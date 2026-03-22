RAT NA BLISKOM ISTOKU, 23. DAN: Tramp dao ULTIMATUM, Starmer saziva hitan sastanak o ekonomskom uticaju rata

23. dan rata Izraela i Amerike protiv Irana. Situacija nastavlja da eskalira. Gađani Teheran, Natanz, Jerusalim, Dimona i ostala strateška mesta i gradovi.

Balističkim projektilom Iran je sinoć gađao Dimonu, gde se nalazi glavno nuklearno postrojenje Izraela. Na jugu Izraela, u gradu Aradu, iranski projektil je pogodio cilj - stradalo je 5 ljudi, dok je najmanje 100 povređeno.

Tramp preti Iranu uništenjem elektrana ukoliko u roku od 48 sati ne bude otvoren Ormuski moreuz. Iran mu je odgovorio najavom napada na postrojenja za desalinizaciju širom Zaliva i Bliskog istoka.

Rat je do sada odneo više od 3.000 života, a najgora situacija je po tom pitanju u Iranu i Libanu. Zalivske zemlje su pod snažnim iranskim napadima, kao i američke vojne baze u regionu.

Rute: NATO ne može da potvrdi izraelske tvrdnje o iranskim raketama

Generalni sekretar NATO Mark Rute izjavio je da Alijansa „ne može da potvrdi“ izraelsku tvrdnju da su projektili usmereni na Dijego Garsiju bili iranski interkontinentalni balistički projektili, piše CBS News.

Nestanak struje posle izraelskih napada na Liban

Libanske vlasti objavile su da je nakon izraelskih napada na most Kasmije došlo do nestanka struje u južnoj opštini al-Harajeb.

Kako prenosi Nacionalna novinska agencija, u napadima su oštećene lokalne elektroenergetske mreže, kablovi i glavni dalekovod koji snabdeva al-Harajeb.

Dodaje se da bi ekipe za sanaciju trebale početi radove na obnovi snabdevanja sutra. Most Kasmije jedna je od ključnih saobraćajnica na libanskoj obalnoj magistrali.

SAD se oglasile nakon vesti da je Iran oborio F-15

Centralna komanda SAD saopštila јe da su izveštaјi o američkom lovcu F-15 koјi su oborile iranske snage lažni.

Britanski premiјer Starmer održaće hitan sastanak o ekonomskom uticaјu rata u Iranu

Britanski premiјer Kir Starmer održaće sutra hitan sastanak kako bi razgovarao o uticaјu rata u Iranu na ekonomiјu, rekao јe zvaničnik britanske vlade.

Zvaničnik kaže da se očekuјe da će sastanku prisustvovati i Endru Beјli, guverner Banke Engleske.

Šef IAEA se nada da će se pregovori između SAD i Irana ponovo uspostaviti

Generalni direktor Međunarodne agenciјe za atomsku energiјu (IAEA) Rafael Grosi izrazio јe nadu da bi nuklearni pregovori između SAD i Irana mogli biti obnovljeni u slučaјu prekida sukoba.

Na pitanje da li јe razgovarao sa Belom kućom o mogućnosti da zvaničnici IAEA uđu u Iran radi inspekciјe nuklearnog programa zemlje, Grosi јe rekao: "Naravno, razmatramo te opciјe."

"Iran јe potpisnik Sporazuma o neširenju nuklearnog oružјa, tako da imaјu ugovornu obavezu da dozvole našim inspektorima ulazak", rekao јe on za emisiјu "Face the Nation" na CBS News-u u intervјuu emitovanom raniјe danas.

"Naravno, postoјi zdrav razum. Ništa se ne može desiti dok padaјu bombe. Ali da, vodio sam važne razgovore ovde u Beloј kući, a takođe i sa Iranom", rekao јe.

Šef IAEA јe dodao da "postoјe neki kontakti i nadamo se da ćemo moći da ponovo uspostavimo tu liniјu".

Merc i Tramp razgovarali o Iranu

Fridrih Merc je održao razgovore sa Donaldom Trampom o ratu u Iranu.

"Danas popodne sam razgovarao o situaciji u Iranu, Izraelu i Ukrajini sa predsednikom SAD-a Donaldom Trampom. Saglasili smo se da ostanemo u bliskom kontaktu. Naša razmena mišljenja će uskoro biti nastavljena", napisao je Fridrih Merc na društvenim mrežama.

Dva lidera su se sastala u Bela kuća početkom ovog meseca, nekoliko dana nakon prvih američko-izraelskih udara na Iran.

Međutim, Fridrih Merc je u sredu rekao da sukob nikome ne koristi i da je na štetu svih i da Nemačka nije konsultovana pre tih udara.

Besent: "Ponekad morate da eskalirate da biste deeskalirali"

Američki ministar finansija Skot Besent kaže da Donald Tramp "ostavlja sve opcije na stolu" u ratu na Bliskom istoku.

"Ponekad morate da eskalirate da biste deeskalirali", rekao je Besent za NBC News nakon što su ga pitali da li SAD pojačavaju napade uprkos Trampovim izjavama da razmatra "smanjenje" rata sa Iranom.

Upitan da li bi američke trupe mogle biti raspoređene na ostrvo Harg, Besent je rekao da su SAD imale veoma uspešnu kampanju bombardovanja na ostrvu i ponovio da su "sve opcije na stolu".

On je takođe rekao da Tramp ima "veoma jasne ciljeve"u ratu sa Iranom: uništavanje iranske mornarice i vazduhoplovstva, njegovih raketnih kapaciteta i sposobnosti da obnavlja svoje naoružanje. Dodao je da će SAD takođe obezbediti da Iran nikada ne može imati nuklearno oružje.

Besent je dodao i da je većina iranskih napada "delo usamljenih aktera"i da su dve rakete ispaljene na britansko-američku bazu u Diego Garsija u Indijskom okeanu bile "iz očaja".

IRGC preti da će "u potpunosti zatvoriti" Ormuski moreuz

U saopštenju koje su preneli iranski mediji, Islamska revolucionarna garda (IRGC) navodi da će "u potpunosti zatvoriti" Ormuski moreuz ako SAD napadnu iransku energetsku infrastrukturu.

Ranije je Tramp zapretio da će "sravniti sa zemljom"iranske elektrane ako moreuz ne bude otvoren u roku od 48 sati. IRGC poručuje da će, ukoliko SAD ispune pretnje i gađaju iransku energetsku infrastrukturu, zatvoriti moreuz i da ga neće ponovo otvoriti "dok naše uništene elektrane ne budu obnovljene".

Fidan razgovarao sa šefovima diplomatije Irana, Egipta i EU i Amerike

Ministar spoljnih poslova Turske Hakan Fidan razgovarao je danas telefonom sa ministrima spoljnih poslova Irana i Egipta, šeficom diplomatije Evropske unije i američkim zvaničnicima o koracima za zaustavljanje rata na Bliskom istoku.

Prema informacijama dobijenim iz izvora Ministarstva spoljnih poslova Turske, tokom sastanaka sa Abasom Arakčijem i Bedirom Abdulatijem, Fidan se fokusirao na uticaj sukoba na region i mogućnost prekida vatre, prenosi Haberler.

Tokom razgovora, posebno su se bavili zaštitom civila i sprečavanjem dalje eskalacije tenzija, navodi izvor.

U razgovoru sa Kajom Kalas istaknuta je potreba povećanja diplomatskih inicijativa i podrške mirnim rešenjima.

Tokom kontakata sa američkim zvaničnicima, fokus je bio na konkretnim koracima za zaustavljanje sukoba, navodi izvor iz Ministarstva.

On je naveo da Turska sprovodi multilateralnu diplomatiju kako bi zaštitila regionalnu stabilnost i nastavlja pristup usmeren ka rešenjima.

15:27 Direktor SZO upozorava: Napadi na nuklearna postrojenja uvode rat u opasnu fazu

Direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO), Tedros Adanom Gebrejesus, upozorio je danas da su udari na nuklearna postrojenja u Iranu i Izraelu gurnuli rat u "opasnu fazu".

"Rat na Bliskom istoku je dostigao opasnu fazu, a napadi su, kako se navodi, pogodili kompleks za obogaćivanje uranijuma Natanz u Iranu i izraelski grad Dimona, gde se nalazi nuklearno postrojenje", napisao je on u objavi na mreži Iks.

15:16 IDF saopštava da je u udaru na Teheran pogodio više lokacija za proizvodnju oružja

IDF saopštava da je tokom noćnih vazdušnih udara u Teheranu pogodio više iranskih lokacija za proizvodnju oružja, kao i različita sedišta režima.

Prema navodima vojske, mete koje su gađali borbeni avioni izraelskog ratnog vazduhoplovstva uključivale su: bazu za obuku iranske vojske koja je sadržala skladište protivvazdušnih raketa; lokaciju za proizvodnju i skladištenje oružja Ministarstva odbrane Irana; pogon za proizvodnju oružja vazduhoplovnih snaga IRGC-a; sedište iranskog ministarstva obaveštajnih poslova kao i sedište Khatam-al Anbiya, iranske vojne komande za vanredne situacije.

Borbeni avioni su bacili desetine bombi na ove ciljeve, navodi vojska, opisujući napade kao deo "faze produbljivanja štete na ključnim sistemima iranskog terorističkog režima i njegovim osnovama."

15:12 Papa Lav XIV pozvao na okončanje nasilJa: Situacija na Bliskom istoku "Skandal za celo čovečanstvo"

Papa Lav XIV pozvao je danas na okončanje nasilja širom sveta, ohrabrujući sve da ustraju u molitvi jer, kako je rekao, ljudi ne mogu da ostanu nemi pred patnjom tolikih ljudi, nevinih žrtava sukoba na Bliskom istoku i istakao da ono što šteti njima šteti celom čovečanstvu.

On je, na Trgu Svetog Petra, nakon nedeljne molitve Angelus, izrazio duboku zabrinutost zbog trenutne situacije na Bliskom istoku, kao i u drugim delovima sveta razorenim ratom i nasiljem, prenosi Vatikan njuz.

15:05 Rute priznao da je Tramp bio ljut i da su se sad više od 20 zemalja udružile da pomognu

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute priznao je da je Tramp bio ljut na druge zemlje zbog svojih nastojanja da natera saveznike da se više uključe u ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.

Međutim, Rute je tokom intervjua za Fox News Sunday naglasio da se više od 20 zemalja sada "udružuje kako bi sprovelo njegovu viziju" i obezbedilo da pomorski prolaz može da funkcioniše.

Rute, koji je rekao da je ove nedelje nekoliko puta razgovarao sa Trampom, istakao je da je od "ključnog značaja" to što Sjedinjene Američke Države preduzimaju vojne akcije u Iranu, jer njegovi nuklearni i balistički raketni programi predstavljaju "egzistencijalnu" pretnju svetu, prenosi AP.

14:56 Izrael uništava mostove u Libanu koji su ključne rute za Hezbolah

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo napalo je most Kasmija na reci Litani u južnom Libanu pre kratkog vremena, samo nekoliko sati nakon što je upozorilo da će bombardovati taj prelaz.

Izraelska vojska uništava mostove preko reke, koji povezuju velike delove južnog Libana sa ostatkom zemlje.

Izraelska vojska uništava mostove preko reke, koji povezuju velike delove južnog Libana sa ostatkom zemlje. Izrael tvrdi da su militanti Hezbolaha koristili te rute za kretanje ka južnom Libanu, gde su se borbe poslednjih dana intenzivirale, dok Izrael nastavlja svoje kopnene operacije i vazdušne napade.

Snimci prikazuju trenutak kada je most, koji se nalazi na obalskom autoputu, pogođen, prenosi Times of Israel.

14:16 Od početka rata Iran ispalio više od 400 raketa na Izrael, UAE presreli 345 raketa

Iran je od početka rata lansirao više od 400 raketa na Izrael, od kojih je 92 odsto presretnuto, dok su Ujedinjeni Arapski Emirati presreli 345 iranskih balističkih raketa, saopštili su danas zvaničnici dve zemlje.

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da je za 22 dana, od početka rata, Iran ispalio više od 400 balističkih raketa na Izrael, i da je Izrael "imao odlične stope presretanja", prenosi Al Džazira.

"Imamo približno 92 odsto uspešnih presretanja", rekao je novinarima portparol izraelske vojske, potpukovnik Nadav Šošani.

13:39 Ubijen viši komandant elitnih snaga Hezbolaha

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da je u izraelskom vazdušnom napadu u subotu ubijen visoki komandant elitnih snaga Radvan libanskog militantnog pokreta Hezbolah.

Prema navodima IDF-a, u izraelskom vazdušnom napadu na grad Madždal Selm na jugu Libana ubijen je Abu Halil Bardži, komandant jedinice specijalnih snaga Radvan, zajedno sa još dva operativca, prenosi Tajms of Izrael.

IDF navodi da je preko noći pogođena i druga infrastruktura proiranskog Hezbolaha na jugu Libana.

12:43 Izrael će uništiti kuće u libanskim selima na prvoj liniji fronta, kaže ministar odbrane

Izraelska vojska je dobila naređenje da sruši kuće u selima na prvoj liniji fronta u Libanu, saopštio je izraelski ministar odbrane.

Izrael Kac rekao je da su on i Benjamin Netanjahu dali ovo naređenje kako bi se okončale pretnje izraelskim zajednicama u regionu, prenosi Sky News.

Vojska je takođe dobila nalog da "odmah uništi sve mostove preko reke Litani u Libanu" koje koristi Hezbolah za "terorističke aktivnosti", rekao je on.

Procenjuje se da je više od milion ljudi raseljeno u Libanu zbog naređenja za evakuaciju koje je izdala izraelska vojska i njenih operacija protiv Hezbolaha u zemlji.

12:31 Katar potvrdio smrt sedme osobe u padu helikoptera

Katar potvrđuje smrt sedme osobe u helikopteru koji se jutros srušio kod njegove obale.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Katara saopštava da su spasioci pronašli telo sedme osobe koja je prvobitno bila nestala.

Ministarstvo odbrane navelo je da su na helikopteru koji se u subotu srušio u teritorijalnim vodama Katara bila četiri pripadnika katarskih snaga i tri turska državljana, uključujući jednog vojni oficira i dva civila.

12:29 Netanjahu posetio mesto napada i pozvao lidere drugih zemalja da mu se pridruže u borbi

Posetivši mesto raketnog napada u južnom gradu Aradu, premijer Benjamin Netanjahu poziva svetske lidere da svoje zemlje obavežu na zajedničku izraelsko-američku vojnu kampanju protiv Irana, pozivajući se na nedavno iransko lansiranje rakete koje je tokom vikenda ciljalo britansko-američku vojnu bazu u Indijskom okeanu na Diego Garsiji, prenosi Times of Israel.

Neuspešni napad pokazao je da Iran poseduje rakete koje mogu da dosegnu dalje nego što se ranije mislilo.

"Ispalili su međukontinentalnu balističku raketu na Diego Garsiju… Sada imaju kapacitet da dosegnu duboko u Evropu", rekao je on.

"Stavljaju sve u svoj nišan. I blokiraju međunarodni pomorski put, energetski put, i pokušavaju da ucenjuju ceo svet", dodaje, misleći na Iran koji blokira Ormuski moreuz.

"Vreme je da vidimo lidere ostalih zemalja kako se pridružuju."

Netanjahu kaže da neke zemlje počinju da se priključuju kampanji, ali ne precizira koje ili u kom kapacitetu, dodajući da je "potrebno još više".

Predsednik SAD Donald Tramp je više puta žalio zbog nedostatka međunarodne podrške za ofanzivu.

Netanjahu je takođe osudio nedavne iranske napade u blizini svetih mesta u Jerusalimu. "Gađali su Jerusalim, odmah pored svetih mesta tri monoteističke vere: Zid plača, Crkvu Svetog groba i džamiju Al-Aksa. Čudom, niko od njih nije povređen, ali su ciljali sveta mesta tri najveće monoteističke religije", rekao je on.

12:25 Iran odgovorio na Trampov ultimatum

Iran kaže da će napasti američku infrastrukturu na Bliskom istoku ako budu pogođene njegove elektrane, nakon što je predsednik Donald Tramp zapretio da će "napasti i uništiti" objekte zemlje ukoliko ne ponovo otvori Ormuski moreuz.

Iran je upozorio da će globalne cene nafte ostati visoke na duži rok ako se napadnu ključna energetska postrojenja u zemlji.

12:02 Petnaest osoba povređeno u napadima na Izrael

Izraelska hitna služba Magen David Adom saopštava da je 15 osoba povređeno u napadima koji su ciljali Izrael.

Portparolka kaže da je 53-godišnji muškarac u "umerenom stanju", dok su ostalih 14 osoba u "lakšem stanju".

Navodi se da se svih 15 povređenih trenutno leči u bolnici, a dodatno ažuriranje informacija će uslediti.

11:03 Tri pripadnika katarskih snaga i tri Turčina poginula u padu helikoptera

Katarsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su među poginulima tri pripadnika katarskih snaga i tri turska državljanina, uključujući jednog vojnog oficira i dvoje civila.

Katarski vojnik se i dalje vodi kao nestao, navodi ministarstvo.

Ministarstvo je ranije krivicu za pad helikoptera, u kojem je poginulo šest osoba, pripisalo tehničkom kvaru.

10:52 Hezbolah preuzeo odgovornost za napad u Izraelu u kom je poginula jedna osoba

Libanska militantna grupa je saopštila da stoji iza raketnog napada koji je pogodio automobil i usmrtio jednu osobu u gradu Misgav Am.

Izraelska vojska je rekla da je civil poginuo u onome što je "izgledalo kao" raketni napad. Izraelski lekari su naveli da su pronašli čoveka mrtvog u njegovom automobilu i objavili video snimak na kojem se vide dva vozila u plamenu.

Hezbolah je tvrdio da je ciljao okupljanje izraelskih vojnika raketama.

Ovo je prva smrt u Izraelu usled raketnog napada Hezbolaha od kada je šiitska militantna grupa, koju podržava Iran, ranije ovog meseca gađala Izrael u znak podrške Iranu u ratu sa Izraelom i Sjedinjenim Državama.

Dvojica izraelskih vojnika su poginula u kopnenim sukobima sa Hezbolahom u južnom Libanu ovog meseca.

09:52 U padu helikoptera u Kataru poginulo šest osoba

Ministarstvo unutrašnjih poslova Katara saopštilo je danas da je u padu helikoptera u teritorijalnim vodama te zemlje do sada utvrđeno da je poginulo šest osoba, čija su tela pronađena.

U saopštenju koje je objavljeno na platformi Iks navodi se da je u akcijama potrage za nestalima u padu helikoptera u teritorijalnim vodama te zemlje "do sada pronađeno šest od sedam nestalih osoba", čija je smrt utvrđena.

Dodaje se da je u toku intenzivna potraga s ciljem da se pronađe još jedna nestala osoba, koja je bila u helikopteru.

Katarsko Ministarstvo odbrane saopštilo je ranije danas da se helikopter srušio zbog "tehničkog kvara" tokom "rutinskog" leta.

"Katarski helikopter je doživeo tehnički kvar tokom rutinske misije, što je dovelo do njegovog pada u teritorijalnim vodama države", navelo je Ministarstvo.

Katar nije precizirao prirodu misije niti broj ljudi na letelici a trenutno nije poznato da li je ovaj incident povezan sa ratom na Bliskom istoku.

Katar je bio meta nekoliko napada Teherana od početka američko-izraelskih napada na Iran 28. februara, kada je Iran u znak odmazde počeo da raketama i dronovima gađa ciljeve u susednim zemljama, navodeći da to čini zbog američkog prisustva.

09:26 U napadima Irana i Hezbolaha na Izrael povređene i hospitalizovane 303 osobe za 24 sata

Ministarstvo zdravlja Izraela saopštilo je da su u protekla 24 sata 303 osobe hospitalizovane zbog povreda u napadima Irana i libanskog pokreta Hezbolah na Izrael.

Prema saopštenju, osam osoba se nalazi u teškom stanju, prenosi Tajms of Izrael.

Ukupno 4.564 ljudi je prebačeno u bolnice od početka sukoba, prema izraelskom ministarstvu.

U noćašnjim iranskim raketnim napadima na gradove Arad i Dimonu na jugu Izraela povređeno je 175 osoba, od kojih više njih teško, preneli su ranije danas izraelski mediji.

Kako navodi Tajms of Izrael, izraelski sistemi PVO nisu uspeli da presretnu iranske raketne projektile usmerene na nuklearni istraživački centar u blizini Dimone, koji je Iran gađao u znak odmazde za američki napad na iranski nuklearni centar Natanz izveden nekoliko sati ranije.

08:47 Musavi: Prolaz kroz Ormuski moreuz otvoren za sve osim za neprijatelje

Iran je spreman da olakša prolaz svih brodova kroz Ormuski moreuz, osim onih koji pripadaju neprijateljima Teherana, pod uslovom da se to koordinira sa iranskim vlastima i sprovede uz puno poštovanje suvereniteta i bezbednosti Irana, izjavio je iranski ambasador u Velikoj Britaniji Ali Musavi.

Musavi, koji je takođe stalni predstavnik Irana pri Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO), rekao je da je njegova zemlja, kao članica IMO, u potpunosti svesna svojih obaveza i dužnosti u međunarodnom pomorstvu i da je spremna da ih ispuni, preneli su danas iranski mediji.

On je u ranijem intervjuu za novinsku agenciju Sinhua, na marginama 36. vanrednog zasedanja Saveta IMO, naglasio da obaveze treba da budu poštovane zajedno sa pravima Irana, uključujući poštovanje njegovog teritorijalnog integriteta, nacionalnog suvereniteta i dostojanstva.

"Ormuski moreuz je otvoren za sve brodove osim onih koji pripadaju našim neprijateljima", rekao je Musavi, napominjući da Iran ostaje spreman da pruži olakšice brodovima koji tranzitiraju kroz Ormuski moreuz, ali da takvi aranžmani moraju biti koordinisani u svetlu bezbednosnih uslova.

On je saopštio da će Iran nastaviti da sarađuje sa IMO i pomorskim vlastima drugih zemalja kako bi se osigurala bezbednija međunarodna plovidba i bolja zaštita pomoraca.

"Iran pozdravlja svaku inicijativu, sve predloge za bezbedniji međunarodni brodarski saobraćaj“, izjavio je Musavi.

Rekao je da je trenutna situacija u Ormuskom moreuzu rezultat „agresije, nezakonitih vojnih aktivnosti protiv iranskog naroda i iranskog teritorijalnog integriteta“.

Musavi je dodao da nedavni napadi na iransku energetsku infrastrukturu „prelaze još jednu crvenu liniju“, dodajući da će Iran preduzeti odgovarajuće odbrambene mere i smatrati svaku američku ili izraelsku imovinu legitimnim metama.

On je naglasio da Iran preferira diplomatiju za rešavanje sporova.

Govoreći o širim regionalnim implikacijama, upozorio je da je rat „opasna i veoma loša pojava i katastrofa za ceo svet“, koja pogađa ne samo Iran već i susedne zemlje Persijskog zaliva, kao i globalna energetska tržišta i bezbednost hrane.

Pozvao je zemlje, posebno one u regionu, da pitaju SAD i Izrael zašto su započeli sukob.

Musavi je pozvao međunarodnu zajednicu da osudi ono što je opisao kao akte agresije protiv Irana i da preduzme korake kako bi sprečila ponavljanje takvih akcija, jer, kako navodi, krše Povelju Ujedinjenih nacija i međunarodno pravo.

Prema podacima IMO, od izbijanja sukoba najmanje sedam pomoraca je poginulo, a nekoliko drugih je teško povređeno u napadima na trgovačke brodove u oblasti Ormuskog moreuza.

Oko 20.000 pomoraca je i dalje zarobljeno na brodovima u regionu Zaliva, navodi Sinhua.

08:42 Izrael: Napad iz Libana, jedna osoba poginula u zapaljenom vozilu

Jedna osoba je poginula u požaru koji je zahvatio dva vozila nakon napada iz Libana blizu Galileje na severu Izraela, saopštila je danas izraelska služba za vanredne situacije.

"Prijavljena je materijalna šteta i gubici. Incident se istražuje", saopštila je izraelska vojska, prenosi Tajms of Izrael.

Pripadnici hitne služe Magen David Adoma saopštili su da je jedan muškarac poginuo u, kako se sumnja, protivtenkovskom raketnom napadu u zajednici Misgav Am, blizu severne granice.

Prema njihovim navodima, dva vozila je zahvatio plamen, a iz jednog je izvučeno telo muškarca.

IDF istražuje očigledan napad libanske militantne grupe Hezbolah sa teritorije Libana, navodi izraelski portal.

Vojska je saopštila da je identifikovala paljbu iz Libana prema pograničnoj zajednici.

Načelnik Generalštaba Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), general-potpukovnik Ejal Zamir, izjavio je u subotu da je odobrio nove planove za borbu protiv Hezbolaha u Libanu.

"Naše snage će biti tampon zona između neprijatelja i zajednica, a svaka meta koja predstavlja pretnju za njih biće uklonjena", rekao je načelnik Generalštaba izraelske vojske.

07:45 IRGC: Iran uspostavio raketnu dominaciju nad nebom Izraela

Komandant vazdušno-kosmičkih snaga Iranske revolucionarne garde (IRGC) Madžid Musavi izjavio je u subotu uveče da je Iran uspostavio "raketnu dominaciju" nad nebom Izraela.

"Od ovog trenutka objavljujem raketnu dominaciju sinova Irana nad nebom okupiranih teritorija. Taktike i novi sistemi lansiranja koji će biti korišćeni u narednim talasima iznenadiće američko-cionističke komandante", poručio je iranski vojni zvaničnik, prenosi agencija Tasnim.

On je dodao da će tokom noći nebo na jugu "okupiranih teritorija", kako u Iranu nazivaju Izrael, satima biti osvetljeno.

Iran je ranije sinoć izveo napade balističkim raketama na jug Izraela, a u gradu Dimona, gde se nalazi centar za nuklearna istraživanja, ranjeno je više od 30 ljudi.

U noćašnjim iranskim raketnim napadima na gradove Arad i Dimonu na jugu Izraela povređeno je više od 100 ljudi, od kojih 11 teško, preneli su danas izraelski mediji.

Rat iz dana u dan postaje sve brutalniji.

Iranski raketni napad na Arad: Najmanje 100 ranjenihU iranskom raketnom napadu na grad Arad na jugu Izraela sinoć je ranjeno najmanje 100 osoba, izvestile su izraelske hitne službe. Jutro nakon napada, objavljene su fotografije koje prikazuju spasilačke ekipe na terenu, među ruševinama zgrada uništenih u napadu.

Iran: Spremni smo da sarađujemo oko Ormuza

Iran je saopštio da je spreman na saradnju sa Međunarodnom pomorskom organizacijom radi unapređenja pomorske bezbednosti i zaštite pomoraca u Zalivu, izjavio je iranski predstavnik pri toj agenciji UN, prenosi poluzvanična novinska agencija Mehr.

Iranski predstavnik Ali Musavi objasnio je da Ormuski moreuz ostaje otvoren za sav pomorski saobraćaj, osim za plovila povezana sa "neprijateljima Irana". Dodao je da je prolazak kroz taj uski plovni put moguć uz koordinaciju bezbednosnih aranžmana sa Teheranom.

- Diplomatija ostaje prioritet Irana. Ipak, ključni su potpuni prekid agresije i međusobno poverenje - rekao je Musavi. Takođe je naveo da su izraelski i američki napadi na Iran "u osnovi trenutne situacije u Ormuskom moreuzu".

U Kataru se srušio helikopter

Katarsko ministarstvo odbrane objavilo je da se u teritorijalnim vodama te zemlje srušio helikopter. Kao uzrok pada naveden je "tehnički kvar tokom redovnih zadataka". U toku je operacija potrage i spasavanja na moru uz katarsku obalu.

Eksplozije u Jerusalimu posle iranskog raketnog napada

U Jerusalimu je odjeknulo nekoliko eksplozija, izvestili su novinari AFP-a. Do eksplozija je došlo nedugo nakon što je izraelska vojska upozorila na raketni napad iz Irana usmeren prema centralnom Izraelu.

Izraelska hitna medicinska služba Magen David Adom saopštila je kako za sada nema izveštaja o žrtvama.

Tri balističke rakete lansirane prema Rijadu

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije objavilo je da je detektovalo tri balističke rakete ispaljene prema glavnom gradu Rijadu.

Prema izjavi portparola ministarstva, PVO je presrela jednu od raketa, dok su druge dve pale na nenaseljeno područje.

Saudijska Arabija proterala iranske diplomate

Saudijska Arabija naredila je iranskom vojnom atašeu, njegovom pomoćniku i trojici radnika ambasade da napuste zemlju u roku od 24 sata, u jeku napetosti i napada Teherana na zalivske zemlje. Odluku je rano u nedelju saopštilo saudijsko ministarstvo spoljnih poslova.

Britanska nuklearna podmornica zauzela položaj u Arapskom moru

Britanska nuklearna podmornica opremljena krstarećim raketama Tomahavk zauzela je položaj u Arapskom moru, dajući Britaniji mogućnost lansiranja udara dugog dometa ako se regionalni sukob zaoštri, izvestio je Daily Mail.

Japan razmatra slanje vojske u Ormuski moreuz ako dođe do prekida vatre

Japan bi mogao da razmotri raspoređivanje svoje vojske za čišćenje mina u Ormuskom moreuzu, vitalnoj arteriji za globalno snabdevanje naftom, ako se postigne prekid vatre u američko-izraelskom ratu protiv Irana, rekao je ministar spoljnih poslova Tošimicu Motegi.

Izraelska vojska izvodi napade "u srcu Teherana"

Izraelska vojska je izjavila da sprovodi vazdušne napade u centru Teherana, dan nakon dva razorna iranska napada na jugu Izraela. Vojska "trenutno sprovodi vazdušne napade na iranski teroristički režim u srcu Teherana", navodi se u kratkoj izjavi.

Ujedinjeni Arapski Emirati odgovaraju na napade raketama i dronovima iz Irana

Iran odgovorio Trampu najavom napada na postrojenja za desalinizaciju vode

Iranska vojska je objavila da će ciljati energetsku infrastrukturu i postrojenja za desalinizaciju u regiji ako Donald Tramp ostvari svoje pretnje uništenjem iranskih termoelektrana.

- Ako neprijatelj napadne iransku naftnu i energetsku infrastrukturu, meta će biti sva energetska, informaciona i infrastruktura za desalinizaciju koja pripada Sjedinjenim Državama i režimu u regiji - rekao je Katam al-Anbija, portparol operativne komande vojske, u izjavi koju je objavila novinska agencija Fars. Nije precizirao na koji se "režim" odnosi.

Tramp preti Iranu uništenjem elektrana ako ne otvore Ormuski moreuz za 48 sati

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je da će "uništavati" iranske elektrane ako Teheran u potpunosti ne otvori Ormuski moreuz u roku od 48 sati, što je dramatična eskalacija koja se dogodila jedva dan nakon što je govorio o "smirivanju" rata.

- Ako Iran POTPUNO, BEZ IKAKVE PRETNJE, ne otvori ponovno Ormuski moreuz u roku od 48 sati od ovog preciznog trenutka, Sjedinjene Američke Države će napasti i uništiti njegove razne ELEKTRANE, POČEVŠI OD NAJVEĆE - napisao je američki predsednik.

Autor: Jovana Nerić