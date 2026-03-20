UŽIVO! HAOS NA BLISKOM ISTOKU: Ubijen Ali Mohamed Naini, oglasio se Modžtaba Hamnei, pogođena rafinerija u Kuvajtu

Rat na Bliskom istoku ušao je u 21. dan.

Izraelski rezervista optužen za špijunažu za Iran

Izraelski rezervista, koji je upravljao protivvazdušnim sistemom Gvozdena kupola, uhapšen je zbog sumnje da je špijunirao za Iran i obavljao druge aktivnosti vezane za bezbednost u ime Islamske Republike, saopštile su vlasti.

Osumnjičeni je imenovan kao Raz Koen, 26-godišnji stanovnik Jerusalima.

U saopštenju policije i Šin Beta navodi se da je Koen mesecima bio u kontaktu sa iranskim agentima i da je za njih obavljao nekoliko misija, uključujući prenos osetljivih informacija u zamenu za novac.

Ubijen portparol IRGC

Portparol paravojne Iranske revolucionarne garde ubijen je u vazdušnom napadu rano ujutru u petak, javila je iranska državna televizija.

Pre smrti, general Ali Mohamed Naeini izdao je saopštenje u kojem insistira da je Teheran i dalje u stanju da proizvodi rakete uprkos napadima Izraela i Sjedinjenih Država (pogledajte post u 7:51 časova).

Oglasio se Modžtaba Hamnei

Novi vrhovni vođa Irana, ajatolah Modžtaba Hamnei, pozvao je u petak da se neprijateljima njegove nacije oduzme "bezbednost", što je njegova najnovija poruka javnosti.

Hamnei je to rekao u saopštenju izdatom u njegovo ime predsedniku Masudu Pezeškijanu nakon što je Izrael ubio ministra obaveštajne službe Esmaila Hatiba.

Hamnei nije viđen otkako je imenovan za vrhovnog vođu, nasledivši svog oca, 86-godišnjeg vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen u izraelskom vazdušnom napadu prvog dana rata 28. februara.

Sve je više komentara američkih i izraelskih zvaničnika da je Modžtaba Hamnei povređen u ratu.

Iran odgovorio Netanjahuu

Portparol iranske paravojne Revolucionarne garde insistirao je u petak da Teheran i dalje proizvodi rakete, pokušavajući da oprovergne tvrdnju izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da "Iran to više ne može".

Pozivajući se na to kako iranske škole smatraju ocenu 20 savršenom ocenom, general Ali Mohamed Naeini je rekao: "Naša ocena u raketnoj industriji je 20 i nema zabrinutosti u tom pogledu jer proizvodimo rakete čak i tokom ratnih uslova, što je neverovatno, i nema posebnog problema sa gomilanjem zaliha".

Naeini je takođe rekao da će rat trajati.

"Ovi ljudi očekuju da će se rat nastaviti dok se neprijatelj potpuno ne iscrpi. Ovaj rat mora da se završi kada se senka rata skine sa zemlje", rekao je general.

FBI zaplenio veb stranice hakerske grupe iz Irana

FBI je zaplenio četiri domena veb stranica hakerske grupe sa sedištem u Iranu koja je preuzela odgovornost za sajber napad na kompaniju sa sedištem u SAD.

Ministarstvo pravde SAD saopštilo je da je zaplena deo "kontinuiranog napora da se ometaju hakerske i transnacionalne represivne šeme koje sprovodi Ministarstvo obaveštajnih poslova i bezbednosti Islamske Republike Iran (MOIS)".

Zapleneni domeni su korišćeni za pozivanje na ubijanje novinara, režimskih disidenata i izraelskog naroda, prema Ministarstvu pravde.

- Iran je mislio da može da se sakrije iza lažnih veb stranica i pretnji sa tastature kako bi terorisao Amerikance i ućutkao disidente. Uništili smo četiri stuba njihove operacije i nismo završili. Ovaj FBI će pronaći svakog aktera koji stoji iza ovih kukavičkih pretnji smrću i sajber napada i usmeriće punu snagu američkih organa za sprovođenje zakona na njih - rekao je direktor FBI-ja Kaš Patel.

Gori rafinerija u Kuvajtu

Kuvajtska državna naftna kompanija KPC saopštila je da je rafinerija Mina Al-Ahmadi pogođena višestrukim napadima dronova rano jutros, što je izazvalo požar u nekim jedinicama.

Prema prvim informacijama, nema žrtava.

Vatrogasci su odmah reagovali, a nekoliko jedinica je zatvoreno kao mera predostrožnosti kako bi se osigurala bezbednost radnika.

HRANA: Broj žrtava u Iranu premašio 3.100

Više od 3.000 ljudi u Iranu je ubijeno od početka rata, prema podacima američke novinske agencije za ljudska prava (HRANA).

Tvrdi se da je od 28. februara broj žrtava dostigao 3.186. Od ukupnog broja, 1.394 su civilne žrtve - uključujući najmanje 210 dece - dok je 1.153 vojnih žrtava, a 639 je neklasifikovano.

Ranije je novinska agencija Islamske Republike, pozivajući se na Iransko društvo Crvenog polumeseca, saopštila da je više od 18.000 civila povređeno i stotine dece ubijeno u američko-izraelskim napadima na Iran.

UAE tvrde da su razbile "terorističku mrežu" povezanu sa Hezbolahom i Iranom

Aparat državne bezbednosti UAE (SSA) saopštio je da je razbio "terorističku mrežu koju finansiraju i kojom upravljaju libanski Hezbolah i Iran" i uhapsio njene članove, prema zvaničnoj novinskoj agenciji WAM.

Navodi se da je SSA optužila mrežu da "deluje pod fiktivnim komercijalnim pokrićem" u pokušaju da se "infiltrira u nacionalnu ekonomiju i sprovede spoljne šeme koje ugrožavaju finansijsku stabilnost zemlje".

Ciljevi grupe bili su pranje novca, finansiranje terorizma i ugrožavanje nacionalne bezbednosti, prema SSA.

Autor: D.Bošković