(UŽIVO) HAOS NA BLISKOM ISTOKU Tramp preti dizanjem u vazduh gasnog polja nakon bombardovanja rafinerije u Kataru; Vučić sazvao HITAN SASTANAK

Rat na Bliskom istoku ušao je u 20. dan

Vučić sazvao hitan sastanak

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas će održati sastanak sa nadležnim ministarstvima i institucijama oko sagledavanja situacije na tržistu goriva, stanja rezervi.

Podsetimo, na svetskom tržištu vlada prava drama usled abnormalnog skoka cena nafte, koje su po barelu porasle na 112 dolara, nakon što su iranski mediji izvestili o vazdušnom napadu koji je pogodio postrojenje na najvećem svetskom nalazištu prirodnog gasa.

Napad dronom na rafineriju nafte u Kuvajtu izazvao požar

Kuvajt je u četvrtak saopštio da je napad dronom izazvao požar u rafineriji nafte u maloj, naftom bogatoj zemlji.

Navodi se da je napad dronom izazvao požar u rafineriji Mina Al-Ahmadi, ali da nije bilo povređenih.

Rafinerija je jedna od najvećih na Bliskom istoku, sa kapacitetom proizvodnje nafte od 730.000 barela dnevno.

Arapske zemlje osudile "namerne napade" Irana u zajedničkom saopštenju

Arapske zemlje su izdale zajedničko saopštenje kao odgovor na iranske napade, nakon sastanka ministara spoljnih poslova u Rijadu u sredu.

Među predstavnicima su bili predstavnici Bahreina, Kuvajta, Libana, Katara, Saudijske Arabije, UAE i drugih zemalja u regionu.

U svom saopštenju, oni osuđuju "namerne napade" Irana, za koje kažu da su usmereni na stambena područja, civilnu infrastrukturu i diplomatske prostorije. Oni se ne mogu opravdati "ni pod kakvim izgovorom", kažu oni.

Takođe ističu svoje pravo na samoodbranu u skladu sa članom 51 UN.

Njihovo saopštenje poziva Iran da "odmah obustavi svoje napade" i poštuje međunarodno pravo i "principe dobrosusedstva", i da se uzdrži od "mera ili pretnji" usmerenih na zatvaranje Ormuskog moreuza.

Takođe su osudili napade Izraela na Liban i ono što nazivaju njegovom "ekspanzionističkom politikom u regionu".

Iran pogubio trojicu demonstranata

Iran je pogubio trojicu muškaraca osuđenih za ubistvo dvojice policajaca tokom nemira koji su izbili za vreme januarskih protesta, preneli su jutros državni mediji.

Iransko pravosuđe je saopštilo da je kazne potvrdio Vrhovni sud.

Arakči kritikovao Makrona: Nije se oglasio kad je Iran napadnut,ali brine zbog odmazde

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči kritikovao je stavove francuskog predsednika Emanuela Makrona koji se nije oglasio kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael započele napad na Iran, ali je iskazao, kako navodi, "zabrinutost" kada je Teheran odgovorio.

"Emanuel Makron nije izgovorio nijednu reč kojom bi osudio zajednički izraelsko-američki rat protiv Irana", napisao je Arakčina svom nalogu na mreži X, prenosi agencija Tasnim.

On je istakao da je Makron ćutao i kada je Izrael digao u vazduh rezervoare za gorivo u Teheranu, izlažući milione ljudi toksičnim supstancama.

"Njegovo 'izražavanje zabrinutosti' nije usledilo ni nakon izraelskog napada na naša gasna postrojenja, već nakon naše odmazde. To je žalosno!", zaključio je Arakči.

Stigla dosad najoštrija reakcija nakon iranskog bombardovanja Zaliva

Saudijska Arabija zadržava pravo da vojno deluje protiv Irana, a svako poverenje u odnosu s Teheranom je narušeno, rekao je saudijski ministar spoljnih poslova rano u četvrtak, nakon što je Rijad bio meta iranskih balističkih projektila.

Iran je u sredu optužio Izrael da je napao njegova postrojenja u ogromnom plinskom polju Južni Pars, u velikoj eskalaciji američko-izraelskog rata koji je doveo do naglog porasta cena nafte, te je uzvratio obećanjem napada na naftne i gasne ciljeve širom Zaliva, ispaljujući projektile na Katar i Saudijsku Arabiju.

Uzbuna na nebu: Dronovi primećeni iznad baze u kojoj žive Rubio i Hegset

Neidentifikovani dronovi primećeni su iznad američke vojne baze Fort Lesli DŽ. Makner, u kojoj žive američki državni sekretar Marko Rubio i ministar odbrane Pit Hegset, što je izazvalo pojačane bezbednosne mere, saopštili su američki zvaničnici upoznati sa situacijom, objavio je list "Vašington post".

Dronovi su primećeni poslednjih deset dana što je dovelo do sastanka u Beloj kući kako bi se razmotrile moguće reakcije.

Porasla cena nafte!

Cene nafte porasle su na 112 dolara po barelu nakon što su iranski mediji izvestili o vazdušnom napadu koji je pogodio postrojenje na najvećem svetskom nalazištu prirodnog gasa.

Referentna cena sirove nafte marke Brent dostigla je 112 dolara po barelu rano jutroa u Aziji, što je za više od 5 odsto od cena u utorak, prenosi BBC.

Mediji: Britanski vojni tim poslat oko Ormuskog moreuza

Tim britanskih vojnih stručnjaka poslat je u Centralnu komandu Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) koja rukovodi američkim vojnim operacijama na Bliskom istoku, kako bi zajedno radili na ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, javljaju britanski mediji.

Izvori iz resora odbrane naglasili su, međutim, da je situacija u Ormuskom moreuzu toliko opasna da ne bi mnogo zemalja bilo spremno da postavi ratne brodove usred te pretnje u ovom trenutku, navodi Independent.

Podsekretar za oružane snage u britanskom ministarstvu odbrane Alister Karns podsetio je da je 1987. godine u sličnoj situaciji, bilo potrebno 30 ratnih brodova za vojnu pratnju kroz Ormuski moreuz. Istakao je da je situacija sada još složenija, s obzirom na to da iranski arsenal uključuje brze čamce, različite vrste mina, balističke rakete i bespilotne letelice u vazduhu, na moru i ispod talasa.

Britanski ministar odbrane Džon Hili razgovarao je u sredu o situaciji sa kolegama iz Francuske, Nemačke, Italije i Poljske.

Od početka tekuće krize na Bliskom istoku piloti britanske Kraljevske mornarice i RAF-a leteli su 650 sati u vojnim operacijama, a britanske snage su oborile više od 40 dronova.

Džonson: Američka operacija u Iranu blizu završetka

Predsednik Predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država Majk Džonson izjavio je da će se misija Sjedinjenih Američkih Država u Iranu uskoro završiti, prenosi CNN.

Upitan koliko dugo će trajati sukob, on je ponovio stav ameirčkog predsednika Donalda Trampa da će to biti uskoro.

- To je rekao i glavnokomandujući. Već smo nekoliko nedelja u tome. Mislim da misija samo što nije završena i verujem da će ubrzo biti gotova - rekao je on.

Na pitanje novinara koliko vladu SAD košta rat sa Iranom, Džonson je rekao da se to ne može u ovom trenutku izračunati jer rat još traje.

Istakao je da su iranski udari koji su doveli do zatvaranja Ormuskog moreuza iskomplikovali projekcije o okončanju rata.

- Stvar sa Ormuskim moreuzom malo odugovlači - smatra Džonson.

Autor: D.Bošković