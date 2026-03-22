U VELIKOJ BRITANIJI SE SPREMAJU ZA ZATVARANJE FABRIKA: Haos zbog cena gasa

Britanske fabričke linije suočavaju se sa zatvaranjem u roku od nekoliko nedelja

Proizvođači bi mogli da snose teret energetske krize nakon što su napadi na postrojenja u Zalivu doveli do vrtoglavog rasta troškova

Britanske fabrike se suočavaju sa smanjenjem proizvodnje u roku od nekoliko nedelja zbog rasta cena goriva, upozorila su industrijska tela, piše Telegraph.

Keramička preduzeća, proizvođači stakla i hemijske kompanije mogli bi da snose najveći teret globalne energetske krize zbog velike zavisnosti od gasa, koja je porasla nakon napada na energetska postrojenja u Zalivu .

Ovim sektorima su potrebne velike količine gasa za napajanje mašina koje rade na visokim temperaturama potrebnih za proizvodnju njihove robe – što ih čini ranjivijim na skok cena.

Arjan Geveke, direktor Grupe za energetski intenzivne korisnike, rekao je: „Postoji veliki rizik da će fabrike izložene cenama na spot tržištu smanjiti proizvodnju u narednih nekoliko nedelja.“

„Videli smo niz zatvaranja, posebno na hemijskoj i keramičkoj strani, a to je bilo čak i pre nego što su cene gasa eskalirale pre nekoliko nedelja.“

Cene gasa su skočile za 11% u četvrtak nakon što je Iran izveo raketne napade na energetska postrojenja u Kataru i Saudijskoj Arabiji. Evropske referentne cene gasa popele su se na 60,72 evra po megavat-satu – što je njihov najviši nivo od januara 2023. godine.

Gospodin Geveke je upozorio da će, ako cene energije ostanu na svojim nedavnim najvišim nivoima, vlada morati da uvede podršku u roku od „nekoliko nedelja“ ili čak i pre.

Dodao je da bi ministri trebalo da se pripreme da intervenišu „u slučaju da se ova situacija produži i cene dodatno porastu“.

Smanjenje proizvodnje u britanskim fabrikama imalo bi šire posledice po mnoge lance snabdevanja, izazivajući domino efekte na celu ekonomiju.

Najnovija eskalacija u ratu u Iranu pojačava strahove da bi kompanije koje se već bore sa visokim porezima i nametima mogle biti izbačene iz posla zbog vrtoglavog rasta troškova energije .

Cene prirodnog gasa, ključnog faktora za cene električne energije u Velikoj Britaniji, skočile su za više od 90% od početka rata u Iranu.

Frenk Askov iz kompanije „UK Stil“ rekao je da su neki članovi upozorili da će morati da smanje proizvodnju u narednih nekoliko nedelja.

„Nekonkurentne cene električne energije“

Rekao je da, iako su „nekonkurentne cene industrijske električne energije u Velikoj Britaniji dugo bile glavna prepreka sposobnosti čelične industrije da se takmiči na međunarodnom nivou“, situacija se pogoršava eskalacijom sukoba na Bliskom istoku.

Upozorenja dodatno povećavaju pritisak na Rejčel Rivs, ministarku finansija, da predstavi paket podrške kompanijama koje se bore sa naglim povećanjem računa za energiju.

Nadin Bloksom, glavna izvršna direktorka Federacije aluminijuma, rekla je da, ukoliko Vlada ne uvede mere finansijske podrške, postoji „realan rizik da će proizvodnja u Velikoj Britaniji postati manje konkurentna“.

Ona je rekla: „Proizvođači aluminijuma u ​​Velikoj Britaniji već posluju sa znatno višim troškovima energije od mnogih naših globalnih konkurenata, a dalja povećanja izazvana geopolitičkom nestabilnošću samo pojačavaju taj pritisak.“

Bilo kakva vladina intervencija u pogledu cena energije za preduzeća bila bi skupa. Iako cene gasa nisu ni blizu nivoa viđenih ubrzo nakon ruske invazije na Ukrajinu, energetske subvencije za preduzeća koštale su poreske obveznike oko 18,4 milijarde funti u 2022. godini.

Tom Džouns iz Britanske federacije savezničke trgovine rekao je da su nedavni skokovi cena energije „veoma destruktivni“ za kompanije.

Dodao je: „Izgleda da privatna industrija, posebno proizvodnja, snosi najveći teret svega što se pojavi.“

Eskalacija napada na energetska postrojenja širom Zaliva dovela je do strahova da će se Velika Britanija suočiti sa nestašicom nafte i gasa u narednim mesecima.

Gospodin Džouns je rekao da su članovi zabrinuti zbog „uticaja racionalizacije koji bi mogao nastati ako ne možemo da dobijemo dovoljno goriva ili dovoljno nafte“.

Portparol vlade je rekao: „Znamo da je ovo teško vreme za naše energetski intenzivne industrije, koje se bore sa povećanim cenama fosilnih goriva. Najbolji način da se ovo reši jeste da se pređe na domaću energiju koju kontrolišemo kako bismo trajno smanjili račune.“

„Danas smo objavili novu strategiju za čelik koja će podstaći naprednu proizvodnju u našoj ekonomiji i sarađujemo sa svim sektorima kako bismo razumeli uticaj situacije na Bliskom istoku i istražili potencijalna rešenja.“