegalnom upotrebom dronova.

Autor: Marija Radić