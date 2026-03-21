UŽIVO! POGOĐEN AERODROM BEN GURION U TEL AVIVU! Objavljen snimak iranskog udara! U napadu na Natanz upotrebljena BOMBA za razbijanje BUNKERA! (FOTO/VIDEO)

22. dan rata Amerike i Izraela protiv Irana, London je dao zeleno svetlo Americi za napade iz svojih baza! Teheran je ponovo bombardovan, a rakaete su padale na Izrael i zemlje Zaliva. Danas je 22. dan otkako je počeo rat Amerike i Izraela protiv Irana, koji je zapalio Bliski istok i odneo više od 3.000 života. Najviše nastradalih je u Iranu i Libanu.

Amerika je dobila zeleno svetlo od Velike Britanije za korišćenje vojnih baza u "odbrambene svrhe" u ratu sa Iranom, pre svega misleći na situaciju oko Ormuskog moreuza.

Iran nastavlja s raketnim udarima i napadima dronova na Izrael i zemlje Zaliva u kojima se nalaze "neprijateljske" vojne baze i naftna postrojenja, dok Izrael i SAD bombarduju Iran.

NATO trupe su stigle u Poljsku nakon povlačenja iz Iraka, dok se bezbednosna situacija oko Bagdada brzo pogoršava.

Iran obnovio isporuku gasa Iraku posle izraelskog napada

Isporuke iranskog gasa Iraku nastavljene su u subotu i trenutno iznose pet miliona kubnih metara dnevno. Do prekida je došlo nakon što je Izrael u sredu napao glavno iransko gasno polje Južni Pars, saopštilo je iračko Ministarstvo električne energije, prenosi državna novinska agencija, piše Rojters.

Trenutnih pet miliona kubnih metara predstavlja samo deo ugovorene količine od 50 miliona. Irački zvaničnici navode da će se isporuke postepeno povećavati, ali nisu precizirali vremenski okvir niti otkrili detalje o šteti na iranskim gasnim postrojenjima.

Državna novinska agencija prenela je izjavu Ahmeda Muse, portparola Ministarstva električne energije, koji je rekao: "Nakon obnove isporuka iranskog gasa, nacionalna mreža beleži stabilnu proizvodnju od 14.000 megavata."

Iran opotužio SAD i Izrael za napade na civilne brodove u Persijskom zalivu

Iranske oružane snage tvrde da SAD i Izrael napadaju nevojne brodove u Perzijskom zaljevu te prijete osvetom. Postoje proturječna izvješća o napadu na luku Bandar Lengeh.

- Upozoravamo da će, ponovi li se ova kukavička agresija, uslediti oštre i osvetničke mere - dodao je.

Iran poručio Trampu: Očitaćemo vam jednostavnu lekciju

Neimenovani iranski zvaničnik, prema agenciji ISNA, odbacio je izjave Donalda Trampa o smanjenju vojnih operacija, rekavši da Teheran ne veruje SAD i da će Trampu "očitati jednostavnu lekciju".

- Teheran ne veruje Trampovim izjavama. Nije došlo ni do kakve opipljive promene u stepenu američkih vojnih aktivnosti u regiji - rekao je zvaničnik.

- Ono što je Tramp najavio ne odražava stvarnost na terenu. Teheran je zaključio da bi sada trebao da mu očita jednostavnu lekciju.



Rusija osudila napad SAD i Izraela na iransko nuklearno postrojenje

Rusija je osudila napad SAD i Izraela na nuklearno postrojenje za obogaćivanje urana u Natanzu. U izjavi koju prenosi Rojters, portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova poručila je da je reč o "očiglednom kršenju međunarodnog prava", piše Gardijan.

Autor: D.Bošković