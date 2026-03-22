RAT NA BLISKOM ISTOKU! TRAMP ZAPRETIO IRANU: 'IMATE 48 SATI'! Eksplozije u Jerusalimu i Teheranu, britanska nuklearna podmornica zauzela položaj

23. dan rata Izraela i Amerike protiv Irana. Situacija nastavlja da eskalira. Gađani Teheran, Natanz, Jerusalim, Dimona i ostala strateška mesta i gradovi.

Balističkim projektilom Iran je sinoć gađao Dimonu, gde se nalazi glavno nuklearno postrojenje Izraela. Na jugu Izraela, u gradu Aradu, iranski projektil je pogodio cilj - stradalo je 5 ljudi, dok je najmanje 100 povređeno.

Tramp preti Iranu uništenjem elektrana ukoliko u roku od 48 sati ne bude otvoren Ormuski moreuz. Iran mu je odgovorio najavom napada na postrojenja za desalinizaciju širom Zaliva i Bliskog istoka.

Rat je do sada odneo više od 3.000 života, a najgora situacija je po tom pitanju u Iranu i Libanu. Zalivske zemlje su pod snažnim iranskim napadima, kao i američke vojne baze u regionu.

10:52 Hezbolah preuzeo odgovornost za napad u Izraelu u kom je poginula jedna osoba

Libanska militantna grupa je saopštila da stoji iza raketnog napada koji je pogodio automobil i usmrtio jednu osobu u gradu Misgav Am.

Izraelska vojska je rekla da je civil poginuo u onome što je "izgledalo kao" raketni napad. Izraelski lekari su naveli da su pronašli čoveka mrtvog u njegovom automobilu i objavili video snimak na kojem se vide dva vozila u plamenu.

Hezbolah je tvrdio da je ciljao okupljanje izraelskih vojnika raketama.

Ovo je prva smrt u Izraelu usled raketnog napada Hezbolaha od kada je šiitska militantna grupa, koju podržava Iran, ranije ovog meseca gađala Izrael u znak podrške Iranu u ratu sa Izraelom i Sjedinjenim Državama.

Dvojica izraelskih vojnika su poginula u kopnenim sukobima sa Hezbolahom u južnom Libanu ovog meseca.

09:52 U padu helikoptera u Kataru poginulo šest osoba

Ministarstvo unutrašnjih poslova Katara saopštilo je danas da je u padu helikoptera u teritorijalnim vodama te zemlje do sada utvrđeno da je poginulo šest osoba, čija su tela pronađena.

U saopštenju koje je objavljeno na platformi Iks navodi se da je u akcijama potrage za nestalima u padu helikoptera u teritorijalnim vodama te zemlje "do sada pronađeno šest od sedam nestalih osoba", čija je smrt utvrđena.

Dodaje se da je u toku intenzivna potraga s ciljem da se pronađe još jedna nestala osoba, koja je bila u helikopteru.

Katarsko Ministarstvo odbrane saopštilo je ranije danas da se helikopter srušio zbog "tehničkog kvara" tokom "rutinskog" leta.

"Katarski helikopter je doživeo tehnički kvar tokom rutinske misije, što je dovelo do njegovog pada u teritorijalnim vodama države", navelo je Ministarstvo.

Katar nije precizirao prirodu misije niti broj ljudi na letelici a trenutno nije poznato da li je ovaj incident povezan sa ratom na Bliskom istoku.

Katar je bio meta nekoliko napada Teherana od početka američko-izraelskih napada na Iran 28. februara, kada je Iran u znak odmazde počeo da raketama i dronovima gađa ciljeve u susednim zemljama, navodeći da to čini zbog američkog prisustva.

09:26 U napadima Irana i Hezbolaha na Izrael povređene i hospitalizovane 303 osobe za 24 sata

Ministarstvo zdravlja Izraela saopštilo je da su u protekla 24 sata 303 osobe hospitalizovane zbog povreda u napadima Irana i libanskog pokreta Hezbolah na Izrael.

Prema saopštenju, osam osoba se nalazi u teškom stanju, prenosi Tajms of Izrael.

Ukupno 4.564 ljudi je prebačeno u bolnice od početka sukoba, prema izraelskom ministarstvu.

U noćašnjim iranskim raketnim napadima na gradove Arad i Dimonu na jugu Izraela povređeno je 175 osoba, od kojih više njih teško, preneli su ranije danas izraelski mediji.

Kako navodi Tajms of Izrael, izraelski sistemi PVO nisu uspeli da presretnu iranske raketne projektile usmerene na nuklearni istraživački centar u blizini Dimone, koji je Iran gađao u znak odmazde za američki napad na iranski nuklearni centar Natanz izveden nekoliko sati ranije.

08:47 Musavi: Prolaz kroz Ormuski moreuz otvoren za sve osim za neprijatelje

Iran je spreman da olakša prolaz svih brodova kroz Ormuski moreuz, osim onih koji pripadaju neprijateljima Teherana, pod uslovom da se to koordinira sa iranskim vlastima i sprovede uz puno poštovanje suvereniteta i bezbednosti Irana, izjavio je iranski ambasador u Velikoj Britaniji Ali Musavi.

Musavi, koji je takođe stalni predstavnik Irana pri Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO), rekao je da je njegova zemlja, kao članica IMO, u potpunosti svesna svojih obaveza i dužnosti u međunarodnom pomorstvu i da je spremna da ih ispuni, preneli su danas iranski mediji.

On je u ranijem intervjuu za novinsku agenciju Sinhua, na marginama 36. vanrednog zasedanja Saveta IMO, naglasio da obaveze treba da budu poštovane zajedno sa pravima Irana, uključujući poštovanje njegovog teritorijalnog integriteta, nacionalnog suvereniteta i dostojanstva.

"Ormuski moreuz je otvoren za sve brodove osim onih koji pripadaju našim neprijateljima", rekao je Musavi, napominjući da Iran ostaje spreman da pruži olakšice brodovima koji tranzitiraju kroz Ormuski moreuz, ali da takvi aranžmani moraju biti koordinisani u svetlu bezbednosnih uslova.

On je saopštio da će Iran nastaviti da sarađuje sa IMO i pomorskim vlastima drugih zemalja kako bi se osigurala bezbednija međunarodna plovidba i bolja zaštita pomoraca.

"Iran pozdravlja svaku inicijativu, sve predloge za bezbedniji međunarodni brodarski saobraćaj“, izjavio je Musavi.

Rekao je da je trenutna situacija u Ormuskom moreuzu rezultat „agresije, nezakonitih vojnih aktivnosti protiv iranskog naroda i iranskog teritorijalnog integriteta“.

Musavi je dodao da nedavni napadi na iransku energetsku infrastrukturu „prelaze još jednu crvenu liniju“, dodajući da će Iran preduzeti odgovarajuće odbrambene mere i smatrati svaku američku ili izraelsku imovinu legitimnim metama.

On je naglasio da Iran preferira diplomatiju za rešavanje sporova.

Govoreći o širim regionalnim implikacijama, upozorio je da je rat „opasna i veoma loša pojava i katastrofa za ceo svet“, koja pogađa ne samo Iran već i susedne zemlje Persijskog zaliva, kao i globalna energetska tržišta i bezbednost hrane.

Pozvao je zemlje, posebno one u regionu, da pitaju SAD i Izrael zašto su započeli sukob.

Musavi je pozvao međunarodnu zajednicu da osudi ono što je opisao kao akte agresije protiv Irana i da preduzme korake kako bi sprečila ponavljanje takvih akcija, jer, kako navodi, krše Povelju Ujedinjenih nacija i međunarodno pravo.

Prema podacima IMO, od izbijanja sukoba najmanje sedam pomoraca je poginulo, a nekoliko drugih je teško povređeno u napadima na trgovačke brodove u oblasti Ormuskog moreuza.

Oko 20.000 pomoraca je i dalje zarobljeno na brodovima u regionu Zaliva, navodi Sinhua.

08:42 Izrael: Napad iz Libana, jedna osoba poginula u zapaljenom vozilu

Jedna osoba je poginula u požaru koji je zahvatio dva vozila nakon napada iz Libana blizu Galileje na severu Izraela, saopštila je danas izraelska služba za vanredne situacije.

"Prijavljena je materijalna šteta i gubici. Incident se istražuje", saopštila je izraelska vojska, prenosi Tajms of Izrael.

Pripadnici hitne služe Magen David Adoma saopštili su da je jedan muškarac poginuo u, kako se sumnja, protivtenkovskom raketnom napadu u zajednici Misgav Am, blizu severne granice.

Prema njihovim navodima, dva vozila je zahvatio plamen, a iz jednog je izvučeno telo muškarca.

IDF istražuje očigledan napad libanske militantne grupe Hezbolah sa teritorije Libana, navodi izraelski portal.

Vojska je saopštila da je identifikovala paljbu iz Libana prema pograničnoj zajednici.

Načelnik Generalštaba Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), general-potpukovnik Ejal Zamir, izjavio je u subotu da je odobrio nove planove za borbu protiv Hezbolaha u Libanu.

"Naše snage će biti tampon zona između neprijatelja i zajednica, a svaka meta koja predstavlja pretnju za njih biće uklonjena", rekao je načelnik Generalštaba izraelske vojske.

07:45 IRGC: Iran uspostavio raketnu dominaciju nad nebom Izraela

Komandant vazdušno-kosmičkih snaga Iranske revolucionarne garde (IRGC) Madžid Musavi izjavio je u subotu uveče da je Iran uspostavio "raketnu dominaciju" nad nebom Izraela.

"Od ovog trenutka objavljujem raketnu dominaciju sinova Irana nad nebom okupiranih teritorija. Taktike i novi sistemi lansiranja koji će biti korišćeni u narednim talasima iznenadiće američko-cionističke komandante", poručio je iranski vojni zvaničnik, prenosi agencija Tasnim.

On je dodao da će tokom noći nebo na jugu "okupiranih teritorija", kako u Iranu nazivaju Izrael, satima biti osvetljeno.

Iran je ranije sinoć izveo napade balističkim raketama na jug Izraela, a u gradu Dimona, gde se nalazi centar za nuklearna istraživanja, ranjeno je više od 30 ljudi.

U noćašnjim iranskim raketnim napadima na gradove Arad i Dimonu na jugu Izraela povređeno je više od 100 ljudi, od kojih 11 teško, preneli su danas izraelski mediji.

Rat iz dana u dan postaje sve brutalniji.

Iranski raketni napad na Arad: Najmanje 100 ranjenihU iranskom raketnom napadu na grad Arad na jugu Izraela sinoć je ranjeno najmanje 100 osoba, izvestile su izraelske hitne službe. Jutro nakon napada, objavljene su fotografije koje prikazuju spasilačke ekipe na terenu, među ruševinama zgrada uništenih u napadu.

Iran: Spremni smo da sarađujemo oko Ormuza

Iran je saopštio da je spreman na saradnju sa Međunarodnom pomorskom organizacijom radi unapređenja pomorske bezbednosti i zaštite pomoraca u Zalivu, izjavio je iranski predstavnik pri toj agenciji UN, prenosi poluzvanična novinska agencija Mehr.

Iranski predstavnik Ali Musavi objasnio je da Ormuski moreuz ostaje otvoren za sav pomorski saobraćaj, osim za plovila povezana sa "neprijateljima Irana". Dodao je da je prolazak kroz taj uski plovni put moguć uz koordinaciju bezbednosnih aranžmana sa Teheranom.

- Diplomatija ostaje prioritet Irana. Ipak, ključni su potpuni prekid agresije i međusobno poverenje - rekao je Musavi. Takođe je naveo da su izraelski i američki napadi na Iran "u osnovi trenutne situacije u Ormuskom moreuzu".

U Kataru se srušio helikopter

Katarsko ministarstvo odbrane objavilo je da se u teritorijalnim vodama te zemlje srušio helikopter. Kao uzrok pada naveden je "tehnički kvar tokom redovnih zadataka". U toku je operacija potrage i spasavanja na moru uz katarsku obalu.

Eksplozije u Jerusalimu posle iranskog raketnog napada

U Jerusalimu je odjeknulo nekoliko eksplozija, izvestili su novinari AFP-a. Do eksplozija je došlo nedugo nakon što je izraelska vojska upozorila na raketni napad iz Irana usmeren prema centralnom Izraelu.

Izraelska hitna medicinska služba Magen David Adom saopštila je kako za sada nema izveštaja o žrtvama.

Tri balističke rakete lansirane prema Rijadu

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije objavilo je da je detektovalo tri balističke rakete ispaljene prema glavnom gradu Rijadu.

Prema izjavi portparola ministarstva, PVO je presrela jednu od raketa, dok su druge dve pale na nenaseljeno područje.

Saudijska Arabija proterala iranske diplomate

Saudijska Arabija naredila je iranskom vojnom atašeu, njegovom pomoćniku i trojici radnika ambasade da napuste zemlju u roku od 24 sata, u jeku napetosti i napada Teherana na zalivske zemlje. Odluku je rano u nedelju saopštilo saudijsko ministarstvo spoljnih poslova.

Britanska nuklearna podmornica zauzela položaj u Arapskom moru

Britanska nuklearna podmornica opremljena krstarećim raketama Tomahavk zauzela je položaj u Arapskom moru, dajući Britaniji mogućnost lansiranja udara dugog dometa ako se regionalni sukob zaoštri, izvestio je Daily Mail.

Japan razmatra slanje vojske u Ormuski moreuz ako dođe do prekida vatre

Japan bi mogao da razmotri raspoređivanje svoje vojske za čišćenje mina u Ormuskom moreuzu, vitalnoj arteriji za globalno snabdevanje naftom, ako se postigne prekid vatre u američko-izraelskom ratu protiv Irana, rekao je ministar spoljnih poslova Tošimicu Motegi.

Izraelska vojska izvodi napade "u srcu Teherana"

Izraelska vojska je izjavila da sprovodi vazdušne napade u centru Teherana, dan nakon dva razorna iranska napada na jugu Izraela. Vojska "trenutno sprovodi vazdušne napade na iranski teroristički režim u srcu Teherana", navodi se u kratkoj izjavi.

Ujedinjeni Arapski Emirati odgovaraju na napade raketama i dronovima iz Irana

Iran odgovorio Trampu najavom napada na postrojenja za desalinizaciju vode

Iranska vojska je objavila da će ciljati energetsku infrastrukturu i postrojenja za desalinizaciju u regiji ako Donald Tramp ostvari svoje pretnje uništenjem iranskih termoelektrana.

- Ako neprijatelj napadne iransku naftnu i energetsku infrastrukturu, meta će biti sva energetska, informaciona i infrastruktura za desalinizaciju koja pripada Sjedinjenim Državama i režimu u regiji - rekao je Katam al-Anbija, portparol operativne komande vojske, u izjavi koju je objavila novinska agencija Fars. Nije precizirao na koji se "režim" odnosi.

Tramp preti Iranu uništenjem elektrana ako ne otvore Ormuski moreuz za 48 sati

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je da će "uništavati" iranske elektrane ako Teheran u potpunosti ne otvori Ormuski moreuz u roku od 48 sati, što je dramatična eskalacija koja se dogodila jedva dan nakon što je govorio o "smirivanju" rata.

- Ako Iran POTPUNO, BEZ IKAKVE PRETNJE, ne otvori ponovno Ormuski moreuz u roku od 48 sati od ovog preciznog trenutka, Sjedinjene Američke Države će napasti i uništiti njegove razne ELEKTRANE, POČEVŠI OD NAJVEĆE - napisao je američki predsednik.

Autor: Jovana Nerić