(UŽIVO) GORI BLISKI ISTOK Jezivi snimci eksplozije u Rijadu, Iran preti eskalacijom! Srbija donela hitne mere

Rat na Bliskom istoku ušao je u 20. dan

Italija odobrila smanjenje cena goriva

Italijanska vlada je odobrila uredbu kojom će se cene goriva smanjiti na 20 dana kako bi se pomoglo potrošačima pogođenim naglim rastom cena izazvanim ratom na Bliskom istoku.

Uredbu, kojom se smanjuju akcize, usvojio je kabinet u sredu i trebalo bi da znači smanjenje cena dizela i benzina na pumpama za oko 25 centi po litru. Paket mera takođe uključuje poreske olakšice za vozače kamiona.

Najavljujući meru, zamenik premijera Mateo Salvini rekao je da će to značiti da Italijani plaćaju manje nego oni u Španiji, Nemačkoj i Francuskoj. Očekuje se da će mera koštati vladu oko milijardu evra i predstavlja privremenu meru koja bi mogla biti produžena, u zavisnosti od situacije.

Ova mera dolazi uoči važnog i žestoko osporavanog referenduma u ​​Italiji ovog vikenda o ustavnoj reformi - promenama pravosuđa - koji je postao veliki politički test za premijerku Đorđu Meloni.

Nagli rast cena goriva i zabrinutost zbog troškova života rizikuju da umanje podršku njoj - i reformi koju je učinila ključnim pitanjem za svoju koaliciju.

Sirene u Bahreinu

Sirene za vazdušnu opasnost upravo su se oglasile u Bahreinu, a građani su pozvani da odmah potraže sklonište.

Jezivi snimci eksplozije u Rijadu

Društvenim mrežama kruži snimak, na kojem se navodno vidi eksplozija izazvana iranskim napadom na postrojenje naftnog giganta Saudi Aramco u Rijadu.

Na snimku se vidi raketa kako pada na horizontu, a potom se vidi džinovska "lopta" plamena se diže ka nebu, a onda i druga eksplozija.

"Procenjujemo štetu u Kataru"

Energetska kompanija Shell PLC saopštila je da procenjuje štetu nakon što je Iran pokrenuo napade na Katar.

Shell PLC navodi da se ispituje šteta na postrojenju za pretvaranje gasa u tečnost u Ras Lafanu.

"Trenutno procenjujemo svaku potencijalnu štetu na Perl GTL-u i sarađujemo sa Katar Enerdži i nadležnim vlastima kako bismo razumeli štetu na širim objektima industrijskog grada Ras Lafan", navodi se u saopštenju.

"Ferari" privremeno obustavio isporuke na Bliski istok

Italijanski proizvođač luksuznih sportskih automobila "Ferari" saopštio je danas da je privremeno obustavio isporuke na Bliski istok zbog rata u regionu.

Kompanija je navela da pažljivo prati razvoj situacije i moguće posledice po svoje poslovanje, preneo je Reuters.

"Pažljivo pratimo dešavanja na Bliskom istoku i potencijalne implikacije po naše poslovanje. U ovoj fazi smo privremeno obustavili isporuke u tom području", navedeno je u saopštenju.

"Ferari" je dodao da je manji broj isporuka ipak realizovan avionskim transportom.

Tramp spreman da ide "korak dalje"?

Trampova administracija razmatra raspoređivanje hiljada američkih vojnika kako bi pojačala svoje operacije na Bliskom istoku, prenosi Reuters reči neimenovanog američkog zvaničnika i izjave još tri osobe upoznate sa situacijom.

Raspoređivanje bi moglo da pruži Trampu dodatne opcije dok razmatra proširenje američkih operacija. Te opcije uključuju obezbeđivanje bezbednog prolaza za tankere sa naftom kroz Ormuski moreuz, misija koja bi se prvenstveno ostvarila vazdušnim i pomorskim snagama, rekli su izvori.

Ali obezbeđivanje moreuza moglo bi da znači i raspoređivanje američkih trupa na iransku obalu, rekla su četiri izvora, uključujući dva američka zvaničnika.

Trampova administracija je takođe razmatrala opcije slanja kopnenih snaga na iransko ostrvo Harg, čvorište za 90% iranskog izvoza nafte, rekli su tri osobe upoznate sa situacijom i tri američka zvaničnika.

Jedan od zvaničnika je rekao da bi takva operacija bila veoma rizična. Iran ima mogućnost da dođe do ostrva raketama i dronovima.

Bilo kakva upotreba američkih kopnenih trupa - čak i za ograničenu misiju - mogla bi predstavljati značajan politički rizik za Trampa, s obzirom na nisku podršku američke javnosti kampanji u Iranu i Trampova predizborna obećanja da će izbeći uplitanje SAD u nove sukobe na Bliskom istoku.

Sirene u Emiratima

Vlasti Emirata izdale su upozorenje usled novog vazdušnog napada na njihovu teritoriju.

Kako se navodi, vazduhoplovne snage presreću iranske rakete i dronove.

Ključna čvorišta zatvorena, desetine hiljade putnika blokirano: Aviosaobraćaj u rasulu

Globalni aviosaobraćaj i dalje je ozbiljno poremećen zbog rata u Iranu, koji je doveo do zatvaranja ključnih čvorišta na Bliskom istoku, uključujući Dubai, Dohu i Abu Dabi, ostavljajući više desetina hiljada putnika blokiranim.

Iran preti haosom

Iranska vojska preti "potpunim uništenjem" energetske infrastrukture ako iranski objekti ponovo budu napadnuti.

"Izraelski napad na iransko gasno polje Južni Pars bio je teška greška", rekao je portparol zajedničke komande iranskog generalštaba.

Dodao je da "sledeći napadi na vašu energetsku infrastrukturu i infrastrukturu vaših saveznika neće prestati do potpunog uništenja" ako iranski energetski objekti ponovo budu meta.

"Naš odgovor će biti mnogo oštriji od sinoćnjih napada", dodao je.

Iran je sinoć napao ključni energetski objekat u susednom Kataru, a jutros je ciljao i UAE, kao i Kuvajt i Saudijsku Arabiju, kao odmazdu za izraelski napad na njegova gasna polja.

UAE opet meta napada

Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštile su da su danas, 19. marta, presrele sedam balističkih raketa i 15 dronova lansiranih iz Irana ka njihovoj teritoriji.

Kako navode, od početka sukoba ispaljene su 334 balističke rakete, 15 krstarećih raketa i lansirano je 1714 dronova ka UAE.

Arakči: Obični Amerikanci će snositi teret rata

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je da će, kako tvrdi, američko-izraelski napadi na Iran imati velike posledice po ekonomiju Sjedinjenih Američkih Država, navodeći da bi troškovi rata mogli da dostignu više stotina milijardi američkih dolara.

On je dodao da će "obični Amerikanci snositi teret", za šta je optužio izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i njegove saveznike u američkom Kongresu, prenosi iranska televizija Press TV.

Arakči je u objavi na mreži Iks reagovao na pisanje lista Vašington post, koji je naveo da američko Ministarstvo odbrane traži više od 200 milijardi dolara dodatnog budžeta za vojne operacije protiv Irana.

Iranski ministar ocenio je da je taj iznos "samo vrh ledenog brega", s obzirom na to da rat ulazi u četvrtu nedelju, uprkos očekivanjima da će kratko trajati.

Prema navodima Vašington posta, pozivajući se na neimenovane izvore, zahtev Pentagona odnosi se na povećanje proizvodnje naoružanja koje je uništeno ili potrošeno tokom sukoba.

Preliminarne procene ukazuju da je u prvih šest dana rata potrošeno oko 11,3 milijarde dolara, dok je samo u prva dva dana utrošena municija vredna više od 5,6 milijardi dolara.

Oman osudio napade na energetska postrojenja u Zalivu

Oman je osudio napade Irana na energetska postrojenja u Kataru, UAE i Saudijskoj Arabiji, prema državnoj novinskoj agenciji zemlje.

"Oman potvrđuje imperativ poštovanja međunarodnih zakona i normi, uzdržavajući se od napada na civilne objekte i globalne zalihe energije", piše u objavi na X.

Ovo dolazi nakon što je Iran u sredu napao katarski energetski kompleks Ras Lafan. Gasno postrojenje Habšan i polje Bab u UAE takođe su bili primorani da se zatvore, dok je Saudijska Arabija izvestila o sprečavanju napada na istoku zemlje i u glavnom gradu Rijadu.

Šef Arapske lige osudio iranske napade na energetska postrojenja

Generalni sekretar Arapske lige Ahmed Abul Geit osudio je ono što je opisao kao "flagrantan iranski napad" na veliko gasno postrojenje u industrijskom gradu Ras Lafan u Kataru.

Takođe je osudio iranske napade u sredu na Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate i upozorio u saopštenju na opasnu eskalaciju izazvanu ciljanjem naftnih i gasnih postrojenja u Zalivu.

Šef Arapske lige ponovio je punu podršku zemljama Zaliva u "svim merama koje preduzimaju da se suprotstave ovim zlonamernim iranskim napadima i njihovom pravu da zaštite bezbednost svojih građana i integritet svojih postrojenja".

Sirene odjekuju širom Izraela

Izrael je, drugi put za sat vremena, upozorio na nadolazeći napad iz Irana.

Ovo je osma salva raketa lansirana na Izrael danas, u jednom od najintenzivnijih dana iranske vatre na zemlju.

Vlada Srbije donela hitne mere

Vlada Republike Srbije donela je odluku da produži zabranu izvoza nafte i naftnih derivata za pogon motora do 2. aprila 2026.godine.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić sazvao je danas hitan sastanak sa nadležnim ministarstvima i institucijama oko sagledavanja situacije na tržistu goriva i stanja rezervi u zemlji...

Vučić sazvao hitan sastanak

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas će održati sastanak sa nadležnim ministarstvima i institucijama oko sagledavanja situacije na tržistu goriva, stanja rezervi.

Podsetimo, na svetskom tržištu vlada prava drama usled abnormalnog skoka cena nafte, koje su po barelu porasle na 112 dolara, nakon što su iranski mediji izvestili o vazdušnom napadu koji je pogodio postrojenje na najvećem svetskom nalazištu prirodnog gasa.

Napad dronom na rafineriju nafte u Kuvajtu izazvao požar

Kuvajt je u četvrtak saopštio da je napad dronom izazvao požar u rafineriji nafte u maloj, naftom bogatoj zemlji.

Navodi se da je napad dronom izazvao požar u rafineriji Mina Al-Ahmadi, ali da nije bilo povređenih.

Rafinerija je jedna od najvećih na Bliskom istoku, sa kapacitetom proizvodnje nafte od 730.000 barela dnevno.

Arapske zemlje osudile "namerne napade" Irana u zajedničkom saopštenju

Arapske zemlje su izdale zajedničko saopštenje kao odgovor na iranske napade, nakon sastanka ministara spoljnih poslova u Rijadu u sredu.

Među predstavnicima su bili predstavnici Bahreina, Kuvajta, Libana, Katara, Saudijske Arabije, UAE i drugih zemalja u regionu.

U svom saopštenju, oni osuđuju "namerne napade" Irana, za koje kažu da su usmereni na stambena područja, civilnu infrastrukturu i diplomatske prostorije. Oni se ne mogu opravdati "ni pod kakvim izgovorom", kažu oni.

Takođe ističu svoje pravo na samoodbranu u skladu sa članom 51 UN.

Njihovo saopštenje poziva Iran da "odmah obustavi svoje napade" i poštuje međunarodno pravo i "principe dobrosusedstva", i da se uzdrži od "mera ili pretnji" usmerenih na zatvaranje Ormuskog moreuza.

Takođe su osudili napade Izraela na Liban i ono što nazivaju njegovom "ekspanzionističkom politikom u regionu".

Iran pogubio trojicu demonstranata

Iran je pogubio trojicu muškaraca osuđenih za ubistvo dvojice policajaca tokom nemira koji su izbili za vreme januarskih protesta, preneli su jutros državni mediji.

Iransko pravosuđe je saopštilo da je kazne potvrdio Vrhovni sud.

Arakči kritikovao Makrona: Nije se oglasio kad je Iran napadnut,ali brine zbog odmazde

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči kritikovao je stavove francuskog predsednika Emanuela Makrona koji se nije oglasio kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael započele napad na Iran, ali je iskazao, kako navodi, "zabrinutost" kada je Teheran odgovorio.

"Emanuel Makron nije izgovorio nijednu reč kojom bi osudio zajednički izraelsko-američki rat protiv Irana", napisao je Arakčina svom nalogu na mreži X, prenosi agencija Tasnim.

On je istakao da je Makron ćutao i kada je Izrael digao u vazduh rezervoare za gorivo u Teheranu, izlažući milione ljudi toksičnim supstancama.

"Njegovo 'izražavanje zabrinutosti' nije usledilo ni nakon izraelskog napada na naša gasna postrojenja, već nakon naše odmazde. To je žalosno!", zaključio je Arakči.

Stigla dosad najoštrija reakcija nakon iranskog bombardovanja Zaliva

Saudijska Arabija zadržava pravo da vojno deluje protiv Irana, a svako poverenje u odnosu s Teheranom je narušeno, rekao je saudijski ministar spoljnih poslova rano u četvrtak, nakon što je Rijad bio meta iranskih balističkih projektila.

Iran je u sredu optužio Izrael da je napao njegova postrojenja u ogromnom plinskom polju Južni Pars, u velikoj eskalaciji američko-izraelskog rata koji je doveo do naglog porasta cena nafte, te je uzvratio obećanjem napada na naftne i gasne ciljeve širom Zaliva, ispaljujući projektile na Katar i Saudijsku Arabiju.

Uzbuna na nebu: Dronovi primećeni iznad baze u kojoj žive Rubio i Hegset

Neidentifikovani dronovi primećeni su iznad američke vojne baze Fort Lesli DŽ. Makner, u kojoj žive američki državni sekretar Marko Rubio i ministar odbrane Pit Hegset, što je izazvalo pojačane bezbednosne mere, saopštili su američki zvaničnici upoznati sa situacijom, objavio je list "Vašington post".

Dronovi su primećeni poslednjih deset dana što je dovelo do sastanka u Beloj kući kako bi se razmotrile moguće reakcije.

Porasla cena nafte!

Cene nafte porasle su na 112 dolara po barelu nakon što su iranski mediji izvestili o vazdušnom napadu koji je pogodio postrojenje na najvećem svetskom nalazištu prirodnog gasa.

Referentna cena sirove nafte marke Brent dostigla je 112 dolara po barelu rano jutroa u Aziji, što je za više od 5 odsto od cena u utorak, prenosi BBC.

Mediji: Britanski vojni tim poslat oko Ormuskog moreuza

Tim britanskih vojnih stručnjaka poslat je u Centralnu komandu Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) koja rukovodi američkim vojnim operacijama na Bliskom istoku, kako bi zajedno radili na ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, javljaju britanski mediji.

Izvori iz resora odbrane naglasili su, međutim, da je situacija u Ormuskom moreuzu toliko opasna da ne bi mnogo zemalja bilo spremno da postavi ratne brodove usred te pretnje u ovom trenutku, navodi Independent.

Podsekretar za oružane snage u britanskom ministarstvu odbrane Alister Karns podsetio je da je 1987. godine u sličnoj situaciji, bilo potrebno 30 ratnih brodova za vojnu pratnju kroz Ormuski moreuz. Istakao je da je situacija sada još složenija, s obzirom na to da iranski arsenal uključuje brze čamce, različite vrste mina, balističke rakete i bespilotne letelice u vazduhu, na moru i ispod talasa.

Britanski ministar odbrane Džon Hili razgovarao je u sredu o situaciji sa kolegama iz Francuske, Nemačke, Italije i Poljske.

Od početka tekuće krize na Bliskom istoku piloti britanske Kraljevske mornarice i RAF-a leteli su 650 sati u vojnim operacijama, a britanske snage su oborile više od 40 dronova.

Džonson: Američka operacija u Iranu blizu završetka

Predsednik Predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država Majk Džonson izjavio je da će se misija Sjedinjenih Američkih Država u Iranu uskoro završiti, prenosi CNN.

Upitan koliko dugo će trajati sukob, on je ponovio stav ameirčkog predsednika Donalda Trampa da će to biti uskoro.

- To je rekao i glavnokomandujući. Već smo nekoliko nedelja u tome. Mislim da misija samo što nije završena i verujem da će ubrzo biti gotova - rekao je on.

Na pitanje novinara koliko vladu SAD košta rat sa Iranom, Džonson je rekao da se to ne može u ovom trenutku izračunati jer rat još traje.

Istakao je da su iranski udari koji su doveli do zatvaranja Ormuskog moreuza iskomplikovali projekcije o okončanju rata.

- Stvar sa Ormuskim moreuzom malo odugovlači - smatra Džonson.

Autor: D.Bošković