SAD i NATO se POVLAČE iz Iraka! Strah za živote vojnika

Izvor: nportal.novosti.rs, Foto: Tanjug AP/Hadi Mizban

Najmanje četiri drona napala su američku bazu Viktori u Iraku, a tokom noći i u ranim jutarnjim satima odjeknuo je niz snažnih eksplozija. Za sada nema zvaničnih izveštaja o eventualnim žrtvama.

Prema dostupnim informacijama, jedan dron je udario u zadnji ulaz baze i izazvao požar. Navodno se drugi dron srušio unutar kompleksa, a treći je ispalio raketnu granatu u onome što se smatra značajnom eskalacijom.

Dronovi su navodno lansirani iz oblasti Abu Graib i Dora, što izaziva nove bezbednosne probleme u blizini Bagdada.

Sukob se širi van prestonice

Napadi na američke snage ne dešavaju se samo u blizini Bagdada, već su zabeleženi i na severu Iraka i u Erbilu.

Istovremeno, američke snage su izvele udare na Iračke narodne mobilizacione snage. Ovo stvara dvosmerno bojište gde naoružane iračke grupe ciljaju američke trupe, a zatim i same postaju meta kontranapada.

Povlačenje NATO saveznika

U ovim okolnostima, snage NATO-a su počele da se povlače iz Iraka. Preovlađujući stav je da je ovo deo mnogo šireg regionalnog sukoba koji članice Alijanse nisu započele niti su želele da učestvuju u njemu.

Glavni razlog za povlačenje je zabrinutost za bezbednost sopstvenih vojnika u sukobu koji je izuzetno nepopularan u njihovim zemljama.

Autor: A.A.

