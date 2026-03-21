SAD i NATO se POVLAČE iz Iraka! Strah za živote vojnika

Najmanje četiri drona napala su američku bazu Viktori u Iraku, a tokom noći i u ranim jutarnjim satima odjeknuo je niz snažnih eksplozija. Za sada nema zvaničnih izveštaja o eventualnim žrtvama.

Prema dostupnim informacijama, jedan dron je udario u zadnji ulaz baze i izazvao požar. Navodno se drugi dron srušio unutar kompleksa, a treći je ispalio raketnu granatu u onome što se smatra značajnom eskalacijom.

Dronovi su navodno lansirani iz oblasti Abu Graib i Dora, što izaziva nove bezbednosne probleme u blizini Bagdada.

Sukob se širi van prestonice

Napadi na američke snage ne dešavaju se samo u blizini Bagdada, već su zabeleženi i na severu Iraka i u Erbilu.

#BREAKING: The U.S. Victoria Base in Baghdad, Iraq, was struck by multiple drones. pic.twitter.com/OT6eUO9iHT — Insider (World News) (@InsiderWN) 20. март 2026.

Istovremeno, američke snage su izvele udare na Iračke narodne mobilizacione snage. Ovo stvara dvosmerno bojište gde naoružane iračke grupe ciljaju američke trupe, a zatim i same postaju meta kontranapada.

Povlačenje NATO saveznika

U ovim okolnostima, snage NATO-a su počele da se povlače iz Iraka. Preovlađujući stav je da je ovo deo mnogo šireg regionalnog sukoba koji članice Alijanse nisu započele niti su želele da učestvuju u njemu.

Glavni razlog za povlačenje je zabrinutost za bezbednost sopstvenih vojnika u sukobu koji je izuzetno nepopularan u njihovim zemljama.

Autor: A.A.