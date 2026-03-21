UŽIVO! BESNI RAT NA BLISKOM ISTOKU: IRAN BALISTIČKIM RAKETAMA NAPAO GLAVNO IZRAELSKO NUKLEARNO POSTROJENJE! Tel Aviv granatirao pogon za razvoj nuklearnog oružja u Teheranu (FOTO+VIDEO)

22. dan rata Amerike i Izraela protiv Irana, London je dao zeleno svetlo Americi za napade iz svojih baza! Teheran je ponovo bombardovan, a rakaete su padale na Izrael i zemlje Zaliva. Danas je 22. dan otkako je počeo rat Amerike i Izraela protiv Irana, koji je zapalio Bliski istok i odneo više od 3.000 života. Najviše nastradalih je u Iranu i Libanu.

Iranski napad na Dimonu bio usmeren na izraelski nuklearni objekat

Iranska raketa je probila izraelsku protivvazdušnu odbranu i pala blizu južnog grada Dimone, povredivši najmanje 47 ljudi. Izraelske vlasti su pokrenule istragu o ovom ozbiljnom kršenju bezbednosti.

Gotovo je sigurno da je meta napada bio nuklearni kompleks koji se nalazio oko trinaest kilometara od Dimone. Iako Izrael zvanično tvrdi da je to istraživački centar, decenijama je javna tajna da se u njemu nalazi neprijavljeni arsenal nuklearnog oružja.

Iran: Naša nova taktika će zaprepastiti SAD i Izrael

Komandant Vazdušno-kosmičkih snaga Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) najavio je da će Iran tokom noći lansirati više raketa na Izrael.

The situation in Dimona after the Iranian missile attack. pic.twitter.com/G1Mep9zjnp — Clash Report (@clashreport) 21. март 2026.

„Od ovog trenutka proglašavam raketnu dominaciju sinova Irana nad nebom okupiranih teritorija“, objavio je komandant Sejed Madžid Musavi na društvenoj mreži X.

Dodao je da će „nove taktike i sistemi lansiranja“ zadiviti SAD i Izrael.

Iran potvrdio napad na Dimonu: „Neprijatelj je još jednom naučio nezaboravnu lekciju“

Iran je tvrdio da je izvršio napad na Dimonu, rekavši da je to bio odgovor na napade SAD i Izraela na nuklearnu elektranu Bušer i postrojenja u Natanzu.

Iranska novinska agencija Tasnim napisala je: „Neprijatelj je još jednom naučio nezaboravnu lekciju. Raketni napad na područje Dimone još jednom je poslao jasnu poruku: nijedno područje nije bezbedno od iranskih raketa. Neprijatelj se mora predati pre nego što bude prekasno“.

Raketni napad na Dimonu: 47 povređenih, dečak u teškom stanju

U raketnom napadu na Dimonu, grad na jugu Izraela, povređeno je 47 ljudi, koji su trenutno na bolničkom lečenju. Kako je izvestila izraelska služba za vanredne situacije Magen David Adom, većinu povreda su izazvali šrapneli.

Među povređenima je desetogodišnji dečak koji je u teškom stanju i tridesetogodišnja žena koja je zadobila povrede od fragmenata stakla.

Fire in Dimona after an Iranian missile strike.



Earlier, Iran struck Israel’s Dimona with a missile, hitting a residential area.



The country’s main nuclear facility is located not far from the city. https://t.co/o4cuR8iapt pic.twitter.com/bVXuAiQFO1 — NEXTA (@nexta_tv) 21. март 2026.

Libansko ministarstvo: Troje mrtvih u poslednja 24 sata

Libansko ministarstvo zdravlja saopštilo je u subotu da su u poslednja 24 sata zabeležena tri smrtna slučaja i 99 povreda, čime je ukupan broj povređenih porastao na 2.740.

Trenutni rat između Izraela i Hezbolaha počeo je 2. marta, kada je milicija koju podržava Iran ispalila rakete na severni Izrael. Napad se dogodio dva dana nakon što su američki i izraelski udari na Iran izazvali širenje sukoba na Bliskom istoku.

Izrael je od tada naredio evakuaciju iz velikih delova južnog i istočnog Libana, kao i iz južnih predgrađa Bejruta, a više od milion ljudi je raseljeno..

Izrael napao iranski pogon za razvoj nuklearnog oružja

Izraelske odbrambene snage su objavile da su izvele ciljani napad na strateški istraživački i razvojni objekat u Teheranu kao deo nedavnog talasa napada na Iran. Meta je bio Univerzitet Malek-aštar, koji posluje pod upravom iranskog Ministarstva odbrane.

Izraelska vojska tvrdi da objekat koristi, kako kažu, „iranski teroristički režim“ za razvoj komponenti za nuklearno oružje.

Amerika je dobila zeleno svetlo od Velike Britanije za korišćenje vojnih baza u "odbrambene svrhe" u ratu sa Iranom, pre svega misleći na situaciju oko Ormuskog moreuza.

Iran nastavlja s raketnim udarima i napadima dronova na Izrael i zemlje Zaliva u kojima se nalaze "neprijateljske" vojne baze i naftna postrojenja, dok Izrael i SAD bombarduju Iran.

NATO trupe stigle u Poljsku nakon povlačenja iz Iraka

NATO trupe su stigle u Poljsku nakon povlačenja iz Iraka, dok se bezbednosna situacija oko Bagdada brzo pogoršava.

Iran obnovio isporuku gasa Iraku posle izraelskog napada

Isporuke iranskog gasa Iraku nastavljene su u subotu i trenutno iznose pet miliona kubnih metara dnevno. Do prekida je došlo nakon što je Izrael u sredu napao glavno iransko gasno polje Južni Pars, saopštilo je iračko Ministarstvo električne energije, prenosi državna novinska agencija, piše Rojters.

Trenutnih pet miliona kubnih metara predstavlja samo deo ugovorene količine od 50 miliona. Irački zvaničnici navode da će se isporuke postepeno povećavati, ali nisu precizirali vremenski okvir niti otkrili detalje o šteti na iranskim gasnim postrojenjima.

Državna novinska agencija prenela je izjavu Ahmeda Muse, portparola Ministarstva električne energije, koji je rekao: "Nakon obnove isporuka iranskog gasa, nacionalna mreža beleži stabilnu proizvodnju od 14.000 megavata."

Iran opotužio SAD i Izrael za napade na civilne brodove u Persijskom zalivu

Iranske oružane snage tvrde da SAD i Izrael napadaju nevojne brodove u Perzijskom zaljevu te prijete osvetom. Postoje proturječna izvješća o napadu na luku Bandar Lengeh.

- Upozoravamo da će, ponovi li se ova kukavička agresija, uslediti oštre i osvetničke mere - dodao je.

Iran poručio Trampu: Očitaćemo vam jednostavnu lekciju

Neimenovani iranski zvaničnik, prema agenciji ISNA, odbacio je izjave Donalda Trampa o smanjenju vojnih operacija, rekavši da Teheran ne veruje SAD i da će Trampu "očitati jednostavnu lekciju".

- Teheran ne veruje Trampovim izjavama. Nije došlo ni do kakve opipljive promene u stepenu američkih vojnih aktivnosti u regiji - rekao je zvaničnik.

- Ono što je Tramp najavio ne odražava stvarnost na terenu. Teheran je zaključio da bi sada trebao da mu očita jednostavnu lekciju.

Rusija osudila napad SAD i Izraela na iransko nuklearno postrojenje

Rusija je osudila napad SAD i Izraela na nuklearno postrojenje za obogaćivanje urana u Natanzu. U izjavi koju prenosi Rojters, portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova poručila je da je reč o "očiglednom kršenju međunarodnog prava", piše Gardijan.

Autor: D.Bošković