MICOTAKIS UPOZORAVA: Evropa mora biti spremna u slučaju napada

Grčki premijer Kirijakos Micotakis ukazao je na moguće posledice koje bi rat na Bliskom istoku mogao imati na Grčku i Evropu, ističući da Evropa mora biti spremna, sa jasnim i upotrebljivim planom, u slučaju napada na svoju teritoriju.

On naglašava da događaji koji se dešavaju hiljadama kilometara daleko direktno utiču na Grčku i Evropu - od geopolitičkih tenzija i energetske nesigurnosti do promena u ekonomiji, radu i funkcionisanju države, jer sve je, kako kaže, međusobno povezano i oblikuje novo okruženje izazova, ali i mogućnosti, prenosi danas "Katimerini".

Micotakis upozorava da produžena geopolitička tenzija na Bliskom istoku nije daleka kriza i podseća da je već izazvala snažan energetski šok, sa direktnim posledicama na domaćinstva i preduzeća širom Evrope.

- Na Evropskom savetu u Briselu razgovarali smo o celom spektru uticaja krize, na cene energije, na potrošače i preduzeća, ali i na migracije. Potrebne su ciljane nacionalne intervencije. Istovremeno, Evropa mora imati specifičan alat, sposoban da ponudi privremenu i ciljanu podršku domaćinstvima i preduzećima. To je druga strana konkurentnosti, o kojoj smo detaljno razgovarali u Evropskom savetu, kako se ne bismo suočili sa energetskom krizom - rekao je premijer Grčke.

Prema njegovim rečima, nedavni napadi na kritična energetska postrojenja u zemljama u regionu dodatno opterećuju globalni lanac snabdevanja i utiču na cene energije na međunarodnom nivou.

Ukazao je, takođe, na napredak u zaštiti Evrope i podsetio da je razgovarano o tome kako dati suštinski sadržaj klauzuli EU o uzajamnoj pomoći.

- Solidarnost koju su Grčka i druge države članice EU pokazale prema Kipru dokazala je da Evropa može biti ujedinjena. Međutim, mora biti spremna – da ima jasan i upotrebljiv plan u slučaju napada na evropsku teritoriju - zaključio je Micotakis.

Autor: A.A.